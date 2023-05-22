Россия защитит страну-партнера от ИГИЛ*

Террористы активизируются на границе с Афганистаном

22 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Россия поможет Узбекистану в борьбе с террористами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия окажет помощь Узбекистану в случае всплеска активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на границе с Афганистаном. Связано это с наступлением лета, когда передвижение по горным тропам для террористов легче. Кроме того, после уборки урожая мака активизируется торговля наркотиками. Так эксперты комментируют URA.RU встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым 22 мая. Главы МИД России и Узбекистана встретились 22 мая. Для Бахтиера Саидова — это первый визит в Москву в этом качестве. При этом чиновник во время вступительного слова подчеркнул, что с Сергеем Лавровым уже работал неоднократно. Российский министр в свою очередь заявил, что отношения между двумя странами «интенсивно развиваются по всем направлениям» не смотря на санкции. В прошлом году товарооборот вырос на 26%, приближается к девяти млрд долларов, сказал Лавров. Министр также отметил успехи по сотрудничеству по линии образования и науке и добавил, что Москва ценит внимание, оказываемое русскому языку в республике. Лавров высоко оценил сотрудничество с Узбекистаном Фото: Размик Закарян © URA.RU «Говоря о региональных вопросах, мы тесно взаимодействуем и в СНГ, и в Шанхайской организации сотрудничества. Развиваются ваши связи с Евразийским экономическим союзом, где Ташкент участвует в качестве наблюдателя», — заявил Сергей Лавров. После этого встреча перешла в закрытый формат. По мнению экспертов, Ташкент и Москва будут говорить по целому набору тем. В их числе подготовка Узбекистана к будущему вступлению в Евразийский экономический союз и работа над новым газовым союзом в Средней Азией. По мнению главы евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, главной темой станет вопрос безопасности на границе с Афганистаном. «В значительной степени решение вопроса зависит от помощи Москвы. У Узбекистана не хватает ни ресурсов, ни компетенции на фоне роста террористической активности в Афганистане. На севере Афганистана высокая активность террористических организаций вроде ИГИЛ. Справиться с ними новое правительство в Кабуле не может. Обострение тут можно ожидать каждое лето. Потому что сходят снега на горных перевалах, передвижение по горным тропам становится легче. Также в конце весны начинается уборка урожая опийного мака. Соответственно активизируется торговля наркотиками», — объясняет Медкович. Узбекистан и Россия выстраивают систему безопасности в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Напомним, в 2021 году в Афганистане к власти пришло движение «Талибан» (запрещено в России, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Талибы объявили о желании сотрудничать с мировым сообществом, сделать правительство в стране инклюзивным для этнических меньшинств и женщин и бороться с терроризмом в стране. Однако до сих пор не справились ни по одному пункту. Последние месяцы в Афганистане усилилось ИГИЛ. Организация воюет против нового правительства и устраивает теракты, справится с ней у Кабула пока не выходит. При этом некоторые деятели запрещенного в РФ «Талибана» публично призывают к экспансии в соседние страны, одна из которых — Узбекистан. Медкович добавляет, что и Москве, и Ташкенту нужно выстраивать коллективную систему безопасности в регионе. Центром этой системы может быть только Россия в рамках ОДКБ, куда Узбекистан не входит, но по афганскому направлению сотрудничает. Заведующий сектором Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин также отмечает, что Афганистан, видимо, станет одной из главных тем встречи. На это указывает то, что встречаются главы МИД, а не экономических ведомств. «Ситуация в Афганистане не улучшается. Она сложная, в том числе политически, и эта ситуация всегда Узбекистан беспокоила. Причины очевидны — Афганистан на границе. Также, возможно, речь на переговорах будет идти о реэкспорте санкционных товаров из Узбекистана», — делится мнением Абашин. Статья по теме Россия купирует террористическую угрозу из Афганистана Афганистан будет являться важной, но не единственной частью повестки, считает эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин. Москва и Ташкент вынашивают много амбициозных проектов. «Договоренности по Афганистану достигнута, отработаны совместные действия на случай дестабилизации ситуации. Это было сделано Россией и Узбекистаном с участием членов ОДКБ — Таджикистана и Киргизстана, — еще два года назад. Но у нас и огромный пакет других тем: сельское хозяйство, строительство атомной электростанции, сотрудничество в газовой сфере. Последнее особенно важно для Узбекистана, который прошлый зимой столкнулся с энергетическим кризисом на фоне роста потребления и сложной зимы», — подытожил Притчин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия окажет помощь Узбекистану в случае всплеска активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на границе с Афганистаном. Связано это с наступлением лета, когда передвижение по горным тропам для террористов легче. Кроме того, после уборки урожая мака активизируется торговля наркотиками. Так эксперты комментируют URA.RU встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым 22 мая. Главы МИД России и Узбекистана встретились 22 мая. Для Бахтиера Саидова — это первый визит в Москву в этом качестве. При этом чиновник во время вступительного слова подчеркнул, что с Сергеем Лавровым уже работал неоднократно. Российский министр в свою очередь заявил, что отношения между двумя странами «интенсивно развиваются по всем направлениям» не смотря на санкции. В прошлом году товарооборот вырос на 26%, приближается к девяти млрд долларов, сказал Лавров. Министр также отметил успехи по сотрудничеству по линии образования и науке и добавил, что Москва ценит внимание, оказываемое русскому языку в республике. «Говоря о региональных вопросах, мы тесно взаимодействуем и в СНГ, и в Шанхайской организации сотрудничества. Развиваются ваши связи с Евразийским экономическим союзом, где Ташкент участвует в качестве наблюдателя», — заявил Сергей Лавров. После этого встреча перешла в закрытый формат. По мнению экспертов, Ташкент и Москва будут говорить по целому набору тем. В их числе подготовка Узбекистана к будущему вступлению в Евразийский экономический союз и работа над новым газовым союзом в Средней Азией. По мнению главы евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, главной темой станет вопрос безопасности на границе с Афганистаном. «В значительной степени решение вопроса зависит от помощи Москвы. У Узбекистана не хватает ни ресурсов, ни компетенции на фоне роста террористической активности в Афганистане. Напомним, в 2021 году в Афганистане к власти пришло движение «Талибан» (запрещено в России, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Талибы объявили о желании сотрудничать с мировым сообществом, сделать правительство в стране инклюзивным для этнических меньшинств и женщин и бороться с терроризмом в стране. Однако до сих пор не справились ни по одному пункту. Последние месяцы в Афганистане усилилось ИГИЛ. Организация воюет против нового правительства и устраивает теракты, справится с ней у Кабула пока не выходит. При этом некоторые деятели запрещенного в РФ «Талибана» публично призывают к экспансии в соседние страны, одна из которых — Узбекистан. Медкович добавляет, что и Москве, и Ташкенту нужно выстраивать коллективную систему безопасности в регионе. Центром этой системы может быть только Россия в рамках ОДКБ, куда Узбекистан не входит, но по афганскому направлению сотрудничает. Заведующий сектором Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин также отмечает, что Афганистан, видимо, станет одной из главных тем встречи. На это указывает то, что встречаются главы МИД, а не экономических ведомств. Афганистан будет являться важной, но не единственной частью повестки, считает эксперт центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин. Москва и Ташкент вынашивают много амбициозных проектов. «Договоренности по Афганистану достигнута, отработаны совместные действия на случай дестабилизации ситуации. Это было сделано Россией и Узбекистаном с участием членов ОДКБ — Таджикистана и Киргизстана, — еще два года назад. Но у нас и огромный пакет других тем: сельское хозяйство, строительство атомной электростанции, сотрудничество в газовой сфере. Последнее особенно важно для Узбекистана, который прошлый зимой столкнулся с энергетическим кризисом на фоне роста потребления и сложной зимы», — подытожил Притчин.