Путин усилил роль Союзного государства

Блок России и Белоруссии стал привлекать новые страны

28 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Союзное государство России и Белоруссии усиливает свои позиции на мировой политической арене Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин повысил роль Союзного государства. Опыт России и Белоруссии, которые больше года живут под жесткими санкциями, показал эффективность объединения и делает этот блок одним из центров мировой политики. Так эксперты интерпретируют выступление Путина на X форуме регионов России и Белоруссии, который прошел в Уфе 28 июня. По словам аналитиков, экономическая и политическая интеграция внутри союза усиливается, и это привлекает все больше государств. В юбилейном межрегиональном форуме России и Белоруссии лидеры двух стран не участвовали лично, но и Путин, и Лукашенко выступили с видеообращениями. Президент Путин заявил, что сотрудничество двух стран — это «сердце по-настоящему союзнических отношений, интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия в своем сотрудничестве способны на большее Фото: Владимир Андреев © URA.RU За прошедший год партнерские контакты расширились, отметил Путин. Более активно стали сотрудничать с белорусскими регионами Крым и Севастополь, Дальний Восток и Сибирь, подключаются и новые субъекты. По словам Путина, по объему торговли Белоруссия «является первым партнером России среди участников СНГ и четвертым во всем мире». «В 2022 году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей. За январь—апрель этого года взаимная торговля прибавила еще 11%», — подчеркнул Путин. Он считает, что это стало возможным «благодаря проводимой, в том числе по линии регионов, активной интеграционной работе». По его мнению, развитие встречной торговли «помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям» в условиях негативного воздействия санкций. «Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад. В ряде областей Белоруссии при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 миллиардов рублей. Создается полный цикл конкурентных высокотехнологичных производств», — отметил Путин. Белорусский президент заявил, что «прочные отношения помогают держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам — экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим». «Уникальность партнерства наших стран состоит в том, что с самого начала система взаимодействия Белоруссии и России строилась на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета двух государств», — подчеркнул Александр Лукашенко. Статья по теме Путин поставил точку в истории с мятежом ЧВК «Вагнер» Интеграционные процессы в рамках Союзного государства тесно связаны с военной спецоперацией и с санкционной политикой Запада, объясняет исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политический аналитик Станислав Бышок. Путин показывает, что в трудную ситуацию братские страны помогают друг другу (причем не только экономически, но и политически). «Отношения России и Белоруссии укрепились, страны идут навстречу друг другу. Впрочем, это не значит, что они сольются, как это произошло в свое время с восточной и западной Германией», — полагает Бышок. Россия заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Белоруссией на уровне регионов, а не только на уровне Москвы и Минска (на уровне личных контактов президентов). Это создает единое экономическое пространство, поясняет завсектором Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина. Путин показывает, что спустя год после введения тотальных санкций, благодаря такому сотрудничеству экономики стран не разрушены, что будет и дальше развиваться торговля, импортозамещение, высокотехнологичные производства. «США и ЕС неоднократно пытались ослабить Союзное государство. Но Россия и Белоруссия показали, что этот проект эффективен. Да, процесс идет не очень гладко, так как каждая из стран отстаивает свои национальные интересы. Но это эффективный механизм, который позволяет держать жесткий натиск, начиная с августа 2020 года, когда в Белоруссии были массовые протесты. И этот опыт интересен для многих стран», — отметила Кузьмина. Прошедший год показал, что у России и Белоруссии открылось второе дыхание в формировании Союзного государства и двустороннего сотрудничества, говорит руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. И это на цифрах показал президент РФ Владимир Путин. Статья по теме Россия лоббирует вступление в БРИКС нового кандидата По словам Киреева, речь идет не только о взаимной кооперации, но и о продвижении товаров и услуг на мировых рынках. Россия и Белоруссия поддерживают друг друга «в плане создания концепта общего мирового полюса». «В мире идет сильное блокообразование. В силу культурной, смысловой, цивилизационной общности Россия и Белоруссия близки. Они стремятся к формированию единого полюса. Они видят друг в друге естественных партнеров, и это поняли элиты обеих стран. Этот полюс притягивает страны Африки, Латинской Америки», — убежден Киреев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин повысил роль Союзного государства. Опыт России и Белоруссии, которые больше года живут под жесткими санкциями, показал эффективность объединения и делает этот блок одним из центров мировой политики. Так эксперты интерпретируют выступление Путина на X форуме регионов России и Белоруссии, который прошел в Уфе 28 июня. По словам аналитиков, экономическая и политическая интеграция внутри союза усиливается, и это привлекает все больше государств. В юбилейном межрегиональном форуме России и Белоруссии лидеры двух стран не участвовали лично, но и Путин, и Лукашенко выступили с видеообращениями. Президент Путин заявил, что сотрудничество двух стран — это «сердце по-настоящему союзнических отношений, интеграционных процессов в рамках Союзного государства». За прошедший год партнерские контакты расширились, отметил Путин. Более активно стали сотрудничать с белорусскими регионами Крым и Севастополь, Дальний Восток и Сибирь, подключаются и новые субъекты. По словам Путина, по объему торговли Белоруссия «является первым партнером России среди участников СНГ и четвертым во всем мире». «В 2022 году товарооборот увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей. За январь—апрель этого года взаимная торговля прибавила еще 11%», — подчеркнул Путин. Он считает, что это стало возможным «благодаря проводимой, в том числе по линии регионов, активной интеграционной работе». По его мнению, развитие встречной торговли «помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям» в условиях негативного воздействия санкций. «Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад. Белорусский президент заявил, что «прочные отношения помогают держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам — экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим». «Уникальность партнерства наших стран состоит в том, что с самого начала система взаимодействия Белоруссии и России строилась на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета двух государств», — подчеркнул Александр Лукашенко. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства тесно связаны с военной спецоперацией и с санкционной политикой Запада, объясняет исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политический аналитик Станислав Бышок. Путин показывает, что в трудную ситуацию братские страны помогают друг другу (причем не только экономически, но и политически). «Отношения России и Белоруссии укрепились, страны идут навстречу друг другу. Впрочем, это не значит, что они сольются, как это произошло в свое время с восточной и западной Германией», — полагает Бышок. Россия заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Белоруссией на уровне регионов, а не только на уровне Москвы и Минска (на уровне личных контактов президентов). Это создает единое экономическое пространство, поясняет завсектором Центра постсоветских исследований НИ ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Елена Кузьмина. Путин показывает, что спустя год после введения тотальных санкций, благодаря такому сотрудничеству экономики стран не разрушены, что будет и дальше развиваться торговля, импортозамещение, высокотехнологичные производства. Прошедший год показал, что у России и Белоруссии открылось второе дыхание в формировании Союзного государства и двустороннего сотрудничества, говорит руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. И это на цифрах показал президент РФ Владимир Путин. По словам Киреева, речь идет не только о взаимной кооперации, но и о продвижении товаров и услуг на мировых рынках. Россия и Белоруссия поддерживают друг друга «в плане создания концепта общего мирового полюса». «В мире идет сильное блокообразование. В силу культурной, смысловой, цивилизационной общности Россия и Белоруссия близки. Они стремятся к формированию единого полюса. Они видят друг в друге естественных партнеров, и это поняли элиты обеих стран. Этот полюс притягивает страны Африки, Латинской Америки», — убежден Киреев.