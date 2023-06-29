Как выход Молдавии отразится на СНГ

Союз может быть реформирован после спецоперации

29 июня 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Молдавия останется в СНГ, даже если выйдет формально Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Молдавия полностью не выйдет из СНГ, так как это приведет к катастрофическим последствиям для нее самой. Такое мнение в интервью URA.RU высказала заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, комментируя выход Кишенева из соглашения СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по словам эксперта, СНГ может быть реформировано по итогам спецоперации на Украине. В МИД РФ отметили, что власти Молдавии взяли курс на полное сворачивание работы в СНГ. Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло, как замена распавшемуся Советскому Союзу в 1991 году. СНГ создано для координации между его членами экономических, политических, военных и культурных отношений. Полноправными членами организации являются: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Украина и Туркмения — ассоциативные члены. Грузия вышла из СНГ в 2008 году. — Елена Михайловна, можно ли ожидать, что в ближайшее время Молдавия выйдет из СНГ? Грузия лишь формально вышла из СНГ Фото: Сергей Заикин © URA.RU — Это будет вариант Грузии или Украины. Грузия вышла из СНГ, но фактически осталась в 77 соглашениях, которые ей выгодны, в первую очередь экономически. А Украина не вышла, но потихонечку отказывалась от соглашений, которые она считала ненужными. Все выгодные для себя договоренности она сохранила. Тут будет, скорее всего, также, тем более сейчас мало кто думает об экономической стороне дела, а скорее о геополитике. Если Молдавия выйдет из экономических соглашений СНГ, то население просто вымрет. Во всяком случае, министр сельского хозяйства страны сказал, что для его отрасли это будет смертельно. А большая часть населения там занята как раз сельским хозяйством. — Даже такой «выход» будет тяжелым ударом по СНГ? СНГ активизировалось в последнее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU — СНГ добровольное объединение, там нет условий, согласно которым выход одного из участников имеет какие-то последствия. Катастрофических последствий от выхода Молдавии из СНГ не будет. В соглашениях по вопросу безопасности Молдавия была задействована по минимуму. В экономических — уже больше. Выход Кишинева будет более катастрофичен для него самого, ведь СНГ — это еще и, например, вопросы здравоохранения, прививок (во время пандемии Молдавия закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — прим. URA.RU). Иными словами, СНГ охватывает сразу целые сферы взаимодействий, при этом союз не подразумевает, что все соглашения должны быть подписаны всеми членами. Это просто идеал такой. Не стоит забывать, что основными торговыми партнерами у страны были Россия и Украина. В меньшей степени — Белоруссия. — А что насчет политического удара по СНГ? — Политически это будет уроном чуть серьезнее, но в первую очередь Молдавия должна выйти из СНГ официально, а этого до сих пор даже Киев не сделал. Будут определенные имиджевые потери, но никакого разрушительного действия для СНГ выход Кишинева в политическом плане не принесет. — Стоит ли упразднить СНГ? Многим в России содружество кажется устаревшим. Статья по теме ОДКБ реформируют после завершения спецоперации — Оно не устаревшее. Эта площадка, которая устраивает большинство членов СНГ. Более того, в таких темах, как экономика, здравоохранение, туризм, культура, работа с молодежью СНГ наоборот активизировалось в последние годы. Это очень удобная площадка для диалога. Допускаю, что она может быть реформирована в ближайшем будущем. — Что это будут за реформы? — Пока сложно сказать. Мы сейчас живем в условиях, когда глобально меняется геополитический мир. Когда этот процесс закончится, когда будет понятно, как будет выглядеть новый мировой порядок, тогда можно будет говорить о реформе СНГ, а также об изменениях во многих других организациях. Я пока лишь могу сказать, что реформы будут, скажем так, в «более позитивную сторону». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молдавия полностью не выйдет из СНГ, так как это приведет к катастрофическим последствиям для нее самой. Такое мнение в интервью URA.RU высказала заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, комментируя выход Кишенева из соглашения СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по словам эксперта, СНГ может быть реформировано по итогам спецоперации на Украине. В МИД РФ отметили, что власти Молдавии взяли курс на полное сворачивание работы в СНГ. Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло, как замена распавшемуся Советскому Союзу в 1991 году. СНГ создано для координации между его членами экономических, политических, военных и культурных отношений. Полноправными членами организации являются: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Украина и Туркмения — ассоциативные члены. Грузия вышла из СНГ в 2008 году. — Елена Михайловна, можно ли ожидать, что в ближайшее время Молдавия выйдет из СНГ? — Это будет вариант Грузии или Украины. Грузия вышла из СНГ, но фактически осталась в 77 соглашениях, которые ей выгодны, в первую очередь экономически. А Украина не вышла, но потихонечку отказывалась от соглашений, которые она считала ненужными. Все выгодные для себя договоренности она сохранила. Тут будет, скорее всего, также, тем более сейчас мало кто думает об экономической стороне дела, а скорее о геополитике. Если Молдавия выйдет из экономических соглашений СНГ, то население просто вымрет. Во всяком случае, министр сельского хозяйства страны сказал, что для его отрасли это будет смертельно. А большая часть населения там занята как раз сельским хозяйством. — Даже такой «выход» будет тяжелым ударом по СНГ? — СНГ добровольное объединение, там нет условий, согласно которым выход одного из участников имеет какие-то последствия. Катастрофических последствий от выхода Молдавии из СНГ не будет. В соглашениях по вопросу безопасности Молдавия была задействована по минимуму. В экономических — уже больше. Не стоит забывать, что основными торговыми партнерами у страны были Россия и Украина. В меньшей степени — Белоруссия. — А что насчет политического удара по СНГ? — Политически это будет уроном чуть серьезнее, но в первую очередь Молдавия должна выйти из СНГ официально, а этого до сих пор даже Киев не сделал. Будут определенные имиджевые потери, но никакого разрушительного действия для СНГ выход Кишинева в политическом плане не принесет. — Стоит ли упразднить СНГ? Многим в России содружество кажется устаревшим. — Оно не устаревшее. Эта площадка, которая устраивает большинство членов СНГ. Более того, в таких темах, как экономика, здравоохранение, туризм, культура, работа с молодежью СНГ наоборот активизировалось в последние годы. Это очень удобная площадка для диалога. Допускаю, что она может быть реформирована в ближайшем будущем. — Что это будут за реформы? — Пока сложно сказать. Мы сейчас живем в условиях, когда глобально меняется геополитический мир. Когда этот процесс закончится, когда будет понятно, как будет выглядеть новый мировой порядок, тогда можно будет говорить о реформе СНГ, а также об изменениях во многих других организациях. Я пока лишь могу сказать, что реформы будут, скажем так, в «более позитивную сторону».