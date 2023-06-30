В Донбассе закладывают основу для будущего роста экономики

Потенциал после завершения СВО раскроют за три года

30 июня 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко контролирует восстановление объектов туриндустрии в новых регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти РФ закладывают фундамент для будущего экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Так эксперты объяснили URA.RU решение правительства выделить деньги на восстановление объектов туриндустрии в новых регионах. По их словам, это позволит в будущем обеспечить занятость и рост доходов населения, а также предложить альтернативные направления для быстрорастущего рынка внутреннего туризма. На восстановление инфраструктуры может уйти до трех лет после завершения СВО. Туризм в цифрах Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство России, на котором в том числе обсуждалось восстановление туристической индустрии субъектов. Минэкономразвития РФ подготовило предложения по восстановлению в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях 30 объектов, по которым будет разработан план восстановления со сроками и источниками финансирования. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития РФ разработать план восстановления объектов туриндустрии Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Также стало известно, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных гостиниц в новых регионах выделено 314 млн рублей. Получившие поддержку проекты поступили из ДНР и Запорожской области. Чернышенко отметил, что все эти мероприятия предусмотрены программой развития новых территорий, принятой правительством РФ. «Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам туризма в Дербенте заявил, что в России наблюдается повышенный спрос в области внутреннего туризма. По некоторым направлениям турпоток достигает рекордных показателей. «По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире, а значит, и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус», — подчеркнул глава государства. Статья по теме Санкции раскрыли потенциал крупной отрасли России Для стимулирования развития отрасли Путин призвал ускорить работу по принятию законопроекта об освобождении туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект подготовлен правительством и позволит туроператорам получить возмещение НДС, в том числе по уже уплаченному начиная с 1 января текущего года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что принятие этого закона обеспечит отрасли дополнительно 4,2 млрд рублей, которые компании смогут направить на развитие туристических продуктов и инфраструктуры. Всего в 2023—2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Субсидии на условиях софинансирования получат 38 регионов России. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты на 6,5 тысяч номеров. Перспектива для новых регионов Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на повышение эффективности социально-экономической роли туризма в России, отмечают эксперты. Увеличение турпотока повышает уровень экономики региона, обеспечивает занятость и рост доходов населения. Именно поэтому правительство России занимается восстановлением объектов туриндустрии и строительством гостиниц в новых регионах, считает гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Есть первоочередные проблемы, а есть проекты на долгосрочную перспективу. Говорить о туризме раньше было бы странно, так как была разрушена инфраструктура для жизни. Но сейчас процесс восстановления запущен и можно уже думать о дальнейшем развитии этих регионов. У них достаточно высокий туристический потенциал. В будущем наверняка это будет большой комплекс объектов», — сказал эксперт. Азовское море станет популярным туристическим направлением, считают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В том, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области будут востребованы у туристов не сомневается и исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин. «Конечно, по окончанию спецоперации, в этих регионах, как и во всех остальных регионах России, должна развиваться туриндустрия. Сейчас все новые регионы так или иначе активно интегрируются в состав нашей общей страны. На их территории начинает действовать российское законодательство, работать все ветви власти. И, безусловно, все отрасли хозяйства должны подтягиваться», — отметила Линдигрин. Строительство гостиниц в Донбассе сегодня может объясняться и потребностью в размещении людей, которые посещают регионы с рабочими поездками. Однако вести речь о полноценном туризме можно будет лишь после окончания боевых действий в зоне СВО, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Природные ресурсы в Донбассе располагают к развитию туризма. Есть перспективы у Азовского моря — это исторически достаточно востребованное направление. Конечно, сейчас сложно делать оценки и прогнозы по срокам, так как многое будет зависеть от состояния инфраструктуры и объектов на момент окончания боевых действий. На перезапуск непострадавших простаивающих объектов может уйти от 3 до 6 месяцев, если состояние хуже, то до 2-3 лет», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ закладывают фундамент для будущего экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Так эксперты объяснили URA.RU решение правительства выделить деньги на восстановление объектов туриндустрии в новых регионах. По их словам, это позволит в будущем обеспечить занятость и рост доходов населения, а также предложить альтернативные направления для быстрорастущего рынка внутреннего туризма. На восстановление инфраструктуры может уйти до трех лет после завершения СВО. Туризм в цифрах Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство России, на котором в том числе обсуждалось восстановление туристической индустрии субъектов. Минэкономразвития РФ подготовило предложения по восстановлению в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях 30 объектов, по которым будет разработан план восстановления со сроками и источниками финансирования. Также стало известно, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных гостиниц в новых регионах выделено 314 млн рублей. Получившие поддержку проекты поступили из ДНР и Запорожской области. Чернышенко отметил, что все эти мероприятия предусмотрены программой развития новых территорий, принятой правительством РФ. «Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам туризма в Дербенте заявил, что в России наблюдается повышенный спрос в области внутреннего туризма. По некоторым направлениям турпоток достигает рекордных показателей. Для стимулирования развития отрасли Путин призвал ускорить работу по принятию законопроекта об освобождении туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект подготовлен правительством и позволит туроператорам получить возмещение НДС, в том числе по уже уплаченному начиная с 1 января текущего года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что принятие этого закона обеспечит отрасли дополнительно 4,2 млрд рублей, которые компании смогут направить на развитие туристических продуктов и инфраструктуры. Всего в 2023—2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Субсидии на условиях софинансирования получат 38 регионов России. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты на 6,5 тысяч номеров. Перспектива для новых регионов Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на повышение эффективности социально-экономической роли туризма в России, отмечают эксперты. Увеличение турпотока повышает уровень экономики региона, обеспечивает занятость и рост доходов населения. Именно поэтому правительство России занимается восстановлением объектов туриндустрии и строительством гостиниц в новых регионах, считает гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. В том, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области будут востребованы у туристов не сомневается и исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин. «Конечно, по окончанию спецоперации, в этих регионах, как и во всех остальных регионах России, должна развиваться туриндустрия. Сейчас все новые регионы так или иначе активно интегрируются в состав нашей общей страны. На их территории начинает действовать российское законодательство, работать все ветви власти. И, безусловно, все отрасли хозяйства должны подтягиваться», — отметила Линдигрин. Строительство гостиниц в Донбассе сегодня может объясняться и потребностью в размещении людей, которые посещают регионы с рабочими поездками. Однако вести речь о полноценном туризме можно будет лишь после окончания боевых действий в зоне СВО, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Природные ресурсы в Донбассе располагают к развитию туризма. Есть перспективы у Азовского моря — это исторически достаточно востребованное направление. Конечно, сейчас сложно делать оценки и прогнозы по срокам, так как