В Донбассе закладывают основу для будущего роста экономики

Власти РФ закладывают фундамент для будущего экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Так эксперты объяснили URA.RU решение правительства выделить деньги на восстановление объектов туриндустрии в новых регионах. По их словам, это позволит в будущем обеспечить занятость и рост доходов населения, а также предложить альтернативные направления для быстрорастущего рынка внутреннего туризма. На восстановление инфраструктуры может уйти до трех лет после завершения СВО.
Туризм в цифрах
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство России, на котором в том числе обсуждалось восстановление туристической индустрии субъектов. Минэкономразвития РФ подготовило предложения по восстановлению в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях 30 объектов, по которым будет разработан план восстановления со сроками и источниками финансирования.
Также стало известно, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных гостиниц в новых регионах выделено 314 млн рублей. Получившие поддержку проекты поступили из ДНР и Запорожской области. Чернышенко отметил, что все эти мероприятия предусмотрены программой развития новых территорий, принятой правительством РФ. «Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент», — сказал вице-премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам туризма в Дербенте заявил, что в России наблюдается повышенный спрос в области внутреннего туризма. По некоторым направлениям турпоток достигает рекордных показателей.
«По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире, а значит, и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус», — подчеркнул глава государства.
Для стимулирования развития отрасли Путин призвал ускорить работу по принятию законопроекта об освобождении туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект подготовлен правительством и позволит туроператорам получить возмещение НДС, в том числе по уже уплаченному начиная с 1 января текущего года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что принятие этого закона обеспечит отрасли дополнительно 4,2 млрд рублей, которые компании смогут направить на развитие туристических продуктов и инфраструктуры.
Всего в 2023—2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Субсидии на условиях софинансирования получат 38 регионов России. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты на 6,5 тысяч номеров.
Перспектива для новых регионов
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на повышение эффективности социально-экономической роли туризма в России, отмечают эксперты. Увеличение турпотока повышает уровень экономики региона, обеспечивает занятость и рост доходов населения. Именно поэтому правительство России занимается восстановлением объектов туриндустрии и строительством гостиниц в новых регионах, считает гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
«Есть первоочередные проблемы, а есть проекты на долгосрочную перспективу. Говорить о туризме раньше было бы странно, так как была разрушена инфраструктура для жизни. Но сейчас процесс восстановления запущен и можно уже думать о дальнейшем развитии этих регионов. У них достаточно высокий туристический потенциал. В будущем наверняка это будет большой комплекс объектов», — сказал эксперт.
В том, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области будут востребованы у туристов не сомневается и исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин. «Конечно, по окончанию спецоперации, в этих регионах, как и во всех остальных регионах России, должна развиваться туриндустрия. Сейчас все новые регионы так или иначе активно интегрируются в состав нашей общей страны. На их территории начинает действовать российское законодательство, работать все ветви власти. И, безусловно, все отрасли хозяйства должны подтягиваться», — отметила Линдигрин.
Строительство гостиниц в Донбассе сегодня может объясняться и потребностью в размещении людей, которые посещают регионы с рабочими поездками. Однако вести речь о полноценном туризме можно будет лишь после окончания боевых действий в зоне СВО, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Природные ресурсы в Донбассе располагают к развитию туризма. Есть перспективы у Азовского моря — это исторически достаточно востребованное направление. Конечно, сейчас сложно делать оценки и прогнозы по срокам, так как
многое будет зависеть от состояния инфраструктуры и объектов на момент окончания боевых действий. На перезапуск непострадавших простаивающих объектов может уйти от 3 до 6 месяцев, если состояние хуже, то до 2-3 лет», — подытожил эксперт.
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