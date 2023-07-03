Свердловский врач рассказал, как восстановить мозг после инсульта

В Екатеринбурге используют новую технологию при инсультах, не имеющую аналогов в России

03 июля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Каждый второй пациент с инфарктом миокарда в Екатеринбурге получает помощь в «Новой больнице» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В канун Дня медицинского работника «Новая больница» получила престижную премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «технология года». Екатеринбургских медиков наградили за внедрение методики внутрисосудистой тромбэкстракции (ВСТЭ) в острейшем периоде мозгового инсульта. Корреспондент URA.RU пообщался с заместителем гендиректора клиники по лечебной работе Еленой Фокиной о новых технологиях, которые спасают пациентов от последствий тяжелейших сердечно-сосудистых катастроф. Елена Фокина отметила высокий уровень подготовки медиков, спасающих пациентов с мозговым инсультом Фото: «Новая больница» Фокина Елена Георгиевна — заместитель генерального директора Медицинского объединения «Новая больница». Она кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ, врач-кардиолог высшей квалификационной категории. — Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, в чем особенность внедренной «Новой больницей» процедуры? — Мы всегда стремились идти в ногу со временем и осваивать передовые технологии по основным направлениям работы нашей клиники. Так, еще в 2002 году внедрили внутрисосудистое лечение инфаркта миокарда, создали отделение инвазивных методов диагностики и лечения, где в условиях операционной рентгенохирурги проводят вмешательства на сосудах сердца и спасают пациентов с этим жизнеугрожающим состоянием. «Новая больница» лидирует в Екатеринбурге по объему помощи пациентам с инсультом и с другими мозговыми катастрофами. Над спасением пациента работает целая инсультная команда. Она состоит из врачей: невролога, реаниматолога, рентгенохирурга, рентгенолога и операционной медсестры. Команда врачей проводит сложнейшие хирургические манипуляции Фото: «Новая больница» — Как понять, что произошел инсульт или инфаркт? Как получить помощь? — Если у кого-то в вашем окружении возникли симптомы: ослабла рука и/или нога, нарушилась речь, «перекосило» лицо, опустился уголок рта, человек не может улыбнуться, возникло двоение в глазах, шаткость походки, резкая интенсивная головная боль, нужно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Ведь здесь работает принцип «время = спасенные клетки головного мозга». По определенным показаниям, исходя из тяжести неврологической симптоматики, наличия поражения ткани головного мозга, факта закупорки сосудов и других параметров, инсультная команда специалистов принимает решение о проведении процедуры. Методика доказала свою эффективность: она помогает снизить процент инвалидизации, профилактировать повторные инсульты, добиться стойкой ремиссии заболевания, улучшить качество жизни человека. «Новая больница» является единственной клиникой в городе, куда маршрутизируются пациенты с инфарктом миокарда и мозговым инсультом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU — В этом году медицинское объединение «Новая больница» празднует 30-летие со дня основания. Помимо внедрения технологий спасения пациентов с инфарктом и инсультом, какие еще виды помощи вы освоили за эти годы? — Если оглянуться, то в течение 30 лет было сделано очень многое. Мы пошли по пути создания на базе отделений специализированных центров диагностики и лечения. Исторически самым первым был организован аритмологический центр. В 2014 году мы создали центр хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, стали имплантировать электрокардиостимуляторы и другие устройства. Своего рода мини-компьютеры, они помогают сердцу биться правильно, и нередко спасают человеку жизнь. Что касается неврологической службы, то ее развитие было ознаменовано созданием вертебрологического центра. Там помогают людям с заболеваниями позвоночника. Позже появился центр лечения патологии лицевого нерва. Компьютерная томография помогает определить индекс кальцификации коронарных артерий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Пульмонологическая служба клиники является ведущей в городе. На ее базе работает центр лечения хронических обструктивных заболеваний легких. Гастроэнтерологическое отделение известно в течение многих лет работой центра лечения язвенной болезни. Последние десять лет здесь активно занимаются лечением воспалительных заболеваний кишечника с применением генно-инженерной терапии. Этот же вид высокотехнологичной медицинской помощи применяется и для лечения пациентов пульмонологического профиля при тяжелых формах бронхиальной астмы. Показания к проведению процедуры оцениваются по различным шкалам каждым членом инсультной команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Совет врача: как защитить себя от таких грозных заболеваний? — Хочется научить людей заботиться о себе и близких. Считаем, что детей уже с ясельной группы детского сада стоит воспитывать в профилактическом русле, чтобы приучить их к основам здорового образа жизни: правильному питанию, активному образу жизни, недопустимости вредных привычек. Хорошо, если семья задала такой тон, но пока это бывает редко, к сожалению. Надо приучить себя к регулярному прохождению диспансеризации и чекапов. В развитии сосудистых катастроф основную роль играет артериальная гипертония Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В развитии сосудистых катастроф основную роль играет артериальная гипертония, о которой пациенты часто даже не знают, не чувствуют ее. К важным методам исследования сердечно-сосудистой системы стоит добавить оценку работы сердца во время физической нагрузки. Для этого, к примеру, выполняют тредмилл-тест, когда пациент выполняет нагрузку на беговой дорожке, одновременно записывается и анализируется электрокардиограмма и оценивается динамика значений артериального давления. — Есть еще два важных скрининговых теста, показанных людям без жалоб, но с выявленным при обследовании повышенным артериальным давлением. Они помогают выявить бляшки в сосудах, которые приводят впоследствии к инфарктам и инсультам. Это ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи, именно они считаются «зеркалом», отражающим состояние сосудов всего организма. Сегодня каждый второй пациент с инфарктом миокарда в Екатеринбурге получает помощь в «Новой больнице» Фото: Московец Илья © URA.RU Если при исследовании будут выявлены бляшки, то, высоковероятно, они есть и в сосудах других локализаций. И это будет поводом для врача при наличии высокого давления и холестерина назначить пациенту первичное профилактическое лечение. — Оно поможет не только уменьшить объем бляшек, но и стабилизировать их. Это важно, поскольку нередко мы видим, что к инфаркту и инсульту привела пусть маленькая, но нестабильная бляшка с тонкой покрышкой и большим холестериновым ядром. В клинике активно применяют методику для раннего скрининга сосудистого поражения — компютерную томографию сердца. Она помогает определить индекс кальцификации коронарных артерий. Даже при отсутствии жалоб, для человека, у которого немного повышены давление и холестерин, отложение кальция в сосудах — это уже повод начать превентивное лечение, модифицировать образ жизни: скорректировать диету и не игнорировать аэробные физических нагрузки. Работа каждой службы идет под кураторством научного руководителя Фото: Московец Илья © URA.RU — Есть такая притча. У троих рабочих, занятых на постройке дворца, спросили: «Что вы делаете?» Один рабочий ответил: «Я кладу кирпичи». Второй ответил: «А я подметаю двор». И только третий гордо сказал: «А я стою дворец». Хочу пожелать, чтобы мы вместе с вами построили дворец здоровья, каждый по кирпичику: пациент — своим вниманием и пониманием, мы, врачи, — своей работой и профилактической деятельностью. И если все кирпичики правильно сложатся, у нас получится красивый дворец здоровья! Берегите себя и своих близких! Медицинское объединение «Новая больница» — это оснащенная многопрофильная клиника полного цикла. Медучреждение включает в себя амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили программу обучения врачей, которая стала пилотной для всей России. Врачей из десяти больниц региона объединили в мультифункциональные бригады. Обучение проходило в стенах Клинического института мозга (КИМ). 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В канун Дня медицинского работника «Новая больница» получила престижную премию профессионального признания «Медицинский Олимп» в номинации «технология года». Екатеринбургских медиков наградили за внедрение методики внутрисосудистой тромбэкстракции (ВСТЭ) в острейшем периоде мозгового инсульта. Корреспондент URA.RU пообщался с заместителем гендиректора клиники по лечебной работе Еленой Фокиной о новых технологиях, которые спасают пациентов от последствий тяжелейших сердечно-сосудистых катастроф. Фокина Елена Георгиевна — заместитель генерального директора Медицинского объединения «Новая больница». Она кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ, врач-кардиолог высшей квалификационной категории. — Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, в чем особенность внедренной «Новой больницей» процедуры? — Мы всегда стремились идти в ногу со временем и осваивать передовые технологии по основным направлениям работы нашей клиники. Так, еще в 2002 году внедрили внутрисосудистое лечение инфаркта миокарда, создали отделение инвазивных методов диагностики и лечения, где в условиях операционной рентгенохирурги проводят вмешательства на сосудах сердца и спасают пациентов с этим жизнеугрожающим состоянием. — Как понять, что произошел инсульт или инфаркт? Как получить помощь? — Если у кого-то в вашем окружении возникли симптомы: ослабла рука и/или нога, нарушилась речь, «перекосило» лицо, опустился уголок рта, человек не может улыбнуться, возникло двоение в глазах, шаткость походки, резкая интенсивная головная боль, нужно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Ведь здесь работает принцип «время = спасенные клетки головного мозга». По определенным показаниям, исходя из тяжести неврологической симптоматики, наличия поражения ткани головного мозга, факта закупорки сосудов и других параметров, инсультная команда специалистов принимает решение о проведении процедуры. Методика доказала свою эффективность: она помогает снизить процент инвалидизации, профилактировать повторные инсульты, добиться стойкой ремиссии заболевания, улучшить качество жизни человека. — В этом году медицинское объединение «Новая больница» празднует 30-летие со дня основания. Помимо внедрения технологий спасения пациентов с инфарктом и инсультом, какие еще виды помощи вы освоили за эти годы? — Если оглянуться, то в течение 30 лет было сделано очень многое. Мы пошли по пути создания на базе отделений специализированных центров диагностики и лечения. Исторически самым первым был организован аритмологический центр. В 2014 году мы создали центр хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, стали имплантировать электрокардиостимуляторы и другие устройства. Своего рода мини-компьютеры, они помогают сердцу биться правильно, и нередко спасают человеку жизнь. Что касается неврологической службы, то ее развитие было ознаменовано созданием вертебрологического центра. Там помогают людям с заболеваниями позвоночника. Позже появился центр лечения патологии лицевого нерва. — Пульмонологическая служба клиники является ведущей в городе. На ее базе работает центр лечения хронических обструктивных заболеваний легких. Гастроэнтерологическое отделение известно в течение многих лет работой центра лечения язвенной болезни. Последние десять лет здесь активно занимаются лечением воспалительных заболеваний кишечника с применением генно-инженерной терапии. Этот же вид высокотехнологичной медицинской помощи применяется и для лечения пациентов пульмонологического профиля при тяжелых формах бронхиальной астмы. — Совет врача: как защитить себя от таких грозных заболеваний? — Хочется научить людей заботиться о себе и близких. Считаем, что детей уже с ясельной группы детского сада стоит воспитывать в профилактическом русле, чтобы приучить их к основам здорового образа жизни: правильному питанию, активному образу жизни, недопустимости вредных привычек. Хорошо, если семья задала такой тон, но пока это бывает редко, к сожалению. Надо приучить себя к регулярному прохождению диспансеризации и чекапов. В развитии сосудистых катастроф основную роль играет артериальная гипертония, о которой пациенты часто даже не знают, не чувствуют ее. К важным методам исследования сердечно-сосудистой системы стоит добавить оценку работы сердца во время физической нагрузки. Для этого, к примеру, выполняют тредмилл-тест, когда пациент выполняет нагрузку на беговой дорожке, одновременно записывается и анализируется электрокардиограмма и оценивается динамика значений артериального давления. — Есть еще два важных скрининговых теста, показанных людям без жалоб, но с выявленным при обследовании повышенным артериальным давлением. Они помогают выявить бляшки в сосудах, которые приводят впоследствии к инфарктам и инсультам. Это ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи, именно они считаются «зеркалом», отражающим состояние сосудов всего организма. Если при исследовании будут выявлены бляшки, то, высоковероятно, они есть и в сосудах других локализаций. И это будет поводом для врача при наличии высокого давления и холестерина назначить пациенту первичное профилактическое лечение. — Оно поможет не только уменьшить объем бляшек, но и стабилизировать их. Это важно, поскольку нередко мы видим, что к инфаркту и инсульту привела пусть маленькая, но нестабильная бляшка с тонкой покрышкой и большим холестериновым ядром. В клинике активно применяют методику для раннего скрининга сосудистого поражения — компютерную томографию сердца. Она помогает определить индекс кальцификации коронарных артерий. Даже при отсутствии жалоб, для человека, у которого немного повышены давление и холестерин, отложение кальция в сосудах — это уже повод начать превентивное лечение, модифицировать образ жизни: скорректировать диету и не игнорировать аэробные физических нагрузки. — Есть такая притча. У троих рабочих, занятых на постройке дворца, спросили: «Что вы делаете?» Один рабочий ответил: «Я кладу кирпичи». Второй ответил: «А я подметаю двор». И только третий гордо сказал: «А я стою дворец». Хочу пожелать, чтобы мы вместе с вами построили дворец здоровья, каждый по кирпичику: пациент — своим вниманием и пониманием, мы, врачи, — своей работой и профилактической деятельностью. И если все кирпичики правильно сложатся, у нас получится красивый дворец здоровья! Берегите себя и своих близких! Медицинское объединение «Новая больница» — это оснащенная многопрофильная клиника полного цикла. Медучреждение включает в себя амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запустили программу обучения врачей, которая стала пилотной для всей России. Врачей из десяти больниц региона объединили в мультифункциональные бригады. Обучение проходило в стенах Клинического института мозга (КИМ).