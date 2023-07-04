Путин предложил новые подходы к развитию ШОС

Он дал понять, что экономика не способна решить все глобальные проблемы

04 июля 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предложил коллегам по ШОС больше работать с молодежью, чтобы предотвратить риски конфликтов в будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин смещает акценты в развитии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он дал понять, что в построении нового миропорядка и в противодействии Западу нужно работать с молодежью. Это снизит риски возникновения глобальных конфликтов, как в случае с Украиной, и войн в будущем, объяснили URA.RU политологи смыслы выступления Путина на заседании совета глав стран-членов ШОС 4 июля. По словам аналитиков, делать это проще, когда геополитически и идеологически страны близки. Встреча лидеров стран-участниц ШОС на этот раз прошла в режиме видеоконференции. Но это не помешало лидерам подробно изложить свои позиции по будущему развитию Шанхайской организации сотрудничества. Белорусский лидер Александр Лукашенко на саммите тоже выступил, но как президент страны, которая пока только претендует на членство в ШОС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Путин в своем выступлении подчеркнул, что «все участники сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах». «ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка», — отметил Путин. ШОС — это часть этого справедливого мира, а углубление связей с членами организации — одно из ключевых направлений внешней политики России. Президент заявил, что «связи становятся все более крепкими и многоплановыми». «Торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть — 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь—апрель нынешнего года прибавила еще 35%», — констатировал российский лидер. Грузопоток между странами-членами ШОС растет, и перспективы его увеличения очевидны с учетом перераспределения центров экономической активности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин не обошел вниманием украинский конфликт и напомнил о гибридной войне Запада против РФ. «И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — подчеркнул Путин. В своем выступлении президент России особо остановился на гуманитарном аспекте. Путин пригласил студентов стран ШОС в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, а также в Сочи — именно там в марте 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи. «Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более 180 стран. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня. Фестиваль откроет широкие возможности для установления прямых контактов со сверстниками, неформального дружеского общения, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, для общения, объединяющего молодое поколение вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания», — заявил президент РФ. До сих пор ШОС воспринималась к военно-политическая и экономическая организация, но теперь особые смыслы приобретают гуманитарные вопросы, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приглашением представителей стран ШОС в Сочи Путин предлагает скорректировать акценты в работе Организации, объясняют эксперты. ШОС всегда воспринималась как экономическая и военно-политическая структура, а гуманитарная составляющая не была интегрирующим началом, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. «Молодежь — это та ниша, за которую ведется активная борьба. Запад не первое десятилетие работает в этом направлении, и Украина является самым характерным примером результатов этой работы. Кроме того, Запад ведет такую же работу в странах Восточной Европы, глобального Юга. Путину важно показать, чем Россия может быть привлекательна, какие ценности и смыслы она предлагает странам глобального Юга, в чем ее отличие от Запада. Делать это нужно через молодежь, которая является кадровым, управленческим, экономическим потенциалом. Те смыслы, которые будут заложены сегодня, «выстрелят» в обозримом будущем», — поясняет эксперт. Статья по теме Путин расширил список союзников РФ Интенсивность политических и экономических связей автоматически не формирует дружеское отношение жителей одной страны к жителям другой, полагает завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. «Положительное отношение к стране-союзнику нужно формировать, причем прежде всего среди молодежи. А для этого нужны прямые контакты, как это возможно на фестивале. Все это снижает риски возникновения конфликтов в будущем», — считает Колосов. По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, расширение молодежных контактов внутри ШОС важно для самой организации. Ведь геополитически и идеологически страны-участницы близки, и гуманитарные проекты будут только усиливать эту связь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин смещает акценты в развитии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он дал понять, что в построении нового миропорядка и в противодействии Западу нужно работать с молодежью. Это снизит риски возникновения глобальных конфликтов, как в случае с Украиной, и войн в будущем, объяснили URA.RU политологи смыслы выступления Путина на заседании совета глав стран-членов ШОС 4 июля. По словам аналитиков, делать это проще, когда геополитически и идеологически страны близки. Встреча лидеров стран-участниц ШОС на этот раз прошла в режиме видеоконференции. Но это не помешало лидерам подробно изложить свои позиции по будущему развитию Шанхайской организации сотрудничества. Президент Путин в своем выступлении подчеркнул, что «все участники сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах». «ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка», — отметил Путин. ШОС — это часть этого справедливого мира, а углубление связей с членами организации — одно из ключевых направлений внешней политики России. Президент заявил, что «связи становятся все более крепкими и многоплановыми». «Торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть — 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь—апрель нынешнего года прибавила еще 35%», — констатировал российский лидер. Путин не обошел вниманием украинский конфликт и напомнил о гибридной войне Запада против РФ. «И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — подчеркнул Путин. В своем выступлении президент России особо остановился на гуманитарном аспекте. Путин пригласил студентов стран ШОС в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта, а также в Сочи — именно там в марте 2024 года пройдет Всемирный фестиваль молодежи. «Ожидается участие свыше 20 тысяч представителей из более 180 стран. Приглашением представителей стран ШОС в Сочи Путин предлагает скорректировать акценты в работе Организации, объясняют эксперты. ШОС всегда воспринималась как экономическая и военно-политическая структура, а гуманитарная составляющая не была интегрирующим началом, пояснила URA.RU доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. «Молодежь — это та ниша, за которую ведется активная борьба. Запад не первое десятилетие работает в этом направлении, и Украина является самым характерным примером результатов этой работы. Кроме того, Запад ведет такую же работу в странах Восточной Европы, глобального Юга. Интенсивность политических и экономических связей автоматически не формирует дружеское отношение жителей одной страны к жителям другой, полагает завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. «Положительное отношение к стране-союзнику нужно формировать, причем прежде всего среди молодежи. А для этого нужны прямые контакты, как это возможно на фестивале. Все это снижает риски возникновения конфликтов в будущем», — считает Колосов. По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, расширение молодежных контактов внутри ШОС важно для самой организации. Ведь геополитически и идеологически страны-участницы близки, и гуманитарные проекты будут только усиливать эту связь.