Власти РФ нашли способ разгрузить переполненные пляжи Анапы

В этом поможет крупный черноморский курорт

06 июля 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Российские власти выделили деньги на сохранение туристического потенциала Крыма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Российские власти поддержат курорты Крыма, которые могут стать альтернативой загруженному черноморскому побережью Краснодарского края и в будущем разгрузить переполненные пляжи Анапы. Для этого туркомпаниям полуострова выделят 2,5 млрд рублей. Об этом 6 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам опрошенных URA.RU аналитиков, отдых в Крыму может также быть интересен россиянам осенью на фоне роста курса доллара до 100 рублей. Предприниматели сферы туризма в Крыму и Севастополе, испытывающие трудности из-за нарушения логистики, получат 2,5 млрд рублей, заявил премьер в ходе заседания правительства. «Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, если в течение 12 месяцев — с октября 2022 года — они оставят занятость на уровне не менее 80%. Важно принять меры, чтобы предприятия турсектора сохранили коллективы и продолжили свой бизнес. И были готовы принимать всех россиян на отдых в Крыму», — подчеркнул Мишустин. Важно сохранить коллективы туркомпаний в Крыму, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока Крым испытывает трудности из-за нарушений в транспортной логистике, на некоторых популярных курортах Краснодарского края наблюдается наплыв отдыхающих. 5 июля в Сети появились сообщения и видео о переполненных пляжей Анапы. Позднее власти города опровергли данную информацию, заявив, что на курорте есть и совсем пустые пляжи. Вместе с тем, по их данным, в Анапе сейчас отдыхают более 155 тысяч человек. Пляжные курорты Северного Кавказа серьезно загружены, подтверждает председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «В демократичных по ценам Анапе и Геленджике отмечается максимальная загрузка. У Крыма своя история и ситуация. Решение о выделении средств туротрасли поддержит экономику региона, которая на ней строится», — добавил собеседник. Выделение денег позволит сохранить туристические объекты Крыма и Севастополя, объясняет зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Эти деньги предусмотрены на выплату минимальной зарплаты сотрудникам туркомпаний, чтобы они смогли заплатить налоги и продержаться на плаву. О том, что туристический сезон будет, говорить не приходится. Турпотоки внутри страны перераспределились — в этом году россияне поехали не только на Черное море, уточнили эксперты Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Загрузка отелей Севастополя составляет 10%. Мы сегодня спасаем не сезон, а саму отрасль. Кроме того, готовится письмо с инициативой пойти по пути снижения налогов, субсидирования бюджетов Крыма и Севастополя, если они окажут такие меры поддержки, как снижение арендной платы на землю и освобождение от налога на имущество», — рассказала депутат. В тоже время особенностью сезона 2023 года стало распределение туристов по самым разным направлениям отдыха, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, теперь россияне едут не только на Черноморское побережье, но и на Алтай, на Байкал, в Калининград, в КавМинВоды и другие места. Статья по теме Российские курорты станут дешевле зарубежных «Пробка в Крыму рассосалась, но транспортно-логистические вопросы не могут быть решены полностью, так как ранее одна треть туристов прибывала на полуостров самолетами. Крым единственный курорт, который снизил цены на июль. Сейчас уже самый высокий сезон, и кто хотел, тот купил заграничный тур, а кто хотел в Крым, тот тоже заранее побеспокоился. Если курс доллара останется на уровне 100 рублей, то напрямую повлияет на стоимость заграничных туров на осень. Возможно, загрузка полуострова возрастет», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поддержат курорты Крыма, которые могут стать альтернативой загруженному черноморскому побережью Краснодарского края и в будущем разгрузить переполненные пляжи Анапы. Для этого туркомпаниям полуострова выделят 2,5 млрд рублей. Об этом 6 июля на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам опрошенных URA.RU аналитиков, отдых в Крыму может также быть интересен россиянам осенью на фоне роста курса доллара до 100 рублей. Предприниматели сферы туризма в Крыму и Севастополе, испытывающие трудности из-за нарушения логистики, получат 2,5 млрд рублей, заявил премьер в ходе заседания правительства. «Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысяч компаний, если в течение 12 месяцев — с октября 2022 года — они оставят занятость на уровне не менее 80%. Важно принять меры, чтобы предприятия турсектора сохранили коллективы и продолжили свой бизнес. И были готовы принимать всех россиян на отдых в Крыму», — подчеркнул Мишустин. Пока Крым испытывает трудности из-за нарушений в транспортной логистике, на некоторых популярных курортах Краснодарского края наблюдается наплыв отдыхающих. 5 июля в Сети появились сообщения и видео о переполненных пляжей Анапы. Позднее власти города опровергли данную информацию, заявив, что на курорте есть и совсем пустые пляжи. Вместе с тем, по их данным, в Анапе сейчас отдыхают более 155 тысяч человек. Пляжные курорты Северного Кавказа серьезно загружены, подтверждает председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «В демократичных по ценам Анапе и Геленджике отмечается максимальная загрузка. У Крыма своя история и ситуация. Решение о выделении средств туротрасли поддержит экономику региона, которая на ней строится», — добавил собеседник. Загрузка отелей Севастополя составляет 10%. Мы сегодня спасаем не сезон, а саму отрасль. Кроме того, готовится письмо с инициативой пойти по пути снижения налогов, субсидирования бюджетов Крыма и Севастополя, если они окажут такие меры поддержки, как снижение арендной платы на землю и освобождение от налога на имущество», — рассказала депутат. В тоже время особенностью сезона 2023 года стало распределение туристов по самым разным направлениям отдыха, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, теперь россияне едут не только на Черноморское побережье, но и на Алтай, на Байкал, в Калининград, в КавМинВоды и другие места. «Пробка в Крыму рассосалась, но транспортно-логистические вопросы не могут быть решены полностью, так как ранее одна треть туристов прибывала на полуостров самолетами. Крым единственный курорт, который снизил цены на июль. Сейчас уже самый высокий сезон, и кто хотел, тот купил заграничный тур, а кто хотел в Крым, тот тоже заранее побеспокоился.