Екатеринбург ждет масштабная реставрация исторических объектов

Уральский бизнесмен сделал подарок к 300-летию города на 8 млрд

10 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Исторические здания столицы Урала ждет реставрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе промышленной выставки «Иннопром» администрация Екатеринбурга заключила соглашение по восстановлению и сохранению исторического культурного наследия с «Деловым домом на Архиерейской» (ДДА). Подписи под документом 10 июля поставили мэр столицы Урала Алексей Орлов и владелец ДДА Алексей Бобров, передает журналист URA.RU. Алексей Орлов (на фото справа) и Алексей Бобров заключили соглашение на «Иннопроме» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соглашение стало настоящим подарком к 300-летию города, который позволит сохранить историю Екатеринбурга. На реконструкцию и благоустройство объектов культурного наследия потратят более восьми млрд рублей. «В преддверии 300-летия уральской столицы особую значимость приобретает вопрос сохранения и восстановления объектов культурного наследия. „Деловой дом на Архиерейской“ имеет очень серьезные компетенции в этом направлении, и я абсолютно уверен, что те объекты, за которые уже взялись наши коллеги и еще возьмутся, они еще больше украсят столицу Урала и позволят нам сохранить памятники истории и архитектуры», — прокомментировал Алексей Орлов. В рамках соглашения будет проведено благоустройство и самих зданий, и территории, прилегающей к объектам культурного наследия (ОКН). Договор будет действовать до конца 2028 года. Соглашение стало самым крупным в сфере сохранения исторического наследия Екатеринбурга. «Мы считаем за честь внести свой скромный вклад в украшение и восстановление исторического облика нашего города. Сохранение исторической памяти — даже не столько коммерческая деятельность, это наш долг, наша история, наша культурная миссия. Я очень благодарен, что у нас есть такая возможность. Надеюсь, что мы будем и дальше плодотворно сотрудничать», — сказал Алексей Бобров. Самым сложным объектом для реконструкции станет гостиница «Исеть». 11-этажное здание было построено в 1930-е годы и стало частью так называемого «Городка чекистов». Изначально оно задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу. Окончательно гостиница прекратила функционировать в 2013 году. Сегодня это главный памятник конструктивизма в России и символ Екатеринбурга, но он нуждается в обновлении. В Ночь музеев уральцев пригласили в Усадьбу Бородиной Фото: Размик Закарян © URA.RU Одно из самых старых зданий, подлежащих реконструкции, — усадьба Е.С. Бородиной. Она построена в первой половине XIX века. Особняк расположен на одной из старейших улиц Екатеринбурга — Добролюбова. В 1995 году у главного дома было сделано два входных пристроя, восстановлены два камина, произведена внутренняя перепланировка на обоих этажах здания, восстановлен балкон. Однако объем работы еще предстоит огромный. Будет комплексная реставрация трех зданий усадьбы, прокладка инженерных сетей, благоустройство и адаптация под современные требования прилегающей территории. Реализация проекта будет учитывать будущую реконструкцию исторической улицы Добролюбова. Еще одно здание — дом купца Флоринского, построенный в конце XIX века. Уже более 100 лет он стоит без каких-то существенных изменений. Для дальнейшего безопасного использования здание нуждается в комплексной реставрации, которую можно провести исключительно с соблюдением требований и норм по охране объектов культурного и исторического наследия. Усадьба Переяславцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реставрация ждет и усадьбу ротмистра Переяславцева, возведенную в 1881 году Михаилом Дехановым. После того, как владельцем здания стал ротмистр, он перестроил дом. Во времена СССР в усадьбе располагался Институт машиноведения Уральского отделения Академии наук. Всего соглашение затронет девять ОКН Екатеринбурга. Кроме уже перечисленных, в проект попали дом городского головы Симанова, здание земской школы, усадебный дом в стиле классицизма на улице Розы Люксембург, 62, дом жилой И.А. Петрова, усадьба «Товарищества А. Печенкина и К». Компания Алексея Боброва имеет большой опыт в реставрации объектов культурного наследия. Лавка мещанина Бухонина на 8 марта, 24 и Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии уже были отреставрированы холдингом. Сейчас объекты используются Минкультом и энергетической компанией Урала. Ранее «Деловой дом на Архиерейской» участвовал во всероссийской акции «Ночь музеев» и приглашал екатеринбуржцев посмотреть, как выглядят некоторые исторические здания до реконструкции. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе промышленной выставки «Иннопром» администрация Екатеринбурга заключила соглашение по восстановлению и сохранению исторического культурного наследия с «Деловым домом на Архиерейской» (ДДА). Подписи под документом 10 июля поставили мэр столицы Урала Алексей Орлов и владелец ДДА Алексей Бобров, передает журналист URA.RU. Соглашение стало настоящим подарком к 300-летию города, который позволит сохранить историю Екатеринбурга. На реконструкцию и благоустройство объектов культурного наследия потратят более восьми млрд рублей. «В преддверии 300-летия уральской столицы особую значимость приобретает вопрос сохранения и восстановления объектов культурного наследия. „Деловой дом на Архиерейской“ имеет очень серьезные компетенции в этом направлении, и я абсолютно уверен, что те объекты, за которые уже взялись наши коллеги и еще возьмутся, они еще больше украсят столицу Урала и позволят нам сохранить памятники истории и архитектуры», — прокомментировал Алексей Орлов. В рамках соглашения будет проведено благоустройство и самих зданий, и территории, прилегающей к объектам культурного наследия (ОКН). Договор будет действовать до конца 2028 года. Соглашение стало самым крупным в сфере сохранения исторического наследия Екатеринбурга. Самым сложным объектом для реконструкции станет гостиница «Исеть». 11-этажное здание было построено в 1930-е годы и стало частью так называемого «Городка чекистов». Изначально оно задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу. Окончательно гостиница прекратила функционировать в 2013 году. Сегодня это главный памятник конструктивизма в России и символ Екатеринбурга, но он нуждается в обновлении. Одно из самых старых зданий, подлежащих реконструкции, — усадьба Е.С. Бородиной. Она построена в первой половине XIX века. Особняк расположен на одной из старейших улиц Екатеринбурга — Добролюбова. В 1995 году у главного дома было сделано два входных пристроя, восстановлены два камина, произведена внутренняя перепланировка на обоих этажах здания, восстановлен балкон. Однако объем работы еще предстоит огромный. Будет комплексная реставрация трех зданий усадьбы, прокладка инженерных сетей, благоустройство и адаптация под современные требования прилегающей территории. Реализация проекта будет учитывать будущую реконструкцию исторической улицы Добролюбова. Еще одно здание — дом купца Флоринского, построенный в конце XIX века. Уже более 100 лет он стоит без каких-то существенных изменений. Для дальнейшего безопасного использования здание нуждается в комплексной реставрации, которую можно провести исключительно с соблюдением требований и норм по охране объектов культурного и исторического наследия. Реставрация ждет и усадьбу ротмистра Переяславцева, возведенную в 1881 году Михаилом Дехановым. После того, как владельцем здания стал ротмистр, он перестроил дом. Во времена СССР в усадьбе располагался Институт машиноведения Уральского отделения Академии наук. Всего соглашение затронет девять ОКН Екатеринбурга. Кроме уже перечисленных, в проект попали дом городского головы Симанова, здание земской школы, усадебный дом в стиле классицизма на улице Розы Люксембург, 62, дом жилой И.А. Петрова, усадьба «Товарищества А. Печенкина и К». Компания Алексея Боброва имеет большой опыт в реставрации объектов культурного наследия. Лавка мещанина Бухонина на 8 марта, 24 и Здание духовного ведомства Екатеринбургской епархии уже были отреставрированы холдингом. Сейчас объекты используются Минкультом и энергетической компанией Урала. Ранее «Деловой дом на Архиерейской» участвовал во всероссийской акции «Ночь музеев» и приглашал екатеринбуржцев посмотреть, как выглядят некоторые исторические здания до реконструкции.