Россия полностью заместит зарубежный транспорт, технику и IT

Мишустин лично проконтролировал «конечный продукт»

11 июля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин принял участие в ИННОПРОМе-2023 Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Власти РФ переходят от планов по импортозамещению к полноценному финансированию и реализации проектов в важнейших отраслях экономики. Российские производители готовы полностью заместить весь зарубежный общественный транспорт, промышленную технику и ОПК. Так эксперты трактуют визит главы правительства РФ Михаила Мишустина на ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге 10 июля. По словам аналитиков, премьер-министр в ходе поездки показал, что лично контролирует «конечный продукт» государственных вложений. В 2023 году темой ИННОПРОМА стало «Устойчивое производство: стратегии обновления». Основными направлениями диалога на выставке стали металлообработка, цифровое производство, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, промышленные IT, медицинское оборудование, технологии для городов и производство компонентов. Участие в выставке принимают делегации из 16 иностранных государств, на площадке представлено 25 экспозиций субъектов РФ. Россия готова к локализации производства китайского автопрома Фото: Георгий Бергал © URA.RU Помимо этого, в дни проведения главной промышленной выставки в Екатеринбурге после многолетнего перерыва состоялось VII Российско-Китайское ЭКСПО, с которого и начал премьер. В нем приняли участие более 400 компаний из КНР различного профиля. В ходе осмотра экспозиции глава правительства остановился у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила модели, ориентированные на российский рынок, а также озвучила планы по локализации производства. Мишустин не стал скрывать, что страна заинтересована во взаимодействии с китайскими партнерами. По словам премьера, очень важно, что страны могли совместно делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. «Хорошо, что вы именно таким способом, разрешая локализацию, разрешая производство ряда частей в России совместно такую работу делаете», — отметил Мишустин. «Мы понимаем, насколько это важно. У нас в перспективе будет увеличен модельный ряд по производству в России», — ответил глава «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн. Михаил Мишустин с коллегами осмотрел большинство крупных стендов на Иннопроме-2023 Фото: Георгий Бергал © URA.RU Также российского премьера заинтересовали проекты в рамках национальной экспозиции Минска. Республика в этом году выступает партнером мероприятия. Глава российского кабмина осмотрел площадку вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана — Романом Головченко и Алиханом Смаиловым. В частности, им показали модели самосвалов «Белаз» — эта компания является одним из крупнейших производителей такой техники и занимает порядка 30% мирового рынка. Среди экспонатов — грузовики, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторах или от нескольких источников, машина с интеллектуальной системой управления и другие образцы. Как рассказали представители компании, планируется в этом году наладить производство 30 машин, а далее — расширять выпуск. При этом, как отметили в «Белазе», для эффективной конкуренции с иностранными производителями отрасли требуется поддержка властей двух стран. «Естественно, поддержка будет. Локализация самых важных элементов, связанных с машиностроением, с созданием серьезных технологических узлов и агрегатов, предполагает государственную поддержку», — заверил Мишустин. Правительство уделяет особое внимание развитию высоких технологий Фото: Георгий Бергал © URA.RU На стенде госкорпорации «Росатом» премьер смог ознакомиться с 3D-принтером, который сейчас используется в зоне специальной военной операции. Михаила Мишустина заинтересовал комплекс для ремонта изделий «Марпак» для ремонта военной техники. За первые шесть месяцев его работы в южном регионе России смогли починить более 80 единиц техники, причем 60 изделий были изготовлены с нуля в полевых условиях, доложили представители компании главе правительства. Мишустин высоко оценил отечественную разработку и отметил, что необходимо обеспечивать вооруженные на СВО всем необходимым. Отдельно Мишустин анонсировал запуск национального проекта по строительству беспилотников. Сразу несколько регионов России представили на своих стендах беспилотные разработки. Дроны были выставлены на стендах Ульяновской и Ростовской областей, Краснодарского края и даже Республики Беларусь. Также в рамках выставки свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с Сергеем Собяниным о совместном с Москвой производстве БПЛА для нужд сельского хозяйства и тушения лесных пожаров. Новый поезд «Ласточка» уже полностью готов к эксплуатации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Но особый интерес премьера вызвали два проекта. Первый — группа «Синара» представила на выставке опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС10 и новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254». В этом году электропоезд пройдет сертификацию. Он будет на 100% соответствовать требованиям РЖД по импортозамещению: 99,9% всех комплектующих поезда отечественные. Это позволит обеспечить технологическую безопасность российских железных дорог, рассказали главе правительства представители компании. По их словам, уже 20 поездов готовы к запуску. Мишустин высоко оценил разработки отечественных компаний в области общественного транспорта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Второй проект — новый первый российский серийный трехсекционный трамвай двустороннего движения 71—932 «Невский» компании ПК «Транспортные системы». Премьер не смог удержаться, прошелся по салону и даже занял место водителя. Ему доложили, что все комплектующие практически отечественного производства, но Мишустин решил проверить лично качество материалов, постучав кулаком по пластиковой управляющей панели. Уже на пленарном заседании Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт зарубежных технологий. Нужно достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях, добавил глава правительства. «Убежден, что будущее России — за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Подобная продукция должна быть конкурентоспособной не только в самой стране, но и за границей», — отметил глава кабинета министров. Россия полностью откажется от зарубежных аналогов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Он добавил, что государство готово помогать бизнесу осваивать те направления, которые еще недавно были заняты иностранными конкурентами. Правительство донастроило существующие и создало новые механизмы поддержки отраслей, а Фонд развития промышленности подтвердил свою эффективность, добавил премьер. Так, в 2022 году отечественные компании получили льготные займы на разработку необходимых материалов и комплектующих на рекордную сумму в 140 млрд рублей. Визит Мишустина связан с двумя причинами, полагает политолог Дмитрий Нечаев. Первая — правительство переходит от «разговоров по импортозамещению к полноценному финансированию и реализации проектов» в важнейших отраслях экономики. «Мишустин понимает, что это нужно сделать в сжатые сроки, а такая площадка как ИННОПРОМ позволяет собрать всех в одном месте и обсудить насущные проблемы и результаты деятельности», — говорит Нечаев. Ежегодно ИННОПРОМ посещают тысячи компаний из разных стран Фото: Размик Закарян © URA.RU Вторая причина, по словам эксперта, заключается в том, что региональный и федеральный уровни разрозненны и отделены от реального сектора экономики. «И вот такие площадки премьер использует для их синхронизации», — отмечает политолог. В Госдуме также считают, что визит Михаила Мишустина на ИННОПРОМ связан с желанием не просто обсудить вопросы регионов, но и обратить внимание руководителей крупных компаний и губернаторов на то, что правительство пристально следит за исполнением всех инвестиционных проектов, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета ГД по транспорту Андрей Колесник. Статья по теме Путин нашел новое применение оборонной промышленности По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павла Зюзина, за первые несколько месяцев 2022 года власти перенастроили всю логистику в стране и приняли ряд мер, чтобы машиностроители также перестроились. «Своим визитом на выставку Мишустин показывает, что контролирует „конечный продукт“ государственных вложений. Кроме того, ряд проектов требует более длительного согласования между регионами, все упирается в финансирование и тут Мишустин лично встречается с производителями и главами субъектов, чтобы снять все препоны», — подытожил Зюзин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ переходят от планов по импортозамещению к полноценному финансированию и реализации проектов в важнейших отраслях экономики. Российские производители готовы полностью заместить весь зарубежный общественный транспорт, промышленную технику и ОПК. Так эксперты трактуют визит главы правительства РФ Михаила Мишустина на ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге 10 июля. По словам аналитиков, премьер-министр в ходе поездки показал, что лично контролирует «конечный продукт» государственных вложений. В 2023 году темой ИННОПРОМА стало «Устойчивое производство: стратегии обновления». Основными направлениями диалога на выставке стали металлообработка, цифровое производство, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, промышленные IT, медицинское оборудование, технологии для городов и производство компонентов. Участие в выставке принимают делегации из 16 иностранных государств, на площадке представлено 25 экспозиций субъектов РФ. Помимо этого, в дни проведения главной промышленной выставки в Екатеринбурге после многолетнего перерыва состоялось VII Российско-Китайское ЭКСПО, с которого и начал премьер. В нем приняли участие более 400 компаний из КНР различного профиля. В ходе осмотра экспозиции глава правительства остановился у стенда компании DongFeng Motor Corporation, которая представила модели, ориентированные на российский рынок, а также озвучила планы по локализации производства. Мишустин не стал скрывать, что страна заинтересована во взаимодействии с китайскими партнерами. По словам премьера, очень важно, что страны могли совместно делать более качественные варианты, подготовленные к российскому рынку. «Мы понимаем, насколько это важно. У нас в перспективе будет увеличен модельный ряд по производству в России», — ответил глава «Дунфэн Мотор Рус» Ван Пэн. Также российского премьера заинтересовали проекты в рамках национальной экспозиции Минска. Республика в этом году выступает партнером мероприятия. Глава российского кабмина осмотрел площадку вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана — Романом Головченко и Алиханом Смаиловым. В частности, им показали модели самосвалов «Белаз» — эта компания является одним из крупнейших производителей такой техники и занимает порядка 30% мирового рынка. Среди экспонатов — грузовики, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторах или от нескольких источников, машина с интеллектуальной системой управления и другие образцы. Как рассказали представители компании, планируется в этом году наладить производство 30 машин, а далее — расширять выпуск. При этом, как отметили в «Белазе», для эффективной конкуренции с иностранными производителями отрасли требуется поддержка властей двух стран. На стенде госкорпорации «Росатом» премьер смог ознакомиться с 3D-принтером, который сейчас используется в зоне специальной военной операции. Михаила Мишустина заинтересовал комплекс для ремонта изделий «Марпак» для ремонта военной техники. За первые шесть месяцев его работы в южном регионе России смогли починить более 80 единиц техники, причем 60 изделий были изготовлены с нуля в полевых условиях, доложили представители компании главе правительства. Мишустин высоко оценил отечественную разработку и отметил, что необходимо обеспечивать вооруженные на СВО всем необходимым. Отдельно Мишустин анонсировал запуск национального проекта по строительству беспилотников. Сразу несколько регионов России представили на своих стендах беспилотные разработки. Дроны были выставлены на стендах Ульяновской и Ростовской областей, Краснодарского края и даже Республики Беларусь. Также в рамках выставки свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с Сергеем Собяниным о совместном с Москвой производстве БПЛА для нужд сельского хозяйства и тушения лесных пожаров. Но особый интерес премьера вызвали два проекта. Первый — группа «Синара» представила на выставке опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС10 и новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254». В этом году электропоезд пройдет сертификацию. Он будет на 100% соответствовать требованиям РЖД по импортозамещению: 99,9% всех комплектующих поезда отечественные. Это позволит обеспечить технологическую безопасность российских железных дорог, рассказали главе правительства представители компании. По их словам, уже 20 поездов готовы к запуску. Второй проект — новый первый российский серийный трехсекционный трамвай двустороннего движения 71—932 «Невский» компании ПК «Транспортные системы». Премьер не смог удержаться, прошелся по салону и даже занял место водителя. Ему доложили, что все комплектующие практически отечественного производства, но Мишустин решил проверить лично качество материалов, постучав кулаком по пластиковой управляющей панели. Уже на пленарном заседании Михаил Мишустин заявил, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт зарубежных технологий. Нужно достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях, добавил глава правительства. Он добавил, что государство готово помогать бизнесу осваивать те направления, которые еще недавно были заняты иностранными конкурентами. Правительство донастроило существующие и создало новые механизмы поддержки отраслей, а Фонд развития промышленности подтвердил свою эффективность, добавил премьер. Так, в 2022 году отечественные компании получили льготные займы на разработку необходимых материалов и комплектующих на рекордную сумму в 140 млрд рублей. Визит Мишустина связан с двумя причинами, полагает политолог Дмитрий Нечаев. Вторая причина, по словам эксперта, заключается в том, что региональный и федеральный уровни разрозненны и отделены от реального сектора экономики. «И вот такие площадки премьер использует для их синхронизации», — отмечает политолог. В Госдуме также считают, что визит Михаила Мишустина на ИННОПРОМ связан с желанием не просто обсудить вопросы регионов, но и обратить внимание руководителей крупных компаний и губернаторов на то, что правительство пристально следит за исполнением всех инвестиционных проектов, которые должны обеспечить технологический суверенитет страны. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета ГД по транспорту Андрей Колесник. По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павла Зюзина, за первые несколько месяцев 2022 года власти перенастроили всю логистику в стране и приняли ряд мер, чтобы машиностроители также перестроились. «Своим визитом на выставку Мишустин показывает, что контролирует „конечный продукт“ государственных вложений. Кроме того, ряд проектов требует более длительного согласования между регионами, все упирается в финансирование и тут Мишустин лично встречается с производителями и главами субъектов, чтобы снять все препоны», — подытожил Зюзин.