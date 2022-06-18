Путин нашел новое применение оборонной промышленности

Предприятия ВПК заменят в России Siemens и General Electric

18 июня 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин направил усилия оборонки на модернизацию медицины Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Оборонная промышленность в ближайшие годы будет переориентироваться на здравоохранение, которое нуждается в новейшем оборудовании. Президент РФ дал понять, что ВПК выполнил задачу по модернизации российской армии, и теперь должен помочь выйти на новый уровень отечественной медицине, комментируют эксперты URA.RU встречу Владимира Путина с медицинскими работниками 18 июня. Все возможности для этого у оборонки есть, но потребуются деньги и время, считают специалисты. Встреча Путина с медработниками из разных регионов страны была приурочена к профессиональному празднику и открытию 19 новых учреждений. В Улан-Удэ и Волгограде появились новые онкодиспансеры, в Белгороде и Оренбурге — инфекционные больницы, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открылся в Чебоксарах. В Новосибирске появилась новая поликлиника, а в Санкт-Петербурге и Ярославле две поликлиники открылись после капремонта. Кроме того, в Челябинской и Свердловской областях построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Модернизировать российскую систему здравоохранения предстоит предприятиям оборонного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», — подчеркнул Путин. Президент поздравил медработников с этими событиями и поблагодарил «за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям» и за то, что медики «с огромным внутренним достоинством» несут «свою миссию». Это проявилось в период борьбы с коронавирусом, отметил Путин. Особо он обратился к военным врачам, сотрудникам госпиталей. «Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал глава государства. По словам Путина, «эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России». Для власти важно повысить доступность и качество медпомощи. Особое значение это имеет для жителей небольших населенных пунктов, людей старшего возраста и семей с детьми. «Безусловным приоритетом» президент назвал обновление первичного звена здравоохранения. «Несмотря на текущие сложности, в полном объеме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», — отметил Путин. Расходы на здравоохранение в России, поддержка медработников будут расти в ближайшие годы, заверил президент. При этом власти намерены существенно модернизировать систему за счет современного отечественного медоборудования. «Мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса: там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники», — сказал Путин, указав тем самым, кто будет решать эту задачу. Разработкой отечественного медоборудования и транспорта уже занимаются предприятия Ростеха, но это направление будет наращиваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2021 года в рамках модернизации медучреждения получили 38 тысяч единиц нового оборудования, сообщил на встрече глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Это на 40 процентов больше, чем мы изначально планировали», — отметил министр. В условиях санкций модернизация системы здравоохранения, поставки нового оборудования — серьезная задача, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. И здесь важно не только увеличение финансирования, но и грамотная переориентация оборонных предприятий, считает эксперт. «Сейчас понятно, что армию удалось модернизировать — эта задача выполнена, проблема отставания в этой сфере решена. Поэтому для оборонных предприятий нужна [частичная] переориентация (вооружение в любом случае нужно постоянно обновлять). Медицина и оборонка, — это высокотехнологические сферы. Поэтому помогать здесь, кроме ВПК, больше некому», — убежден Журавлев. Логика этого решения президента в том, что технологическая изоляция, в которой Россия оказалась из-за санкций, требует поддержки наиболее технологичных отраслей, объясняет директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Медицина может столкнуться с серьезным кризисом наравне с авиаотраслью, автопромом и другими сферами. Для таких отраслей нужно задействовать все силы и резервы государства, в том числе интеллектуальные и производственные. Зависимость от западных технологий здесь существенная, поэтому президент призывает на помощь те отрасли, которые обладают технологическими знаниями, которые можно переориентировать на другие нужды и постараться сделать медицину работающей автономно», — отметил политолог. Новость по теме Путин в эфире с Куйвашевым удивился зарплате фельдшера в 30 тыс. Видео Оборонные производства имеют большой научный потенциал, поэтому использовать их возможности для модернизации медицины вполне возможно, полагает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Пока никто не говорил, что санкции напрямую коснулись медоборудования. Но с отдельными проявлениями мы уже сталкиваемся. Задача номер один — заменить то, что выпало. Другое дело, что оборонные производства — это целая идеология и культура. Чтобы, например, подойти к выпуску таких томографов, как выпускает Siemens или General Electric, должно пройти время и нужно адекватное финансирование. Вопрос нужно решать кардинально», — пояснил Прохоренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оборонная промышленность в ближайшие годы будет переориентироваться на здравоохранение, которое нуждается в новейшем оборудовании. Президент РФ дал понять, что ВПК выполнил задачу по модернизации российской армии, и теперь должен помочь выйти на новый уровень отечественной медицине, комментируют эксперты URA.RU встречу Владимира Путина с медицинскими работниками 18 июня. Все возможности для этого у оборонки есть, но потребуются деньги и время, считают специалисты. Встреча Путина с медработниками из разных регионов страны была приурочена к профессиональному празднику и открытию 19 новых учреждений. В Улан-Удэ и Волгограде появились новые онкодиспансеры, в Белгороде и Оренбурге — инфекционные больницы, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открылся в Чебоксарах. В Новосибирске появилась новая поликлиника, а в Санкт-Петербурге и Ярославле две поликлиники открылись после капремонта. Кроме того, в Челябинской и Свердловской областях построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов. «Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», — подчеркнул Путин. Президент поздравил медработников с этими событиями и поблагодарил «за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям» и за то, что медики «с огромным внутренним достоинством» несут «свою миссию». Это проявилось в период борьбы с коронавирусом, отметил Путин. Особо он обратился к военным врачам, сотрудникам госпиталей. «Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — сказал глава государства. По словам Путина, «эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России». Для власти важно повысить доступность и качество медпомощи. Особое значение это имеет для жителей небольших населенных пунктов, людей старшего возраста и семей с детьми. «Безусловным приоритетом» президент назвал обновление первичного звена здравоохранения. «Несмотря на текущие сложности, в полном объеме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», — отметил Путин. Расходы на здравоохранение в России, поддержка медработников будут расти в ближайшие годы, заверил президент. При этом власти намерены существенно модернизировать систему за счет современного отечественного медоборудования. «Мы должны больше внимания уделять возможностям российской промышленности. Надо отдать должное системе оборонно-промышленного комплекса: там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники», — сказал Путин, указав тем самым, кто будет решать эту задачу. С 2021 года в рамках модернизации медучреждения получили 38 тысяч единиц нового оборудования, сообщил на встрече глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Это на 40 процентов больше, чем мы изначально планировали», — отметил министр. В условиях санкций модернизация системы здравоохранения, поставки нового оборудования — серьезная задача, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. И здесь важно не только увеличение финансирования, но и грамотная переориентация оборонных предприятий, считает эксперт. «Сейчас понятно, что армию удалось модернизировать — эта задача выполнена, проблема отставания в этой сфере решена. Поэтому для оборонных предприятий нужна [частичная] переориентация (вооружение в любом случае нужно постоянно обновлять). Медицина и оборонка, — это высокотехнологические сферы. Поэтому помогать здесь, кроме ВПК, больше некому», — убежден Журавлев. Логика этого решения президента в том, что технологическая изоляция, в которой Россия оказалась из-за санкций, требует поддержки наиболее технологичных отраслей, объясняет директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Медицина может столкнуться с серьезным кризисом наравне с авиаотраслью, автопромом и другими сферами. Для таких отраслей нужно задействовать все силы и резервы государства, в том числе интеллектуальные и производственные. Зависимость от западных технологий здесь существенная, поэтому президент призывает на помощь те отрасли, которые обладают технологическими знаниями, которые можно переориентировать на другие нужды и постараться сделать медицину работающей автономно», — отметил политолог. Оборонные производства имеют большой научный потенциал, поэтому использовать их возможности для модернизации медицины вполне возможно, полагает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Пока никто не говорил, что санкции напрямую коснулись медоборудования. Но с отдельными проявлениями мы уже сталкиваемся. Задача номер один — заменить то, что выпало. Другое дело, что оборонные производства — это целая идеология и культура. Чтобы, например, подойти к выпуску таких томографов, как выпускает Siemens или General Electric, должно пройти время и нужно адекватное финансирование. Вопрос нужно решать кардинально», — пояснил Прохоренко.