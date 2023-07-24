В Донецке возродили проект, за которым в ЮНЕСКО следят с 70-х

Донецк намерен вернуть себе статус «Город миллиона роз», присвоенный ему ЮНЕСКО в 1970-е годы. Изменить облик города может любой россиянин. Уже сегодня саженцы цветов отправляют в столицу ДНР жители разных регионов страны. Некоторые везут розы на личных автомобилях, чтобы помочь городу и украсить его. Об акции «Донецку — миллион роз», которую начали дончане при поддержке Народного Фронта и регионов РФ, в интервью URA.RU рассказал депутат молодежного парламента ДНР Давид Соколов.
С 2014 года жителям Донецка все сложнее ухаживать за цветами
В 1970-е годы ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) назвала Донецк самым зеленым среди промышленных городов мира и закрепила за ним статус «Город миллиона роз». Начиная с 2014 года, город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря ни на что, почти десять лет розы оставались символом города, и горожане ухаживали за цветами. Но статус «миллионника» был утрачен.
— Каждый человек, приезжающий в Донецк летом, поражается количеству роз и их красоте. Они буквально везде — во дворах и парках, среди разрушенных кварталов и у административных зданий. Что значат розы для дончан?
Первые саженцы привезли из Адыгеи, Коми, Северной Осетии и Астраханской области
— Розы — это символ мира, мужественности и стойкости. Это именно те качества, которые так сильно присущи Донецку и его жителям, а мир — это мечта каждого дончанина. С каждым годом войны все сложнее ухаживать за цветами, потому что нет ни дня, чтобы Донецк и ближайшие населенные пункты не подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Но мы не хотим мириться с этим, поэтому была запущена акция «Донецку — миллион роз». Ее цель — вернуть городу статус «Города миллиона роз».
— Кто из регионов помог?
— На призыв о помощи откликнулись все регионы Российской Федерации. Первыми саженцы привезли из Адыгеи, Коми, Северной Осетии и Астраханской области. Эти розы уже стали украшением центра Донецка.
Саженцы роз везут в Донецк из всех регионов России
— Кто именно участвует в акции, приносит саженцы? Обычные люди или общественные организации, предприятия?
— Акция стала по-настоящему народной. Люди приносят в исполкомы Народного фронта в регионах России саженцы роз, сообщают, что это для Донецка. Их упаковывают и транспортом, на котором везут гуманитарную помощь, доставляют в Донецк.
Знаю людей, которые сами приехали, даже бросали работу, чтобы поучаствовать в акции. Например, был у нас человек из республики Коми. Там местные жители, которые не являются членами каких-либо общественных организаций или партий, просто передали ему саженцы, а он на своей машине привез розы в Донецк.
— Розы были высажены в самом центре Донецка на Бульваре Пушкина — это наиболее посещаемое место встречи влюбленных, деловых прогулок и досуга. Очень сильно греет сердце то, что розы, которые я посадил своими руками, радуют всех, кто гуляет по бульвару Пушкина. Еще розы были высажены на «Аллее Ангелов» в Калининском районе Донецка. Это место очень символично и важно для всей республики, для всего Донбасса — там мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе агрессии Украины.
«Донецку — миллион роз» — это больше чем акция по украшению города. Теперь это еще и символ народного единения для поддержки Донбасса и возвращения к мирной жизни. Я сам как местный житель очень благодарен всем жителям нашей России, которые приносят розы. Для нас это важно!
Донецк намерен вернуть себе статус «Город миллиона роз», присвоенный ему ЮНЕСКО в 1970-е годы. Изменить облик города может любой россиянин. Уже сегодня саженцы цветов отправляют в столицу ДНР жители разных регионов страны. Некоторые везут розы на личных автомобилях, чтобы помочь городу и украсить его. Об акции «Донецку — миллион роз», которую начали дончане при поддержке Народного Фронта и регионов РФ, в интервью URA.RU рассказал депутат молодежного парламента ДНР Давид Соколов. В 1970-е годы ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) назвала Донецк самым зеленым среди промышленных городов мира и закрепила за ним статус «Город миллиона роз». Начиная с 2014 года, город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря ни на что, почти десять лет розы оставались символом города, и горожане ухаживали за цветами. Но статус «миллионника» был утрачен. — Каждый человек, приезжающий в Донецк летом, поражается количеству роз и их красоте. Они буквально везде — во дворах и парках, среди разрушенных кварталов и у административных зданий. Что значат розы для дончан? — Розы — это символ мира, мужественности и стойкости. Это именно те качества, которые так сильно присущи Донецку и его жителям, а мир — это мечта каждого дончанина. С каждым годом войны все сложнее ухаживать за цветами, потому что нет ни дня, чтобы Донецк и ближайшие населенные пункты не подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Но мы не хотим мириться с этим, поэтому была запущена акция «Донецку — миллион роз». Ее цель — вернуть городу статус «Города миллиона роз». — Кто из регионов помог? — Кто именно участвует в акции, приносит саженцы? Обычные люди или общественные организации, предприятия? — Акция стала по-настоящему народной. Люди приносят в исполкомы Народного фронта в регионах России саженцы роз, сообщают, что это для Донецка. Их упаковывают и транспортом, на котором везут гуманитарную помощь, доставляют в Донецк. — Когда розы привозят в Донецк, кто их встречает, сортирует, высаживает, ухаживает? — Все делает молодежное крыло Народного Фронта, бойцы народной дружины, волонтеры. А когда высаживаем, нам всегда помогают горожане. Я как коренной дончанин тоже высаживаю розы. — Где жители и гости могут сегодня полюбоваться на цветущие розы, которые вы привезли и высадили? — Розы были высажены в самом центре Донецка на Бульваре Пушкина — это наиболее посещаемое место встречи влюбленных, деловых прогулок и досуга. Очень сильно греет сердце то, что розы, которые я посадил своими руками, радуют всех, кто гуляет по бульвару Пушкина. Еще розы были высажены на «Аллее Ангелов» в Калининском районе Донецка. Это место очень символично и важно для всей республики, для всего Донбасса — там мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе агрессии Украины. «Донецку — миллион роз» — это больше чем акция по украшению города. Теперь это еще и символ народного единения для поддержки Донбасса и возвращения к мирной жизни. Я сам как местный житель очень благодарен всем жителям нашей России, которые приносят розы. Для нас это важно!