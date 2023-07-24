В Донецке возродили проект, за которым в ЮНЕСКО следят с 70-х

Изменить облик города сможет каждый россиянин

24 июля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Донецк возвращает себе статус «Города миллиона роз» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Донецк намерен вернуть себе статус «Город миллиона роз», присвоенный ему ЮНЕСКО в 1970-е годы. Изменить облик города может любой россиянин. Уже сегодня саженцы цветов отправляют в столицу ДНР жители разных регионов страны. Некоторые везут розы на личных автомобилях, чтобы помочь городу и украсить его. Об акции «Донецку — миллион роз», которую начали дончане при поддержке Народного Фронта и регионов РФ, в интервью URA.RU рассказал депутат молодежного парламента ДНР Давид Соколов. С 2014 года жителям Донецка все сложнее ухаживать за цветами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1970-е годы ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) назвала Донецк самым зеленым среди промышленных городов мира и закрепила за ним статус «Город миллиона роз». Начиная с 2014 года, город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря ни на что, почти десять лет розы оставались символом города, и горожане ухаживали за цветами. Но статус «миллионника» был утрачен. — Каждый человек, приезжающий в Донецк летом, поражается количеству роз и их красоте. Они буквально везде — во дворах и парках, среди разрушенных кварталов и у административных зданий. Что значат розы для дончан? Первые саженцы привезли из Адыгеи, Коми, Северной Осетии и Астраханской области Фото: Фото из личного архива депутата молодежного парламента ДНР Давида Соколова. © URA.RU — Розы — это символ мира, мужественности и стойкости. Это именно те качества, которые так сильно присущи Донецку и его жителям, а мир — это мечта каждого дончанина. С каждым годом войны все сложнее ухаживать за цветами, потому что нет ни дня, чтобы Донецк и ближайшие населенные пункты не подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Но мы не хотим мириться с этим, поэтому была запущена акция «Донецку — миллион роз». Ее цель — вернуть городу статус «Города миллиона роз». — Кто из регионов помог? — На призыв о помощи откликнулись все регионы Российской Федерации. Первыми саженцы привезли из Адыгеи, Коми, Северной Осетии и Астраханской области. Эти розы уже стали украшением центра Донецка. Саженцы роз везут в Донецк из всех регионов России Фото: Фото из личного архива депутата молодежного парламента ДНР Давида Соколова. © URA.RU — Кто именно участвует в акции, приносит саженцы? Обычные люди или общественные организации, предприятия? — Акция стала по-настоящему народной. Люди приносят в исполкомы Народного фронта в регионах России саженцы роз, сообщают, что это для Донецка. Их упаковывают и транспортом, на котором везут гуманитарную помощь, доставляют в Донецк. Знаю людей, которые сами приехали, даже бросали работу, чтобы поучаствовать в акции. Например, был у нас человек из республики Коми. Там местные жители, которые не являются членами каких-либо общественных организаций или партий, просто передали ему саженцы, а он на своей машине привез розы в Донецк. Высаживать розы в Донецке помогают горожане Фото: Фото из личного архива депутата молодежного парламента ДНР Давида Соколова. © URA.RU — Когда розы привозят в Донецк, кто их встречает, сортирует, высаживает, ухаживает? — Все делает молодежное крыло Народного Фронта, бойцы народной дружины, волонтеры. А когда высаживаем, нам всегда помогают горожане. Я как коренной дончанин тоже высаживаю розы. — Где жители и гости могут сегодня полюбоваться на цветущие розы, которые вы привезли и высадили? Розы высажены на «Аллее Ангелов» рядом с мемориальным комплексом в память о детях, погибших от агрессии Украины Фото: Фото из личного архива депутата молодежного парламента ДНР Давида Соколова. © URA.RU — Розы были высажены в самом центре Донецка на Бульваре Пушкина — это наиболее посещаемое место встречи влюбленных, деловых прогулок и досуга. Очень сильно греет сердце то, что розы, которые я посадил своими руками, радуют всех, кто гуляет по бульвару Пушкина. Еще розы были высажены на «Аллее Ангелов» в Калининском районе Донецка. Это место очень символично и важно для всей республики, для всего Донбасса — там мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе агрессии Украины. Статья по теме Как изменилась культура Донбасса после присоединения к России «Донецку — миллион роз» — это больше чем акция по украшению города. Теперь это еще и символ народного единения для поддержки Донбасса и возвращения к мирной жизни. Я сам как местный житель очень благодарен всем жителям нашей России, которые приносят розы. Для нас это важно! Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донецк намерен вернуть себе статус «Город миллиона роз», присвоенный ему ЮНЕСКО в 1970-е годы. Изменить облик города может любой россиянин. Уже сегодня саженцы цветов отправляют в столицу ДНР жители разных регионов страны. Некоторые везут розы на личных автомобилях, чтобы помочь городу и украсить его. Об акции «Донецку — миллион роз», которую начали дончане при поддержке Народного Фронта и регионов РФ, в интервью URA.RU рассказал депутат молодежного парламента ДНР Давид Соколов. В 1970-е годы ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) назвала Донецк самым зеленым среди промышленных городов мира и закрепила за ним статус «Город миллиона роз». Начиная с 2014 года, город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Несмотря ни на что, почти десять лет розы оставались символом города, и горожане ухаживали за цветами. Но статус «миллионника» был утрачен. — Каждый человек, приезжающий в Донецк летом, поражается количеству роз и их красоте. Они буквально везде — во дворах и парках, среди разрушенных кварталов и у административных зданий. Что значат розы для дончан? — Розы — это символ мира, мужественности и стойкости. Это именно те качества, которые так сильно присущи Донецку и его жителям, а мир — это мечта каждого дончанина. С каждым годом войны все сложнее ухаживать за цветами, потому что нет ни дня, чтобы Донецк и ближайшие населенные пункты не подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Но мы не хотим мириться с этим, поэтому была запущена акция «Донецку — миллион роз». Ее цель — вернуть городу статус «Города миллиона роз». — Кто из регионов помог? — Кто именно участвует в акции, приносит саженцы? Обычные люди или общественные организации, предприятия? — Акция стала по-настоящему народной. Люди приносят в исполкомы Народного фронта в регионах России саженцы роз, сообщают, что это для Донецка. Их упаковывают и транспортом, на котором везут гуманитарную помощь, доставляют в Донецк. — Когда розы привозят в Донецк, кто их встречает, сортирует, высаживает, ухаживает? — Все делает молодежное крыло Народного Фронта, бойцы народной дружины, волонтеры. А когда высаживаем, нам всегда помогают горожане. Я как коренной дончанин тоже высаживаю розы. — Где жители и гости могут сегодня полюбоваться на цветущие розы, которые вы привезли и высадили? — Розы были высажены в самом центре Донецка на Бульваре Пушкина — это наиболее посещаемое место встречи влюбленных, деловых прогулок и досуга. Очень сильно греет сердце то, что розы, которые я посадил своими руками, радуют всех, кто гуляет по бульвару Пушкина. Еще розы были высажены на «Аллее Ангелов» в Калининском районе Донецка. Это место очень символично и важно для всей республики, для всего Донбасса — там мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе агрессии Украины. «Донецку — миллион роз» — это больше чем акция по украшению города. Теперь это еще и символ народного единения для поддержки Донбасса и возвращения к мирной жизни. Я сам как местный житель очень благодарен всем жителям нашей России, которые приносят розы. Для нас это важно!