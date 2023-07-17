Суд отказался снимать арест со счетов главы оборонного завода Гайсина

18 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин пытался обжаловать решение суда о принятии обеспечительных мер по отношению к нему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд отказался удовлетворять заявление гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, которого требуют признать банкротом, о снятии ареста с его счетов. Решение суда опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Доводы Гайсина сводятся к тому, что на арестованных счетах лежит больше денег, чем его задолженность перед бизнесменом Дмитрием Светлолобовым, который и подал иск о банкротстве. Якобы принятые судом меры — избыточны. Помимо этого Гайсин указывает на то, что подача заявления о банкротстве является злоупотреблением со стороны кредитора Светлолобова. Но суд эти доводы счел недостаточными и оставил решение о принятии обеспечительных мер в силе. Арест на банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний Малика Гайсина суд наложил в начале июня в рамках дела о банкротстве бизнесмена. Заявление подал предприниматель Дмитрий Светлолобов, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ». Согласно материалам дела, Гайсин задолжал Светлолобову 520 тысяч рублей. Кроме этого Гайсин проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий и растрате.

Суд отказался удовлетворять заявление гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, которого требуют признать банкротом, о снятии ареста с его счетов. Решение суда опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Доводы Гайсина сводятся к тому, что на арестованных счетах лежит больше денег, чем его задолженность перед бизнесменом Дмитрием Светлолобовым, который и подал иск о банкротстве. Якобы принятые судом меры — избыточны. Помимо этого Гайсин указывает на то, что подача заявления о банкротстве является злоупотреблением со стороны кредитора Светлолобова. Но суд эти доводы счел недостаточными и оставил решение о принятии обеспечительных мер в силе. Арест на банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний Малика Гайсина суд наложил в начале июня в рамках дела о банкротстве бизнесмена. Заявление подал предприниматель Дмитрий Светлолобов, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ». Согласно материалам дела, Гайсин задолжал Светлолобову 520 тысяч рублей. Кроме этого Гайсин проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий и растрате.