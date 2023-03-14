Путин показал, в чем Россия выиграла от утраты связей с Западом

Последствия на себе ощутят миллионы жителей страны

14 марта 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин стимулировал бизнес вкладывать в Дальний Восток Фото: kremlin.ru / Владимир Гердо, ТАСС Россия, которая оказалась отрезана от Запада, будет использовать возможности для ускоренного развития регионов Дальнего Востока. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Улан-Удэ 14 марта показал, как изменится жизнь людей, и за счет чего может преуспеть бизнес, пояснили политологи. Раскрыть потенциал макрорегиона и остановить отток населения позволят вложения в производство, в окружающую среду, в социальную сферу. Причем делать это государство и бизнес будут сообща, отметили эксперты. Поездка президента Путина в Бурятию началась со знакомства с Улан-Удэнским авиационным заводом. На этом предприятии производятся знаменитые вертолеты Ми-8, Ми-171 и Ка-226Т. Машины используются для пассажирских перевозок и перевозки грузов, для транспортировки больных, в поисково-спасательных работах, в военных целях. Предприятие (входит в структуру «Ростеха») реализует широкую социальную программу для своих сотрудников. Зарплаты доходят до 90 тысяч рублей, как поделилась с президентом одна из женщин, к которой подошел Путин. «[Завод] супер. Предприятие с очень хорошими традициями, компетенциями. Производит машины, которые востребованы и на мировых рынках, и у нас в стране», — признался президент работникам завода, которые собрались, чтобы расспросить Путина о самом насущном. Президент РФ никогда не упускает возможности пообщаться с простыми рабочими Фото: kremlin.ru / Владимир Гердо, ТАСС Например, о будущей победе и что для этого должен сделать каждый. Отвечая на этот вопрос инженера-конструктора Максима Шатова, Путин отметил: надо прежде всего понимать, что сегодня Россия ведет не просто военную спецоперацию, а «борьбу за существование своей государственности». По его словам, Запад использует конфликт на Украине для улучшения «геополитического положения». «А для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы — многонациональная страна, но все-таки это — русский мир», — пояснил глава государства. У противника, отметил Путин, задача — «растащить Россию по кускам». «Расчет был на то, что Россию будут раскачивать изнутри, и люди выйдут на улицы. Этого не произошло. Чтобы приблизить мир и стабильность, нужно проявить консолидацию. Должна быть собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, консолидированное, придет и успех, и победа», — убежден Путин. Работники авиазвода предупредили президента РФ, что запомнили все его обещания и будут следить за их исполнением Фото: kremlin.ru / Владимир Гердо, ТАСС Расчеты Запада не оправдались и в части российской экономики, которая выстояла под беспрецедентными в мировой истории санкциями. «Оказалось, и для многих из нас, и тем более для западных стран, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал», — подчеркнул президент. Эти основы должны быть закреплены. Предприятиям ВПК предстоит бесперебойно выполнять гособоронзаказ. И это — несмотря на дефицит кадров, который, впрочем, не является серьезным препятствием, уверен Путин. «[Дефицит] мешает, конечно. Но если ничего не мешает, тогда нужно спать ложиться. Все хорошо — можно хрюкнуть сразу! А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, работать над собой, над решением этих проблем», — пояснил Путин. Создание достойных условий для жизни и работы людей позволит бизнесу привлекать квалифицированных сотрудников и развиваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнес должен быть заинтересован в создании достойных условий труда (в том числе высоких зарплат) и жизни своих работников — тогда одни не будут уезжать из региона, другие — приедут, убежден президент. «Нужно создавать интересные, качественные рабочие места. И таких предприятий [как ваше] должно быть много», — пообещал президент. Этот «совет» бизнесу Путин подкрепил конкретными решениями. О них он сказал уже на совещании, посвященном развитию дальневосточных городов, дав понять, что государство не остается в стороне. Речь идет о разработке мастер-планов развития, которые «должны базироваться на запросах жителей и бизнеса». Ранее был принят такой документ по Петропавловску-Камчатскому. Сегодня президенту представили мастер-планы еще пяти городов — Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Тынды и Северобайкальска. Чита — один из дальневосточных городов, который преобразится уже к 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это проекты комплексного развития, подчеркнул президент. В Чите и Улан-Удэ будет решаться проблема загрязнения воздуха из-за того, что зимой люди отапливают дома дровами и углем. Путин принял решение «обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край». В регионах будут модернизированы системы электро- и теплоснабжения, что позволит «обеспечить растущий спрос». Из центральных частей городов будут выведены все федеральные структуры (в Улан-Удэ, например, это СИЗО), а на их месте появятся новые дома и парки. Решатся вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Путин подчеркнул, что власти регионов должны выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами. Это польза и для бизнеса: улучшается логистика, повышается связанность территорий и появляются условия для создания новых рабочих мест. Особый акцент президент РФ делает на развитие БАМа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особое внимание будет уделено обустройству «отдельных точек БАМа». Тында и Северобайкальск ожидают, по словам Путина, «обновление аэропортной инфраструктуры, замена инженерных сетей, приведение в нормальное состояние автодорог, объектов культуры и досуга, сервиса и туризма — всего того, что определяет комфорт и удобство современной жизни». «Проекты мастер-планов рассчитаны на длительный срок. Но надо сейчас понимать, как города будут выглядеть к 2030 году. И шаг за шагом идти. В текущем году выделяем регионам 250 млн рублей инфраструктурных кредитов, 100 млрд из них пойдут на развитие регионов Дальнего Востока», — отметил Путин. Путин дал понять бизнесу, что успех любой компании зависит не только от вложений в производство, но и в создание комфортных и достойных условий труда и жизни для работников. Это нужно делать, и государство готово в этом участвовать, убежден зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислав Наумов. «Комфорт жизни — это основа. Чтобы люди оставались и приезжали жить на Дальний Восток, и власть, и бизнес должны максимально создать условия для развития, получения образования, работы, отдыха. В наших реалиях меняется образ жизни. И в большей степени можно себя реализовать уже не во Франции, например, а в Китае», — отметил Наумов. Новые дороги позволят повышать связанность территорий Дальнего Востока Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совещание в Бурятии, которое провел президент, — «важная веха в развороте на восток», убежден политконсультант, член общественного совета при Минвостокразвития Даниил Ермилов. «Можно было ожидать такого управленческого импульса бизнесу от президента. Дальше вопрос — в реализации», — считает эксперт. Все заявления президента, вводимые государством механизмы опережающего развития — это «окно возможностей для бизнеса», пояснил политконсультант, эксперт по Дальнему Востоку Петр Ханас. «Дальний Восток с учетом социально-политической и экономической ситуации становится крайне привлекательной территорией для развития бизнеса. Быстрый эффект там получить сложно, так как долгое время все были ориентированы на Запад. Но государство создает условия для этого развития — через инфраструктуру, поддержку бизнеса», — считает Ханас. Статья по теме Путин перенес экономический центр России на Дальний Восток Видеть участие государства в развитии дальневосточных территорий, в которые долгое время вкладывалось совсем немного, важно для бизнеса. Предприниматели должны видеть перспективу, и конкретные действия, пояснил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, которая оказалась отрезана от Запада, будет использовать возможности для ускоренного развития регионов Дальнего Востока. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Улан-Удэ 14 марта показал, как изменится жизнь людей, и за счет чего может преуспеть бизнес, пояснили политологи. Раскрыть потенциал макрорегиона и остановить отток населения позволят вложения в производство, в окружающую среду, в социальную сферу. Причем делать это государство и бизнес будут сообща, отметили эксперты. Поездка президента Путина в Бурятию началась со знакомства с Улан-Удэнским авиационным заводом. На этом предприятии производятся знаменитые вертолеты Ми-8, Ми-171 и Ка-226Т. Машины используются для пассажирских перевозок и перевозки грузов, для транспортировки больных, в поисково-спасательных работах, в военных целях. Предприятие (входит в структуру «Ростеха») реализует широкую социальную программу для своих сотрудников. Зарплаты доходят до 90 тысяч рублей, как поделилась с президентом одна из женщин, к которой подошел Путин. «[Завод] супер. Предприятие с очень хорошими традициями, компетенциями. Производит машины, которые востребованы и на мировых рынках, и у нас в стране», — признался президент работникам завода, которые собрались, чтобы расспросить Путина о самом насущном. Например, о будущей победе и что для этого должен сделать каждый. Отвечая на этот вопрос инженера-конструктора Максима Шатова, Путин отметил: надо прежде всего понимать, что сегодня Россия ведет не просто военную спецоперацию, а «борьбу за существование своей государственности». По его словам, Запад использует конфликт на Украине для улучшения «геополитического положения». «А для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы — многонациональная страна, но все-таки это — русский мир», — пояснил глава государства. У противника, отметил Путин, задача — «растащить Россию по кускам». «Расчет был на то, что Россию будут раскачивать изнутри, и люди выйдут на улицы. Этого не произошло. Расчеты Запада не оправдались и в части российской экономики, которая выстояла под беспрецедентными в мировой истории санкциями. «Оказалось, и для многих из нас, и тем более для западных стран, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал», — подчеркнул президент. Эти основы должны быть закреплены. Предприятиям ВПК предстоит бесперебойно выполнять гособоронзаказ. И это — несмотря на дефицит кадров, который, впрочем, не является серьезным препятствием, уверен Путин. «[Дефицит] мешает, конечно. Но если ничего не мешает, тогда нужно спать ложиться. Все хорошо — можно хрюкнуть сразу! А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, работать над собой, над решением этих проблем», — пояснил Путин. Бизнес должен быть заинтересован в создании достойных условий труда (в том числе высоких зарплат) и жизни своих работников — тогда одни не будут уезжать из региона, другие — приедут, убежден президент. «Нужно создавать интересные, качественные рабочие места. И таких предприятий [как ваше] должно быть много», — пообещал президент. Этот «совет» бизнесу Путин подкрепил конкретными решениями. О них он сказал уже на совещании, посвященном развитию дальневосточных городов, дав понять, что государство не остается в стороне. Речь идет о разработке мастер-планов развития, которые «должны базироваться на запросах жителей и бизнеса». Ранее был принят такой документ по Петропавловску-Камчатскому. Сегодня президенту представили мастер-планы еще пяти городов — Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Тынды и Северобайкальска. Это проекты комплексного развития, подчеркнул президент. В Чите и Улан-Удэ будет решаться проблема загрязнения воздуха из-за того, что зимой люди отапливают дома дровами и углем. Путин принял решение «обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край». В регионах будут модернизированы системы электро- и теплоснабжения, что позволит «обеспечить растущий спрос». Из центральных частей городов будут выведены все федеральные структуры (в Улан-Удэ, например, это СИЗО), а на их месте появятся новые дома и парки. Решатся вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья. Путин подчеркнул, что власти регионов должны выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами. Это польза и для бизнеса: улучшается логистика, повышается связанность территорий и появляются условия для создания новых рабочих мест. Особое внимание будет уделено обустройству «отдельных точек БАМа». Тында и Северобайкальск ожидают, по словам Путина, «обновление аэропортной инфраструктуры, замена инженерных сетей, приведение в нормальное состояние автодорог, объектов культуры и досуга, сервиса и туризма — всего того, что определяет комфорт и удобство современной жизни». «Проекты мастер-планов рассчитаны на длительный срок. Но надо сейчас понимать, как города будут выглядеть к 2030 году. И шаг за шагом идти. В текущем году выделяем регионам 250 млн рублей инфраструктурных кредитов, 100 млрд из них пойдут на развитие регионов Дальнего Востока», — отметил Путин. Путин дал понять бизнесу, что успех любой компании зависит не только от вложений в производство, но и в создание комфортных и достойных условий труда и жизни для работников. Это нужно делать, и государство готово в этом участвовать, убежден зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислав Наумов. «Комфорт жизни — это основа. Совещание в Бурятии, которое провел президент, — «важная веха в развороте на восток», убежден политконсультант, член общественного совета при Минвостокразвития Даниил Ермилов. «Можно было ожидать такого управленческого импульса бизнесу от президента. Дальше вопрос — в реализации», — считает эксперт. Все заявления президента, вводимые государством механизмы опережающего развития — это «окно возможностей для бизнеса», пояснил политконсультант, эксперт по Дальнему Востоку Петр Ханас. «Дальний Восток с учетом социально-политической и экономической ситуации становится крайне привлекательной территорией для развития бизнеса. Видеть участие государства в развитии дальневосточных территорий, в которые долгое время вкладывалось совсем немного, важно для бизнеса. Предприниматели должны видеть перспективу, и конкретные действия, пояснил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.