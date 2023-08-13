Кремль тестирует образ главного кандидата в президенты России

Минченко: варианты «Правителя», «Воина», «Любовника» отрабатывают на губернаторах

14 августа 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

В Кремле выбирают самый выгодный образ для главного кандидата на президентских выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единый день голосования — 2023 (ЕДГ-2023) станет индикатором политической системы России и стресс-тестом для губернаторов в преддверии президентских выборов. В этот период власти столкнутся с рядом вызовов, утверждают авторы XIV рейтинга политической устойчивости глав регионов Госсовет 2.0. Что изменилось в избирательных кампаниях кандидатов Кремля, как СВО влияет на выбор избирателей, кто из глав регионов примерил на себя образы «Любовника», «Воина» и «Сироты» — в материале «URA.RU». Именно на губернаторских выборах, по мнению авторов доклада, тестируются новые образы политиков. Аналитики «Минченко консалтинг» выделяют 17 архетипов: Ребенок, Сирота, Простак, Солдат, Воин, Заботливый, Искатель, Бунтарь, Герой, Любовник, Творец, Правитель, Наместник, Шут, Маг, Мудрец, Дурачащийся. Наиболее востребованный из них — образ «Любовника». Но его используют только те губернаторы, которые «могут опереться на федеральную поддержку и обладают высоким запасом прочности». Например, Андрей Воробьев (Подмосковье), Василий Орлов (Амурская область) и Глеб Никитин (Новгородская область). Станет ли Владимир Путин главным кандидатом на президентских выборах — 2024, покажет время, но политтехнологи Кремля уже выбирают самый выигрышный образ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторы с более низким уровнем федеральной поддержки (или патронажа сверху) демонстрируют жесткие образы — «Правителя» и «Воина». Они пытаются показать электорату свою «твердость и готовность к борьбе в условиях отсутствия сильных союзников» или влиятельность. Врио Красноярского губернатора Михаил Котюков, по словам экспертов, использует совмещенный образ «Воина-Любовника»: он жесток с чиновниками и мягок с простыми людьми. А его коллега в Омской области Виталий Хоценко выбрал образ «Наместника-Простака» и показывает, что является хорошим лоббистом, но с «непосредственностью и отзывчивостью» общается с избирателями. В любом случае, для всех кандидатов важным остается умение коммуницировать с людьми и отвечать на их главный запрос. «В центре коммуникации [базовой эмоции общества] оказывается желание избирателя получить ответ на свой запрос о безопасности, план действий и предъявление доказательств относительно способности его реализовать», — констатируют аналитики. Какой из новых образов будет использоваться для главного кандидата на предстоящих президентских выборах, станет понятно после ЕДГ. Но пока, как сказал URA.RU президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, для внутренней аудитории это больше образ «Заботливого правителя», а для внешней — образ «Воина-бунтаря». Жители Донбасса и Новороссии впервые будут участвовать в формировании региональных органов власти после вступления в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Значимость предстоящих выборов для Кремля очевидна, полагают авторы доклада. Они пройдут в регионах, которые «генерируют не менее половины национального ВВП» и в которых проживает более трети всех избирателей, отмечают эксперты. Кроме того, впервые кампании проходят на четырех новых территориях страны. «Их результаты станут индикатором состояния политических машин и системы в целом перед федеральными выборами. У Кремля есть возможность протестировать потенциальные месседжи президентской кампании, а также определить на основе результатов ЕДГ-2023 потенциально проблемные регионы», — отмечают авторы рейтинга. Кампания проходит на фоне СВО и связанных с ней решений, которые влияют на настроения в обществе, провоцируя нехватку «позитивной повестки и долговременную повышенную тревожность общества». Положительным фактором, играющим «в пользу Кремля», является «сохранение относительной экономической устойчивости» в стране. Даже мэр Москвы Сергей Собянин на этих выборах открыто говорит, что он — кандидат от ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отличие от предыдущих губернаторских кампаний, действующие главы регионов участвуют в выборах не как самовыдвиженцы, а от «Единой России» — партии власти (даже мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее не ассоциировал себя с ЕР). Тем самым, по мнению авторов рейтинга, демонстрируется «консолидационный эффект». «ЕДГ-2023 станет самым значимым стресс-тестом для губернаторов-технократов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения», — полагают аналитики. Примечательно, что к этому ЕДГ Кремль заменил всего четырех губернаторов — традиционного губернаторопада на этот раз не случилось. Двое из новых назначенцев (врио главы Омской области Виталий Хоценко и врио главы Чукотки Владислав Кузнецов) отработали в Донбассе, а врио Красноярского края Михаил Котюков и врио Смоленской области Василий Анохин — в федеральных структурах. «В ротациях Кремль продолжает делать ставку на „технократизацию“ губернаторского корпуса, что подтверждает востребованность кадровых подходов первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко», — делают вывод эксперты. За полтора года СВО Кириенко, по мнению аналитиков, усилил свое влияние и вошел в круг наиболее близких к президенту Владимиру Путину людей — в «Политбюро 2.0». Это отразилось и на губернаторах: политическая устойчивость тех из них, кто является протеже Кириенко, в рейтинге «Госсовет 2.0» повышается автоматически. Среди уральских губернаторов, по мнению авторов рейтинга, в регионах УрФО самые прочные позиции занимают Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Александр Моор (Тюменская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Алексей Текслер (Челябинская область). А вот у глав Зауралья Вадима Шумкова, ХМАО Натальи Комаровой и Пермского края Дмитрия Махонина положение менее устойчивое. Статья по теме «Транзита власти нет. Путин идет на выборы» При этом у Артюхова и Моора идут выборы. На Ямале ситуация спокойная, оценивают аналитики, и Артюхов, несмотря на отсутствие прямых выборов, «сохраняет высокую активность в соцсетях и прямом общении с жителями, демонстрируя открытость и искренность в коммуникации». Моор проводит свою кампанию «без какого-либо внутриэлитного напряжения» в Тюмени, а в ХМАО и ЯНАО, жители которых тоже будут участвовать в голосовании, вообще ведется «тихая» кампания, отмечают аналитики. Самой конкурентной избирательной кампанией в России аналитики называют выборы губернатора Хакасии. За пост главы региона борются коммунист Валентин Коновалов (действующий руководитель) и единоросс Сергей Сокол (депутат Госдумы). По мнению экспертов, и эта кампания, и выборы в других субъектах показывают, что «статус ключевой оппозиционной силы» остается за КПРФ. Того же нельзя сказать о «Справедливой России — За правду», которая продолжает терять позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единый день голосования — 2023 (ЕДГ-2023) станет индикатором политической системы России и стресс-тестом для губернаторов в преддверии президентских выборов. В этот период власти столкнутся с рядом вызовов, утверждают авторы XIV рейтинга политической устойчивости глав регионов Госсовет 2.0. Что изменилось в избирательных кампаниях кандидатов Кремля, как СВО влияет на выбор избирателей, кто из глав регионов примерил на себя образы «Любовника», «Воина» и «Сироты» — в материале «URA.RU». Именно на губернаторских выборах, по мнению авторов доклада, тестируются новые образы политиков. Аналитики «Минченко консалтинг» выделяют 17 архетипов: Ребенок, Сирота, Простак, Солдат, Воин, Заботливый, Искатель, Бунтарь, Герой, Любовник, Творец, Правитель, Наместник, Шут, Маг, Мудрец, Дурачащийся. Наиболее востребованный из них — образ «Любовника». Но его используют только те губернаторы, которые «могут опереться на федеральную поддержку и обладают высоким запасом прочности». Например, Андрей Воробьев (Подмосковье), Василий Орлов (Амурская область) и Глеб Никитин (Новгородская область). Губернаторы с более низким уровнем федеральной поддержки (или патронажа сверху) демонстрируют жесткие образы — «Правителя» и «Воина». Они пытаются показать электорату свою «твердость и готовность к борьбе в условиях отсутствия сильных союзников» или влиятельность. Врио Красноярского губернатора Михаил Котюков, по словам экспертов, использует совмещенный образ «Воина-Любовника»: он жесток с чиновниками и мягок с простыми людьми. А его коллега в Омской области Виталий Хоценко выбрал образ «Наместника-Простака» и показывает, что является хорошим лоббистом, но с «непосредственностью и отзывчивостью» общается с избирателями. В любом случае, для всех кандидатов важным остается умение коммуницировать с людьми и отвечать на их главный запрос. «В центре коммуникации [базовой эмоции общества] оказывается желание избирателя получить ответ на свой запрос о безопасности, план действий и предъявление доказательств относительно способности его реализовать», — констатируют аналитики. Значимость предстоящих выборов для Кремля очевидна, полагают авторы доклада. Они пройдут в регионах, которые «генерируют не менее половины национального ВВП» и в которых проживает более трети всех избирателей, отмечают эксперты. Кроме того, впервые кампании проходят на четырех новых территориях страны. «Их результаты станут индикатором состояния политических машин и системы в целом перед федеральными выборами. У Кремля есть возможность протестировать потенциальные месседжи президентской кампании, а также определить на основе результатов ЕДГ-2023 потенциально проблемные регионы», — отмечают авторы рейтинга. Кампания проходит на фоне СВО и связанных с ней решений, которые влияют на настроения в обществе, провоцируя нехватку «позитивной повестки и долговременную повышенную тревожность общества». Положительным фактором, играющим «в пользу Кремля», является «сохранение относительной экономической устойчивости» в стране. В отличие от предыдущих губернаторских кампаний, действующие главы регионов участвуют в выборах не как самовыдвиженцы, а от «Единой России» — партии власти (даже мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее не ассоциировал себя с ЕР). Тем самым, по мнению авторов рейтинга, демонстрируется «консолидационный эффект». «ЕДГ-2023 станет самым значимым стресс-тестом для губернаторов-технократов новой волны, которым предстоит переизбраться на второй срок и продемонстрировать свои достижения», — полагают аналитики. Примечательно, что к этому ЕДГ Кремль заменил всего четырех губернаторов — традиционного губернаторопада на этот раз не случилось. Двое из новых назначенцев (врио главы Омской области Виталий Хоценко и врио главы Чукотки Владислав Кузнецов) отработали в Донбассе, а врио Красноярского края Михаил Котюков и врио Смоленской области Василий Анохин — в федеральных структурах. «В ротациях Кремль продолжает делать ставку на „технократизацию“ губернаторского корпуса, что подтверждает востребованность кадровых подходов первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко», — делают вывод эксперты. Среди уральских губернаторов, по мнению авторов рейтинга, в регионах УрФО самые прочные позиции занимают Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Александр Моор (Тюменская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Алексей Текслер (Челябинская область). А вот у глав Зауралья Вадима Шумкова, ХМАО Натальи Комаровой и Пермского края Дмитрия Махонина положение менее устойчивое. При этом у Артюхова и Моора идут выборы. На Ямале ситуация спокойная, оценивают аналитики, и Артюхов, несмотря на отсутствие прямых выборов, «сохраняет высокую активность в соцсетях и прямом общении с жителями, демонстрируя открытость и искренность в коммуникации». Моор проводит свою кампанию «без какого-либо внутриэлитного напряжения» в Тюмени, а в ХМАО и ЯНАО, жители которых тоже будут участвовать в голосовании, вообще ведется «тихая» кампания, отмечают аналитики. Самой конкурентной избирательной кампанией в России аналитики называют выборы губернатора Хакасии. За пост главы региона борются коммунист Валентин Коновалов (действующий руководитель) и единоросс Сергей Сокол (депутат Госдумы). По мнению экспертов, и эта кампания, и выборы в других субъектах показывают, что «статус ключевой оппозиционной силы» остается за КПРФ. Того же нельзя сказать о «Справедливой России — За правду», которая продолжает терять позиции.