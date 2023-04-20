Путин выстроил новую систему подбора кадров

Президент РФ Владимир Путин выстроил новую кадровую систему подбора губернаторов. Руководителями регионов назначаются профессионально подготовленные люди, которые успели проявить себя на самых разных направлениях. Об этом в интервью URA.RU сказал основатель Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, комментируя встречу Путина с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым 20 апреля. На этом посту Котюков сменил Александра Усса.
— Это один самых авторитетных представителей губернаторского корпуса и человек, который на протяжении нескольких десятилетий был представителем красноярской элиты — и на посту спикера Заксобрания, и на губернаторском. Можно перечислять его достижения, но я бы отметил два. Во-первых, проект Сибирского государственного университета, в который было вложено много сил, и сейчас он является одним из факторов развития региона. Во-вторых, качественная и плотная работа с бизнес-группами, которые присутствуют в регионе. Субъект не простой, и Уссу удалось добиться кардинального увеличения бюджета региона.
Но есть проблема усталости — ведь он без малого 30 лет в руководстве края. Я с ним познакомился в 1996 году, когда он уже занимал должность заместителя губернатора, а через год избрался спикером законодательного собрания. Фактор усталости привел к росту антирейтинга Усса, плюс непростая внутриэлитная ситуация. Но, хочу обратить внимание, что президент отметил его успехи в разговоре с врио губернатора, а это он делает нечасто.
— А с чем связан выбор именно Котюкова? Он был не насколько заметен и практически не появлялся в информационном поле в последнее время.
Михаил Котюков на новом посту обещал президенту решить самые насущных, актуальные вопросы для жителей родного края
— Для региональных элит — это знаковая и значимая фигура. Он долгое время работал в администрации края при [бывшем губернаторе, а после вице-премьере правительства РФ] Александре Хлопонине. Надо отдать должное Александру Геннадьевичу — он воспитал целое поколение управленцев. Из его команды вышло много ярких звезд: [заместитель председателя правительства] Александр Новак, [губернатор Севастополя] Михаил Развожаев. Котюков — в том числе. Он имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях в федеральных органах власти, в том числе возглавлял Федеральное агентство научных организаций и Минобрнауки. Работал заместителем министра финансов РФ. Большой практический опыт Котюкова усилен новейшими теоретическими знаниями в сфере госуправления: он окончил первый поток «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва. Котюков имеет репутацию трудоголика, адекватного и порядочного человека. Последние несколько месяцев я достаточно много общался с представителями красноярских элит и неоднократно слышал лестные отзывы о нем. Котюков — это фигура, которая устроила бы всех. Это очень четкое попадание в запрос региона и в федеральный.
— При разных руководителях, отвечающих за внутреннюю политику в администрации президента, менялся подход к подбору кадров. Сначала это были «молодые технократы», затем — губернаторы «новой волны». В интервью нашему агентству вы говорили, что сейчас тренд шанс сделать карьеру есть у тех, кто поработал в Донбассе, и мы имеем два таких примера. Котюков относится скорее к категории технократов. Можно ли назвать это неким смешением «стилей» при подборе кадров на столь ответственные должности?
— Президент выстроил кадровую систему, при которой к руководству регионами приходят профессионально подготовленные люди. Это можно называть, как угодно. Суть не изменится. Котюков — финансист и специалист в сфере образования. У него достаточно разнообразный опыт.
— Вы упомянули про работу с элитами. Насколько быстро новый губернатор сможет выстроить связи с ними?
— Он знает многих лично, поэтому тут проблем быть не должно. У него есть контакты на уровне первых лиц, и это тоже поможет ему. Регион по представленности элитных групп — рекордный: Норникель, Русал, Полюс, Роснефть, СУЭК, РЖД, Росатом. Там прям цвет российской бизнес-элиты.
— Как вы в целом оцениваете ситуацию в Красноярском крае?
— Ситуация не слишком простая. Повторюсь, есть фактор усталости от действующего губернатора и достаточно сильный конфликт внутри элит в регионе. Предстоят непростые выборы в Красноярский городской совет, где очень высокий уровень политической конкуренции. Не стоит забывать и про губернаторские выборы осенью, в которые войдет Котюков.
Президент РФ Владимир Путин выстроил новую кадровую систему подбора губернаторов. Руководителями регионов назначаются профессионально подготовленные люди, которые успели проявить себя на самых разных направлениях. Об этом в интервью URA.RU сказал основатель Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, комментируя встречу Путина с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым 20 апреля. На этом посту Котюков сменил Александра Усса. — Евгений Николаевич, с чем связана отставка действующего губернатора Красноярского края Усса, на ваш взгляд? — Это один самых авторитетных представителей губернаторского корпуса и человек, который на протяжении нескольких десятилетий был представителем красноярской элиты — и на посту спикера Заксобрания, и на губернаторском. Можно перечислять его достижения, но я бы отметил два. Во-первых, проект Сибирского государственного университета, в который было вложено много сил, и сейчас он является одним из факторов развития региона. Во-вторых, качественная и плотная работа с бизнес-группами, которые присутствуют в регионе. Субъект не простой, и Уссу удалось добиться кардинального увеличения бюджета региона. Но есть проблема усталости — ведь он без малого 30 лет в руководстве края. Я с ним познакомился в 1996 году, когда он уже занимал должность заместителя губернатора, а через год избрался спикером законодательного собрания. Фактор усталости привел к росту антирейтинга Усса, плюс непростая внутриэлитная ситуация. Но, хочу обратить внимание, что президент отметил его успехи в разговоре с врио губернатора, а это он делает нечасто. — А с чем связан выбор именно Котюкова? Он был не насколько заметен и практически не появлялся в информационном поле в последнее время. — Для региональных элит — это знаковая и значимая фигура. Он долгое время работал в администрации края при [бывшем губернаторе, а после вице-премьере правительства РФ] Александре Хлопонине. Надо отдать должное Александру Геннадьевичу — он воспитал целое поколение управленцев. Из его команды вышло много ярких звезд: [заместитель председателя правительства] Александр Новак, [губернатор Севастополя] Михаил Развожаев. Котюков — в том числе. Он имеет более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях в федеральных органах власти, в том числе возглавлял Федеральное агентство научных организаций и Минобрнауки. Работал заместителем министра финансов РФ. Большой практический опыт Котюкова усилен новейшими теоретическими знаниями в сфере госуправления: он окончил первый поток «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва. Котюков имеет репутацию трудоголика, адекватного и порядочного человека. Последние несколько месяцев я достаточно много общался с представителями красноярских элит и неоднократно слышал лестные отзывы о нем. Котюков — это фигура, которая устроила бы всех. Это очень четкое попадание в запрос региона и в федеральный. — При разных руководителях, отвечающих за внутреннюю политику в администрации президента, менялся подход к подбору кадров. Сначала это были «молодые технократы», затем — губернаторы «новой волны». В интервью нашему агентству вы говорили, что сейчас тренд шанс сделать карьеру есть у тех, кто поработал в Донбассе, и мы имеем два таких примера. Котюков относится скорее к категории технократов. Можно ли назвать это неким смешением «стилей» при подборе кадров на столь ответственные должности? — Президент выстроил кадровую систему, при которой к руководству регионами приходят профессионально подготовленные люди. Это можно называть, как угодно. Суть не изменится. Котюков — финансист и специалист в сфере образования. У него достаточно разнообразный опыт. — Вы упомянули про работу с элитами. Насколько быстро новый губернатор сможет выстроить связи с ними? — Он знает многих лично, поэтому тут проблем быть не должно. У него есть контакты на уровне первых лиц, и это тоже поможет ему. Регион по представленности элитных групп — рекордный: Норникель, Русал, Полюс, Роснефть, СУЭК, РЖД, Росатом. Там прям цвет российской бизнес-элиты. — Как вы в целом оцениваете ситуацию в Красноярском крае? — Ситуация не слишком простая. Повторюсь, есть фактор усталости от действующего губернатора и достаточно сильный конфликт внутри элит в регионе. Предстоят непростые выборы в Красноярский городской совет, где очень высокий уровень политической конкуренции. Не стоит забывать и про губернаторские выборы осенью, в которые войдет Котюков.