Путин начал военное объединение Азии, Африки и Ближнего Востока

Оно будет отличаться от НАТО

15 августа 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал военное объединении Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин начал военное объединение стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Но оно не будет похожим на Североатлантический альянс (НАТО). Идея Путина заключается в двустороннем и в геополитическом сотрудничестве стран на разных континентах, объяснили эксперты смыслы выступления Путина на XI конференции по международной безопасности 15 августа. Слова президента РФ имеют еще и важное психологическое значение, считают аналитики. К участникам XI конференции по международной безопасности, которая проходит в рамках военно-технического форума «Армия-2023», Путин обратился по видеосвязи. Он напомнил о «последовательном формировании многополярного мира», заметил, что все больше стран хотят защищать свой суверенитет и свои национальные интересы. Все это создает основу «для стабильного и поступательного глобального развития» и для «повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей». Военная машина НАТО под натиском российской армии дала сбой, говорят эксперты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Но этому пытаются препятствовать страны коллективного Запада — США и их партнеры по блоку НАТО, отметил Путин. «В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, члены НАТО «продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы». Они используют для достижения своих целей «военные и невоенные средства давления». «США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений. Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока АУКУС», — заявил Путин. Свою агрессивную политику США и их союзники по блоку НАТО ясно продемонстрировали на Украине, вынудив Россию начать военную спецоперацию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Примеров таких «эгоистических действий» и «геополитических авантюр» НАТО уже достаточно. Путин напомнил о конфликтах в Африке. США подливали масла в огонь, как выразился Путин, и на Украине. «Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — заметил президент РФ. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в снижении конфронтации в мире и нейтрализации любых рисков и угроз. РФ выступает за доверие между странами, заверил Путин. Своим выступлением Путин, по сути, выступил за объединение стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки против агрессивной политики США и Запада в целом, пояснил URA.RU директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «США за счет укрепления военно-политических блоков и создания новых пытаются сохранить свое геополитическое влияние. Путин показывает, что Россия исходит из других принципов: взаимодействовать нужно на внеблоковой основе путем предложения новых систем безопасности в Азии, в АТР и других регионах. Если США навязывают свое господство, свои правила игры, Россия предлагает альтернативу. Этот процесс начался. И к окончанию СВО Россия будет иметь задел, чтобы затем стремительно расширять свое влияние в мире», — убежден политолог. Еще пять лет назад японцы с радостью гуляли по российским городам, которые принимали Чемпионат мира по футболу, но уже вскоре США вбили клин между ближайшими соседями — РФ и Японией Фото: Марина Молдавская © URA.RU Угроза в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает Евсеев, действительно исходит о Японии, которая может присоединиться к АУКУС — блоку США, Великобритании и Австралии. По словам эксперта, это «существенно усилит потенциал блока», в том числе возможности США, которые используют это объединение для собственных интересов. «США это делают в условиях сокращения своего глобального доминирования. Они идут на обострение ситуации в АТР. Это беспокоит и Россию, и нашего ближайшего соседа — Китай», — считает Евсеев. Вместе с тем замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин смотрит по-другому на эту ситуацию. По его мнению, «Япония, как и Австралия, давно являются более тесными союзниками НАТО, чем некоторые страны Альянса». По сути, США могут в любой момент воспользоваться этим в своих интересах. «Японии и вступать никуда не надо», — объясняет Храмчихин. Статья по теме Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе» Даже если НАТО попробует укрепиться за счет интеграции с блоком АУКУС, это вряд ли на что-то повлияет, отмечает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, Путин, а затем и глава Минобороны России Сергей Шойгу дали понять, что «никакого военного превосходства НАТО нет», и это показала ситуация на Украине. «Путин дает понять, что роль стран Азии, Африки, Латинской Америки в современном мире растет, а позиции НАТО ослабевают. Запад уже не в силе навязать им свою волю. Путин призывает не бояться и объединиться. Это не значит, что он пытается объединить всех под зонтиком России. Он показывает, что РФ относится к ним как к равным, а Запад — как к колониям. Он призывает осознать, что нужно прекратить смотреть на Запад снизу вверх. Это такой психологический момент — Путин меняет психологию этих стран», — резюмировал Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин начал военное объединение стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Но оно не будет похожим на Североатлантический альянс (НАТО). Идея Путина заключается в двустороннем и в геополитическом сотрудничестве стран на разных континентах, объяснили эксперты смыслы выступления Путина на XI конференции по международной безопасности 15 августа. Слова президента РФ имеют еще и важное психологическое значение, считают аналитики. К участникам XI конференции по международной безопасности, которая проходит в рамках военно-технического форума «Армия-2023», Путин обратился по видеосвязи. Он напомнил о «последовательном формировании многополярного мира», заметил, что все больше стран хотят защищать свой суверенитет и свои национальные интересы. Все это создает основу «для стабильного и поступательного глобального развития» и для «повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей». Но этому пытаются препятствовать страны коллективного Запада — США и их партнеры по блоку НАТО, отметил Путин. «В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы», — подчеркнул президент РФ. По словам Путина, члены НАТО «продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы». Они используют для достижения своих целей «военные и невоенные средства давления». «США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систему межгосударственного взаимодействия. Примеров таких «эгоистических действий» и «геополитических авантюр» НАТО уже достаточно. Путин напомнил о конфликтах в Африке. США подливали масла в огонь, как выразился Путин, и на Украине. «Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — заметил президент РФ. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в снижении конфронтации в мире и нейтрализации любых рисков и угроз. РФ выступает за доверие между странами, заверил Путин. Своим выступлением Путин, по сути, выступил за объединение стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки против агрессивной политики США и Запада в целом, пояснил URA.RU директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «США за счет укрепления военно-политических блоков и создания новых пытаются сохранить свое геополитическое влияние. Угроза в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает Евсеев, действительно исходит о Японии, которая может присоединиться к АУКУС — блоку США, Великобритании и Австралии. По словам эксперта, это «существенно усилит потенциал блока», в том числе возможности США, которые используют это объединение для собственных интересов. «США это делают в условиях сокращения своего глобального доминирования. Они идут на обострение ситуации в АТР. Это беспокоит и Россию, и нашего ближайшего соседа — Китай», — считает Евсеев. Вместе с тем замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин смотрит по-другому на эту ситуацию. По его мнению, «Япония, как и Австралия, давно являются более тесными союзниками НАТО, чем некоторые страны Альянса». По сути, США могут в любой момент воспользоваться этим в своих интересах. «Японии и вступать никуда не надо», — объясняет Храмчихин. Даже если НАТО попробует укрепиться за счет интеграции с блоком АУКУС, это вряд ли на что-то повлияет, отмечает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, Путин, а затем и глава Минобороны России Сергей Шойгу дали понять, что «никакого военного превосходства НАТО нет», и это показала ситуация на Украине. «Путин дает понять, что роль стран Азии, Африки, Латинской Америки в современном мире растет, а позиции НАТО ослабевают. Запад уже не в силе навязать им свою волю. Путин призывает не бояться и объединиться. Это не значит, что он пытается объединить всех под зонтиком России. Он показывает, что РФ относится к ним как к равным, а Запад — как к колониям. Он призывает осознать, что нужно прекратить смотреть на Запад снизу вверх. Это такой психологический момент — Путин меняет психологию этих стран», — резюмировал Марков.