Путин предостерег НАТО от эскалации украинского конфликта

Ответ России в адрес Польши и Литвы последует незамедлительно

21 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от эскалации украинского конфликта и переноса его в Белоруссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин предостерег США и их союзников по НАТО Польшу и Литву от попыток эскалации украинского конфликта. Он дал понять, что ответ России последует незамедлительно. И не исключено, что это будет ядерный ответ, комментируют эксперты заявление Путина в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза 21 июля. Аналитики полагают, что российский лидер попытался уберечь польские и литовские элиты от опрометчивых шагов. Публичная часть еженедельного совещания Совбеза на этот раз оказалась более продолжительной, чем обычно. Президент Путин предоставил слово главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. Речь шла о новых угрозах, возникших на украинском направлении. По словам Нарышкина, элиты Польши все больше осознают, что ВСУ не могут противостоять российской армии, и «поражение Украины — вопрос времени». «В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск», — отметил Нарышкин. Весь мир наблюдает за тем, как на украинских полях горит натовская техника, сказал президент Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сделано это может быть в рамках Люблинского треугольника: существенного увеличения численности литовско-польско-украинской бригады. Путин согласился, что это реальная угроза. И Польша может решиться на такой шаг, наблюдая за провалом контрнаступления ВСУ, отсутствием эффективности от колоссальных поставок на Украину западного вооружения. «Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника — горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает даже некоторым образцам вооружения еще советского производства», — сказал Путин. Запасы вооружения на Западе истощены, а «производственные мощности не позволяют быстро восполнить расход техники и боеприпасов». Нужны новые ресурсы, причем не только технические, но и человеческие. И это — несмотря на то, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери — это десятки тысяч человек», подчеркнул президент. Вопрос «ради чего все это?» по словам Путина, украинцы уже задают. «Медленно, но приходит отрезвление. И европейцы видят, что так называемая поддержка Украины — это тупик, обслуживание интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта», — заявил Путин и добавил, что «огонь войны усиленно разжигается». Поляки, подстрекаемые США, при первой возможности заберут территорию Западной Украины, убежден российский президент Фото: Official White House / Adam Schultz Польско-литовско-украинское соединение нужно не для обеспечения безопасности Западной Украины, убежден Путин, а для последующей «оккупации этих территорий». «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда. Польские лидеры, вероятно, рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем „оторвать“ себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — сказал президент и напомнил об общих страницах истории СССР и Польши. Но и на этом планы Польши не ограничиваются. «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, это его дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — заверил Путин. Он лишь обратил внимание на то, что должны знать народы Польши и Литвы. Западу не хватает на поле боя «украинского пушечного мяса». «В ход планируют пустить новый расходный материал — поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко. Это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях», — сказал российский президент. Если Польша и Литва хотят на себе испытать силу российского ядерного оружия, они рискнут атаковать Белоруссию Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ А последствия будут, и ответ России окажется решительным и жестким — об этом Путин и предупредил оппонентов, убежден политолог Александр Асафов. По его словам, США готовы использовать Польшу и прибалтийские страны как членов НАТО для эскалации конфликта с Россией. Но не напрямую и не на Украине — это будет означать вступление в открытую войну с Россией. «Но они создают угрозы для Белоруссии. И это реальные угрозы. Это не вымышленные батальоны [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому об этом и говорит Путин. Это предупреждение Польши и Литвы о нежелательности резких действий и месседж НАТО о том, что Россия в курсе планов Альянса, и что она предпринимает необходимые меры для защиты — своей и союзного государства», — пояснил Асафов. Путин обращается и к заказчикам — США, и к исполнителям — Польше и Литве, полагает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Он продемонстрировал, что России известных их планы, и что в случае нападения НАТО на Белоруссию, обязательно последует ответ. Им не стоит забывать, что в Белоруссии есть тактическое ядерное оружие, и совместная военная группировка. Путин пытается предотвратить напрасную гибель жителей этих стран, с которыми у России общая история. Выбор — за Польшей и Литвой», — отметил Михайлов. Новость по теме Президент РФ дал Нарышкину поручение по Польше То, что НАТО будет пытаться открыть полномасштабный второй прокси-фронт против России, стало понятно после саммита Альянса в Вильнюсе, считает политолог Максим Жаров. Вероятно, сейчас началась практическая реализация этого плана. «Идет интенсивное накачивание в Польше и Литве наземной группировки, усиление авиационного прикрытия, в том числе в Вильнюсе и непосредственно около Калининграда. Сегодняшнее заявление Путина направлено на сдерживание этой активизации и предупреждение Запада о том, что Россия может ответить если не зеркально, то ассиметрично, и что Россия может пойти дальше в наращивании своего военного присутствия в Белоруссии», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предостерег США и их союзников по НАТО Польшу и Литву от попыток эскалации украинского конфликта. Он дал понять, что ответ России последует незамедлительно. И не исключено, что это будет ядерный ответ, комментируют эксперты заявление Путина в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза 21 июля. Аналитики полагают, что российский лидер попытался уберечь польские и литовские элиты от опрометчивых шагов. Публичная часть еженедельного совещания Совбеза на этот раз оказалась более продолжительной, чем обычно. Президент Путин предоставил слово главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину. Речь шла о новых угрозах, возникших на украинском направлении. По словам Нарышкина, элиты Польши все больше осознают, что ВСУ не могут противостоять российской армии, и «поражение Украины — вопрос времени». «В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск», — отметил Нарышкин. Сделано это может быть в рамках Люблинского треугольника: существенного увеличения численности литовско-польско-украинской бригады. Путин согласился, что это реальная угроза. И Польша может решиться на такой шаг, наблюдая за провалом контрнаступления ВСУ, отсутствием эффективности от колоссальных поставок на Украину западного вооружения. «Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника — горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает даже некоторым образцам вооружения еще советского производства», — сказал Путин. Запасы вооружения на Западе истощены, а «производственные мощности не позволяют быстро восполнить расход техники и боеприпасов». Нужны новые ресурсы, причем не только технические, но и человеческие. И это — несмотря на то, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери — это десятки тысяч человек», подчеркнул президент. Вопрос «ради чего все это?» по словам Путина, украинцы уже задают. Польско-литовско-украинское соединение нужно не для обеспечения безопасности Западной Украины, убежден Путин, а для последующей «оккупации этих территорий». «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда. Польские лидеры, вероятно, рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем „оторвать“ себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — сказал президент и напомнил об общих страницах истории СССР и Польши. Но и на этом планы Польши не ограничиваются. «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, это его дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — заверил Путин. Он лишь обратил внимание на то, что должны знать народы Польши и Литвы. Западу не хватает на поле боя «украинского пушечного мяса». А последствия будут, и ответ России окажется решительным и жестким — об этом Путин и предупредил оппонентов, убежден политолог Александр Асафов. По его словам, США готовы использовать Польшу и прибалтийские страны как членов НАТО для эскалации конфликта с Россией. Но не напрямую и не на Украине — это будет означать вступление в открытую войну с Россией. «Но они создают угрозы для Белоруссии. И это реальные угрозы. Это не вымышленные батальоны [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому об этом и говорит Путин. Это предупреждение Польши и Литвы о нежелательности резких действий и месседж НАТО о том, что Россия в курсе планов Альянса, и что она предпринимает необходимые меры для защиты — своей и союзного государства», — пояснил Асафов. Путин обращается и к заказчикам — США, и к исполнителям — Польше и Литве, полагает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Он продемонстрировал, что России известных их планы, и что в случае нападения НАТО на Белоруссию, обязательно последует ответ. То, что НАТО будет пытаться открыть полномасштабный второй прокси-фронт против России, стало понятно после саммита Альянса в Вильнюсе, считает политолог Максим Жаров. Вероятно, сейчас началась практическая реализация этого плана. «Идет интенсивное накачивание в Польше и Литве наземной группировки, усиление авиационного прикрытия, в том числе в Вильнюсе и непосредственно около Калининграда. Сегодняшнее заявление Путина направлено на сдерживание этой активизации и предупреждение Запада о том, что Россия может ответить если не зеркально, то ассиметрично, и что Россия может пойти дальше в наращивании своего военного присутствия в Белоруссии», — резюмировал политолог.