Путин расширит военное присутствие России в мире

Это решение создаст стратегическую проблему для армии и флота США

30 июля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Россия расширит свое военное присутствие в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Военное присутствие России в мире может серьезно расшириться. На этот раз речь идет о возможностях Военно-морского флота и судостроительной отрасли страны, которыми заинтересовались лидеры ряда стран Африки, побывавшие по приглашению президента РФ Владимира Путина на параде ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля. По мнению экспертов, это демонстрация не просто дружбы, но и союзничества, основанных на общих ценностях. И укрепление этих отношений станет серьезной проблемой для США и Запада. Еще ночью, за несколько часов до начала главного Военно-Морского парада, в Петербурге лил дождь. Были опасения, что он не прекратится и к утру, впрочем, они оказались напрасны — к 10 часам, когда на Сенатской площади стали собираться зрители, дождь перестал. Лучшие места на одной из трибун достались многодетной семье Гореловых из Магадана. Владимир Путин лично помог гостям с билетами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лучшие места на трибуне во втором ряду долго никто не занимал. Как оказалось, они были предназначены для многодетной семьи Гореловых из Магаданской области. Накануне глава семьи Вадим во время видеосвязи с президентом Путиным сказал, что они собираются в Петербург, и поинтересовался, можно ли будет пожать руку главе государства. Путин не просто сказал «да», но и распорядился, чтобы семья в полном составе пришла на парад. Правда, чтобы мечта исполнилась, Вадиму Горелову пришлось подождать его завершения. Путин подошел к семье и пожал руку не только многодетному отцу, но и одному из сыновей. «Ощущения прикольные. У него рука такая мягкая», — поделился с URA.RU Юра. Его брату Вите пожать президенту руку не удалось, зато он насладился игрой военного оркестра. Витя и сам музыкант, и, может, сказал он, когда-нибудь так же получится сыграть на военном параде. Но этот разговор состоялся уже после того, как Путин прошел на катере вдоль выстроенных в парадном строю на Неве кораблей (их в Санкт-Петербурге и Кронштадте было 45), поприветствовал экипажи и выступил с праздничной речью. Выступление Путина было пронизано гордостью за российский флот Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выступление Путина традиционно было пронизано гордостью за русский флот, за героических моряков, морских летчиков и пехотинцев. Президент назвал флот «несокрушимым стражем рубежей Отечества». «Начиная со времен Петра Первого он преданно, беззаветно служит своей стране… Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага», — сказал Путин. По его словам, через поколения русские моряки передают «самое священное — верность Родине». «Именно патриотизм — в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками, гордость за наш неустрашимый Военно-Морской Флот», — заявил президент и сообщил, что в этом году ВМФ России пополнится 30 новыми кораблями различных классов. Кадеты-барабанщики впервые участвовали в Военно-морском параде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Непродолжительную речь Путина слушали не только зрители на трибунах, но курсанты, стоявшие в парадных коробках на набережной. И совсем юные кадеты-барабанщики — они впервые участвовали в Морском параде. Им было труднее всего — бескозырки не позволяли прикрыть глаза от палящего солнца, и мальчишки все время щурились. Но уже в парадном строю перед трибунами, перед почетными гостями они прошли, безупречно отбивая дробь и чеканя шаг. За проходящими по Неве военными кораблями и идущими по Сенатской набережной будущими офицерами ВМФ России в этом году наблюдали особенные гости: несколько лидеров африканских стран, которые на этой неделе участвовали в саммите «Россия — Африка». После парада Путин подошел к президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а следом — к лидеру Буркина-Фасо Ибрахиму Траоре. К этому 35-летнему политику, пришедшему к власти в результате военного переворота, Путин, кажется, особо проникся. И накануне на встрече в Константиновском дворце, и сегодня они тепло пообщались. На трибунах были высокопоставленные политики и военные и других стран Африки. После того как все закончилось, они еще долго не спешили уходить с Сенатской площади, делясь впечатлениями, рассматривая корабли, стоящие на рейде. За происходящим наблюдали участники саммита «Россия — Африка», главы африканских государств. Такое солидное иностранное представительство на Военно-морском параде было впервые Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такое солидное иностранное представительство на Военно-Морском параде было впервые. Но тема военного и военно-технического сотрудничества — одна из ключевых в отношениях России и стран Африки. Только обсуждается она, конечно, негласно. К примеру, на саммите президент Путин лишь сообщил, что партнерство в этих сферах развивается «в целях укрепления обороноспособности стран Африки» и ради этого «Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами континента». Приглашение африканских лидеров на Военно-Морской парад профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев объясняет тем, что Африке как формирующемуся центру влияния в мире нужна защита как на суше (и ее Россия оказывает), так и на воде. «Путин показал мощь и возможности нашего флота, показал, что наши корабли не уступают западным образцам, и это создает преимущество на водных рубежах. Африка имеет широкую сеть морских путей. Им важно развивать их, а для этого нужен будет и транспорт, и защита», — считает Евсеев. Приглашение лидеров африканских государств на главный военно-морской парад России говорит об особом характере отношений сторон Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению экспертов, Россия является мощным «военным крылом» для стран Африки. И Путин еще раз продемонстрировал, что страна готова помогать африканским друзьям в борьбе с давлением США и Запада в целом. Это — путь к становлению Африки как нового центра силы, что в результате приведет к укреплению самой России на Черном континенте, уверена замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Приглашение африканских лидеров на парад говорит об особом характере отношений между Россией и Африкой, говорят эксперты. Укрепление военного сотрудничества будет основываться на общих ценностях и взглядах на будущее мироустройство, полагает политолог Александр Асафов. А по словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Путин видит в них друзей и союзников. «Он показал, что Россия — не только экспортер ресурсов и технологий, но и военной безопасности», — резюмировал эксперт. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военное присутствие России в мире может серьезно расшириться. На этот раз речь идет о возможностях Военно-морского флота и судостроительной отрасли страны, которыми заинтересовались лидеры ряда стран Африки, побывавшие по приглашению президента РФ Владимира Путина на параде ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля. По мнению экспертов, это демонстрация не просто дружбы, но и союзничества, основанных на общих ценностях. И укрепление этих отношений станет серьезной проблемой для США и Запада. Еще ночью, за несколько часов до начала главного Военно-Морского парада, в Петербурге лил дождь. Были опасения, что он не прекратится и к утру, впрочем, они оказались напрасны — к 10 часам, когда на Сенатской площади стали собираться зрители, дождь перестал. Лучшие места на трибуне во втором ряду долго никто не занимал. Как оказалось, они были предназначены для многодетной семьи Гореловых из Магаданской области. Накануне глава семьи Вадим во время видеосвязи с президентом Путиным сказал, что они собираются в Петербург, и поинтересовался, можно ли будет пожать руку главе государства. Путин не просто сказал «да», но и распорядился, чтобы семья в полном составе пришла на парад. Правда, чтобы мечта исполнилась, Вадиму Горелову пришлось подождать его завершения. Путин подошел к семье и пожал руку не только многодетному отцу, но и одному из сыновей. «Ощущения прикольные. У него рука такая мягкая», — поделился с URA.RU Юра. Его брату Вите пожать президенту руку не удалось, зато он насладился игрой военного оркестра. Витя и сам музыкант, и, может, сказал он, когда-нибудь так же получится сыграть на военном параде. Но этот разговор состоялся уже после того, как Путин прошел на катере вдоль выстроенных в парадном строю на Неве кораблей (их в Санкт-Петербурге и Кронштадте было 45), поприветствовал экипажи и выступил с праздничной речью. Выступление Путина традиционно было пронизано гордостью за русский флот, за героических моряков, морских летчиков и пехотинцев. Президент назвал флот «несокрушимым стражем рубежей Отечества». «Начиная со времен Петра Первого он преданно, беззаветно служит своей стране… Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага», — сказал Путин. По его словам, через поколения русские моряки передают «самое священное — верность Родине». «Именно патриотизм — в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками, гордость за наш неустрашимый Военно-Морской Флот», — заявил президент и сообщил, что в этом году ВМФ России пополнится 30 новыми кораблями различных классов. Непродолжительную речь Путина слушали не только зрители на трибунах, но курсанты, стоявшие в парадных коробках на набережной. И совсем юные кадеты-барабанщики — они впервые участвовали в Морском параде. Им было труднее всего — бескозырки не позволяли прикрыть глаза от палящего солнца, и мальчишки все время щурились. Но уже в парадном строю перед трибунами, перед почетными гостями они прошли, безупречно отбивая дробь и чеканя шаг. За проходящими по Неве военными кораблями и идущими по Сенатской набережной будущими офицерами ВМФ России в этом году наблюдали особенные гости: несколько лидеров африканских стран, которые на этой неделе участвовали в саммите «Россия — Африка». После парада Путин подошел к президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, а следом — к лидеру Буркина-Фасо Ибрахиму Траоре. К этому 35-летнему политику, пришедшему к власти в результате военного переворота, Путин, кажется, особо проникся. И накануне на встрече в Константиновском дворце, и сегодня они тепло пообщались. На трибунах были высокопоставленные политики и военные и других стран Африки. После того как все закончилось, они еще долго не спешили уходить с Сенатской площади, делясь впечатлениями, рассматривая корабли, стоящие на рейде. Такое солидное иностранное представительство на Военно-Морском параде было впервые. Но тема военного и военно-технического сотрудничества — одна из ключевых в отношениях России и стран Африки. Только обсуждается она, конечно, негласно. К примеру, на саммите президент Путин лишь сообщил, что партнерство в этих сферах развивается «в целях укрепления обороноспособности стран Африки» и ради этого «Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами континента». Приглашение африканских лидеров на Военно-Морской парад профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев объясняет тем, что Африке как формирующемуся центру влияния в мире нужна защита как на суше (и ее Россия оказывает), так и на воде. «Путин показал мощь и возможности нашего флота, показал, что наши корабли не уступают западным образцам, и это создает преимущество на водных рубежах. Африка имеет широкую сеть морских путей. Им важно развивать их, а для этого нужен будет и транспорт, и защита», — считает Евсеев. По мнению экспертов, Россия является мощным «военным крылом» для стран Африки. И Путин еще раз продемонстрировал, что страна готова помогать африканским друзьям в борьбе с давлением США и Запада в целом. Это — путь к становлению Африки как нового центра силы, что в результате приведет к укреплению самой России на Черном континенте, уверена замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Приглашение африканских лидеров на парад говорит об особом характере отношений между Россией и Африкой, говорят эксперты. Укрепление военного сотрудничества будет основываться на общих ценностях и взглядах на будущее мироустройство, полагает политолог Александр Асафов. А по словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Путин видит в них друзей и союзников. «Он показал, что Россия — не только экспортер ресурсов и технологий, но и военной безопасности», — резюмировал эксперт.