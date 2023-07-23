Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе»

Это еще один шаг к приближению конца СВО

23 июля 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе». Россия и Белоруссия надеются на прозрение жителей Западной Украины, которую может поглотить Польша, и общественности стран НАТО, которых политики используют в своих целях. Так комментируют эксперты смыслы переговоров Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 23 июля. Идеологическая составляющая при этом не менее важна, чем военная, считают аналитики. Она тоже способна приблизить конец СВО. Переговоры российского и белорусского президентов проходят в петербургской резиденции Владимира Путина в Стрельне. Оба лидера были без галстуков, и Путин особо подчеркнул, что это «неформальная встреча». Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на пару дней в Санкт-Петербург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, разговор он начал с протокольных слов. Путин сказал о «хорошем состоянии» экономик обеих стран, о позитивных прогнозах роста и лишь вскользь упомянул о «вопросах безопасности в регионе». Как раз с этой темы начал свое приветствие Лукашенко. Взяв в руки блокнот с рукописными записями, он озвучил потери украинской армии за субботу 22 июля. «Я записал: более 15 „Леопардов“ уничтожено и более 20 „Брэдли“ за один бой. Такого [количества западной техники], по-моему, никогда не было», — восхитился Лукашенко. Путин согласился: это действительно рекорд. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день. Просто с той стороны действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой», — сказал он. ВСУ понесли большие потери личного состава, считает Лукашенко. «По оценкам США, со времен начала контрнаступления потери ВСУ безвозвратно, или как они называются, составили 26 тысяч человек», — сообщил президент Белоруссии. Риски боестолкновений с польской армией растут, но пока президенты России и Белоруссии пользуются оружием слова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Но здесь Путин его поправил: «Больше». Смысл своих слов Лукашенко свел к тому, что «войну приходится вести против всего блока НАТО». «Эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет», — заявил он. Лукашенко вспомнил слова Путина на заседании Совбеза 21 июля о растущих угрозах со стороны Польши. Он даже указал на привезенную с собой «карту переброски вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». «Одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в пятистах. И чуть больше 100 километров от Гродно вторая бригада перебрасывается. Поляки открыли ремонт „Леопардов“ на своей территории; в Жешуве активизируется аэродром, куда американцы и другие перебрасывают технику, и затем она перебрасывается на Украину», — сообщил президент Белоруссии. Он согласился с Путиным в том, что Польша намерена «оторвать кусок» Западной Украины «под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло», «и присоединить к Польше». «Расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы будем их поддерживать… Мы оказываемся подвержены военному влиянию прибалтов и поляков с запада и окажется, что и с юга. Нам придется защищаться. Не дай бог агрессия против Белоруссии — это как против России», — повторил слова Путина Лукашенко. По словам Путина, важно раскрыть глаза жителям стран НАТО. «Общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — подчеркнул Путин. Президенты России и Белоруссии надеются отрезвить жителей Западной Украины, которых хотят сделать польской колонией, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впервые о польской угрозе и Украине, и Белоруссии президент России заявил на оперативном совещании с членами Совбеза 21 июля. Он прямо сказал, что Киев рискует потерять свои западные территории. Более того, риски велики и для Западной Белоруссии, часть территории которой Польша считает своей. Сегодня слова Путина нашли подтверждение. Встречей с Лукашенко он показал готовность Союзного государства совместно отражать «польскую угрозу», говорят эксперты. Это — реакция двух президентов на попытки стран НАТО с помощью Польши эскалировать ситуацию, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Путину необходимо вместе с Лукашенко предусмотреть меры по укреплению безопасности и обороноспособности Союзного государства, чтобы быть готовыми пресечь провокации со стороны Польши. Если упустить ситуацию с Западной Украиной, Белоруссия окажется окружена странами НАТО в трех сторон. Это ситуация повышенной опасности, которая требует превентивных действий», — полагает политолог. Путин пытается воздействовать на жителей Западной Украины и других стран НАТО, вовлеченных в конфликт, идеологически. Он старается убедить их в бессмысленности и трагичности этих решений западных политиков, считает эксперт. «Это попытка начать работать в тылу Украины, чтобы отрезвить там народ. Президенты напоминают о триединстве русского, белорусского и украинского народов. Антироссийские настроения на Западе Украины, конечно, существуют, но это не стопроцентные враги России, и не все готовы стать польской колонией», — убежден Шаповалов. Статья по теме Путин предостерег НАТО от эскалации украинского конфликта Агрессивная идея польских элит расширить свои границы действительно имеет место, и реализовать ее Варшава может как политическим, так и военным путем. Это и намерен предотвратить Путин, пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Путин и Лукашенко не будут инициаторами военной эскалации. В этом заинтересован скорее Киев, которому нужно показать себя жертвой. Если Киев пойдет на эскалацию, это создаст условия для открытия второго фронта, и это позволит России перекрыть пути поставок вооружения на территорию Украины. России нужен полный военный контроль над всем постукраинским пространством», — убежден эксперт. По мнению исполнительного директора Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политолога Станислава Бышка, встреча двух президентов стала «эхом на заявление Путина» на Совбезе РФ. Союзному государству важно укреплять собственную оборону, но при этом они заявляют о готовности защищать соотечественников в других странах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подключил союзника к противодействию «польской угрозе». Россия и Белоруссия надеются на прозрение жителей Западной Украины, которую может поглотить Польша, и общественности стран НАТО, которых политики используют в своих целях. Так комментируют эксперты смыслы переговоров Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 23 июля. Идеологическая составляющая при этом не менее важна, чем военная, считают аналитики. Она тоже способна приблизить конец СВО. Переговоры российского и белорусского президентов проходят в петербургской резиденции Владимира Путина в Стрельне. Оба лидера были без галстуков, и Путин особо подчеркнул, что это «неформальная встреча». Впрочем, разговор он начал с протокольных слов. Путин сказал о «хорошем состоянии» экономик обеих стран, о позитивных прогнозах роста и лишь вскользь упомянул о «вопросах безопасности в регионе». Как раз с этой темы начал свое приветствие Лукашенко. Взяв в руки блокнот с рукописными записями, он озвучил потери украинской армии за субботу 22 июля. «Я записал: более 15 „Леопардов“ уничтожено и более 20 „Брэдли“ за один бой. Такого [количества западной техники], по-моему, никогда не было», — восхитился Лукашенко. Путин согласился: это действительно рекорд. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день. Просто с той стороны действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой», — сказал он. ВСУ понесли большие потери личного состава, считает Лукашенко. «По оценкам США, со времен начала контрнаступления потери ВСУ безвозвратно, или как они называются, составили 26 тысяч человек», — сообщил президент Белоруссии. Но здесь Путин его поправил: «Больше». Смысл своих слов Лукашенко свел к тому, что «войну приходится вести против всего блока НАТО». «Эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет», — заявил он. Лукашенко вспомнил слова Путина на заседании Совбеза 21 июля о растущих угрозах со стороны Польши. Он даже указал на привезенную с собой «карту переброски вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». «Одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километрах в пятистах. И чуть больше 100 километров от Гродно вторая бригада перебрасывается. Поляки открыли ремонт „Леопардов“ на своей территории; в Жешуве активизируется аэродром, куда американцы и другие перебрасывают технику, и затем она перебрасывается на Украину», — сообщил президент Белоруссии. Он согласился с Путиным в том, что Польша намерена «оторвать кусок» Западной Украины «под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло», «и присоединить к Польше». «Расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемо. По словам Путина, важно раскрыть глаза жителям стран НАТО. «Общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — подчеркнул Путин. Впервые о польской угрозе и Украине, и Белоруссии президент России заявил на оперативном совещании с членами Совбеза 21 июля. Он прямо сказал, что Киев рискует потерять свои западные территории. Более того, риски велики и для Западной Белоруссии, часть территории которой Польша считает своей. Сегодня слова Путина нашли подтверждение. Встречей с Лукашенко он показал готовность Союзного государства совместно отражать «польскую угрозу», говорят эксперты. Это — реакция двух президентов на попытки стран НАТО с помощью Польши эскалировать ситуацию, объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Путину необходимо вместе с Лукашенко предусмотреть меры по укреплению безопасности и обороноспособности Союзного государства, чтобы быть готовыми пресечь провокации со стороны Польши. Если упустить ситуацию с Западной Украиной, Белоруссия окажется окружена странами НАТО в трех сторон. Это ситуация повышенной опасности, которая требует превентивных действий», — полагает политолог. Путин пытается воздействовать на жителей Западной Украины и других стран НАТО, вовлеченных в конфликт, идеологически. Он старается убедить их в бессмысленности и трагичности этих решений западных политиков, считает эксперт. Агрессивная идея польских элит расширить свои границы действительно имеет место, и реализовать ее Варшава может как политическим, так и военным путем. Это и намерен предотвратить Путин, пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Путин и Лукашенко не будут инициаторами военной эскалации. В этом заинтересован скорее Киев, которому нужно показать себя жертвой. Если Киев пойдет на эскалацию, это создаст условия для открытия второго фронта, и это позволит России перекрыть пути поставок вооружения на территорию Украины. России нужен полный военный контроль над всем постукраинским пространством», — убежден эксперт. По мнению исполнительного директора Международной мониторинговой организации CIS-EMO, политолога Станислава Бышка, встреча двух президентов стала «эхом на заявление Путина» на Совбезе РФ. Союзному государству важно укреплять собственную оборону, но при этом они заявляют о готовности защищать соотечественников в других странах.