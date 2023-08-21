Источник в школе №12 опроверг массовое увольнение педагогов из-за позиции руководства

Увольнение педагогов из пермской школы №12 началось в 2022 году

22 августа 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

У педагогов были разные причины, чтобы покинуть школу (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Педагоги пермской школы №12 массово уволились не только из-за позиции руководства, которое вступило в конфликт с ветеранами СВО. Ряд учителей покинули школу еще в 2022 году, в том числе, по личным причинам. Это выяснил корреспондент информагентства URARU, пообщавшись с бывшими и действующими педагогами учреждения образования на условиях анонимности. «Учителя уволились не столько потому, что ушла директор [Елена Ракинцева], а по разным причинам. Кто-то ушел по семейным обстоятельствам, кто-то довел свои классы до выпускных, и ушел на заслуженный отдых. Некоторые покинули школу в связи с трудоустройством в вузы», — пояснила один из педагогов. Бывшая учительница школы №12 рассказала, что она, а также ряд ее коллег были вынуждены уволиться из-за отношения руководства к коллективу: «столкнулись с пофигизмом». Ранее стало известно, что на фоне конфликта руководства школы с участниками СВО свой пост оставила директор Елена Ракинцева и еще ряд учителей. Источник URA.RU рассказал, что конфликт возник из-за «прозападной позиции», которую заняла завуч по воспитательной работе Ирина Приданова. По этой причине в школе выступили против общения участников спецоперации с учениками в рамках «Разговоров о важном». По информации источника агентства, близкого к городским властям, сейчас Приданова «официально продолжает работать в школе №12». В мэрии Перми подтверждали информацию об увольнении учителей, не уточнив, сколько именно педагогов покинули учреждение образования. При этом в администрации города подчеркнули, что к началу нового учебного года «весь педагогический коллектив в школе сформирован». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагоги пермской школы №12 массово уволились не только из-за позиции руководства, которое вступило в конфликт с ветеранами СВО. Ряд учителей покинули школу еще в 2022 году, в том числе, по личным причинам. Это выяснил корреспондент информагентства URARU, пообщавшись с бывшими и действующими педагогами учреждения образования на условиях анонимности. «Учителя уволились не столько потому, что ушла директор [Елена Ракинцева], а по разным причинам. Кто-то ушел по семейным обстоятельствам, кто-то довел свои классы до выпускных, и ушел на заслуженный отдых. Некоторые покинули школу в связи с трудоустройством в вузы», — пояснила один из педагогов. Бывшая учительница школы №12 рассказала, что она, а также ряд ее коллег были вынуждены уволиться из-за отношения руководства к коллективу: «столкнулись с пофигизмом». Ранее стало известно, что на фоне конфликта руководства школы с участниками СВО свой пост оставила директор Елена Ракинцева и еще ряд учителей. Источник URA.RU рассказал, что конфликт возник из-за «прозападной позиции», которую заняла завуч по воспитательной работе Ирина Приданова. По этой причине в школе выступили против общения участников спецоперации с учениками в рамках «Разговоров о важном». По информации источника агентства, близкого к городским властям, сейчас Приданова «официально продолжает работать в школе №12». В мэрии Перми подтверждали информацию об увольнении учителей, не уточнив, сколько именно педагогов покинули учреждение образования. При этом в администрации города подчеркнули, что к началу нового учебного года «весь педагогический коллектив в школе сформирован».