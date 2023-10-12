Боец из ХМАО провел идеальную разведоперацию в тылу ВСУ

Закаленный в ополчении Донбасса, он выжил в боях под Херсоном с осколком под сердцем

13 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Шутов отправился на фронт добровольцем, когда ему шел пятый десяток Фото: Андрей Шутов статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине У жителя Белоярского (ХМАО) Андрея Шутова нет проблем с ответом на самый популярный вопрос с начала спецоперации на Украине: «где вы были последние восемь лет?» Первый раз он отправился защищать Донбасс от еще в 2014 году, вступив в местное ополчение. Затем еще несколько раз оказывался на линии боевого соприкосновения. В 2022 году после объявления СВО он вновь отправился на фронт добровольцем в возрасте 50 лет. За полгода службы боец с позывным «Калатуха» прошел ожесточенные бои в лесах под Харьковской областью, а за 10 дней, проведенных в тылу врага в заминированных окрестностях Херсона, он получил главную солдатскую награду — медаль «За отвагу». Затем был ранен осколком снаряда под сердце, но выжил и смог вернуться домой. Своей фронтовой историей югорчанин поделился с URA.RU. Первый раз защищать Донбасс Шутов отправился еще в 2014 году Фото: Андрей Шутов Битва за «Шервудский лес» Защищать Донбасс в спецоперации Шутов отправился спустя два месяца после ее начала — в мае 2022 года. После подготовки и боевого слаживания в составе батальона «БАРС 13» (Боевой армейский резерв), который состоял в основном из добровольцев, югорчанин оказался на передовой в «Шервудском лесу». Он находится в окрестностях Изюма Харьковской области, а свое название получил из-за большой площади и непроходимой чащи. Лес был важной позицией в обороне Донбасса — позволял контролировать дорогу из Харьковской области в ДНР. Российским войскам удалось выбить оттуда противника и занять его позиции. «Они постоянно пытались вернуть эту территорию, регулярно обстреливали нас из орудий, прилетало в метре-двух. Сидишь в окопе, держишь икону в руках и думаешь: попадут или нет сегодня. Но мы знали, что нужно держать лес», — рассказывает военный. До ожесточенных боев в «Шервуде» Калатухе уже приходилось оказываться на передовой. В 2014 году он поддержал идею «Русской весны» на Донбассе и отправился на защиту жителей, вступив в местное ополчение. Говорит, что тогда просто не мог спокойно наблюдать за происходящими событиями с экрана телевизора. «У меня оба деда воевали в свое время, меня так воспитали, что нельзя быть в стороне. Все лето 2014-го следил за тем, что там происходит. В конце концов, решил, что нужно увидеть и разобраться, что происходит воочию. Чтобы не из телевизора питать информацию, а самому понять. Так, месяц своего отпуска я потратил, воюя на Донбассе в батальоне реактивной артиллерии в ополчении. После я приезжал туда воевать еще в 2015 году. И затем еще было несколько поездок», — вспоминает югорчанин. Отправится на спецоперацию Шутов решил весной 2022 года Фото: Андрей Шутов Решение об отправке на фронт в 2022 году после начала спецоперации Шутову казалось абсолютно логичным. Он хотел внести личный вклад в завершение кровопролития для людей, которые стали ему близкими за это время. «Родным просто сказал, что еду. Мама спокойно отпустила, она в 14-м году сильно нервничала, но потом привыкла. Папа просто молча на меня посмотрел, но я понял, что он добро дал. Я продал машину, чтобы оставить деньги жене и детям, потому что не знал, какие будут зарплаты и что дальше будет. Но денег им хватило. С работы только просто так не отпускали — пришлось уволиться. Тогда работал в охране на объектах „Газпрома“», — делится Шутов. Битва за «Шервудский лес» для югорчанина закончилась в конце июня 2022 года. Сражения Шутову дались без серьезных ранений, но в конце концов пятидесятилетнего военнослужащего подвело здоровье. «Там же горы, натаскался тяжестей: рюкзаки, обмундирование — надорвался. Меня эвакуировали в госпиталь», — с досадой вспоминает мужчина. Десять дней в стане врага Калатухе удалось быстро восстановиться после отправки в госпиталь. Через две недели он вновь был на фронте — уже в окрестностях Херсона, куда югорчанин прибыл с остальным подкреплением. К тому времени российские войска оттеснили из города украинскую армию, а основные бои велись ближе к Николаевской области. «Она находилась от нас в двух километрах. Там, конечно, был постоянный боевой контакт, раз в день обязательно. Противник все подряд пулял, фосфор пулял, все запрещенное», — рассказывает мужчина. В начале августа югорчанин получил задание отправиться в разведку через передовую под самый нос противника. Шутов только догадывается, но считает, что именно эта операция стала решающей в представлении его к президентской награде — медали «За отвагу». Вместе с пятью бойцами югорчанин пробрался к украинским позициям. Местные поля были усеяны минами, поэтому передвигаться военным пришлось через лесополосу. «Мы засели у них под носом, были на корректировке. Смотрели, что они делают, какие войска. Там речка была, например, говорим своим, что переправляются, столько-то человек, столько-то машинок, такие-то координаты. Все это время ползком передвигались, нельзя было высовываться», — поясняет боец. У позиций противника группа Шутова провела около десяти дней. С задания они вернулись без потерь. Но к этому времени противник отправил к их позициям новые силы. Чтобы не застрять в окружении, бойцам пришлось отступить. «Тяжело выходили, дождь идет, на тебе по 15 килограммов, все в грязюке. Из посадок вышли, комбату звоним и спрашиваем, есть ли возможность отправить к нам две БМД? Он говорит, что сейчас будет. Только мы грузимся, нас выдергивают, и они, считай по пяткам, начали бомбить. Буквально еще бы пять минут, и нас не было бы», — вспоминает югорчанин. Шутова наградили медалью «За отвагу» Фото: URA.RU Бои под Херсоном для Шутова длились еще около месяца. В середине сентября военнослужащий получил стандартное задание. Нужно было доставить однополчанам аккумуляторы для раций. Но именно эта задача стала для югорчанина роковой. Добравшись до окопов на одном из перекрестье укреплений, Шутов решил, как он говорит, «перекинуться парой слов с парнями». Через 30 секунд за его спиной прогремел взрыв. Дорога домой Шутов очнулся обсыпанный землей. Позже он поймет, что их вычислил дрон, и противнику удалось ударить по позициям бойцов. Основной урон Шутов принял на себя, а его однополчане не пострадали. «Понял, что ранило, и в первые секунды больно не будет. На ногу наступаю, вроде стою, вторую — тоже нормально. До окопа два шага делаю и падаю вниз. Кричу пацанам, что я „трехсотый“ (ранен — прим. URA.RU), они комбату по рации сразу передали», — вспоминает мужчина. Калатухе нужно было как-то добраться обратно. Воинское расположение находилось в километре от места взрыва, но от помощи он отказался. «Парни говорили, что давай дотащим, но я решил, чего людей отвлекать, сам пошел», — говорит югорчанин. Шутов понимал, что в тот момент, скорее всего, началась его дорога домой. «Тогда о сыне младшем думал. Люблю его, вернуться к нему хотелось. Двое ребят большие уже, а третий еще совсем маленький, нужно помочь ему во всем, побыть рядом», — делится отец. У Шутова большая семья — жена и трое сыновей. К тому моменту он не общался с ними больше полутора месяца. «Не было связи с родными. Видео с приветом запишешь, пацанам скинешь, кто в Россию едет, и пришлет моим. По полтора-два месяца не общались», — поясняет военный. Момент выхода из окружения Фото: Андрей Шутов Этой же ночью бойца отвезли в полевой госпиталь. Но ранения были серьезные, поэтому Шутова сначала отправили в Феодосию, а затем в Моздок в Северной Осетии долечиваться. Врачи достали два опасных осколка, один из которых оказался прямо под сердцем. Еще два засели у него в руке и ноге. «Сказали, что потом, как будет возможность, можно уже на гражданке остальные вытащить», — уточняет он. После лечения и реабилитации югорчанин уволился со службы по возрасту (к тому моменту ему уже был 51 год) и в ноябре отправился домой в Белоярский. «Меня друг встретил на машине. Помню, еду по городу, смотрю, мои гуляют. Вышел к ним, они обалдели. Я же их не предупреждал, что приеду. По глазам было видно, что ждали меня, но просто вот так в городе не ожидали увидеть», — с улыбкой вспоминает мужчина. Сейчас Шутов наверстывает упущенное за время службы время с семьей, занят домашними проблемами. «Сейчас пытаюсь на работу устроиться, должны сделать разрешение на частного охранника, на шестой разряд уже выучился. На прежнее место работы меня не взяли. Поэтому пока приходится крутиться — есть только руки и машина. Пока даже осколки не вытащил, нет на это времени», — рассказывает боец. В свою последнюю поездку в Донецк Шутов чудом не попал под удар «Хаймарсов» Фото: URA.RU Но забыть про фронт югорчанин не смог, он и на гражданке помогает российской армии. Шутову удалось организовать пошив вещей для военнослужащих, а в последнее время он занялся доставкой техники. «Броники шьем, запашники, пояса. Машины две на фронт отогнали, сейчас еще две погоним — машину и баню. Пока не воюю, должен помогать пацанам», — рассказывает военный. Во время своей последней поездки на Донбасс в прошлом месяце Шутов чуть не попал под ракетный обстрел. ВСУ бомбили Донецк из «Хаймарсов», а югорчанин в тот день доставлял партию техники военным, в очередной раз рискнув собственной жизнью. На вопрос, почему он продолжает это делать, когда чудом выбрался живым с передовой, мужчина рассказал URA.RU следующую историю. «В 2014 году, когда был на Донбассе, мы утром после боя вышли на улицу. Я увидел детей, которые вылезли из подвала. Они рисовали на асфальте надпись: „Хотим мира“. Это перевернуло всю мою жизнь», — вспоминает Шутов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жителя Белоярского (ХМАО) Андрея Шутова нет проблем с ответом на самый популярный вопрос с начала спецоперации на Украине: «где вы были последние восемь лет?» Первый раз он отправился защищать Донбасс от еще в 2014 году, вступив в местное ополчение. Затем еще несколько раз оказывался на линии боевого соприкосновения. В 2022 году после объявления СВО он вновь отправился на фронт добровольцем в возрасте 50 лет. За полгода службы боец с позывным «Калатуха» прошел ожесточенные бои в лесах под Харьковской областью, а за 10 дней, проведенных в тылу врага в заминированных окрестностях Херсона, он получил главную солдатскую награду — медаль «За отвагу». Затем был ранен осколком снаряда под сердце, но выжил и смог вернуться домой. Своей фронтовой историей югорчанин поделился с URA.RU. Битва за «Шервудский лес» Защищать Донбасс в спецоперации Шутов отправился спустя два месяца после ее начала — в мае 2022 года. После подготовки и боевого слаживания в составе батальона «БАРС 13» (Боевой армейский резерв), который состоял в основном из добровольцев, югорчанин оказался на передовой в «Шервудском лесу». Он находится в окрестностях Изюма Харьковской области, а свое название получил из-за большой площади и непроходимой чащи. Лес был важной позицией в обороне Донбасса — позволял контролировать дорогу из Харьковской области в ДНР. Российским войскам удалось выбить оттуда противника и занять его позиции. До ожесточенных боев в «Шервуде» Калатухе уже приходилось оказываться на передовой. В 2014 году он поддержал идею «Русской весны» на Донбассе и отправился на защиту жителей, вступив в местное ополчение. Говорит, что тогда просто не мог спокойно наблюдать за происходящими событиями с экрана телевизора. «У меня оба деда воевали в свое время, меня так воспитали, что нельзя быть в стороне. Все лето 2014-го следил за тем, что там происходит. В конце концов, решил, что нужно увидеть и разобраться, что происходит воочию. Чтобы не из телевизора питать информацию, а самому понять. Так, месяц своего отпуска я потратил, воюя на Донбассе в батальоне реактивной артиллерии в ополчении. После я приезжал туда воевать еще в 2015 году. И затем еще было несколько поездок», — вспоминает югорчанин. Решение об отправке на фронт в 2022 году после начала спецоперации Шутову казалось абсолютно логичным. Он хотел внести личный вклад в завершение кровопролития для людей, которые стали ему близкими за это время. «Родным просто сказал, что еду. Мама спокойно отпустила, она в 14-м году сильно нервничала, но потом привыкла. Папа просто молча на меня посмотрел, но я понял, что он добро дал. Я продал машину, чтобы оставить деньги жене и детям, потому что не знал, какие будут зарплаты и что дальше будет. Но денег им хватило. С работы только просто так не отпускали — пришлось уволиться. Тогда работал в охране на объектах „Газпрома“», — делится Шутов. Битва за «Шервудский лес» для югорчанина закончилась в конце июня 2022 года. Сражения Шутову дались без серьезных ранений, но в конце концов пятидесятилетнего военнослужащего подвело здоровье. «Там же горы, натаскался тяжестей: рюкзаки, обмундирование — надорвался. Меня эвакуировали в госпиталь», — с досадой вспоминает мужчина. Десять дней в стане врага Калатухе удалось быстро восстановиться после отправки в госпиталь. Через две недели он вновь был на фронте — уже в окрестностях Херсона, куда югорчанин прибыл с остальным подкреплением. К тому времени российские войска оттеснили из города украинскую армию, а основные бои велись ближе к Николаевской области. «Она находилась от нас в двух километрах. Там, конечно, был постоянный боевой контакт, раз в день обязательно. Противник все подряд пулял, фосфор пулял, все запрещенное», — рассказывает мужчина. В начале августа югорчанин получил задание отправиться в разведку через передовую под самый нос противника. Шутов только догадывается, но считает, что именно эта операция стала решающей в представлении его к президентской награде — медали «За отвагу». Вместе с пятью бойцами югорчанин пробрался к украинским позициям. Местные поля были усеяны минами, поэтому передвигаться военным пришлось через лесополосу. У позиций противника группа Шутова провела около десяти дней. С задания они вернулись без потерь. Но к этому времени противник отправил к их позициям новые силы. Чтобы не застрять в окружении, бойцам пришлось отступить. «Тяжело выходили, дождь идет, на тебе по 15 килограммов, все в грязюке. Из посадок вышли, комбату звоним и спрашиваем, есть ли возможность отправить к нам две БМД? Он говорит, что сейчас будет. Только мы грузимся, нас выдергивают, и они, считай по пяткам, начали бомбить. Буквально еще бы пять минут, и нас не было бы», — вспоминает югорчанин. Бои под Херсоном для Шутова длились еще около месяца. В середине сентября военнослужащий получил стандартное задание. Нужно было доставить однополчанам аккумуляторы для раций. Но именно эта задача стала для югорчанина роковой. Добравшись до окопов на одном из перекрестье укреплений, Шутов решил, как он говорит, «перекинуться парой слов с парнями». Через 30 секунд за его спиной прогремел взрыв. Дорога домой Шутов очнулся обсыпанный землей. Позже он поймет, что их вычислил дрон, и противнику удалось ударить по позициям бойцов. Основной урон Шутов принял на себя, а его однополчане не пострадали. «Понял, что ранило, и в первые секунды больно не будет. На ногу наступаю, вроде стою, вторую — тоже нормально. До окопа два шага делаю и падаю вниз. Кричу пацанам, что я „трехсотый“ (ранен — прим. URA.RU), они комбату по рации сразу передали», — вспоминает мужчина. Калатухе нужно было как-то добраться обратно. Воинское расположение находилось в километре от места взрыва, но от помощи он отказался. «Парни говорили, что давай дотащим, но я решил, чего людей отвлекать, сам пошел», — говорит югорчанин. Шутов понимал, что в тот момент, скорее всего, началась его дорога домой. «Тогда о сыне младшем думал. Люблю его, вернуться к нему хотелось. Двое ребят большие уже, а третий еще совсем маленький, нужно помочь ему во всем, побыть рядом», — делится отец. У Шутова большая семья — жена и трое сыновей. К тому моменту он не общался с ними больше полутора месяца. «Не было связи с родными. Видео с приветом запишешь, пацанам скинешь, кто в Россию едет, и пришлет моим. По полтора-два месяца не общались», — поясняет военный. Этой же ночью бойца отвезли в полевой госпиталь. Но ранения были серьезные, поэтому Шутова сначала отправили в Феодосию, а затем в Моздок в Северной Осетии долечиваться. Врачи достали два опасных осколка, один из которых оказался прямо под сердцем. Еще два засели у него в руке и ноге. «Сказали, что потом, как будет возможность, можно уже на гражданке остальные вытащить», — уточняет он. После лечения и реабилитации югорчанин уволился со службы по возрасту (к тому моменту ему уже был 51 год) и в ноябре отправился домой в Белоярский. «Меня друг встретил на машине. Помню, еду по городу, смотрю, мои гуляют. Вышел к ним, они обалдели. Я же их не предупреждал, что приеду. По глазам было видно, что ждали меня, но просто вот так в городе не ожидали увидеть», — с улыбкой вспоминает мужчина. Сейчас Шутов наверстывает упущенное за время службы время с семьей, занят домашними проблемами. «Сейчас пытаюсь на работу устроиться, должны сделать разрешение на частного охранника, на шестой разряд уже выучился. На прежнее место работы меня не взяли. Поэтому пока приходится крутиться — есть только руки и машина. Пока даже осколки не вытащил, нет на это времени», — рассказывает боец. Но забыть про фронт югорчанин не смог, он и на гражданке помогает российской армии. Шутову удалось организовать пошив вещей для военнослужащих, а в последнее время он занялся доставкой техники. «Броники шьем, запашники, пояса. Машины две на фронт отогнали, сейчас еще две погоним — машину и баню. Пока не воюю, должен помогать пацанам», — рассказывает военный. Во время своей последней поездки на Донбасс в прошлом месяце Шутов чуть не попал под ракетный обстрел. ВСУ бомбили Донецк из «Хаймарсов», а югорчанин в тот день доставлял партию техники военным, в очередной раз рискнув собственной жизнью. На вопрос, почему он продолжает это делать, когда чудом выбрался живым с передовой, мужчина рассказал URA.RU следующую историю.