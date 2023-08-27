27 августа 2023

На главной VIP-тусовке Перми появился символ ЧВК «Вагнер». Фото

Как в Перми прошла церемония, где Махонин взял в руки кувалду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард, кувалда от махонина
Дмитрий Махонин (слева) попросил Эдуарда Соснина (справа) аккуратно использовать кувалду Фото:

В Перми 28 августа во Дворце молодежи прошла церемония инаугурации нового мэра Перми, которым стал глава краевого минэка Эдуард Соснин. В мероприятии приняли участие руководители всех федеральных ведомств, религиозные деятели, чиновники правительства, администрации Перми, а также депутаты. Дмитрий Махонин подарил Соснину книгу и кувалду.

«Долго думал, что подарить. И буквально в пятницу придумал. Я попросил заводчан с Мотовилихи создать это оружие. Это молот, который является символом трудолюбия пермяков и несгибаемости уральского характера. И, конечно же, этот молот можно использовать, чтобы и дурь чиновничью из головы выбивать. Хотел бы, чтобы вы аккуратно орудовали молотом. И чтобы он помогал вам ковать будущее Перми и Пермского края», — объяснил Дмитрий Махонин.

Когда молот вынесли на сцену, по залу прошлась волна хохота. Державший его сотрудник администрации, после того, как Махонин вручил Соснину первый подарок (книгу), ушел было вместе с молотом за кулисы. «Подождите, подождите. Я понимаю, что тяжело держать, но все-таки», — вернул его обратно Махонин.

Махонин пожелал Соснину продолжить проекты, которые начал экс-глава Перми Алексей Демкин, и потребовал увеличить объем поступления по лини нацпроектов. Махонин пообещал, что Соснин «может рассчитывать на всю команду бывших коллег из правительства». А также попросил депутатов гордумы оказывать содействие новому главе.

ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников в первую очередь поблагодарил за работу экс-главу Перми Алексея Демкина. И пожелал Соснину опираться на опыт предыдущих мэров. «Безусловно, у них были успехи, были ошибки. Важно, чтобы вы консолидировали их опыт и дальше продвигали Пермь», — подчеркнул Половников.

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка обратил внимание, что инаугурация проходит в день большого церковного праздника — Успения Пресвятой Богородицы. И потому он пожелал Соснину «покрова Божьей матери».

Конкурс по отбору нового мэра Перми проходил с 27 июня по 22 августа. В нем приняли участие 15 человек, победил в нем Эдуард Соснин. Предыдущий глава Перми Алексей Демкин оставил должность в связи с переходом правительство региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 28 августа во Дворце молодежи прошла церемония инаугурации нового мэра Перми, которым стал глава краевого минэка Эдуард Соснин. В мероприятии приняли участие руководители всех федеральных ведомств, религиозные деятели, чиновники правительства, администрации Перми, а также депутаты. Дмитрий Махонин подарил Соснину книгу и кувалду. Когда молот вынесли на сцену, по залу прошлась волна хохота. Державший его сотрудник администрации, после того, как Махонин вручил Соснину первый подарок (книгу), ушел было вместе с молотом за кулисы. «Подождите, подождите. Я понимаю, что тяжело держать, но все-таки», — вернул его обратно Махонин. Махонин пожелал Соснину продолжить проекты, которые начал экс-глава Перми Алексей Демкин, и потребовал увеличить объем поступления по лини нацпроектов. Махонин пообещал, что Соснин «может рассчитывать на всю команду бывших коллег из правительства». А также попросил депутатов гордумы оказывать содействие новому главе. ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников в первую очередь поблагодарил за работу экс-главу Перми Алексея Демкина. И пожелал Соснину опираться на опыт предыдущих мэров. «Безусловно, у них были успехи, были ошибки. Важно, чтобы вы консолидировали их опыт и дальше продвигали Пермь», — подчеркнул Половников. Конкурс по отбору нового мэра Перми проходил с 27 июня по 22 августа. В нем приняли участие 15 человек, победил в нем Эдуард Соснин. Предыдущий глава Перми Алексей Демкин оставил должность в связи с переходом правительство региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...