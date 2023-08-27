На главной VIP-тусовке Перми появился символ ЧВК «Вагнер». Фото

Дмитрий Махонин (слева) попросил Эдуарда Соснина (справа) аккуратно использовать кувалду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 28 августа во Дворце молодежи прошла церемония инаугурации нового мэра Перми, которым стал глава краевого минэка Эдуард Соснин. В мероприятии приняли участие руководители всех федеральных ведомств, религиозные деятели, чиновники правительства, администрации Перми, а также депутаты. Дмитрий Махонин подарил Соснину книгу и кувалду.

«Долго думал, что подарить. И буквально в пятницу придумал. Я попросил заводчан с Мотовилихи создать это оружие. Это молот, который является символом трудолюбия пермяков и несгибаемости уральского характера. И, конечно же, этот молот можно использовать, чтобы и дурь чиновничью из головы выбивать. Хотел бы, чтобы вы аккуратно орудовали молотом. И чтобы он помогал вам ковать будущее Перми и Пермского края», — объяснил Дмитрий Махонин.

Когда молот вынесли на сцену, по залу прошлась волна хохота. Державший его сотрудник администрации, после того, как Махонин вручил Соснину первый подарок (книгу), ушел было вместе с молотом за кулисы. «Подождите, подождите. Я понимаю, что тяжело держать, но все-таки», — вернул его обратно Махонин.

Махонин пожелал Соснину продолжить проекты, которые начал экс-глава Перми Алексей Демкин, и потребовал увеличить объем поступления по лини нацпроектов. Махонин пообещал, что Соснин «может рассчитывать на всю команду бывших коллег из правительства». А также попросил депутатов гордумы оказывать содействие новому главе.

ГФИ по Пермскому краю Сергей Половников в первую очередь поблагодарил за работу экс-главу Перми Алексея Демкина. И пожелал Соснину опираться на опыт предыдущих мэров. «Безусловно, у них были успехи, были ошибки. Важно, чтобы вы консолидировали их опыт и дальше продвигали Пермь», — подчеркнул Половников.

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка обратил внимание, что инаугурация проходит в день большого церковного праздника — Успения Пресвятой Богородицы. И потому он пожелал Соснину «покрова Божьей матери».

Конкурс по отбору нового мэра Перми проходил с 27 июня по 22 августа. В нем приняли участие 15 человек, победил в нем Эдуард Соснин. Предыдущий глава Перми Алексей Демкин оставил должность в связи с переходом правительство региона.