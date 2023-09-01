Почему екатеринбуржцы проигнорировали эрзац-Универсиаду

Из фестиваля попытались сделать соревнование мирового уровня, но не учли пару моментов

01 сентября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что соревнования шли 13 дней, многие о них так и не узнали Фото: Размик Закарян © URA.RU Последние две недели августа превратили Екатеринбург в международную столицу спорта, но знали об этом далеко не все горожане. О том, что в городе прошли состязания спортсменов из 36 стран мира, многие выяснили из заголовков про закрытие фестиваля. Почему так вышло и какие оправдания нашли организаторы — разбиралось URA.RU. Больше всего журналистов интересовало открытие и закрытие фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Где были СМИ Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева справедливо заметила в своем telegram-канале, что освещение МФУС многие издания слегка проигнорировали. «Удивительно мало пишут СМИ про Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге, который проходит с 19 по 31 августа. <…> Мероприятие мирового уровня на Урале! Друзья мои, об этом надо больше говорить и писать», — заявила Рябцева. Однако организаторы фестиваля утверждают, что освещалась эрзац-Универсиада активно. По их подсчетам, за август в средствах массовой информации зафиксировано более 7500 публикаций с упоминанием фестиваля, порядка 50% — СМИ федерального уровня. Кроме этого, на МФУС было аккредитовано 22 тысячи журналистов из 70 различных изданий, включая «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ» и НТВ. На деле федеральные журналисты упоминали фестиваль не так уж часто — на «Первом канале» вышло два сюжета про открытие, один — на НТВ. Чаще всего спортивные состязания освещали «Матч ТВ» и «Россия 1» (последние были партнерами). В пресс-центре народу тоже было немного — местные СМИ предпочитали делать подборки победителей и анонсы соревнований. Почему были пустые трибуны Состязания остались за бортом внимания екатеринбуржцев, а кто-то и вовсе называл МФУС «междусобойчиком». Большая часть горожан узнала о прошедшей альтернативной Универсиаде только после окончания фестиваля. Но и его посмотреть не удалось из-за отсутствия трансляции. Те, кто работал изнутри фестиваля, отмечают, что пиар-компания у мероприятия оставляла желать лучше — никаких заигрываний с публикой в виде розыгрышей призов, да и по городу ездило небольшое количество автобусов, рекламирующих международные состязания. Трибуны были не совсем пустые, но народу было не так уж и много Фото: Размик Закарян © URA.RU Ко всему этому добавились удаленность объектов и неудобное расписание соревнований. Большая их часть проходила в первой половине дня в рабочие будни, отсюда полупустые трибуны, что подтверждают и сами организаторы. «Есть общая практика посещения спортивных соревнований — это квалификационные раунды, когда команды борются за право попасть в финальный тур. Конечно, там посещение меньше — они проходят утром, это рабочие дни. Но практически на всех финалах у нас проблема была не реализовать билеты, а отбиться от звонков с просьбами помочь их достать», — рассказал на финальной пресс-конференции директор фестиваля Александр Чернов. По его словам, аншлаг был на художественной гимнастике, волейболе, баскетболе 3?3, единоборствах, бадминтоне и настольном теннисе. Говоря о том, сколько билетов было продано, Чернов в формулировках старается быть аккуратным. По его словам, реализовали 70%, но сколько человек воспользовались ими и приехали на спортивные площадки, сказать сложно — статистику обещают предоставить позже. Тем временем впереди Екатеринбург ждут новые соревнования — Всемирные игры дружбы, которые пройдут в городе осенью 2024 года. Удастся ли им превзойти по организации и пиару фестиваль университетского спорта — пока вопрос остается открытым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последние две недели августа превратили Екатеринбург в международную столицу спорта, но знали об этом далеко не все горожане. О том, что в городе прошли состязания спортсменов из 36 стран мира, многие выяснили из заголовков про закрытие фестиваля. Почему так вышло и какие оправдания нашли организаторы — разбиралось URA.RU. Где были СМИ Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева справедливо заметила в своем telegram-канале, что освещение МФУС многие издания слегка проигнорировали. «Удивительно мало пишут СМИ про Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге, который проходит с 19 по 31 августа. <…> Мероприятие мирового уровня на Урале! Друзья мои, об этом надо больше говорить и писать», — заявила Рябцева. Однако организаторы фестиваля утверждают, что освещалась эрзац-Универсиада активно. По их подсчетам, за август в средствах массовой информации зафиксировано более 7500 публикаций с упоминанием фестиваля, порядка 50% — СМИ федерального уровня. Кроме этого, на МФУС было аккредитовано 22 тысячи журналистов из 70 различных изданий, включая «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ» и НТВ. На деле федеральные журналисты упоминали фестиваль не так уж часто — на «Первом канале» вышло два сюжета про открытие, один — на НТВ. Чаще всего спортивные состязания освещали «Матч ТВ» и «Россия 1» (последние были партнерами). В пресс-центре народу тоже было немного — местные СМИ предпочитали делать подборки победителей и анонсы соревнований. Почему были пустые трибуны Состязания остались за бортом внимания екатеринбуржцев, а кто-то и вовсе называл МФУС «междусобойчиком». Большая часть горожан узнала о прошедшей альтернативной Универсиаде только после окончания фестиваля. Но и его посмотреть не удалось из-за отсутствия трансляции. Те, кто работал изнутри фестиваля, отмечают, что пиар-компания у мероприятия оставляла желать лучше — никаких заигрываний с публикой в виде розыгрышей призов, да и по городу ездило небольшое количество автобусов, рекламирующих международные состязания. Ко всему этому добавились удаленность объектов и неудобное расписание соревнований. Большая их часть проходила в первой половине дня в рабочие будни, отсюда полупустые трибуны, что подтверждают и сами организаторы. «Есть общая практика посещения спортивных соревнований — это квалификационные раунды, когда команды борются за право попасть в финальный тур. Конечно, там посещение меньше — они проходят утром, это рабочие дни. Но практически на всех финалах у нас проблема была не реализовать билеты, а отбиться от звонков с просьбами помочь их достать», — рассказал на финальной пресс-конференции директор фестиваля Александр Чернов. По его словам, аншлаг был на художественной гимнастике, волейболе, баскетболе 3?3, единоборствах, бадминтоне и настольном теннисе. Говоря о том, сколько билетов было продано, Чернов в формулировках старается быть аккуратным. По его словам, реализовали 70%, но сколько человек воспользовались ими и приехали на спортивные площадки, сказать сложно — статистику обещают предоставить позже. Тем временем впереди Екатеринбург ждут новые соревнования — Всемирные игры дружбы, которые пройдут в городе осенью 2024 года. Удастся ли им превзойти по организации и пиару фестиваль университетского спорта — пока вопрос остается открытым.