Мэр Екатеринбурга и его новый друг отметили победу над олигархом

Чиновники обхаживали Гурарий и завершали конфликты с депутатами, а те троллили друг друга

18 сентября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов (справа) и Алексей Орлов всю кампанию прошли вместе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов подвели итоги многомесячной битвы за гордуму: в доме Севастьянова кандидатам-победителям раздали их мандаты. Не пришли только двое — союзник администрации и ее оппонент. Присутствовавшие же сначала смеялись, потом слушали строгого Чемезова и неожиданно сентиментального Орлова, а в конце — благодарили мэра за то, что «не съел», и заигрывали с его замами. Будущий спикер думы Анна Гурарий, которая пока только привыкает к таким церемониям, появилась у губернаторской резиденции одной из первых. И сразу попала в объятья префектов — Кировского (Владимир Боликов), Октябрьского (Игорь Костенко) и Орджоникидзевского (Романа Кравченко). Опытные аппаратчики быстро смекнули: скоро рассмотрение бюджета, и с председателем думы, которая утверждает этот документ, лучше дружить. Анна Гурарий в сопровождении глав районов Фото: Илья Московец © URA.RU В этой компании Гурарий и вошла в постепенно оживляющийся зал. Депутаты и чиновники разделились в основном на группы по интересам. Депутат-коммунальщик Александр Колесников вовсю подкалывал Виктора Сомикова (инженер) и Владимира Крицкого (застройщик). «***** [ничего себе] ты Палыча (то есть Крицкого — прим. ред.) троллишь!» — в какой-то момент удивился депутат Павел Пустозеров (дорожный подрядчик мэрии). Сам Пустозеров, кстати, удостоился от коллеги похвалы — за реконструкцию Макаровского моста. «Пусть [на ремонтах] будет лучше он, чем [вице-спикер заксо, бизнесмен Армен] Карапетян!» — громко произнес Колесников. Рядом проходил глава предыдущего созыва Игорь Володин. Он не теряет надежды сохраниться — ведь Гурарий официально еще не назначена. Игорь Володин и Тимофей Жуков — яркие участники команды Кочеткова. Впрочем, Тимофей не ассоциирует себя с альянсами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-сотруднику УФСБ Сергею Павленко, избравшемуся по 25-му округу, в этом плане легче. Его хоть и называли (и некоторые даже называют до сих пор) претендентом на спикерское кресло, никаких разговоров он, по его словам, на эту тему не имел и, соответственно, планов не строил. «У нас, спецназовцев, есть поговорка: „Сам не проси, а предложат — не отказывайся“», — поделился мудростью начинающий политик. Орлов появился перед самым началом — вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной и почти в одно время с Чемезовым, замгубернатора Валерием Чайниковым (тот особенно тепло поприветствовал отмечавшую в выходные день рождения Марину Фадееву, вице-мэра) и замом уральского полпреда президента РФ Борисом Кирилловым. Последний и открыл торжественную часть. Новость по теме Экс-депутат испортит избрание будущему спикеру думы Екатеринбурга «Вот и свершилось. Много месяцев политических боев, логический и такой интересный финал», — отметил Кириллов. Кампания действительно была насыщенная и конкурентная. Против кандидатов, одобренных мэром Алексеем Орловым, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), контролировавший думу последние четыре года, выставил целый пул своих протеже — сначала на праймериз «Единой России», а затем и на основных выборах. Кочетков в итоге проиграл. В думу прошли всего пять его человек из как минимум 14 — депутаты Тимофей Жуков, Володин, Антон Швалев, Виталий Чачин и Константин Киселев. Швалев не смог быть на инаугурации по личным причинам. А депутат из промэрской коалиции Михаил Вечкензин взял отпуск. Борис Кириллов оценил итоги выборов через призму федеральной повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Преобладающее пропрезидентское большинство, пропрезидентские силы укрепили свои позиции в городском парламенте, — продолжил Кириллов. — Второй не менее важный вывод: нынешний состав думы позволяет консолидировать работы всех уровней, ветвей власти в Екатеринбурге и Свердловской области. У нас с вами сложилась единая, мощная, эффективная команда». А Бабушкина основной акцент в своей речи сделала на том, что «процесс был открытым, легитимным и юридически выверенным». Чемезов, с одной стороны, оценивая кампанию, применил слова «тяжелое время» и «два месяца борьбы», а с другой — сказал, что «выборы прошли достаточно спокойно». «Если сравнивать с предыдущим периодом, чуть больше 100 жалоб… Для Екатеринбурга это мало», — заявил он. И намекнул на «черные» технологии, применявшиеся разными штабами. «Каждый показал, на что он способен — и в хорошем, и в плохом смысле», — добавил Чемезов, как бы демонстрируя, что все про всех знает. Прозвучал от него и призыв к новым альянсам. «Хочу пожелать найти в себе силы забыть, с кем вы боролись, с кем конфликтовали, против кого объединялись. Потому что вчерашние ваши непримиримые соперники могут сегодня стать союзниками», — сказал Чемезов. А в завершение предложил все-таки «пробить» отметку в 100 миллиардов рублей годового бюджета: «Сейчас вы не дотягиваете до этой цифры, надо постараться, чтобы вы ее достигли». Вышедший следом на сцену Орлов пошутил: «В преддверии бюджетного процесса очень лестно слышать такие слова от вице-губернатора, который курирует финансовый блок». «Уважаемые коллеги, Борис Анатольевич, Людмила Валентиновна, дорогой, дорогой мой коллега, друг… Я искренне хочу поздравить всех вновь избранных депутатов с убедительной победой», — сказал мэр. Орлов явно доволен, как все сложилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поначалу, кого он называет «другом» и «дорогим коллегой», не поняли даже сидевшие в зале заместители. Позднее выяснилось — Чемезова. Их внезапный союз — одно из ярчайших явлений этой кампании, во многом предопределившее ее исход. Давно знакомые (еще по Тюмени) и уважающие друг друга, они до весны 2023-го не считались даже приятелями. Два амбициозных тяжеловеса в окружении губернатора Евгения Куйвашева, готовые конкурировать за влияние. Отступив от лирики, Орлов привел несколько сухих цифр и дал обещание. Все наказы, которые мэр — лидер списка «Единой России» — собрал от избирателей за последние несколько месяцев, будут реализованы. Сергей Козлов, Алексей Смирнов и Илья Бондарев из фракции УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершилась эта часть песней про Екатеринбург. Принесли напитки. Первым делом Орлов чокнулся бокалами с Гурарий. Рядом был Чемезов. И показалось, что обсуждали, когда наконец ее наконец изберут. По данным URA.RU, 26 сентября. Дождавшись, когда мэр освободится, подошел депутат Сомиков. «Ну спасибо, что не съели», — сказал он. У Сомикова был один из тяжелейших округов (24-й): кто знает, выиграл ли бы он без поддержки администрации. «Ну что вы, Виктор Александрович!» — удивился Орлов и слегка приобнял собеседника. Гурарий в это время принимала поздравления (пока просто с получением статуса депутата) от топ-менеджера УГМК Ильи Бондарева — будущего второго вице-спикера. Алексей Вихарев и Сергей Павленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Близкий к УГМК бизнесмен Сергей Козлов (список «Новых людей») и экс-чиновник Артур Зиганшин (округ №10, «Единая Россия») попросили у Орлова совместное фото. Когда корреспондент снимал его с Зиганшиным, мэр подчеркнул: в бокале — не алкоголь (все-таки разгар рабочего дня). И дал убедиться: действительно, вишневый сок. Крицкий и Мещеряков напомнили Орлову, как бились в округе в 2018 году. Тогда их разделили считанные голоса. «Что ты, подвезти [избирателей] что ли не мог?» — в шутку поинтересовался Крицкий. А юрист РМК Алексей Шестаков (округ №16), подошедший к главе вместе с коллегой по холдингу Владиславом Овчинниковым (№17), многозначительно заявил: «Работы непочатый край». Организовывала церемонию Марина Фадеева. Ей и предстоит координировать новую думу Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Рустам Галямов (строительство), у которого почему-то репутация любителя тяжелого люкса, разглядывал галстук депутата Дмитрия Николаева. И явно впечатлился. «А что ты хотел, лифты ведь недешевые!» — посмеялся депутат Пустозеров, имея в виду, что Николаев занимается финансовоемким проектом по замене подъемников во всем городе. Когда начали расходиться, Галямов столкнулся с Козловым. И тут стало известно об их разногласиях. «А я обиделся на него, он про меня ***** [чушь] сказал», — объяснил Галямов провожавшему его Колесникову. Но претензии, судя по всему, усилиями Козлова сегодня были сняты. Тут же в сторону служебного авто спешно двигался Орлов. На вопрос корреспондента, почему не было Куйвашева, мэр ответил: «Евгений Владимирович в Москве. На президиуме Госсовета». Будет ли он 19 сентября на первом заседании думы, пока неясно. Депутатов-«списочников» награждал глава Ленинской ТИК Вадим Антошин. На фото с ним — Ксения Лещенко (фракция Алексея Вихарева, ЛДПР) Фото: Илья Московец © URA.RU А одномандатников — главы районных избиркомов. На фото — сын депутат Госдумы Александр Альшевских Фото: Илья Московец © URA.RU В зале также сидела председатель областного избиркома Елена Клименко Фото: Илья Московец © URA.RU Рустам Галямов и Валерий Чайников (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чайников, кстати, еще о чем-то некоторое время разговаривал с Орловым — когда гости уже потянулись к выходу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунистка Виктория Ивачева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершал церемонию ансамбль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замы Орлова и главы районов на совместной фото решили не выходить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов подвели итоги многомесячной битвы за гордуму: в доме Севастьянова кандидатам-победителям раздали их мандаты. Не пришли только двое — союзник администрации и ее оппонент. Присутствовавшие же сначала смеялись, потом слушали строгого Чемезова и неожиданно сентиментального Орлова, а в конце — благодарили мэра за то, что «не съел», и заигрывали с его замами. Будущий спикер думы Анна Гурарий, которая пока только привыкает к таким церемониям, появилась у губернаторской резиденции одной из первых. И сразу попала в объятья префектов — Кировского (Владимир Боликов), Октябрьского (Игорь Костенко) и Орджоникидзевского (Романа Кравченко). Опытные аппаратчики быстро смекнули: скоро рассмотрение бюджета, и с председателем думы, которая утверждает этот документ, лучше дружить. В этой компании Гурарий и вошла в постепенно оживляющийся зал. Депутаты и чиновники разделились в основном на группы по интересам. Депутат-коммунальщик Александр Колесников вовсю подкалывал Виктора Сомикова (инженер) и Владимира Крицкого (застройщик). «***** [ничего себе] ты Палыча (то есть Крицкого — прим. ред.) троллишь!» — в какой-то момент удивился депутат Павел Пустозеров (дорожный подрядчик мэрии). Сам Пустозеров, кстати, удостоился от коллеги похвалы — за реконструкцию Макаровского моста. «Пусть [на ремонтах] будет лучше он, чем [вице-спикер заксо, бизнесмен Армен] Карапетян!» — громко произнес Колесников. Рядом проходил глава предыдущего созыва Игорь Володин. Он не теряет надежды сохраниться — ведь Гурарий официально еще не назначена. Экс-сотруднику УФСБ Сергею Павленко, избравшемуся по 25-му округу, в этом плане легче. Его хоть и называли (и некоторые даже называют до сих пор) претендентом на спикерское кресло, никаких разговоров он, по его словам, на эту тему не имел и, соответственно, планов не строил. «У нас, спецназовцев, есть поговорка: „Сам не проси, а предложат — не отказывайся“», — поделился мудростью начинающий политик. Орлов появился перед самым началом — вместе со спикером заксо Людмилой Бабушкиной и почти в одно время с Чемезовым, замгубернатора Валерием Чайниковым (тот особенно тепло поприветствовал отмечавшую в выходные день рождения Марину Фадееву, вице-мэра) и замом уральского полпреда президента РФ Борисом Кирилловым. Последний и открыл торжественную часть. «Вот и свершилось. Много месяцев политических боев, логический и такой интересный финал», — отметил Кириллов. Кампания действительно была насыщенная и конкурентная. Против кандидатов, одобренных мэром Алексеем Орловым, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), контролировавший думу последние четыре года, выставил целый пул своих протеже — сначала на праймериз «Единой России», а затем и на основных выборах. Кочетков в итоге проиграл. В думу прошли всего пять его человек из как минимум 14 — депутаты Тимофей Жуков, Володин, Антон Швалев, Виталий Чачин и Константин Киселев. Швалев не смог быть на инаугурации по личным причинам. А депутат из промэрской коалиции Михаил Вечкензин взял отпуск. «Преобладающее пропрезидентское большинство, пропрезидентские силы укрепили свои позиции в городском парламенте, — продолжил Кириллов. — Второй не менее важный вывод: нынешний состав думы позволяет консолидировать работы всех уровней, ветвей власти в Екатеринбурге и Свердловской области. У нас с вами сложилась единая, мощная, эффективная команда». А Бабушкина основной акцент в своей речи сделала на том, что «процесс был открытым, легитимным и юридически выверенным». Чемезов, с одной стороны, оценивая кампанию, применил слова «тяжелое время» и «два месяца борьбы», а с другой — сказал, что «выборы прошли достаточно спокойно». «Если сравнивать с предыдущим периодом, чуть больше 100 жалоб… Для Екатеринбурга это мало», — заявил он. И намекнул на «черные» технологии, применявшиеся разными штабами. «Каждый показал, на что он способен — и в хорошем, и в плохом смысле», — добавил Чемезов, как бы демонстрируя, что все про всех знает. Прозвучал от него и призыв к новым альянсам. «Хочу пожелать найти в себе силы забыть, с кем вы боролись, с кем конфликтовали, против кого объединялись. Потому что вчерашние ваши непримиримые соперники могут сегодня стать союзниками», — сказал Чемезов. А в завершение предложил все-таки «пробить» отметку в 100 миллиардов рублей годового бюджета: «Сейчас вы не дотягиваете до этой цифры, надо постараться, чтобы вы ее достигли». Вышедший следом на сцену Орлов пошутил: «В преддверии бюджетного процесса очень лестно слышать такие слова от вице-губернатора, который курирует финансовый блок». «Уважаемые коллеги, Борис Анатольевич, Людмила Валентиновна, дорогой, дорогой мой коллега, друг… Я искренне хочу поздравить всех вновь избранных депутатов с убедительной победой», — сказал мэр. Поначалу, кого он называет «другом» и «дорогим коллегой», не поняли даже сидевшие в зале заместители. Позднее выяснилось — Чемезова. Их внезапный союз — одно из ярчайших явлений этой кампании, во многом предопределившее ее исход. Давно знакомые (еще по Тюмени) и уважающие друг друга, они до весны 2023-го не считались даже приятелями. Два амбициозных тяжеловеса в окружении губернатора Евгения Куйвашева, готовые конкурировать за влияние. Отступив от лирики, Орлов привел несколько сухих цифр и дал обещание. Все наказы, которые мэр — лидер списка «Единой России» — собрал от избирателей за последние несколько месяцев, будут реализованы. Завершилась эта часть песней про Екатеринбург. Принесли напитки. Первым делом Орлов чокнулся бокалами с Гурарий. Рядом был Чемезов. И показалось, что обсуждали, когда наконец ее наконец изберут. По данным URA.RU, 26 сентября. Дождавшись, когда мэр освободится, подошел депутат Сомиков. «Ну спасибо, что не съели», — сказал он. У Сомикова был один из тяжелейших округов (24-й): кто знает, выиграл ли бы он без поддержки администрации. «Ну что вы, Виктор Александрович!» — удивился Орлов и слегка приобнял собеседника. Гурарий в это время принимала поздравления (пока просто с получением статуса депутата) от топ-менеджера УГМК Ильи Бондарева — будущего второго вице-спикера. Близкий к УГМК бизнесмен Сергей Козлов (список «Новых людей») и экс-чиновник Артур Зиганшин (округ №10, «Единая Россия») попросили у Орлова совместное фото. Когда корреспондент снимал его с Зиганшиным, мэр подчеркнул: в бокале — не алкоголь (все-таки разгар рабочего дня). И дал убедиться: действительно, вишневый сок. Крицкий и Мещеряков напомнили Орлову, как бились в округе в 2018 году. Тогда их разделили считанные голоса. «Что ты, подвезти [избирателей] что ли не мог?» — в шутку поинтересовался Крицкий. А юрист РМК Алексей Шестаков (округ №16), подошедший к главе вместе с коллегой по холдингу Владиславом Овчинниковым (№17), многозначительно заявил: «Работы непочатый край». Вице-мэр Рустам Галямов (строительство), у которого почему-то репутация любителя тяжелого люкса, разглядывал галстук депутата Дмитрия Николаева. И явно впечатлился. «А что ты хотел, лифты ведь недешевые!» — посмеялся депутат Пустозеров, имея в виду, что Николаев занимается финансовоемким проектом по замене подъемников во всем городе. Когда начали расходиться, Галямов столкнулся с Козловым. И тут стало известно об их разногласиях. «А я обиделся на него, он про меня ***** [чушь] сказал», — объяснил Галямов провожавшему его Колесникову. Но претензии, судя по всему, усилиями Козлова сегодня были сняты. Тут же в сторону служебного авто спешно двигался Орлов. На вопрос корреспондента, почему не было Куйвашева, мэр ответил: «Евгений Владимирович в Москве. На президиуме Госсовета». Будет ли он 19 сентября на первом заседании думы, пока неясно.