Скандальный экс-депутат испортит избрание будущему спикеру думы Екатеринбурга

Евгений Боровик оспорит результаты выборов в думу Екатеринбурга

18 сентября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик хотел конкурировать с Гурарий в округе №9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Верховный суд встал на сторону экс-депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика, который пытался зарегистрироваться самовыдвиженцем на выборах-2023. Об этом URA.RU рассказал сам Боровик и анонсировал, что будет оспаривать итоги выборов в округе №9, где победила будущий спикер думы Анна Гурарий. Для регистрации Боровик должен был сдать 241 подпись, он принес 265 — с запасом. Сначала комиссия — с привлечением почерковеда МВД — признала недействительными 27 подписей, Боровику удалось «отбить» две из них (комиссия признала техническую ошибку). Однако итоговый результат — одобренные 240 подписей из 265 — его все равно не устраивает. Боровик пошел в районный суд и выиграл его. Там признали решение Кировской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации незаконным. Мэрии это было даже выгодно: Боровик оттянул бы голоса у основного оппонента Гурарий — депутата-«яблочника» Константина Киселева, финансируемого миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Но кто-то из первых лиц региона решил, что допускать Боровика до выборов нельзя. И тот проиграл сначала в облсуде, а потом и в кассации. А Гурарий спокойно победила — 41,02% против 18,56% у Киселева. А 11 сентября, на следующий день после голосования, Верховный суд определил (решение было подготовлено только 18 сентября, оно есть в распоряжении агентства): «Оставить в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурге от 31 июля 2023 года». «Этого достаточно, чтобы обжаловать итоги выборов в конкретном округе. Это я и сделаю», — анонсировал Боровик. При этом председатель Ленинской ТИК — основного распорядителя выборов — Вадим Антошин заявил корреспонденту, что шансов у Боровика нет. «Никаких прямых последствий для прошедшей избирательной кампании это не влечет. Он может попытаться это сделать [оспорить], у него право такое есть. Просто само по себе решение [суда] не ставит под сомнение результаты выборов», — отметил Антошин. Таким же мнением с URA.RU поделился электоральный юрист, равноудаленный от мэрии и Боровика. Новость по теме Руководство области рушит планы мэрии Екатеринбурга на скандального экс-депутата Как писало URA.RU, Анну Гурарий, скорее всего, изберут спикером думы 26 сентября. Ее кандидатура еще проходит согласования. Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка знает его по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистку оскорбило, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд встал на сторону экс-депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика, который пытался зарегистрироваться самовыдвиженцем на выборах-2023. Об этом URA.RU рассказал сам Боровик и анонсировал, что будет оспаривать итоги выборов в округе №9, где победила будущий спикер думы Анна Гурарий. Для регистрации Боровик должен был сдать 241 подпись, он принес 265 — с запасом. Сначала комиссия — с привлечением почерковеда МВД — признала недействительными 27 подписей, Боровику удалось «отбить» две из них (комиссия признала техническую ошибку). Однако итоговый результат — одобренные 240 подписей из 265 — его все равно не устраивает. Боровик пошел в районный суд и выиграл его. Там признали решение Кировской территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации незаконным. Мэрии это было даже выгодно: Боровик оттянул бы голоса у основного оппонента Гурарий — депутата-«яблочника» Константина Киселева, финансируемого миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Но кто-то из первых лиц региона решил, что допускать Боровика до выборов нельзя. И тот проиграл сначала в облсуде, а потом и в кассации. А Гурарий спокойно победила — 41,02% против 18,56% у Киселева. А 11 сентября, на следующий день после голосования, Верховный суд определил (решение было подготовлено только 18 сентября, оно есть в распоряжении агентства): «Оставить в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурге от 31 июля 2023 года». «Этого достаточно, чтобы обжаловать итоги выборов в конкретном округе. Это я и сделаю», — анонсировал Боровик. При этом председатель Ленинской ТИК — основного распорядителя выборов — Вадим Антошин заявил корреспонденту, что шансов у Боровика нет. «Никаких прямых последствий для прошедшей избирательной кампании это не влечет. Он может попытаться это сделать [оспорить], у него право такое есть. Просто само по себе решение [суда] не ставит под сомнение результаты выборов», — отметил Антошин. Таким же мнением с URA.RU поделился электоральный юрист, равноудаленный от мэрии и Боровика. Как писало URA.RU, Анну Гурарий, скорее всего, изберут спикером думы 26 сентября. Ее кандидатура еще проходит согласования. Боровик был депутатом в 2013—2018 годах. Политтусовка знает его по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистку оскорбило, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак. В 2022 году Боровик пытался поучаствовать в довыборах в думу по Верх-Исетскому округу №2, шел так же самовыдвиженцем. Но добровольно отказался от затеи — по одной из версий, после звонка чиновников его предполагаемому спонсору Федору Дудкину (ГК «Скон»).