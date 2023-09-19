В новой думе Екатеринбурга заговорили про «теневого» спикера

На фоне дележа кабинетов. Но соратница Орлова уже перехватывает инициативу

19 сентября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев по итогам сентябрьских выборов укрепил собственное влияние в думе Фото: Илья Московец © URA.RU Пока новый созыв думы Екатеринбурга работает без полновесного председателя, депутаты обсуждают появление «теневого» спикера, который даже после избрания сотрудницы УрФУ Анны Гурарий будет претендовать на ведущую роль. Этот статус заочно присвоили Алексею Вихареву, руководителю фракции «Единой России». Поводом послужило распределение кабинетов. А продолжится интрига, уверены городские политики, попыткой увольнения. Однако в это же время инициативу перехватывает вице-мэр. Алексей Вихарев официально стал лидером большой (27 человек) фракции ЕР 15 сентября. Изначально его относили к числу претендентов на должность председателя думы или хотя бы одного из заместителей: ведь в действующем созыве Вихарев контролирует до девяти голосов — больше, чем любая из представленных бизнес-групп. Но его вполне устроил и новый партийный статус. Анну Гурарий должны назначить 26 сентября — или даже раньше Фото: Илья Московец © URA.RU «Назначение Вихарева подписывал лично [секретарь генсовета „Единой России“ Андрей] Турчак. Фактически он подчиняется [мэру Алексею] Орлову — первому замсекретаря реготделения ЕР. И поэтому в какой-то степени может даже рассматриваться как равный спикеру», — объяснил источник, близкий к руководству партячейки. Накануне в кулуарах церемонии вручения удостоверений между депутатами прошел слух: «Вихарев уже делит кабинеты», то есть выбрал, где будет совещаться с коллегами. И обсуждавшие сходились во мнении, что это нарушение политеса: Гурарий, как ожидается, официально вступит в полномочия только 26 сентября. Или чуть раньше, о чем утром 19 сентября думских «единороссов» предупредил мэр Алексей Орлов. А за несколько часов до мероприятия в доме Севастьянова в одном из местных анонимных telegram-каналов появилось сообщение, что глава аппарата думы Алексей Ситник, «работавший с [предыдущим спикером Игорем] Володиным», может покинуть свою должность. И в этом увидели сигнал как раз от окружения Вихарева. «Он, видимо, уже готов кого-то предложить на место Ситника — чтобы контролировать все внутренние процессы в думе», — предположил один из участников пересудов 18 сентября. Марина Фадеева с первых дней работы думы показывает, что основные решения не обойдутся без ее участия Фото: Илья Московец © URA.RU Третий источник обратил внимание, что Ситник работает в думе с начала 2000-х, «и потому ассоциировать его с кем-либо неверно». «Насколько я знаю, с Володиным у него летом как раз и были разногласия на этой почве: Ситник отказался помогать ему в избирательной кампании — чтобы сохранить нейтралитет», — поделился знакомый депутат. По его мнению, «отставка Ситника и замена его на человека, связанного с каким-либо из центров влияния, может ударить по позициям Гурарий», которая, скорее всего, с первых дней будет выстраивать собственную вертикаль — при поддержке профильного зама Орлова Марины Фадеевой. Источник URA.RU, близкий к мэрии, выдвинул альтернативную версию: якобы на самом деле решение, какое помещение займет Вихарев, принимал не он, а Фадеева. «Она сразу решила, что Вихарев будет работать в кабинете Ситника (с приемной — прим. ред.). И просто объявила об этом», — поделился собеседник. Утром 19-го корреспондент был свидетелем, как Вихарев после заседания подходит к Ситнику и обсуждает с ним — как показалось со стороны — некий бытовой вопрос. Статья по теме Мэр Екатеринбурга и его новый друг отметили победу над олигархом Фадеева же, добавил источник, определит, кто будет руководителем аппарата в новом созыве. Вообще, она по-настоящему начинает курировать думу только сейчас — предыдущий созыв формировался задолго до прихода чиновницы в администрацию. «Возможно, Ситник останется. А возможно, нет. Вопрос этот будет обсуждаться, вероятно, в октябре—ноябре или даже позднее. При участии, конечно, Гурарий. И только ее», — рассказал источник, знакомый с позицией Фадеевой. Сам Ситник при этом заявил URA.RU, что «слухи не комментирует, ничего страшного в происходящем не видит и готов к любому развитию событий». А Алексей Вихарев дал понять, что «теневое» спикерство и обход негласных правил ему приписывают несправедливо. «В рамках полномочий председателю фракции „Единой России“ положен кабинет для общения с членами фракции, а также межфракционного взаимодействия — как советовала [спикер заксо] Людмила Валентиновна Бабушкина», — отметил Вихарев. А также подчеркнул, что отставки Ситника добиваться не планирует. «Я буду против, если такая тема возникнет», — заверил он. Кстати, с Гурарий у него отношения хорошие. Корреспондент, в частности, был свидетелем их доброго общения 14 сентября — на выходе из исполкома ЕР. Алексея Вихарева и Анну Гурарий согласовывали с президиумом генсовета ЕР почти в одно время Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока новый созыв думы Екатеринбурга работает без полновесного председателя, депутаты обсуждают появление «теневого» спикера, который даже после избрания сотрудницы УрФУ Анны Гурарий будет претендовать на ведущую роль. Этот статус заочно присвоили Алексею Вихареву, руководителю фракции «Единой России». Поводом послужило распределение кабинетов. А продолжится интрига, уверены городские политики, попыткой увольнения. Однако в это же время инициативу перехватывает вице-мэр. Алексей Вихарев официально стал лидером большой (27 человек) фракции ЕР 15 сентября. Изначально его относили к числу претендентов на должность председателя думы или хотя бы одного из заместителей: ведь в действующем созыве Вихарев контролирует до девяти голосов — больше, чем любая из представленных бизнес-групп. Но его вполне устроил и новый партийный статус. «Назначение Вихарева подписывал лично [секретарь генсовета „Единой России“ Андрей] Турчак. Фактически он подчиняется [мэру Алексею] Орлову — первому замсекретаря реготделения ЕР. И поэтому в какой-то степени может даже рассматриваться как равный спикеру», — объяснил источник, близкий к руководству партячейки. Накануне в кулуарах церемонии вручения удостоверений между депутатами прошел слух: «Вихарев уже делит кабинеты», то есть выбрал, где будет совещаться с коллегами. И обсуждавшие сходились во мнении, что это нарушение политеса: Гурарий, как ожидается, официально вступит в полномочия только 26 сентября. Или чуть раньше, о чем утром 19 сентября думских «единороссов» предупредил мэр Алексей Орлов. А за несколько часов до мероприятия в доме Севастьянова в одном из местных анонимных telegram-каналов появилось сообщение, что глава аппарата думы Алексей Ситник, «работавший с [предыдущим спикером Игорем] Володиным», может покинуть свою должность. И в этом увидели сигнал как раз от окружения Вихарева. «Он, видимо, уже готов кого-то предложить на место Ситника — чтобы контролировать все внутренние процессы в думе», — предположил один из участников пересудов 18 сентября. Третий источник обратил внимание, что Ситник работает в думе с начала 2000-х, «и потому ассоциировать его с кем-либо неверно». «Насколько я знаю, с Володиным у него летом как раз и были разногласия на этой почве: Ситник отказался помогать ему в избирательной кампании — чтобы сохранить нейтралитет», — поделился знакомый депутат. По его мнению, «отставка Ситника и замена его на человека, связанного с каким-либо из центров влияния, может ударить по позициям Гурарий», которая, скорее всего, с первых дней будет выстраивать собственную вертикаль — при поддержке профильного зама Орлова Марины Фадеевой. Источник URA.RU, близкий к мэрии, выдвинул альтернативную версию: якобы на самом деле решение, какое помещение займет Вихарев, принимал не он, а Фадеева. «Она сразу решила, что Вихарев будет работать в кабинете Ситника (с приемной — прим. ред.). И просто объявила об этом», — поделился собеседник. Утром 19-го корреспондент был свидетелем, как Вихарев после заседания подходит к Ситнику и обсуждает с ним — как показалось со стороны — некий бытовой вопрос. Фадеева же, добавил источник, определит, кто будет руководителем аппарата в новом созыве. Вообще, она по-настоящему начинает курировать думу только сейчас — предыдущий созыв формировался задолго до прихода чиновницы в администрацию. «Возможно, Ситник останется. А возможно, нет. Вопрос этот будет обсуждаться, вероятно, в октябре—ноябре или даже позднее. При участии, конечно, Гурарий. И только ее», — рассказал источник, знакомый с позицией Фадеевой. Сам Ситник при этом заявил URA.RU, что «слухи не комментирует, ничего страшного в происходящем не видит и готов к любому развитию событий». А Алексей Вихарев дал понять, что «теневое» спикерство и обход негласных правил ему приписывают несправедливо. «В рамках полномочий председателю фракции „Единой России“ положен кабинет для общения с членами фракции, а также межфракционного взаимодействия — как советовала [спикер заксо] Людмила Валентиновна Бабушкина», — отметил Вихарев. А также подчеркнул, что отставки Ситника добиваться не планирует. «Я буду против, если такая тема возникнет», — заверил он. Кстати, с Гурарий у него отношения хорошие. Корреспондент, в частности, был свидетелем их доброго общения 14 сентября — на выходе из исполкома ЕР.