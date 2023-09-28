Медсестра из Челябинска «усыновила» бойцов на фронте

Она ушла на фронт, отказавшись от брони, и получила позывной «Мама»

28 сентября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Елена Соколова отправилась на фронт, несмотря на уговоры близких остаться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медработник в четвертом поколении из Челябинска Елена Соколова отправилась на СВО в 48 лет. На фронте Елена получила позывной «Мама», именно так стали называть ее бойцы после того, как первое недоверие сменилось нежностью и стремлением защищать. Корреспонденты URA.RU смогли пообщаться с ней, когда она ненадолго приезжала в отпуск на родину, сейчас Елена уже вновь вернулась на фронт. О том, как она попала на фронт вопреки всему, крещении в полях и «заговорах крови матом» — в материале агентства. «Мама, я так тебя звал!» Корреспонденты URA.RU встретились с Еленой в Челябинске в июле, когда она была дома в отпуске. Все вместе поехали в Миасс, где живут ее родители. По дороге она рассказывала о себе. Самые пронзительные истории — о ее бойцах. Для одного она даже провела обряд крещения и стала крестной матерью, об этом ее попросил сам боец, а батюшка благословил. «Одного бойца сама крестила. Теперь у меня сын Тимофей. Он поступил ко мне во второй раз. В первый сразу поняла, что он прям мой «сыночка». Когда уехал, не выходил из головы, перестала находить себе место. Хотела поехать к нему. Собралась, из машины вытащили и не пустили. На следующий день он поступил ко мне после обстрела. Когда узнал, что я к нему рвалась, чуть не плача сказал: «Мама, я так тебя звал!» Когда подлечился, захотел креститься до возвращения на передовую», — рассказывает Елена. Елена позвонила в Челябинск, знакомому священнику, отцу Дмитрию, которого хорошо знала. Спросила, как ей поступить. «Батюшка Дмитрий меня благословил. Провела обряд и надела на Тимофея крест. Мы договорились, что во время отпуска он зайдет в храм и завершит обряд», — говорит медсестра. Верность профессии Елена родилась и выросла в Миассе. Работала в промышленной лаборатории санэпиднадзора, затем в реанимации онкологического отделения больницы №1. Закончила Миасское медицинское училище. По распределению попала в детскую инфекцию горбольницы №4, но только числилась там, так как была в декрете. А после декрета пришлось уйти из медицины, чтобы заработать больше денег. Достигла успехов в работе в сетевых магазинах, но чувствовала себя не на месте. «Подруга работала в отделении реанимации в четвертой больнице. Позвала обратно. Я как зашла в палаты, учуяла этот специфический запах, сразу поняла, что мне этого не хватало. Так я вернулась в медицину, проработав медсестрой в хирургическом отделении десять лет до пандемии», — говорит Елена. В разгар пандемии Елена была среди первых, кто начал работать в новом ковидном отделении больницы №1 в Миассе Фото: личный архив Елены Соколовой Когда грянула пандемия, в больнице было открыто ковидное отделение. В нем Елене тоже довелось поработать. До сих пор помнит свою первую смену, начавшуюся в середине ночи. В эту больницы корреспонденты URA.RU заезжали вместе с Еленой. Никого заранее не предупреждали, поэтому появление медсестры с фронта было для всех сюрпризом. «Все словно было в другой жизни», — говорит Елена, лавируя по затейливым коридорам. Она заходила в кабинеты, где ее узнавали и обнимали. Все хорошо знали, что Елена на передовой, и не упускали случая разузнать про службу. «Долгое время работали с Еленой в хирургическом отделении. Она квалифицированная медсестра, я врач-хирург. Не виделись со времен ковида. Очень ждем обратно после победы», — говорит URA.RU хирург Анатолий Рудаков. «Я обивала пороги военкоматов» 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Елена сразу решила отправиться на фронт. Ее отговаривали: «У тебя бронь! Ты по возрасту не проходишь!» «Я сентябре 2022 года подхватила ковид. Лежала и думала, что если и помирать, то не от болячки, не так бессмысленно. К тому же у меня дед был минометчиком в Великую Отечественную войну, я выросла на рассказах оттуда. Подала рапорт об увольнении», — рассказала Елена. Медсестра почти год пыталась попасть на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медсестра обивала пороги военкоматов Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов, где ей отказывали или не принимали вовсе. Пока не дошла до регисполкома Народного фронта (ОНФ). Ее личное дело направилось прямиком к челябинскому орденоносцу, заместителю командира полка «Апостол» Юрию Гагарину с позывным «Ангел». «„Ангел“ связался со мной, объяснил, что взять к себе в полк никак не может из-за передислокации. Я забросала обращениями и ОНФ, и „Ангела“, который в декабре пригласил меня в Таганрог (Ростовская область), где он временно остановился. Пообщались, после чего отправил меня с гуманитарным грузом под Макеевку в станицу Ясиноватая (ДНР). Так в начале января я оказалась „за ленточкой“», — вспоминает Елена. Ночевала на полу в казарме В полку Елену встретили настороженно, никто не был предупрежден. Возникли проблемы с документами и размещением. Поначалу ей приходилось ночевать на полу в казарме роты управления, вскоре стала жить и работать в медпункте полка. Первое время она разбирала посылки, сортировала лекарства. Только спустя два месяца ее зачислили медсестрой. После этого она впервые смогла позвонить родным и сказать, что с ней все в порядке. «Бойцы привыкли ко мне, стали доверять. „Мама“ — такой позывной дали мне мои мальчишки», — говорит Елена. Однополчане дали Елене позывной «Мама» Наша Лена «Лена наша… Она молодец! Штопает дырки (зашивает раны — прим.ред.) хорошо! Также у нее есть душевные качества. Умеет располагать к себе и находить общий язык. Ее в полку очень любят, относятся к ней как к матери. Отсюда и пошел ее позывной „Мама“. Когда приезжает с поля боя раненый боец, когда его привозят без сознания, на самом деле это ребенок, который плачет от боли, который хочет жить. Она дает им надежду. Светлая женщина», — говорит URA.RU Юрий Гагарин (Ангел). Медсестра и сослуживца Елены Ольга с позывным «Солнце» отмечает, что была удивлена встретить в тяжелых фронтовых условиях такую хрупкую женщину. Но после знакомства с медсестрой убедилась в ее мужестве и профессионализме. «Служу в полку с Еленой. Мне повезло работать с таким профессионалом. Была удивлена встретить в этих тяжелых условиях маленькую хрупкую женщину с таким духом. Который помогает ей выполнять свои профессиональные обязанности и позволяет чувствовать ребятам материнское тепло и поддержку. Для них это очень важно», — рассказала URA.RU однополчанка Ольга. Из всех рот и батальонов к Елене съезжаются учиться первой медпомощи. Кроме того, она помогает с личными вопросами в отношениях с женами и матерями, дает советы, поддерживает. У Елены есть дочь. На вопрос, хотела ли она сына, улыбается — очень. Теперь у нее целый полк сыновей. «Трудно, конечно. Я понимаю, что дома семья: мама, папа, дочь. Но и на фронте не просто работа, а тоже семья. И мальчишкам я сейчас нужна сильнее. Когда сказали ехать в отпуск, не хотела. Действия начали разворачиваться совсем рядом, ситуация сложная. Меня буквально силой посадили в машину и увезли. Понимаю, „сынки“ меня хотели защитить в этот опасный момент. Сейчас, в отпуске, очень рада встрече с близкими, но и по своим ребятам уже соскучилась», — говорит Елена. «В Волгограде есть Дом Павлова, а здесь будет Дом Мамы!» Пока Елена была в отпуске, сослуживцы постоянно выходили с ней на связь. Докладывали, что и как сделали, какая обстановка. Елена рассказала историю, которая особенно ее тронула. «Мы ждали наступления, готовы были ко всему. А у меня раненые. Сидим в темноте, разговариваем. Я спрашиваю, что ж делать-то будем? И размышляю, сама не побегу, их не оставлю. А один с позывным „Брус“ мне говорит: „В Волгограде есть Дом Павлова, а здесь будет Дом Мамы. Мы никуда не побежим, будем отстаивать до победного“. Думаю, значит, я, действительно, многого добилась, раз со мной готовы оставаться до конца», — говорит медсестра. Признается, что поначалу было страшно. Ее приезд совпал с бомбежкой Макеевки. По словам женщины, мыслей возвращаться никогда не возникало. «Жаль местных. Они укладывают спать детей, ложатся сами. И в любой момент может в дом прилететь. Если постоянно об этом думать, можно сойти с ума. Поэтому мозг адаптируется со временем, привыкает. Местные мне говорили, что благодарны Челябинску за помощь. Греет душу, когда вижу машины с автозавода „Урал“ в Миассе», — рассказала Елена. Несмотря на постоянную опасность и трудности, мыслей возвращаться домой у Елены нет и не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Она всегда всех защищала Перед встречей с родителями Елена захотела заехать в цветочный, чтобы купить цветы для возложения у памятника героям в центре Миасса и букет маме. У вечного огня и стелы «Скорбящей матери» она задержалась особенно долго. В отчем доме Елену встретили объятиями, смехом и слезами. Это была вторая встреча за время отпуска медсестры. Прошел почти год с момента, когда Елена сообщила своим близким о решении отправиться на фронт. Елена на вопрос, как они отнеслись к такой новости, пожимает плечами. Мол, были против, но поняли, спорить и переубеждать бесполезно. Медсестра признается, родителям и дочери тяжело, плачут и переживают, но осознали, что «за ленточкой» она сейчас нужнее. «Она всегда всех защищала. Никогда не боялась трудностей. Я так не хотела, чтобы она стала медсестрой, как я. Все детство Леночка видела меня в больнице и знала, какая это тяжелая работа. А наша семья всегда там, где трудно. Я всю жизнь проработала на ногах, в сложных условиях: хирургическом, инфекционном отделениях. Хотели, чтобы она поступила в педагогический. Представьте мое удивление и возмущение, когда она заявила, что подала документы в медицинский колледж. Но вот такой у нас ребенок», — говорит мать Елены. Дома Елену ждут родители и дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обратно к «сынкам» После отпуска Елена вернулась на фронт в свой полк. Она продолжает спасать парней, невзирая на трудности, заканчивать службу не планирует. Корреспонденты агентства смогли побывать в медпункте «Мамы» и увидеть, как она и ее ученики оказывают помощь раненым. «Каждому необходимо разное количество времени на восстановление после ранения. Командиры, конечно, хотят, чтобы бойцы быстрее восстанавливались. Но, если я понимаю, что лечение не завершилось и из-за возвращения могут появиться осложнения, не отпускаю ребят. Спорить со мной, конечно, пытаются, но чаще мне удается отстаивать своих мальчишек», — говорит Елена. В полку медсестру с позывным «Мама» уважают и любят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работы в фронтовых условиях сложная, совсем не та, что в стерильных палатах. Несмотря на слаженную работу коллектива и преуспевающих в обучении «сынков», часто возникают трудности. Справляться с ними получается с помощью смекалки, а также гуманитарной помощи. «Воссоздать больничные условия невозможно. Приходится придумывать что-то из подручных средств, импровизировать. Я сама себе и хирург, и терапевт. Очень сильно выручают посылки. Нам даже раскладушки прислали недавно. Привозят раненного бойца, который несколько недель провел в окопах. Я грязи не терплю: моем, бреем и потом лечим. Биться в истерике нельзя. Вокруг парни, которые порой воспринимают все более болезненно. Когда процедуры проведены или раненый отправлен в госпиталь, ухожу в свой угол и думаю: может, надо было сделать что-то иначе. Но плакать себе не позволяю», — рассказала Елена. Поскольку полк медсестры формировался в Республике Татарстан, помощь идет в основном оттуда. К ним часто приезжает казанский батюшка Виталий, привозит необходимое. Когда он в очередной раз приехал с крестиками для бойцов, попал в окружение. Позже рассказал Елене, что все эти крестики вынес на себе. И первым, кому был отдан один из них, был крестный сын «Мамы» Тимофей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медработник в четвертом поколении из Челябинска Елена Соколова отправилась на СВО в 48 лет. На фронте Елена получила позывной «Мама», именно так стали называть ее бойцы после того, как первое недоверие сменилось нежностью и стремлением защищать. Корреспонденты URA.RU смогли пообщаться с ней, когда она ненадолго приезжала в отпуск на родину, сейчас Елена уже вновь вернулась на фронт. О том, как она попала на фронт вопреки всему, крещении в полях и «заговорах крови матом» — в материале агентства. «Мама, я так тебя звал!» Корреспонденты URA.RU встретились с Еленой в Челябинске в июле, когда она была дома в отпуске. Все вместе поехали в Миасс, где живут ее родители. По дороге она рассказывала о себе. Самые пронзительные истории — о ее бойцах. Для одного она даже провела обряд крещения и стала крестной матерью, об этом ее попросил сам боец, а батюшка благословил. «Одного бойца сама крестила. Теперь у меня сын Тимофей. Он поступил ко мне во второй раз. В первый сразу поняла, что он прям мой «сыночка». Когда уехал, не выходил из головы, перестала находить себе место. Хотела поехать к нему. Собралась, из машины вытащили и не пустили. На следующий день он поступил ко мне после обстрела. Елена позвонила в Челябинск, знакомому священнику, отцу Дмитрию, которого хорошо знала. Спросила, как ей поступить. «Батюшка Дмитрий меня благословил. Провела обряд и надела на Тимофея крест. Мы договорились, что во время отпуска он зайдет в храм и завершит обряд», — говорит медсестра. Верность профессии Елена родилась и выросла в Миассе. Работала в промышленной лаборатории санэпиднадзора, затем в реанимации онкологического отделения больницы №1. Закончила Миасское медицинское училище. По распределению попала в детскую инфекцию горбольницы №4, но только числилась там, так как была в декрете. А после декрета пришлось уйти из медицины, чтобы заработать больше денег. Достигла успехов в работе в сетевых магазинах, но чувствовала себя не на месте. «Подруга работала в отделении реанимации в четвертой больнице. Позвала обратно. Я как зашла в палаты, учуяла этот специфический запах, сразу поняла, что мне этого не хватало. Так я вернулась в медицину, проработав медсестрой в хирургическом отделении десять лет до пандемии», — говорит Елена. Когда грянула пандемия, в больнице было открыто ковидное отделение. В нем Елене тоже довелось поработать. До сих пор помнит свою первую смену, начавшуюся в середине ночи. В эту больницы корреспонденты URA.RU заезжали вместе с Еленой. Никого заранее не предупреждали, поэтому появление медсестры с фронта было для всех сюрпризом. Она заходила в кабинеты, где ее узнавали и обнимали. Все хорошо знали, что Елена на передовой, и не упускали случая разузнать про службу. «Долгое время работали с Еленой в хирургическом отделении. Она квалифицированная медсестра, я врач-хирург. Не виделись со времен ковида. Очень ждем обратно после победы», — говорит URA.RU хирург Анатолий Рудаков. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Елена сразу решила отправиться на фронт. Ее отговаривали: «У тебя бронь! Ты по возрасту не проходишь!» «Я сентябре 2022 года подхватила ковид. Лежала и думала, что если и помирать, то не от болячки, не так бессмысленно. К тому же у меня дед был минометчиком в Великую Отечественную войну, я выросла на рассказах оттуда. Подала рапорт об увольнении», — рассказала Елена. Медсестра обивала пороги военкоматов Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов, где ей отказывали или не принимали вовсе. Пока не дошла до регисполкома Народного фронта (ОНФ). Ее личное дело направилось прямиком к челябинскому орденоносцу, заместителю командира полка «Апостол» Юрию Гагарину с позывным «Ангел». «„Ангел“ связался со мной, объяснил, что взять к себе в полк никак не может из-за передислокации. Я забросала обращениями и ОНФ, и „Ангела“, который в декабре пригласил меня в Таганрог (Ростовская область), где он временно остановился. Пообщались, после чего отправил меня с гуманитарным грузом под Макеевку в станицу Ясиноватая (ДНР). Так в начале января я оказалась „за ленточкой“», — вспоминает Елена. В полку Елену встретили настороженно, никто не был предупрежден. Возникли проблемы с документами и размещением. Поначалу ей приходилось ночевать на полу в казарме роты управления, вскоре стала жить и работать в медпункте полка. Первое время она разбирала посылки, сортировала лекарства. Только спустя два месяца ее зачислили медсестрой. После этого она впервые смогла позвонить родным и сказать, что с ней все в порядке. «Лена наша… Она молодец! Штопает дырки (зашивает раны — прим.ред.) хорошо! Также у нее есть душевные качества. Умеет располагать к себе и находить общий язык. Ее в полку очень любят, относятся к ней как к матери. Отсюда и пошел ее позывной „Мама“. Когда приезжает с поля боя раненый боец, когда его привозят без сознания, на самом деле это ребенок, который плачет от боли, который хочет жить. Она дает им надежду. Светлая женщина», — говорит URA.RU Юрий Гагарин (Ангел). Медсестра и сослуживца Елены Ольга с позывным «Солнце» отмечает, что была удивлена встретить в тяжелых фронтовых условиях такую хрупкую женщину. Но после знакомства с медсестрой убедилась в ее мужестве и профессионализме. «Служу в полку с Еленой. Мне повезло работать с таким профессионалом. Была удивлена встретить в этих тяжелых условиях маленькую хрупкую женщину с таким духом. Который помогает ей выполнять свои профессиональные обязанности и позволяет чувствовать ребятам материнское тепло и поддержку. Для них это очень важно», — рассказала URA.RU однополчанка Ольга. Из всех рот и батальонов к Елене съезжаются учиться первой медпомощи. Кроме того, она помогает с личными вопросами в отношениях с женами и матерями, дает советы, поддерживает. У Елены есть дочь. На вопрос, хотела ли она сына, улыбается — очень. Теперь у нее целый полк сыновей. «Трудно, конечно. Я понимаю, что дома семья: мама, папа, дочь. Но и на фронте не просто работа, а тоже семья. И мальчишкам я сейчас нужна сильнее. Когда сказали ехать в отпуск, не хотела. Действия начали разворачиваться совсем рядом, ситуация сложная. Меня буквально силой посадили в машину и увезли. Понимаю, „сынки“ меня хотели защитить в этот опасный момент. Сейчас, в отпуске, очень рада встрече с близкими, но и по своим ребятам уже соскучилась», — говорит Елена. Пока Елена была в отпуске, сослуживцы постоянно выходили с ней на связь. Докладывали, что и как сделали, какая обстановка. Елена рассказала историю, которая особенно ее тронула. «Мы ждали наступления, готовы были ко всему. А у меня раненые. Сидим в темноте, разговариваем. Я спрашиваю, что ж делать-то будем? И размышляю, сама не побегу, их не оставлю. А один с позывным „Брус“ мне говорит: „В Волгограде есть Дом Павлова, а здесь будет Дом Мамы. Мы никуда не побежим, будем отстаивать до победного“. Думаю, значит, я, действительно, многого добилась, раз со мной готовы оставаться до конца», — говорит медсестра. Признается, что поначалу было страшно. Ее приезд совпал с бомбежкой Макеевки. По словам женщины, мыслей возвращаться никогда не возникало. Перед встречей с родителями Елена захотела заехать в цветочный, чтобы купить цветы для возложения у памятника героям в центре Миасса и букет маме. У вечного огня и стелы «Скорбящей матери» она задержалась особенно долго. В отчем доме Елену встретили объятиями, смехом и слезами. Это была вторая встреча за время отпуска медсестры. Прошел почти год с момента, когда Елена сообщила своим близким о решении отправиться на фронт. Елена на вопрос, как они отнеслись к такой новости, пожимает плечами. Мол, были против, но поняли, спорить и переубеждать бесполезно. Медсестра признается, родителям и дочери тяжело, плачут и переживают, но осознали, что «за ленточкой» она сейчас нужнее. «Она всегда всех защищала. Никогда не боялась трудностей. Я так не хотела, чтобы она стала медсестрой, как я. Все детство Леночка видела меня в больнице и знала, какая это тяжелая работа. А наша семья всегда там, где трудно. Я всю жизнь проработала на ногах, в сложных условиях: хирургическом, инфекционном отделениях. Хотели, чтобы она поступила в педагогический. Представьте мое удивление и возмущение, когда она заявила, что подала документы в медицинский колледж. Но вот такой у нас ребенок», — говорит мать Елены. После отпуска Елена вернулась на фронт в свой полк. Она продолжает спасать парней, невзирая на трудности, заканчивать службу не планирует. Корреспонденты агентства смогли побывать в медпункте «Мамы» и увидеть, как она и ее ученики оказывают помощь раненым. «Каждому необходимо разное количество времени на восстановление после ранения. Командиры, конечно, хотят, чтобы бойцы быстрее восстанавливались. Но, если я понимаю, что лечение не завершилось и из-за возвращения могут появиться осложнения, не отпускаю ребят. Спорить со мной, конечно, пытаются, но чаще мне удается отстаивать своих мальчишек», — говорит Елена. Работы в фронтовых условиях сложная, совсем не та, что в стерильных палатах. Несмотря на слаженную работу коллектива и преуспевающих в обучении «сынков», часто возникают трудности. Справляться с ними получается с помощью смекалки, а также гуманитарной помощи. «Воссоздать больничные условия невозможно. Приходится придумывать что-то из подручных средств, импровизировать. Я сама себе и хирург, и терапевт. Очень сильно выручают посылки. Нам даже раскладушки прислали недавно. Привозят раненного бойца, который несколько недель провел в окопах. Я грязи не терплю: моем, бреем и потом лечим. Поскольку полк медсестры формировался в Республике Татарстан, помощь идет в основном оттуда. К ним часто приезжает казанский батюшка Виталий, привозит необходимое. Когда он в очередной раз приехал с крестиками для бойцов, попал в окружение. Позже рассказал Елене, что все эти крестики вынес на себе. И первым, кому был отдан один из них, был крестный сын «Мамы» Тимофей.