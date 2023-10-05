Прокуроры подводят к отставкам в мэрии Екатеринбурга

В списке их интересов — бизнесвумен и ее контракты

05 октября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Проверка в мэрии завершится в конце октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокурорская проверка в мэрии Екатеринбурга может обернуться массовыми «дисциплинарками» и увольнениями: сотрудники ведомства выявили первые нарушения и обратили внимание на странности при организации уличной торговли в городе. Один из ярких примеров, по данным URA.RU, — зафиксирован в Чкаловском районе, где между властью и бизнесом появился новый посредник, который может быть ориентирован на руководство горадминистрации. О том, что группа ревизоров по поручению областного прокурора Бориса Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, берут ли они взятки, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные аппаратчики сказали, что не припомнят таких масштабов. А 2 сентября источники URA.RU сообщили, что взята пауза: мэр Алексей Орлов попросил не мешать готовиться к голосованию 9—10 сентября. Сразу после выборов проверку возобновили. Прокуратуру заинтересовало, как устроена работа в сфере уличной торговли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 27 сентября из прокуратуры пришел первый протест — на имя врио спикера думы Михаила Матвеева. Из документа (имеется в распоряжении URA.RU) следует, что предприниматели три года переплачивали за аренду земли: в октябре 2020-го региональное мингосимущества из-за пандемии коронавируса снизило кадастровую стоимость участков, а городские депутаты и чиновники местные нормативы не поменяли. Зампрокурора области Александр Юровских потребовал устранить нарушение. Источник URA.RU, знакомый с ходом проверки, отметил, что «это не самое значительное нарушение». «Есть поинтереснее», — заявил он. Проверку инициировал Борис Крылов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам собеседника, прокуроры заинтересовались (или кто-то спровоцировал их интерес) ярмарками в парке «Южный» у ТЦ «Дирижабль». Долгое время предприниматели размещали там свои объекты полулегально, представители Чкаловской администрации (якобы со ссылкой на префекта Евгения Шипицына) «регулярно давили на них, склоняя к заключению договоров с властями», поделился источник. И бизнесмены отправились в горадминистрацию. Через некоторое время претензии к ним исчезли — договоры были подписаны. Но как минимум одна из организаций, ООО «ТОР», заключила соглашение не с муниципальным «Центром организации выставок и ярмарок» (ЦОВЯ), который назначен организатором сезонной ярмарки в парке «Южном» постановлением мэра Алексея Орлова от 7 июня, а с ИП Злоказовой Анжелой Дмитриевной. Новость по теме Прокуроры вернулись в мэрию Екатеринбурга — по наводке авторитетного бизнеса Как следует из соглашения, оказавшегося у URA.RU, Злоказова предоставила «ТОРу» два торговых места (под батуты) с 13 июня до 1 октября стоимостью 100 тысяч рублей в месяц. И восемь торговых мест под различные аттракционы с 1 июля по 30 сентября. Стоимость такая же — 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, от «ТОРа» Злоказова могла получить более 600 тысяч рублей. По данным из открытых источников, в марте Злоказова получила от ЦОВЯ контракт на 7,2 миллиона рублей. До конца года она должна помочь организовать 16 ярмарок на площади 1905 года (под окнами мэрии): установить ограждения, торговые точки (в конце — разобрать их), подключить нестационарные павильоны к сети, расставить мусорные контейнеры и туалеты, а также обеспечить уборку. Говорят, под удар может попасть соратник Дмитрия Ноженко (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также про Злоказову известно, что до июня 2023-го она руководила ООО «Универсал Групп», где учредитель — Данил Беляй. Директорское кресло в этом ООО Злоказова уступила брату депутата думы Михаила Вечкензина Виктору. Источник агентства утверждает, что ранее Злоказова якобы имела коммерческие взаимоотношения с ДЭУ Ленинского района, когда действующий вице-мэр по экономике и торговле Дмитрий Ноженко был префектом. Однако найти этому подтверждений не удалось. На вопросы корреспондента, сотрудничала ли она с Ленинским ДЭУ и почему в договоре с «ТОРом» она указана организатором ярмарки в «Южном», Злоказова к моменту публикации не ответила. А представитель «ТОРа» отказался отвечать на вопросы, заявив, что эта информация конфиденциальна. В пресс-службе горадминистрации со ссылкой на комитет по товарному рынку (курирует ЦОВЯ) URA.RU заявили: «Организатором всех ярмарок на территории города Екатеринбурга является муниципальное учреждение „Центр организации ярмарок“. Обозначенное ИП [Злоказова] — участник ярмарки, но не ее организатор. У этого ИП заключен договор на участие в ярмарке». В мэрии утверждают, что Злоказова не выступает как организатор ярмарки. Договор свидетельствует об обратном Фото: скриншот договора Собеседник агентства утверждает, что ситуация вокруг парка «Южного» найдет отражение в итоговом прокурорском представлении. И может ударить, в частности, по замглавы комитета по товарному рынку Сергею Васильеву — соратнику Ноженко. «Васильев курирует ярмарки — как и многие другие направления, по которым возникают вопросы», — поделился источник. «Знаю также, что прокуратурой уже озвучены претензии и в отношении некоторых других чиновников, они подвергнутся строгим дисциплинарным взысканиям», — отметил информированный собеседник. В самой прокуратуре проверки до их завершения не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурорская проверка в мэрии Екатеринбурга может обернуться массовыми «дисциплинарками» и увольнениями: сотрудники ведомства выявили первые нарушения и обратили внимание на странности при организации уличной торговли в городе. Один из ярких примеров, по данным URA.RU, — зафиксирован в Чкаловском районе, где между властью и бизнесом появился новый посредник, который может быть ориентирован на руководство горадминистрации. О том, что группа ревизоров по поручению областного прокурора Бориса Крылова будет месяц проверять, как устроена работа чиновников в сфере уличной торговли, берут ли они взятки, агентство сообщило вечером 31 августа. Позднее стало известно, что в группу вошли до 30 человек — представители областной, городской и районных прокуратур. Опрошенные корреспондентом опытные аппаратчики сказали, что не припомнят таких масштабов. А 2 сентября источники URA.RU сообщили, что взята пауза: мэр Алексей Орлов попросил не мешать готовиться к голосованию 9—10 сентября. Сразу после выборов проверку возобновили. 27 сентября из прокуратуры пришел первый протест — на имя врио спикера думы Михаила Матвеева. Из документа (имеется в распоряжении URA.RU) следует, что предприниматели три года переплачивали за аренду земли: в октябре 2020-го региональное мингосимущества из-за пандемии коронавируса снизило кадастровую стоимость участков, а городские депутаты и чиновники местные нормативы не поменяли. Зампрокурора области Александр Юровских потребовал устранить нарушение. Источник URA.RU, знакомый с ходом проверки, отметил, что «это не самое значительное нарушение». «Есть поинтереснее», — заявил он. По словам собеседника, прокуроры заинтересовались (или кто-то спровоцировал их интерес) ярмарками в парке «Южный» у ТЦ «Дирижабль». Долгое время предприниматели размещали там свои объекты полулегально, представители Чкаловской администрации (якобы со ссылкой на префекта Евгения Шипицына) «регулярно давили на них, склоняя к заключению договоров с властями», поделился источник. И бизнесмены отправились в горадминистрацию. Через некоторое время претензии к ним исчезли — договоры были подписаны. Но как минимум одна из организаций, ООО «ТОР», заключила соглашение не с муниципальным «Центром организации выставок и ярмарок» (ЦОВЯ), который назначен организатором сезонной ярмарки в парке «Южном» постановлением мэра Алексея Орлова от 7 июня, а с ИП Злоказовой Анжелой Дмитриевной. Как следует из соглашения, оказавшегося у URA.RU, Злоказова предоставила «ТОРу» два торговых места (под батуты) с 13 июня до 1 октября стоимостью 100 тысяч рублей в месяц. И восемь торговых мест под различные аттракционы с 1 июля по 30 сентября. Стоимость такая же — 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, от «ТОРа» Злоказова могла получить более 600 тысяч рублей. По данным из открытых источников, в марте Злоказова получила от ЦОВЯ контракт на 7,2 миллиона рублей. До конца года она должна помочь организовать 16 ярмарок на площади 1905 года (под окнами мэрии): установить ограждения, торговые точки (в конце — разобрать их), подключить нестационарные павильоны к сети, расставить мусорные контейнеры и туалеты, а также обеспечить уборку. Также про Злоказову известно, что до июня 2023-го она руководила ООО «Универсал Групп», где учредитель — Данил Беляй. Директорское кресло в этом ООО Злоказова уступила брату депутата думы Михаила Вечкензина Виктору. Источник агентства утверждает, что ранее Злоказова якобы имела коммерческие взаимоотношения с ДЭУ Ленинского района, когда действующий вице-мэр по экономике и торговле Дмитрий Ноженко был префектом. Однако найти этому подтверждений не удалось. На вопросы корреспондента, сотрудничала ли она с Ленинским ДЭУ и почему в договоре с «ТОРом» она указана организатором ярмарки в «Южном», Злоказова к моменту публикации не ответила. А представитель «ТОРа» отказался отвечать на вопросы, заявив, что эта информация конфиденциальна. В пресс-службе горадминистрации со ссылкой на комитет по товарному рынку (курирует ЦОВЯ) URA.RU заявили: «Организатором всех ярмарок на территории города Екатеринбурга является муниципальное учреждение „Центр организации ярмарок“. Обозначенное ИП [Злоказова] — участник ярмарки, но не ее организатор. У этого ИП заключен договор на участие в ярмарке». Собеседник агентства утверждает, что ситуация вокруг парка «Южного» найдет отражение в итоговом прокурорском представлении. И может ударить, в частности, по замглавы комитета по товарному рынку Сергею Васильеву — соратнику Ноженко. «Васильев курирует ярмарки — как и многие другие направления, по которым возникают вопросы», — поделился источник. «Знаю также, что прокуратурой уже озвучены претензии и в отношении некоторых других чиновников, они подвергнутся строгим дисциплинарным взысканиям», — отметил информированный собеседник. В самой прокуратуре проверки до их завершения не комментируют.