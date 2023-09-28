Вице-мэр Екатеринбурга взялся за теневой мусорный бизнес

Это ударит по «авторитетным» союзникам шефа

28 сентября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Фактически Рустам Галямов получает контроль над новыми финансовыми потоками Фото: Илья Московец © URA.RU Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов запустил передел на рынке строительных отходов. По данным URA.RU, он создает структуру, с которой должны будут работать все застройщики, и обустраивает несколько свалок в черте города. Это бьет по интересам авторитетного бизнеса, который помог мэру Алексею Орлову в его борьбе за гордуму. Поэтому в кабинетах анонсируют торг. Сейчас возможности контролировать утилизацию строительного мусора у власти нет. Раньше этим — особым — видом отходов занимались «Спецавтобаза» (до 2022 года), один из региональных мусорных операторов, и ликвидированное ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР). В 2022-м САБ перестала принимать строительный мусор Фото: Анна Майорова © URA.RU «Мусор по каким-то полулегальным схемам возят непонятно куда. Часто просто бросают в лесополосе или оставляют на незаконных свалках, которые крышуют бандиты», — объяснил текущий расклад собеседник, близкий к администрации. По его словам, идеи, как изменить положение, обсуждались с прошлого года. Поначалу был план организовать утилизацию стройотходов на базе ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО). Но не стали: предприятие кризисное, «много чего могло бы повсплывать от предыдущих руководителей». Под контроль попадут не только муниципальные стройки, но и «частные» Фото: Илья Московец © URA.RU И КРППО, некоторое время контролировавшееся миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), просто ввели в состав «Спецавтобазы» в начале 2023-го. Кстати, когда это происходило, инициаторами называли авторитетную бизнес-группу, которая стоит за «Спецавтобазой» (и крупнейшими управляющими компаниями Екатеринбурга). Якобы так у предприятия-гиганта, прежде не имевшего лицензии, появилась возможность зарабатывать не только на опасных отходах (техника, батарейки, медоборудование). Название структуры, которую создают с весны 2023-го на месте ИГРиР и КРППО, — МБУ «Строительные технологии». Проект постановления, который на столе у мэра Алексея Орлова, появился в распоряжении URA.RU. В ведение МБУ отдадут четыре легальных мусорных полигона (их места пока не раскрываются). «Всех застройщиков обяжут возить отходы именно туда», — рассказал источник URA.RU. Новость по теме Прокурор толкает мэра Екатеринбурга на конфликт из-за «бандитской» свалки Контролировать будут не только организации, работающие на муниципальных подрядах, но и тех, кто возводит жилые высотки. «Проверяющим группам должны будут предоставлять документы, какой мусор, в каких объемах и куда был вывезен. Со всеми печатями и талонами от принимающей [мусор] стороны», — описал механизм (он, впрочем, еще дорабатывается) источник. С Региональной энергетической комиссией (РЭК) сейчас согласовывают новый «мусорный» тариф для бизнеса. Простых горожан это не коснется. Вырученные средства пойдут в городской бюджет. Определенности, кто возглавит МБУ, пока нет. По словам второго источника агентства в муниципальной власти, скорее всего, своего человека попробует предложить та же бизнес-группа, что контролирует «Спецавтобазу». Она имеет до девяти голосов в новом созыве думы и серьезно поддержала администрацию на недавних выборах. Куратор новой «мусорной» темы пока не определен Фото: Анна Майорова © URA.RU Летом URA.RU сообщало, что, по некоторым данным, один из депутатов курирует складирование строительных отходов на скандально известном нелегальном полигоне на ул. на ул. Коммунистическая, 50Б (Орджоникидзевский район). Он находится в ведении МБУ «Городская служба автопарковок», которое как ассоциируют с указанной авторитетной бизнес-группой. Один из собеседников предположил, что, поскольку планы Галямова противоречат интересам ее и отдельных представителей, чиновнику придется пойти на компромисс и назначить в руководство своего нового МБУ чужака. «Чтобы не ссориться с депутатами», — сказал источник. Впрочем, собеседник внутри клана заверил, что никакого интереса к «Строительным технологиям» и новому хозяйству с его стороны нет и не будет. Сам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил создание нового учреждения. Но пока ситуацию не комментирует — до официального свершения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов запустил передел на рынке строительных отходов. По данным URA.RU, он создает структуру, с которой должны будут работать все застройщики, и обустраивает несколько свалок в черте города. Это бьет по интересам авторитетного бизнеса, который помог мэру Алексею Орлову в его борьбе за гордуму. Поэтому в кабинетах анонсируют торг. Сейчас возможности контролировать утилизацию строительного мусора у власти нет. Раньше этим — особым — видом отходов занимались «Спецавтобаза» (до 2022 года), один из региональных мусорных операторов, и ликвидированное ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР). «Мусор по каким-то полулегальным схемам возят непонятно куда. Часто просто бросают в лесополосе или оставляют на незаконных свалках, которые крышуют бандиты», — объяснил текущий расклад собеседник, близкий к администрации. По его словам, идеи, как изменить положение, обсуждались с прошлого года. Поначалу был план организовать утилизацию стройотходов на базе ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО). Но не стали: предприятие кризисное, «много чего могло бы повсплывать от предыдущих руководителей». И КРППО, некоторое время контролировавшееся миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), просто ввели в состав «Спецавтобазы» в начале 2023-го. Кстати, когда это происходило, инициаторами называли авторитетную бизнес-группу, которая стоит за «Спецавтобазой» (и крупнейшими управляющими компаниями Екатеринбурга). Якобы так у предприятия-гиганта, прежде не имевшего лицензии, появилась возможность зарабатывать не только на опасных отходах (техника, батарейки, медоборудование). Название структуры, которую создают с весны 2023-го на месте ИГРиР и КРППО, — МБУ «Строительные технологии». Проект постановления, который на столе у мэра Алексея Орлова, появился в распоряжении URA.RU. В ведение МБУ отдадут четыре легальных мусорных полигона (их места пока не раскрываются). «Всех застройщиков обяжут возить отходы именно туда», — рассказал источник URA.RU. Контролировать будут не только организации, работающие на муниципальных подрядах, но и тех, кто возводит жилые высотки. «Проверяющим группам должны будут предоставлять документы, какой мусор, в каких объемах и куда был вывезен. Со всеми печатями и талонами от принимающей [мусор] стороны», — описал механизм (он, впрочем, еще дорабатывается) источник. С Региональной энергетической комиссией (РЭК) сейчас согласовывают новый «мусорный» тариф для бизнеса. Простых горожан это не коснется. Вырученные средства пойдут в городской бюджет. Определенности, кто возглавит МБУ, пока нет. По словам второго источника агентства в муниципальной власти, скорее всего, своего человека попробует предложить та же бизнес-группа, что контролирует «Спецавтобазу». Она имеет до девяти голосов в новом созыве думы и серьезно поддержала администрацию на недавних выборах. Летом URA.RU сообщало, что, по некоторым данным, один из депутатов курирует складирование строительных отходов на скандально известном нелегальном полигоне на ул. на ул. Коммунистическая, 50Б (Орджоникидзевский район). Он находится в ведении МБУ «Городская служба автопарковок», которое как ассоциируют с указанной авторитетной бизнес-группой. Один из собеседников предположил, что, поскольку планы Галямова противоречат интересам ее и отдельных представителей, чиновнику придется пойти на компромисс и назначить в руководство своего нового МБУ чужака. «Чтобы не ссориться с депутатами», — сказал источник. Впрочем, собеседник внутри клана заверил, что никакого интереса к «Строительным технологиям» и новому хозяйству с его стороны нет и не будет. Сам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил создание нового учреждения. Но пока ситуацию не комментирует — до официального свершения.