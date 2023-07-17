Прокурор толкает мэра Екатеринбурга на конфликт из-за «бандитской» свалки

Прокуратура требует от мэра Екатеринбурга уничтожить мусорный полигон на Коммунистической

Реакция самого Алексея Орлова пока неизвестна, он в отпуске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов потребовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова закрыть скандально известную нелегальную свалку на ул. Коммунистическая, 50Б, с которой связаны интересы как минимум одного влиятельного клана. Текстом представления с URA.RU поделился источник в силовой среде. Претензии разбирали днем 17 июля на совещании у первого вице-мэра Игоря Сутягина (на время отпуска Орлова исполняет его обязанности).

О мусорном полигоне размером с девятиэтажку стало известно в самом начале 2020 года — когда он загорелся. Власти никак не могли потушить пожар, удушающий запах портил жизнь жителями Эльмаша и Уралмаша. Тогда URA.RU выпускало расследование, где говорилось, что к свалке имеют отношение криминальные структуры — некие «антоновские» и авторитет по прозвищу Пузо. Сохранили ли они влияние, неизвестно.

В феврале 2020-го Кировский суд обязал чиновников ликвидировать полигон. Эту землю позднее передали из областной собственности в городскую (поставили на баланс администрации Орджоникидзевского района), а затем, в сентябре 2021-го (то есть уже при мэре Орлове), полигон перешел в ведение МБУ «Городская служба автопарковок» (ГСАП). Считается, что это учреждение контролирует авторитетная бизнес-группа, владеющая крупнейшими управляющими компаниями города и представленная в гордуме несколькими промэрскими депутатами.

«Решение [Кировского] суда вступило в законную силу 2 июля 2020 года, то есть после передачи земельных участков в собственность муниципальному образованию „Город Екатеринбург“, однако до настоящего времени судебный акт органами государственной власти, местного самоуправления, а также пользователем земельных участков (МБУ ГСАП) не исполнен», — сказано в представлении Рябова. До сих пор нет ни проекта рекультивации, ни заключения экологической госэкспертизы, отметил прокурор.

В том же документе говорится, что в мае сотрудники прокуратуры выезжали на место и установили, что мусор на территорию продолжают свозить. Преимущественно строительный. Транспортировкой таких отходов в Екатеринбурге занимается в том числе как раз ГСАП.

По словам источника, среди причин, по которым полигон до сих пор работает, — противодействие со стороны указанной группы депутатов. «Один из них прямо курирует эту историю», — поделился источник.

В разговоре с URA.RU Игорь Сутягин не подтвердил, но и не опроверг версию. Он лишь сказал, что «определенная работа [по ликвидации свалки] ведется, и проблемы есть, из-за чего прокуратура и реагирует». Новый начальник городского комитета по экологии Игорь Русинов от комментариев воздержался.

Гигантский мусорный карьер должны были уничтожить (или хотя бы закрыть) еще пару лет назад. Фото от января 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU