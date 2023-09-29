Чем знаменит умерший экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Райков

Райков избирался депутатом Госдумы три срока подряд и работал в ЦИК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

29 сентября на 85-м году жизни в Москве скончался первый мэр Тюмени Геннадий Райков. Он избирался в Госдуму РФ трех созывов с 1995 по 2007 годы от Тюменской области, возглавлял группу парламентариев «Народный депутат» и руководил «Народной партией РФ». Об этом URA.RU рассказал политолог Александр Безделов.

«У него была довольно бурная политическая деятельность на федеральном уровне. Здесь (в Тюменской области, -прим. ред.) он практически не участвовал в политической жизни региона после ухода в Госдуму», — рассказал Александр Безделов.

В Госдуму Геннадий Райков избирался от Тюменской области. Он входил в состав руководства «Народной партии Российской Федерации» и думской группы «Народный депутат».

Геннадий Райков входил в состав группы «Народный депутат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выступал за смертную казнь и запрет гомосексуализма

В 2002 году думская группа «Народный депутат» выступила за введение в Уголовный кодекс статьи против гомосексуализма. Геннадий Райков объяснил инициативу желанием «укрепить институт семьи», а также заботой об «общественной нравственности и здоровье граждан».

«Противоестественное удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной (мужеложство) будет наказываться лишением свободы сроком от года до пяти лет», — значилось в поправке в УК РФ по данным «Интерфакса». Эта поправка не прошла голосование и статью против гомосексуализма не включили в УК РФ.

Также Геннадий райков неоднократно выступал за отмену моратория на смертную казнь. В 2003 году «Народная партия РФ» не попала в Госдуму, получив 1,18% голосов, но Геннадий Райков избрался от Тюменской области по округу. Оставшись без партии он примкнул к фракции «Единая Россия». В 2007 году он был назначен Госдумой в состав Центральной избирательной комиссии России.

Бравировал личными знакомствами с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным

Соратник политика по КПСС и его оппонент на выборах в Госдуму, руководитель КПРФ в Тюменской области до 2012 года Владимир Чертищев рассказал URA.RU, что Геннадий Райков неоднократно упоминал о своих связях с президентом Борисом Ельциным. Упоминал он и президента РФ Владимира Путина.

«Он часто бравировал личным знакомством с Владимиром Путиным. Говорил в начале 2000-х, что встречался с Ельциным и Путиным», — говорит Владимир Чертищев.

Геннадий Райков был лидером «Народной партии РФ» с 2001 по 2004 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2011 году Геннадия Райкова назначили председателем совета директоров «Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». В 2018 году он ушел на пенсию.

Бизнес-интересы Геннадия Райкова

Во время работы на посту мэра в Тюмени в период с 1991 по 1993 годы Геннадий Райков помогал создавать банк бизнесмену и политику Сергею Атрошенко. Супруга Геннадия Райкова Галина вошла в состав учредителей ЗАО «Банк «Тюменский кредит» в 1993 году, в 2003 году организация была ликвидирована.

Сын Геннадия Райкова Максим в 2003 году стал одним из учредителей ООО «М Инфлекс». Согласно данным Rusprofile.ru соучредителем ООО «М Инфлекс» был близкий друг Геннадия Райкова бизнесмен Александр Куваев.

«Это предприниматель из 90-х годов. Я не знаю сейчас он в России или нет. Компания занималась мебельным бизнесом и имеет свое представительство в Тюмени», — рассказал URA.RU Александр Безделов.

Как ранее писало URA.RU, в правительстве Тюменской области выразили соболезнования по поводу кончины Геннадия Райкова. Он был главой администрации Тюмени с 1991 по 1993 годы.