В рейтинг мэра Екатеринбурга вложились 5 бизнесменов

Среди них соратник Тунгусова, заблокированный Куйвашевым. Ему уже отплатили

30 сентября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Девелоперы фактически спасли Алексея Орлова — что было бы без их денег, страшно представить Фото: Илья Московец © URA.RU Основными спонсорами «Единой России» на минувших выборах в думу Екатеринбурга оказались девелоперы, один из них — бывший замглавы горадминистрации Евгений Архипов, которому не позволили стать кандидатом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партийному руководству. По данным агентства, «долги» перед бизнесменами власть уже начала закрывать. Как писало URA.RU, по итогам голосования 9—10 сентября ЕР набрала 41,87% голосов — беспрецедентно много — и получила четыре «списочных» места в новой думе из десяти. Мэр Алексей Орлов, возглавлявший список, воспринимал эту кампанию как собственную: в отсутствие прямых выборов других способов узнать реальный рейтинг нет. Выборы в думу прошли 9—10 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник, участвовавший в заседаниях городского избирательного штаба, сообщил, что проблема финансирования была одной из ключевых. По его данным, в июне политические советники Орлова якобы сказали ему, что высокий результат ЕР (Москва ставила задачу в 45-50%) будет стоить 100-110 миллионов рублей. «В последующие полтора-два месяца Орлову регулярно напоминали об этом. Он обещал решить, но все шло очень медленно», — поделился пиарщик, работавший с одним из промэрских кандидатов-одномандатников. Идти к промышленникам Орлов якобы не хотел. Крупный бизнес и так по его просьбе выдвинул нескольких своих кандидатов по одномандатным округам, профинансировал их, а также помог администрации «купить» КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей» (эти партии не пустили в свои списки представителей враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова). К тому же вовсю шла подготовка к 300-летию, где без поддержки меценатов также было не обойтись. Евгению Архипову запретили выдвинуться самому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В итоге чиновники усилиями профильного вице-мэра Рустама Галямова — уже по традиции — связались с девелоперами. Те помогали администрации на выборах в Госдуму и заксо в 2021 году, на довыборах в думу и губернаторских выборах в 2022-м. Источник URA.RU в партии подчеркнул, что Галямов привлекал деньги строителей еще и на майских праймериз ЕР. «На его просьбу в этот раз откликнулись пять человек. В частности, Архипов. С июня по начало сентября они потратили около 60 миллионов [рублей]», — сообщил собеседник. Новость по теме Миллиардеры упрекнули мэра Екатеринбурга, узнав фамилию будущего спикера думы С 2011-го по 2017-й Евгений Архипов возглавлял Ленинский район, после этого отвечал в мэрии за благоустройство. С должности зама главы горадминистрации его уволили осенью 2018-го, сразу после выборов в думу: новая власть зачищала представителей окружения экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, объявленного губернатором Евгением Куйвашевым персоной нон грата. Сейчас Архипов управляет предприятием «Формула строительства». Весной он хотел вернуться в политику, выдвинувшись от «Единой России» по одному из Ленинских округов. Орлов эту идею поддержал. Однако Куйвашев позднее вычеркнул фамилию Архипова из списков. На Волгоградской Архипов построит три дома Фото: материалы комиссии по ПЗЗ Его называют давним партнером городских властей. «Архипов часто помогает, с ремонтами соцобъектов», — рассказал знакомый муниципальный служащий. 23 июня городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила «Формуле строительства» проект освоения участка на ул. Волгоградская, 197. Там появятся три жилые высотки. Уточнить у самого Евгения Архипова, спонсировал ли он «Единую Россию» и, если да, то связано ли с этим решение комиссии, к моменту публикации не удалось: он пока не ответил на звонок и сообщение в мессенджере. Фамилии четырех других девелоперов-жертвователей держатся в секрете. Известно лишь, что они не выдвигали своих кандидатов на эти выборы. Как будут отплачивать им, неясно. Товарищ Галямова во власти предположил, что «уплотнительной застройкой». В то время как другой источник заявил, что это не Галямов влезает в долги перед бизнесом, а бизнес возвращает ему их: «Галямов для девелоперов уже достаточно сделал — при нем они реализуют свои проекты без взяток и бюрократических препонов, на которые жаловались в прежние годы». Сам вице-мэр днем 30 сентября для комментариев оказался недоступен. Еще десять миллионов рублей Орлов в июле буквально выбил у федерального руководства «Единой России». Этого, конечно, было недостаточно, говорят в мэрии. И отмечают, что, к примеру, баннеры с изображением Орлова и депутата Алексея Вихарева, которые оплатил политик, «появились (в конце месяца — прим. ред.) не от хорошей жизни». За 2-3 недели до голосования деньгами также помог Олег Чемезов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общий размер фонда ЕР таким образом составил более 70 миллионов рублей. По слухам, за две или три недели до выборов какие-то средства также помог привлечь политический вице-губернатор Олег Чемезов. В финансовых отчетах партий, опубликованных на сайте Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), основного распорядителя выборов, рядом с «Единой Россией» указаны иные цифры — 10,3 млн. Единственным спонсором (2,8 млн) упомянут «Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» депутата заксобрания Александра Серебренникова. По правилам, партии не могли расходовать больше 15 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЛДПР, занявшая второе место (14,6%), по официальной информации, потратила 14,4 млн. КПРФ (третье место — 12,36%) — 12,5 млн. Спонсорами партии значатся ООО «СЗ УК „Краснолесье“» (3 млн) и ООО «Геопоиск» (2 млн) застройщика Владимира Конькова, чей внук Станислав Блохин недавно стал депутатом заксо от КПРФ. «Справедливая Россия» (11,14%) официально израсходовала 15 млн, партии помогло ООО «ООО Сетьстрой-ЕК» (3,3 млн), связанное со строительной компанией «Первостроитель». Ее представитель — Денис Хаванцев — по просьбе мэрии занял в списке СР проходное второе место. Официальный бюджет «Яблока» (9,24%), которое финансировал Кочетков, — 9,6 млн, «Новых людей» (8,5%) — 11,6 млн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными спонсорами «Единой России» на минувших выборах в думу Екатеринбурга оказались девелоперы, один из них — бывший замглавы горадминистрации Евгений Архипов, которому не позволили стать кандидатом. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партийному руководству. По данным агентства, «долги» перед бизнесменами власть уже начала закрывать. Как писало URA.RU, по итогам голосования 9—10 сентября ЕР набрала 41,87% голосов — беспрецедентно много — и получила четыре «списочных» места в новой думе из десяти. Мэр Алексей Орлов, возглавлявший список, воспринимал эту кампанию как собственную: в отсутствие прямых выборов других способов узнать реальный рейтинг нет. Источник, участвовавший в заседаниях городского избирательного штаба, сообщил, что проблема финансирования была одной из ключевых. По его данным, в июне политические советники Орлова якобы сказали ему, что высокий результат ЕР (Москва ставила задачу в 45-50%) будет стоить 100-110 миллионов рублей. «В последующие полтора-два месяца Орлову регулярно напоминали об этом. Он обещал решить, но все шло очень медленно», — поделился пиарщик, работавший с одним из промэрских кандидатов-одномандатников. Идти к промышленникам Орлов якобы не хотел. Крупный бизнес и так по его просьбе выдвинул нескольких своих кандидатов по одномандатным округам, профинансировал их, а также помог администрации «купить» КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей» (эти партии не пустили в свои списки представителей враждебного Орлову миллиардера Виталия Кочеткова). К тому же вовсю шла подготовка к 300-летию, где без поддержки меценатов также было не обойтись. В итоге чиновники усилиями профильного вице-мэра Рустама Галямова — уже по традиции — связались с девелоперами. Те помогали администрации на выборах в Госдуму и заксо в 2021 году, на довыборах в думу и губернаторских выборах в 2022-м. Источник URA.RU в партии подчеркнул, что Галямов привлекал деньги строителей еще и на майских праймериз ЕР. «На его просьбу в этот раз откликнулись пять человек. В частности, Архипов. С июня по начало сентября они потратили около 60 миллионов [рублей]», — сообщил собеседник. С 2011-го по 2017-й Евгений Архипов возглавлял Ленинский район, после этого отвечал в мэрии за благоустройство. С должности зама главы горадминистрации его уволили осенью 2018-го, сразу после выборов в думу: новая власть зачищала представителей окружения экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, объявленного губернатором Евгением Куйвашевым персоной нон грата. Сейчас Архипов управляет предприятием «Формула строительства». Весной он хотел вернуться в политику, выдвинувшись от «Единой России» по одному из Ленинских округов. Орлов эту идею поддержал. Однако Куйвашев позднее вычеркнул фамилию Архипова из списков. Его называют давним партнером городских властей. «Архипов часто помогает, с ремонтами соцобъектов», — рассказал знакомый муниципальный служащий. 23 июня городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила «Формуле строительства» проект освоения участка на ул. Волгоградская, 197. Там появятся три жилые высотки. Уточнить у самого Евгения Архипова, спонсировал ли он «Единую Россию» и, если да, то связано ли с этим решение комиссии, к моменту публикации не удалось: он пока не ответил на звонок и сообщение в мессенджере. Фамилии четырех других девелоперов-жертвователей держатся в секрете. Известно лишь, что они не выдвигали своих кандидатов на эти выборы. Как будут отплачивать им, неясно. Товарищ Галямова во власти предположил, что «уплотнительной застройкой». В то время как другой источник заявил, что это не Галямов влезает в долги перед бизнесом, а бизнес возвращает ему их: «Галямов для девелоперов уже достаточно сделал — при нем они реализуют свои проекты без взяток и бюрократических препонов, на которые жаловались в прежние годы». Сам вице-мэр днем 30 сентября для комментариев оказался недоступен. Еще десять миллионов рублей Орлов в июле буквально выбил у федерального руководства «Единой России». Этого, конечно, было недостаточно, говорят в мэрии. И отмечают, что, к примеру, баннеры с изображением Орлова и депутата Алексея Вихарева, которые оплатил политик, «появились (в конце месяца — прим. ред.) не от хорошей жизни». Общий размер фонда ЕР таким образом составил более 70 миллионов рублей. По слухам, за две или три недели до выборов какие-то средства также помог привлечь политический вице-губернатор Олег Чемезов. В финансовых отчетах партий, опубликованных на сайте Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), основного распорядителя выборов, рядом с «Единой Россией» указаны иные цифры — 10,3 млн. Единственным спонсором (2,8 млн) упомянут «Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития» депутата заксобрания Александра Серебренникова. ЛДПР, занявшая второе место (14,6%), по официальной информации, потратила 14,4 млн. КПРФ (третье место — 12,36%) — 12,5 млн. Спонсорами партии значатся ООО «СЗ УК „Краснолесье“» (3 млн) и ООО «Геопоиск» (2 млн) застройщика Владимира Конькова, чей внук Станислав Блохин недавно стал депутатом заксо от КПРФ. «Справедливая Россия» (11,14%) официально израсходовала 15 млн, партии помогло ООО «ООО Сетьстрой-ЕК» (3,3 млн), связанное со строительной компанией «Первостроитель». Ее представитель — Денис Хаванцев — по просьбе мэрии занял в списке СР проходное второе место. Официальный бюджет «Яблока» (9,24%), которое финансировал Кочетков, — 9,6 млн, «Новых людей» (8,5%) — 11,6 млн.