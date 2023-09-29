Миллиардеры упрекнули мэра Екатеринбурга, узнав фамилию будущего спикера думы

29 сентября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Промышленникам якобы не понравилось, что Алексей Орлов не посоветовался с ними Фото: Илья Московец © URA.RU Стала известна реакция крупного бизнеса, получившего голоса в новой думе Екатеринбурга, на выбор депутата Анны Гурарий будущим председателем. По данным URA.RU, миллиардеры возмутились и озвучили свою претензию мэру Алексею Орлову. И это вызвало новую версию, почему назначение Гурарий затянулось на беспрецедентно длительный срок. Как писало URA.RU, по итогам выборов Орлов сформировал лояльную думу, серьезно сократив фракцию владельца «Мотива» Виталия Кочеткова. Дружественный Орлову крупный бизнес ему в этом помог, выставив (и отказавшись снимать — даже под давлением) своих кандидатов по целому ряду округов и взяв на себя все расходы. «Уральская горно-металлургическая компания» получила в новом созыве четыре голоса из 35, «Русская медная компания» — два, столько же у ГК «Ренова». До девяти голосов имеет команда депутата Алексея Вихарева. Гурарий выдвинул Уральский федеральный университет, где она возглавляет департамент политологии и социологии. Ее кампанию в округе №9 финансировала группа «Синара» (этим ее участие в выборах ограничилось). Решение, что думу — неожиданно для всей элиты — возглавит именно она, Орлов вместе с губернатором Евгением Куйвашевым приняли на следующий день после голосования, то есть 11 сентября. По словам источника агентства, близкого к муниципальной власти, непростые беседы с участниками промэрской коалиции у Орлова состоялись примерно в это же время. «Промышленники сказали ему приблизительно следующее: мы тебе помогли, потратили свои ресурсы, а с нами даже не посоветовались», — передал собеседник. Орлов в итоге, как и писало URA.RU, минимизировал противоречия, но, вероятно, не снял их полностью, утверждает источник. Другой собеседник предположил, что как раз заинтересованные промышленники и могли затянуть процесс назначения Гурарий. Ее не утвердили в должности до сих пор. По официальной версии, кандидатуру согласовывают с УФСБ и администрацией президента РФ. Новость по теме Будущий спикер думы Екатеринбурга прошла собеседование с АП Орлов говорил URA.RU, что согласование с АП состоит из нескольких этапов. Однако по последней информации, у Гурарий за все это время было лишь одно собеседование — днем 15 сентября. Еще один источник уточнил, что сразу после выборов представители полпредства президента РФ в УрФО якобы анонсировали, что согласование займет «два дня». Хотя резиденция губернатора 19 сентября якобы обозначила Орлову другие сроки — три недели. Четвертый источник во власти заявил, что тоже считает, что долгое согласование — следствие интриги со стороны крупного бизнеса. По его данным, промышленникам хотелось бы видеть на позиции спикера бывшего сотрудника УФСБ Сергея Павленко. К его кандидатуре еще на старте кампании (то есть весной—в начале лета) склонялся и сам Орлов. При этом сразу два информированных источника URA.RU заявили, что сейчас других фамилий, кроме Гурарий, не слышали. Ее, по информации URA.RU, могут назначить на внеочередном заседании на следующей неделе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стала известна реакция крупного бизнеса, получившего голоса в новой думе Екатеринбурга, на выбор депутата Анны Гурарий будущим председателем. По данным URA.RU, миллиардеры возмутились и озвучили свою претензию мэру Алексею Орлову. И это вызвало новую версию, почему назначение Гурарий затянулось на беспрецедентно длительный срок. Как писало URA.RU, по итогам выборов Орлов сформировал лояльную думу, серьезно сократив фракцию владельца «Мотива» Виталия Кочеткова. Дружественный Орлову крупный бизнес ему в этом помог, выставив (и отказавшись снимать — даже под давлением) своих кандидатов по целому ряду округов и взяв на себя все расходы. «Уральская горно-металлургическая компания» получила в новом созыве четыре голоса из 35, «Русская медная компания» — два, столько же у ГК «Ренова». До девяти голосов имеет команда депутата Алексея Вихарева. Гурарий выдвинул Уральский федеральный университет, где она возглавляет департамент политологии и социологии. Ее кампанию в округе №9 финансировала группа «Синара» (этим ее участие в выборах ограничилось). Решение, что думу — неожиданно для всей элиты — возглавит именно она, Орлов вместе с губернатором Евгением Куйвашевым приняли на следующий день после голосования, то есть 11 сентября. По словам источника агентства, близкого к муниципальной власти, непростые беседы с участниками промэрской коалиции у Орлова состоялись примерно в это же время. «Промышленники сказали ему приблизительно следующее: мы тебе помогли, потратили свои ресурсы, а с нами даже не посоветовались», — передал собеседник. Орлов в итоге, как и писало URA.RU, минимизировал противоречия, но, вероятно, не снял их полностью, утверждает источник. Другой собеседник предположил, что как раз заинтересованные промышленники и могли затянуть процесс назначения Гурарий. Ее не утвердили в должности до сих пор. По официальной версии, кандидатуру согласовывают с УФСБ и администрацией президента РФ. Орлов говорил URA.RU, что согласование с АП состоит из нескольких этапов. Однако по последней информации, у Гурарий за все это время было лишь одно собеседование — днем 15 сентября. Еще один источник уточнил, что сразу после выборов представители полпредства президента РФ в УрФО якобы анонсировали, что согласование займет «два дня». Хотя резиденция губернатора 19 сентября якобы обозначила Орлову другие сроки — три недели. Четвертый источник во власти заявил, что тоже считает, что долгое согласование — следствие интриги со стороны крупного бизнеса. По его данным, промышленникам хотелось бы видеть на позиции спикера бывшего сотрудника УФСБ Сергея Павленко. К его кандидатуре еще на старте кампании (то есть весной—в начале лета) склонялся и сам Орлов. При этом сразу два информированных источника URA.RU заявили, что сейчас других фамилий, кроме Гурарий, не слышали. Ее, по информации URA.RU, могут назначить на внеочередном заседании на следующей неделе.