В Екатеринбурге дети делают «крылья ангелов» для бойцов на СВО

Школьники после уроков плетут маскировочные накидки, которые прячут солдат от врага

04 октября 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

К помощи фронту привлекают школьников и даже детей помладше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фронту постоянно нужны маскировочные сети и накидки, и чтобы закрыть эту потребность, свердловские волонтеры работают почти без выходных. И привлекают к труду детей, а те и рады. В здании бывшей столовой одного из техникумов в Екатеринбурге образовался своего рода лагерь, где дети помладше рисуют картинки для солдат, а те, кто постарше, делают «крылья ангела» — камуфляжные накидки, которые прячут бойцов от тепловизоров врага. Как живет новое волонтерское комьюнити, выяснял корреспондент URA.RU. Маскировочные сети бойцы используют для того, чтобы прятать технику, оружие, блиндажи от противника. Маскировочные накидки — чтобы прятать от врагов себя. Средний срок службы изделий составляет около трех недель, протяженность фронта на границе с Украиной — 815 километров. Поэтому маскировка тысячам бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, нужна всегда и в большом количестве, рассказывает Юлия Глушкина — представитель волонтерской организации «Уральские самоцветы». Инициаторы гуманитарного проекта Юлия Глушкина и Любовь Головкова (по краям) с волонтерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае прошлого года она, швея по образованию, вместе с другими неравнодушными начала делать «волокуши» — носилки для эвакуации раненых и маскировочные сети и накидки. География проекта со временем расширилась, сейчас филиалы организации есть в Верхней Пышме, Большом Истоке, Верхнем Тагиле и в Качканаре. «В маленьких городах люди плетут сети активнее, чем в Екатеринбурге. Не знаю, с чем это связано, но факт — к нам волонтеров привлечь сложнее, чем в области», — делится Юлия. Производство маскировочных сетей и накидок развернули в небольшом помещении бывшей столовой Екатеринбургского политехникума на Трактористов. «И здесь, и в области помещения нам предоставляют в основном сами владельцы. От чиновников помощи приходится ждать долго», — добавляет собеседница. Производство — станок для нарезки ткани на полоски и два станка для плетения сетей. Плетельщики — волонтеры, которые пришли по сарафанному радио, и их дети. «С Юлией я познакомилась случайно — гуляла в парке Маяковского на День молодежи, и увидела, что они выставили станок для плетения маскировочных сетей. Спросила, что это такое, мне рассказали и добавили, что рук совершенно не хватает. А я — блогер. Поснимала ребят, разместила у себя в соцсетях информацию, что нужны волонтеры, и пошла к ним сама. Друзья и знакомые увидели, тоже подтянулись. И дети включились, так как были летние каникулы», — рассказывает плетельщица Ольга Кондратьева. Площадка бывшей столовой стала дневным лагерем для 10-15 детей. Пока были каникулы, они каждый день проводили здесь по несколько часов — кто постарше, те плели маскировочные сети и накидки, кто помладше — рисовал картинки для бойцов. Все это — с перерывами на игры на просторном дворе за зданием и вкусными перекусами. «Нам нравится сюда ходить. Летом приходили чаще, так как были каникулы, сейчас по возможности — школа. Плетение успокаивает, к тому же в процессе мы общаемся друг с другом, и все быстро проходит. Зачем плетем? Чтобы поспособствовать победе», — делятся девочки Влада и Мила, 11 и 12 лет. Подростки уже настолько хорошо знают технику, что обучают новых волонтеров и готовы учить своих одноклассников. Ольга Кондратьева рассказывает, что вместе с Российским детским фондом уже в октябре хотят запустить пилотный проект в двух школах и привлекать детей к плетению маскировочных сетей на уроках технологии. «Похожий опыт есть — наш станок установлен в рекреации в кадетском корпусе, и парни-кадеты на переменах попеременке плетут», — рассказывает собеседница. Статья по теме Свердловчанки делают маскировку для бойцов, чтобы обмануть ВСУ Особенно дети любят делать «крылья ангела» или по-другому «шубки» — маскировочные накидки, похожие на костюм лешего, размером два на два метра. Они выполняют роль рассеивающего слоя на бойце и делают его незаметным для тепловизора. Технология изготовления проста — к основе в виде сетки нужно привязывать лоскутки, причем привязывать именно к перекрестиям, чтобы полоска не скользила по веревке и не оставляла пустые места. «Детки — большие молодцы, очень трепетно относятся к процессу. В каждую ленту мы вкладываем свою душу, оберег, любовь. У каждого плетельщика свое видение, как привязать узелок, и каждая сеть — уникальна. За счет этого дроны их не считывают, и жизни наших бойцов спасены. Мы — семья. Небольшая, но очень дружная, и хотим, чтобы семья стала еще больше. Поэтому зовем к себе людей с добрыми сердечками! Всему научим, все покажем, а еще напоим чаем, посмеемся, если нужно — поплачем, и споем песни. И вместе будем приближать победу», — отмечает плетельщица Екатерина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фронту постоянно нужны маскировочные сети и накидки, и чтобы закрыть эту потребность, свердловские волонтеры работают почти без выходных. И привлекают к труду детей, а те и рады. В здании бывшей столовой одного из техникумов в Екатеринбурге образовался своего рода лагерь, где дети помладше рисуют картинки для солдат, а те, кто постарше, делают «крылья ангела» — камуфляжные накидки, которые прячут бойцов от тепловизоров врага. Как живет новое волонтерское комьюнити, выяснял корреспондент URA.RU. Маскировочные сети бойцы используют для того, чтобы прятать технику, оружие, блиндажи от противника. Маскировочные накидки — чтобы прятать от врагов себя. Средний срок службы изделий составляет около трех недель, протяженность фронта на границе с Украиной — 815 километров. Поэтому маскировка тысячам бойцов, которые участвуют в специальной военной операции, нужна всегда и в большом количестве, рассказывает Юлия Глушкина — представитель волонтерской организации «Уральские самоцветы». В мае прошлого года она, швея по образованию, вместе с другими неравнодушными начала делать «волокуши» — носилки для эвакуации раненых и маскировочные сети и накидки. География проекта со временем расширилась, сейчас филиалы организации есть в Верхней Пышме, Большом Истоке, Верхнем Тагиле и в Качканаре. «В маленьких городах люди плетут сети активнее, чем в Екатеринбурге. Не знаю, с чем это связано, но факт — к нам волонтеров привлечь сложнее, чем в области», — делится Юлия. Производство маскировочных сетей и накидок развернули в небольшом помещении бывшей столовой Екатеринбургского политехникума на Трактористов. «И здесь, и в области помещения нам предоставляют в основном сами владельцы. От чиновников помощи приходится ждать долго», — добавляет собеседница. Производство — станок для нарезки ткани на полоски и два станка для плетения сетей. Плетельщики — волонтеры, которые пришли по сарафанному радио, и их дети. «С Юлией я познакомилась случайно — гуляла в парке Маяковского на День молодежи, и увидела, что они выставили станок для плетения маскировочных сетей. Спросила, что это такое, мне рассказали и добавили, что рук совершенно не хватает. А я — блогер. Поснимала ребят, разместила у себя в соцсетях информацию, что нужны волонтеры, и пошла к ним сама. Друзья и знакомые увидели, тоже подтянулись. И дети включились, так как были летние каникулы», — рассказывает плетельщица Ольга Кондратьева. Площадка бывшей столовой стала дневным лагерем для 10-15 детей. Пока были каникулы, они каждый день проводили здесь по несколько часов — кто постарше, те плели маскировочные сети и накидки, кто помладше — рисовал картинки для бойцов. Все это — с перерывами на игры на просторном дворе за зданием и вкусными перекусами. «Нам нравится сюда ходить. Летом приходили чаще, так как были каникулы, сейчас по возможности — школа. Плетение успокаивает, к тому же в процессе мы общаемся друг с другом, и все быстро проходит. Зачем плетем? Чтобы поспособствовать победе», — делятся девочки Влада и Мила, 11 и 12 лет. Подростки уже настолько хорошо знают технику, что обучают новых волонтеров и готовы учить своих одноклассников. Ольга Кондратьева рассказывает, что вместе с Российским детским фондом уже в октябре хотят запустить пилотный проект в двух школах и привлекать детей к плетению маскировочных сетей на уроках технологии. «Похожий опыт есть — наш станок установлен в рекреации в кадетском корпусе, и парни-кадеты на переменах попеременке плетут», — рассказывает собеседница. Особенно дети любят делать «крылья ангела» или по-другому «шубки» — маскировочные накидки, похожие на костюм лешего, размером два на два метра. Они выполняют роль рассеивающего слоя на бойце и делают его незаметным для тепловизора. Технология изготовления проста — к основе в виде сетки нужно привязывать лоскутки, причем привязывать именно к перекрестиям, чтобы полоска не скользила по веревке и не оставляла пустые места. «Детки — большие молодцы, очень трепетно относятся к процессу. В каждую ленту мы вкладываем свою душу, оберег, любовь. У каждого плетельщика свое видение, как привязать узелок, и каждая сеть — уникальна. За счет этого дроны их не считывают, и жизни наших бойцов спасены. Мы — семья. Небольшая, но очень дружная, и хотим, чтобы семья стала еще больше. Поэтому зовем к себе людей с добрыми сердечками! Всему научим, все покажем, а еще напоим чаем, посмеемся, если нужно — поплачем, и споем песни. И вместе будем приближать победу», — отмечает плетельщица Екатерина.