Свердловские врачи отправили умирать домой онкобольного подростка

Жизнь русского мальчика Валерия Бурцева зарубежные врачи оценили в 30 миллионов рублей

12 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

У 15-летнего Валерия Бурцева есть только один шанс на жизнь — CAR-T терапия Фото: Елена Партина © (семейный архив) Свердловские врачи поставили точку на жизни 15-летнего Валерия Бурцева, у которого в 2022 году выявили рак. Его выписали домой умирать. Несмотря на страшные прогнозы, мама не стала сдаваться и обратилась за консультацией в заграничные клиники. Врачи из Израиля и Турции сошлись на том, что Валерия может спасти CAR-T терапия и пересадка костного мозга. Жизнь российского подростка врачи оценили в 30 миллионов рублей. История уральского мальчика — в материале URA.RU. «Рак в жизнь Валеры ворвался в сентябре 2022 года, замаскировавшись под обычную простуду. Я обратила внимание на увеличенные лимфоузлы на шее. Мы пошли в больницу, сделали там компьютерную томографию (КТ) шеи. Наши медики обнаружили кистозно-солидное образование размером с куриное яйцо. Уже в декабре Валере провели операцию и отпустили домой. Я думала, что наши страдания на этом закончились, но как же я ошибалась!» — вспоминает мама подростка Елена Партина. Валерий с 2022 года ведет борьбу с раком Фото: Елена Партина © (семейный архив) Однако уже через две недели мама заметила, что лимфоузлы снова увеличились. «Где-то через две недели Валеру прооперировали. Врачи взяли биопсию. И вот тогда результаты исследования показали, что у моего сына лимфома. Сына перевели из хирургического отделения в онкологическое. На следующий день медики сделали пункцию. Как итог — поражение костного мозга 77%. Тогда я впервые и услышала страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, иммуновариант B-IV. Если честно, то после слов врача у меня подкосились ноги, в глазах почернело и время остановилось. Принять то, что ребенок болен и может умереть, я не пожелаю ни одной матери в мире», — говорит Елена. Свердловские онкологи назначили 6 блоков химиотерапии. «После 4 блока химии провели обследования — из шеи опухоль ушла, но обнаружили зону повышенной активности в подвздошной области. Сделали биопсию, тогда опухоль не обнаружили. Однако где-то через 2 недели мы приехали на пункцию перед выпиской. И опять поражение костного мозга. На этот раз 95%! Мне хотелось кричать, просто кричать от своего бессилия. Я не понимала, как мне жить дальше, что делать и к кому бежать», — рассказывает мама Валерия. Елена воспитывает сына одна. Денег на лечение у нее нет Фото: Елена Партина © (семейный архив) После этого Валерий прошел еще два блока мощной высокодозной химиотерапии. «Валера выдержал химию, но, к сожалению, опухоль перестала отвечать на химию. Тогда врачи собрали консилиум, приняли решение о таргетной терапии, но и она не дала положительных результатов. Опухоль продолжила расти. Так получилось, что на этом лечение в России завершилось. Мне рекомендовали обратиться в паллиативную клинику. Одним словом, отправили домой умирать. Именно тогда я решила искать спасение за границей», — поделилась Партина. Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Валерий раньше занимался хоккеем Фото: Елена Партина © (семейный архив) Елена обращалась в несколько клиник, которые специализируются на лечении лейкоза. «Врачи сошлись во мнении, что ему может помочь CAR-T терапия с последующей трансплантацией костного мозга от неродственного донора. Но в России в подобной терапии сыну уже отказали. Турецкие и израильские врачи готовы принять к Валеру на лечение. Гарантий никто не дает, но это шанс. Можно сказать, что последний шанс, чтобы спасти моего сына. Турецкая клиника нам выставила счет, но для меня данная сумма настолько нереальная, что собрать ее в одиночку я точно не смогу», — говорит мама уральского подростка. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Я — мать-одиночка. Турецкие врачи выставили счет в размере 309 тысяч долларов (документ имеется в распоряжение URA.RU). То есть жизнь моего ребенка имеет цену — 30 миллионов рублей. Таких денег у меня нет. Единственная моя надежда — это вы. Прошу вас, не проходите мимо беды. Каждый рубль подарит шанс на полноценную жизнь моему сыну», — посетовала Елена Партина. Врачи из Турции и Израиля уверены, что шанс спасти Валеру еще есть Фото: Елена Партина © (семейный архив) Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валерия);

По номеру телефона: 8992 022 49 79;

На официальном сайте благотворительного фонда «Спаси меня! (https://saveme.su/komu-pomoch/valerii-burtsev). URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские врачи поставили точку на жизни 15-летнего Валерия Бурцева, у которого в 2022 году выявили рак. Его выписали домой умирать. Несмотря на страшные прогнозы, мама не стала сдаваться и обратилась за консультацией в заграничные клиники. Врачи из Израиля и Турции сошлись на том, что Валерия может спасти CAR-T терапия и пересадка костного мозга. Жизнь российского подростка врачи оценили в 30 миллионов рублей. История уральского мальчика — в материале URA.RU. «Рак в жизнь Валеры ворвался в сентябре 2022 года, замаскировавшись под обычную простуду. Я обратила внимание на увеличенные лимфоузлы на шее. Мы пошли в больницу, сделали там компьютерную томографию (КТ) шеи. Наши медики обнаружили кистозно-солидное образование размером с куриное яйцо. Уже в декабре Валере провели операцию и отпустили домой. Я думала, что наши страдания на этом закончились, но как же я ошибалась!» — вспоминает мама подростка Елена Партина. Однако уже через две недели мама заметила, что лимфоузлы снова увеличились. «Где-то через две недели Валеру прооперировали. Врачи взяли биопсию. И вот тогда результаты исследования показали, что у моего сына лимфома. Сына перевели из хирургического отделения в онкологическое. На следующий день медики сделали пункцию. Как итог — поражение костного мозга 77%. Тогда я впервые и услышала страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз, иммуновариант B-IV. Если честно, то после слов врача у меня подкосились ноги, в глазах почернело и время остановилось. Принять то, что ребенок болен и может умереть, я не пожелаю ни одной матери в мире», — говорит Елена. Свердловские онкологи назначили 6 блоков химиотерапии. «После 4 блока химии провели обследования — из шеи опухоль ушла, но обнаружили зону повышенной активности в подвздошной области. Сделали биопсию, тогда опухоль не обнаружили. Однако где-то через 2 недели мы приехали на пункцию перед выпиской. И опять поражение костного мозга. На этот раз 95%! Мне хотелось кричать, просто кричать от своего бессилия. Я не понимала, как мне жить дальше, что делать и к кому бежать», — рассказывает мама Валерия. После этого Валерий прошел еще два блока мощной высокодозной химиотерапии. «Валера выдержал химию, но, к сожалению, опухоль перестала отвечать на химию. Тогда врачи собрали консилиум, приняли решение о таргетной терапии, но и она не дала положительных результатов. Опухоль продолжила расти. Так получилось, что на этом лечение в России завершилось. Мне рекомендовали обратиться в паллиативную клинику. Одним словом, отправили домой умирать. Именно тогда я решила искать спасение за границей», — поделилась Партина. Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Елена обращалась в несколько клиник, которые специализируются на лечении лейкоза. «Врачи сошлись во мнении, что ему может помочь CAR-T терапия с последующей трансплантацией костного мозга от неродственного донора. Но в России в подобной терапии сыну уже отказали. Турецкие и израильские врачи готовы принять к Валеру на лечение. Гарантий никто не дает, но это шанс. Можно сказать, что последний шанс, чтобы спасти моего сына. Турецкая клиника нам выставила счет, но для меня данная сумма настолько нереальная, что собрать ее в одиночку я точно не смогу», — говорит мама уральского подростка. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Я — мать-одиночка. Турецкие врачи выставили счет в размере 309 тысяч долларов (документ имеется в распоряжение URA.RU). То есть жизнь моего ребенка имеет цену — 30 миллионов рублей. Таких денег у меня нет. Единственная моя надежда — это вы. Прошу вас, не проходите мимо беды. Каждый рубль подарит шанс на полноценную жизнь моему сыну», — посетовала Елена Партина. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.