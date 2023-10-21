Орлову устроили «медиа-прожарку», а публика краснели от пошлостей

Почему «Народная премия» Е1.RU оставила множество вопросов у гостей мероприятия

21 октября 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Орлову пришлось отшучиваться от нападок Варнавы и Малахова весь вечер Фото: Илья Московец © URA.RU Портал Е1.RU рискует испортить отношения с городскими властями из-за приглашенных гостей, попасть в игнор у рестораторов и гостей мероприятия. Подтрунивания над проблемами в транспортной сфере, неожиданная смена номинаций и много пошлостей — как прошла «Народная премия» в 2023 году. Орлову припомнили проблему с общественным транспортом Награждение лучших представителей бизнеса от городского портала E1.RU была шестой по счету, начиная с 2017 года (в 2020-м от мероприятия пришлось отказаться из-за пандемии). В этот раз свердловский губернатор Евгений Куйвашев мероприятие проигнорировал, решив свой отпуск не прерывать. Зато его почетное место рядом с владельцем E1.RU Виктором Шкулевым занял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который прибыл на премию, несмотря на запланированный отдых. Стоит напомнить, что в 2021 году мэр был плохо знаком с медиамагнатом, но и в этот раз он держался несколько в стороне. И вскоре стало ясно почему: над Орловым несколько раз подтрунивали, напоминая о проблемах общественного городского транспорта. Донести проблему с толпами в транспорте до мэра города решили на широкую публику. На заднем фоне — видео из автобуса 012 Фото: Илья Московец © URA.RU «Если не лениться, то общественный транспорт может выйти на новый уровень, — заметил 13-летний приглашенный герой публикаций Александр. — У нас большая нехватка подвижного состава на линиях, ужаснейший подход к обслуживанию людей», — сказал он, обращаясь в Орлову напрямую — тот как раз стоял на сцене со школьником. Тогда мэр решил найти в зале своего зама Алексея Бубнова и посоветовал тому взять парня на стажировку. Затем главе Екатеринбурга прилетела претензия от ведущего премии Андрея Малахова по поводу парковок в городе, а после было показано нашумевшее видео, где водитель 012 автобуса пытается запихнуть женщину в переполненный автобус. У Орлова в ответ нашелся только один комментарий: «Город все-таки и идет, и едет. И Академический вскоре поедет, трамваю быть». На фоне этих шуток главного редактора портала Александра Ашбеля, который в 2022 году пришел на смену краснодарскому журналисту Артему Беседину, вряд ли можно было назвать звездой вечера. Держался он достаточно скромно, и также, как и его предшественник, до сих пор остается загадкой для медиатусовки. Хотя, по слухам тех, кто знаком с ним близко, его называют «хорошим руководителем». Похожую характеристику в прошлом году давали и Беседину, называя его «умным, но неподвижным», и подчеркивая, что все контакты издания держатся на том, что наработала Оксана Маклакова (бывший редактор Е1, ныне возглавляет MSK1.RU). На фоне этого у общества возникает вопрос «А не получится ли так, что спустя несколько дней, Ашбель покинет свой пост подобно Беседину?» Юмористы переборщили с пошлостью Зрители в зале заметили особое внимание ведущих — Екатерины Варнавы и Андрея Малахова — к постельным шуткам. «Ровно два месяца назад мы с вами, Екатерина, вели частное мероприятие. Мы с ней любим корпоративы, свадьбы и деньги», — сказал Антон Зайцев из программы «Орел и решка», который вышел на сцену, чтобы награждать победителя. «Не смей говорить, что мы переспали», — заявила звезда Comedy Women, а после поинтересовалась, куда бы уроженец Екатеринбурга отправился «с золотой картой лишаться девственности». Такое начало премии у людей, сидящих в зале, вызвало растерянность, и в рядах поползли разговоры о том, что хорошего должно быть по чуть-чуть, в противном случае, хлесткий юмор превращается в сортирный. Победители вызвали недоумение В этом году было 11 номинаций, четыре из которых дублировали прошлогодние. Это: «Бар года» — им во второй раз стал Grott бар, «Салон красоты года» — народный барбершоп «Кузьма», «Работодатель года» — семейный магазин плитки и сантехники «КераМир» и «Сделано на Урале» — Арамильская бойлерная пивоварня. Последние два вызвали в зале недоумение. В первом случае люди даже не знали о такой компании, во втором — жаловались, что качество предлагаемого пивоварней алкоголя оставляет желать лучшего. Премия проходила в ККТ «Космос», где людей, по сравнению с прошлым годом, было много Фото: Илья Московец © URA.RU Также призы забрали федеральная сеть спортивных школ «Академия спорта» («Образовательный центр года»), «Классик Дент» («Стоматология года»), YOULAnd («Танцевальная студия года»), xenonshop96 («Автосервис года»), «Бисквитный двор» («Пекарня года») и «Шампурико» («Доставка года»). Кстати, организаторы упомянули, что в этот раз получили рекордный отклик от горожан — именно они выбирали лучшие компании Урала — около 184 тысяч голосов. Однако некоторые гости праздника отмечали, что разговоры о том, что некоторые номинанты пользовались расположением клиентов, так в узких кругах и не прекратились. Многие припоминали, что некоторые конкурсанты предлагали своим посетителям презенты взамен на голоса. При этом самих организаторов никто не хаял, считая, что они к этому непричастны. А рестораторов оставили без внимания Нынче «Народная премия» решила отказаться от номинации «Лучшие рестораны города», оставив взамен только категорию «Бары». Публика ахнула — почему в этот раз от номинации, за которой активно следили горожане, пришлось избавиться? В свою очередь, организаторы говорят, что меняют список «Лучших» каждый год, потому удивляться отсутствию рестораторов в шорт-листе смысла нет. Но, кажется, гастротусовка не сильно расстроилась и нашла себе иное занятие в этот вечер — параллельно с раздачей наград от Е1.RU в Синара Центре шла национальная ресторанная премия WhereToEat. Однако согласятся ли бизнесмены, которые кормят екатеринбуржцев, соревноваться на сайте городского портала между собой в следующем году после нынешней премии, пока остается под вопросом. Как и то факт, что на премию вновь позовут Варнаву и Малахова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Портал Е1.RU рискует испортить отношения с городскими властями из-за приглашенных гостей, попасть в игнор у рестораторов и гостей мероприятия. Подтрунивания над проблемами в транспортной сфере, неожиданная смена номинаций и много пошлостей — как прошла «Народная премия» в 2023 году. Награждение лучших представителей бизнеса от городского портала E1.RU была шестой по счету, начиная с 2017 года (в 2020-м от мероприятия пришлось отказаться из-за пандемии). В этот раз свердловский губернатор Евгений Куйвашев мероприятие проигнорировал, решив свой отпуск не прерывать. Зато его почетное место рядом с владельцем E1.RU Виктором Шкулевым занял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который прибыл на премию, несмотря на запланированный отдых. Стоит напомнить, что в 2021 году мэр был плохо знаком с медиамагнатом, но и в этот раз он держался несколько в стороне. И вскоре стало ясно почему: над Орловым несколько раз подтрунивали, напоминая о проблемах общественного городского транспорта. «Если не лениться, то общественный транспорт может выйти на новый уровень, — заметил 13-летний приглашенный герой публикаций Александр. — У нас большая нехватка подвижного состава на линиях, ужаснейший подход к обслуживанию людей», — сказал он, обращаясь в Орлову напрямую — тот как раз стоял на сцене со школьником. Тогда мэр решил найти в зале своего зама Алексея Бубнова и посоветовал тому взять парня на стажировку. Затем главе Екатеринбурга прилетела претензия от ведущего премии Андрея Малахова по поводу парковок в городе, а после было показано нашумевшее видео, где водитель 012 автобуса пытается запихнуть женщину в переполненный автобус. У Орлова в ответ нашелся только один комментарий: «Город все-таки и идет, и едет. И Академический вскоре поедет, трамваю быть». На фоне этих шуток главного редактора портала Александра Ашбеля, который в 2022 году пришел на смену краснодарскому журналисту Артему Беседину, вряд ли можно было назвать звездой вечера. Держался он достаточно скромно, и также, как и его предшественник, до сих пор остается загадкой для медиатусовки. Хотя, по слухам тех, кто знаком с ним близко, его называют «хорошим руководителем». Похожую характеристику в прошлом году давали и Беседину, называя его «умным, но неподвижным», и подчеркивая, что все контакты издания держатся на том, что наработала Оксана Маклакова (бывший редактор Е1, ныне возглавляет MSK1.RU). На фоне этого у общества возникает вопрос «А не получится ли так, что спустя несколько дней, Ашбель покинет свой пост подобно Беседину?» Зрители в зале заметили особое внимание ведущих — Екатерины Варнавы и Андрея Малахова — к постельным шуткам. «Ровно два месяца назад мы с вами, Екатерина, вели частное мероприятие. Мы с ней любим корпоративы, свадьбы и деньги», — сказал Антон Зайцев из программы «Орел и решка», который вышел на сцену, чтобы награждать победителя. «Не смей говорить, что мы переспали», — заявила звезда Comedy Women, а после поинтересовалась, куда бы уроженец Екатеринбурга отправился «с золотой картой лишаться девственности». Такое начало премии у людей, сидящих в зале, вызвало растерянность, и в рядах поползли разговоры о том, что хорошего должно быть по чуть-чуть, в противном случае, хлесткий юмор превращается в сортирный. В этом году было 11 номинаций, четыре из которых дублировали прошлогодние. Это: «Бар года» — им во второй раз стал Grott бар, «Салон красоты года» — народный барбершоп «Кузьма», «Работодатель года» — семейный магазин плитки и сантехники «КераМир» и «Сделано на Урале» — Арамильская бойлерная пивоварня. Последние два вызвали в зале недоумение. В первом случае люди даже не знали о такой компании, во втором — жаловались, что качество предлагаемого пивоварней алкоголя оставляет желать лучшего. Также призы забрали федеральная сеть спортивных школ «Академия спорта» («Образовательный центр года»), «Классик Дент» («Стоматология года»), YOULAnd («Танцевальная студия года»), xenonshop96 («Автосервис года»), «Бисквитный двор» («Пекарня года») и «Шампурико» («Доставка года»). Кстати, организаторы упомянули, что в этот раз получили рекордный отклик от горожан — именно они выбирали лучшие компании Урала — около 184 тысяч голосов. Однако некоторые гости праздника отмечали, что разговоры о том, что некоторые номинанты пользовались расположением клиентов, так в узких кругах и не прекратились. Многие припоминали, что некоторые конкурсанты предлагали своим посетителям презенты взамен на голоса. При этом самих организаторов никто не хаял, считая, что они к этому непричастны. Нынче «Народная премия» решила отказаться от номинации «Лучшие рестораны города», оставив взамен только категорию «Бары». Публика ахнула — почему в этот раз от номинации, за которой активно следили горожане, пришлось избавиться? В свою очередь, организаторы говорят, что меняют список «Лучших» каждый год, потому удивляться отсутствию рестораторов в шорт-листе смысла нет. Но, кажется, гастротусовка не сильно расстроилась и нашла себе иное занятие в этот вечер — параллельно с раздачей наград от Е1.RU в Синара Центре шла национальная ресторанная премия WhereToEat. Однако согласятся ли бизнесмены, которые кормят екатеринбуржцев, соревноваться на сайте городского портала между собой в следующем году после нынешней премии, пока остается под вопросом. Как и то факт, что на премию вновь позовут Варнаву и Малахова.