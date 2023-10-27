Пермячка в 14 лет уехала работать в Азию и стала звездой брендов

Откровенный рассказ о карьере модели и жизни за границей

27 октября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Девушка работает моделью с семи лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермская школьница Ольга Авдеева подписала контракт с зарубежным модельным агентством в 14 лет и отправилась работать во Вьетнам. В разговоре с URA.RU девушка рассказала о модельном бизнесе, карьере и жизни за границей. — Расскажи, как ты получила зарубежный контракт? — В семь лет мама отвела меня в детское модельное агентство «Inter Kids» в Перми. Там я прошла обучение, и у меня появилась мечта участвовать в съемках и показах за границей. В 2022 году перешла на взрослое направление в агентство «Inter Models». Весной 2023 года мой пермский агент сказала, что есть предложение о работе во Вьетнаме на четыре месяца. Мы с родителями согласились и начали готовиться. Нужно было раньше закончить восьмой класс, и улучшить разговорный английский. Во Вьетнаме Ольга снималась для брендов одежды, купальников и обуви Фото предоставлено Ольгой Авдеевой — Страшно было ехать одной в незнакомую страну? — Страшно было моим родителям (смеется). Когда знакомые узнавали, что я еду одна во Вьетнам говорили: «Ты в 14 лет туда едешь? Бесстрашный ребенок!» А я ехала исполнять свою мечту, поэтому ни капельки не переживала. — Как тебя встретили во Вьетнаме? Где ты жила? — В аэропорту меня встретил букер (менеджер модельного агентства — прим. URA.RU). У них есть традиция снимать новеньких моделей в аэропорту и размещать это видео в социальных сетях, чтобы клиенты узнали о них. После 30 часов перелета я выглядела помятой, но видео получилось очень крутое. Затем меня отвезли в модельный дом. На первом этаже была кухня и зал для репетиций. На втором и третьем — офисы менеджеров агентства и директора. На четвертом и пятом жила я с другими девочками-моделями. Питались мы самостоятельно. Девочки покупали продукты, готовили. А я обычно ходила в кафе или заказывала доставку. По стоимости выходило не дороже, чем в России. Съемки начались прямо в аэропорту города Хошимина сразу после того, как Ольга туда прилетела из России Фото предоставлено Ольгой Авдеевой — Расскажи подробнее про свои расходы и доходы. — За работу на съемках и показах я получала 60%, а остальные 40% делили агент в Перми и агент во Вьетнаме. В модельном бизнесе это считается хорошим условием. Оплату за жилье и перелет, а также покеты (карманные деньги — Ред.) вычитали из зарплаты. Потратила на еду, проезд и остальное почти столько же, сколько заработала, но все же осталась в плюсе. Я не рассчитывала, что привезу большую сумму денег. Эта поездка мне нужна была для опыта. — Не было ли негатива со стороны местных? — Наоборот, там все любят белых моделей. Особенно блондинок. Чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, я не гуляла по ночам. В 10 вечера мы все должны быть дома. Походы по барам и клубам не приветствовались. За это можно было получить штраф от модельного агентства. Заказчики и местные жители позитивно относились к Ольге и другим русским моделям Фото предоставлено Ольгой Авдеевой — Чем модельный бизнес Азии отличается от российского? — Во всех странах разные требования к позированию и дефиле. В азиатском модельном бизнесе больше ценятся женственные и сексуальные девушки с расслабленной походкой от бедра. — Как ты в 14 лет смогла показать свою сексуальность, которая так востребована в Азии? — Мне недолго пришлось этому обучаться. Смотрела, как работают местные топ-модели. Походке меня учил директор вьетнамского агентства, а с позами помогали фотографы и менеджер. Также мне сильно помогло обучение в пермской модельной школе, которое я проходила до поездки. Когда говорила клиентам, что мне 14 лет, они были в восторге от того, как профессионально себя веду. Было много предложений на съемки в свадебных платьях Фото предоставлено Ольгой Авдеевой — Расскажи про работу, много ли было предложений? — Я получала положительные ответы на большинстве кастингов. Работала на «Неделе моды» — это престижно. Снималась в рекламе бренда Levents, были фотосессии для спортивной и повседневной одежды. Больше всего запомнилась первая работа, где в качестве дизайнера и фотографа выступала местная топ-модель. Съемка была у моря и длилась целый день. А также последняя — для бренда купальников. Я получила много свадебных съемок. Они были сложные, но прекрасные. Целый день нужно ходить в неудобных туфлях в шикарных платьях, расшитых драгоценными камнями и стразами. В них нельзя сидеть, есть и пить, чтобы не испортить. Но оно того стоило! Я получила много фотографий в свое портфолио. Во время участия в «Неделе моды» было много кастингов и показов Фото предоставлено Ольгой Авдеевой — Как решила вопросы с учебой? Чем сейчас планируешь заняться? — Я учусь хорошо, поэтому в школе меня отпустили. Но в свободное время я выполняла домашние задания и отправляла их учителям. Сейчас продолжаю работать моделью в Перми. В школьные каникулы поеду работать в Москву. Очень хочу поработать в Корее и Японии. Если мне предложат контракт, уеду и перейду на удаленное обучение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская школьница Ольга Авдеева подписала контракт с зарубежным модельным агентством в 14 лет и отправилась работать во Вьетнам. В разговоре с URA.RU девушка рассказала о модельном бизнесе, карьере и жизни за границей. — Расскажи, как ты получила зарубежный контракт? — В семь лет мама отвела меня в детское модельное агентство «Inter Kids» в Перми. Там я прошла обучение, и у меня появилась мечта участвовать в съемках и показах за границей. В 2022 году перешла на взрослое направление в агентство «Inter Models». Весной 2023 года мой пермский агент сказала, что есть предложение о работе во Вьетнаме на четыре месяца. Мы с родителями согласились и начали готовиться. Нужно было раньше закончить восьмой класс, и улучшить разговорный английский. — Страшно было ехать одной в незнакомую страну? — Страшно было моим родителям (смеется). Когда знакомые узнавали, что я еду одна во Вьетнам говорили: «Ты в 14 лет туда едешь? Бесстрашный ребенок!» А я ехала исполнять свою мечту, поэтому ни капельки не переживала. — Как тебя встретили во Вьетнаме? Где ты жила? — В аэропорту меня встретил букер (менеджер модельного агентства — прим. URA.RU). У них есть традиция снимать новеньких моделей в аэропорту и размещать это видео в социальных сетях, чтобы клиенты узнали о них. После 30 часов перелета я выглядела помятой, но видео получилось очень крутое. Затем меня отвезли в модельный дом. На первом этаже была кухня и зал для репетиций. На втором и третьем — офисы менеджеров агентства и директора. На четвертом и пятом жила я с другими девочками-моделями. Питались мы самостоятельно. Девочки покупали продукты, готовили. А я обычно ходила в кафе или заказывала доставку. По стоимости выходило не дороже, чем в России. — Расскажи подробнее про свои расходы и доходы. — За работу на съемках и показах я получала 60%, а остальные 40% делили агент в Перми и агент во Вьетнаме. В модельном бизнесе это считается хорошим условием. Оплату за жилье и перелет, а также покеты (карманные деньги — Ред.) вычитали из зарплаты. Потратила на еду, проезд и остальное почти столько же, сколько заработала, но все же осталась в плюсе. Я не рассчитывала, что привезу большую сумму денег. Эта поездка мне нужна была для опыта. — Не было ли негатива со стороны местных? — Наоборот, там все любят белых моделей. Особенно блондинок. Чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, я не гуляла по ночам. В 10 вечера мы все должны быть дома. Походы по барам и клубам не приветствовались. За это можно было получить штраф от модельного агентства. — Чем модельный бизнес Азии отличается от российского? — Во всех странах разные требования к позированию и дефиле. В азиатском модельном бизнесе больше ценятся женственные и сексуальные девушки с расслабленной походкой от бедра. — Как ты в 14 лет смогла показать свою сексуальность, которая так востребована в Азии? — Мне недолго пришлось этому обучаться. Смотрела, как работают местные топ-модели. Походке меня учил директор вьетнамского агентства, а с позами помогали фотографы и менеджер. Также мне сильно помогло обучение в пермской модельной школе, которое я проходила до поездки. Когда говорила клиентам, что мне 14 лет, они были в восторге от того, как профессионально себя веду. — Расскажи про работу, много ли было предложений? — Я получала положительные ответы на большинстве кастингов. Работала на «Неделе моды» — это престижно. Снималась в рекламе бренда Levents, были фотосессии для спортивной и повседневной одежды. Больше всего запомнилась первая работа, где в качестве дизайнера и фотографа выступала местная топ-модель. Съемка была у моря и длилась целый день. А также последняя — для бренда купальников. Я получила много свадебных съемок. Они были сложные, но прекрасные. Целый день нужно ходить в неудобных туфлях в шикарных платьях, расшитых драгоценными камнями и стразами. В них нельзя сидеть, есть и пить, чтобы не испортить. Но оно того стоило! Я получила много фотографий в свое портфолио. — Как решила вопросы с учебой? Чем сейчас планируешь заняться? — Я учусь хорошо, поэтому в школе меня отпустили. Но в свободное время я выполняла домашние задания и отправляла их учителям. Сейчас продолжаю работать моделью в Перми. В школьные каникулы поеду работать в Москву. Очень хочу поработать в Корее и Японии. Если мне предложат контракт, уеду и перейду на удаленное обучение.