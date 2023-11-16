Слухи ЯНАО: футбольные страсти росгвардейцев

О надеждах губернатора, гранте для брата его зама и зарплатах пожарных. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Футбол спровоцировал зависть ямальских силовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжит кадровые перестановки в уже сформированном правительстве и очень ждет патриарха Кирилла на открытие главного храма Арктики. Тем временем, замгубернатора ушел в тень, а брат его коллеги получает многомиллионные гранты. Ситуация со школьной реформой продолжает накаляться — учителя все чаще встают на сторону родителей. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, поднимут ли зарплату пожарным и в чем причина возросшей активности депутатов заксобрания. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ЯНАО продолжит кадровые перестановки в правительстве и ведомствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артюхов спешно меняет планы В политтусовке болтают, будто губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось изменить планы по кадровым перестановкам в департаменте образования. «В последний момент в правительстве все переиграли, и на пост директора теперь „тянут“ заместителя — Марата Ныкышова. Говорят, что это связано с тем, что Москва просто не согласует кандидатуру бывшего советника Александры Кирксовой, поскольку она не имеет профильного образования и опыта работы в данной сфере», — делятся инсайдеры. …и графики мероприятий Источники в истеблишменте недоумевают, почему рабочий график губернатора Дмитрия Артюхова стал меняться так неожиданно даже для его ближайшего окружения. Якобы возвращение из Москвы пришлось сместить минимум на день, на день перенесли и открытие молодежного центра в Салехарде. «Говорят, это все из-за встречи с патриархом Кириллом, которая изначально в плане не стояла, но для губернатора оказалась важнее. Окружные власти не теряют надежды, что предстоятель хотя бы в следующем году приедет в столицу ЯНАО на открытие самого большого в Заполярье храмового комплекса — Преображенского собора. Все условия церкви выполнены, даже речку Шайтанку переименовали в Преображенку. Но вот сдать объект, который со скрипом строили с 2012 года, до холодов снова не успели », — рассказывают слухмейкеры. Брат заместителя Артюхова собирает гранты В близких к окружным властным структурам кругах обсуждают многомиллионный грант, который получил родной брат заместителя губернатора ЯНАО Константина Оболтина, Александр. «Александр Оболтин, в свое время проходивший по делу о коммерческом подкупе контрагентов для заключения выгодных контрактов с ямальским филиалом „Ростелекома“, ныне возглавляет АНО „Полярный Урал“. Есть информация, что на разработку дизайн-проекта „Большой ямальской тропы“, идея которой так понравилась властям округа, „аношка“ уже получила грант почти в 10 миллионов рублей. Немудрено, что про тропу раструбили, зато авторов идеи предпочли не вспоминать», — посмеиваются информаторы. Экс-глава Губкинского стал менее публичен после повышения Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Дела Гаранина тормозят назначение В политтусовке ходят слухи, будто проволочки с назначением исполняющего обязанности заместителя губернатора ЯНАО Андрея Гаранина неслучайны. «В Губкинском, мэром которого был Гаранин до назначения в правительство округа, все обсуждают какие-то странные истории с земельными участками и квартирами. Якобы бывшему главе принадлежит участок земли в черте города. Землю некогда планировали передать льготникам, но теперь человек, которого связывают с экс-главой Губкинского, строит на этом месте фешенебельный отель. Сам же и. о. замгубернатора, некогда сверхпубличный, почему-то сейчас предпочитает держаться в тени. Даже праздник самбо, региональную федерацию которого он возглавляет, Гаранин пропустил», — судачат сплетники. Титовский боится ссориться с экс-директором В истеблишменте обсуждают трагикомичную ситуацию, возникшую с связи с заменой экс-директора школы №2 Салехарда Елены Сивицкой. «Власти города думали, после вскрывшихся проблем горожан отвлечет отставка руководителя — мол, после этого все будет хорошо. Но не учли авторитета Сивицкой в городе и то, что новый директор, Марина Колчина, не настолько владеет обстановкой. Теперь подчиненные мэра Салехарда Титовского не знают, как выпутаться из щекотливой ситуации: проблем в школе меньше не стало, а Сивицкая все чаще мелькает в общественной повестке окружной столицы — видимо, на выборах в гордуму в следующем году заслуженный педагог все-таки заявится. И мэрии не хочется, чтобы от оппозиции», — передают слухмейкеры. …а Воронова просят приструнить автохамов В газовой столице поговаривают, что жители Нового Уренгоя просят главу города Андрея Воронова повлиять на работников ООО «Ачим девеломпмент», созданного для разработки газовых месторождений. «Паркуются как хотят, а в ответ на замечания жителей грубят, хамят и угрожают парковать еще больше машин. Обратились в мэрию, а там посоветовали в Госавтоинспекцию жаловаться. Ну что ж, так и сделаем, если мэр Воронов и его подчиненные не помогут», — судачат возмущенные жители. Лидер эсеров ЯНАО неожиданно вернулся в публичную повестку Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Депутаты закрывают KPI В политтусовке ходят слухи, что активность депутатов, представляющих оппозиционное меньшинство в окружном заксобрании, связана с необходимостью отчитываться перед партийным руководством о проделанной за год работе. «Больше всего депутатских откликов за последний месяц получила ситуация со школьной реформой и возникшими в связи с этим проблемами. Самое интересное, что с середины сентября о некоторых парламентариях (например, о лидере ямальских эсеров Максиме Лазареве) вообще практически ничего не было слышно. Занимался какой-то внутрипартийной работой — и вдруг неожиданно решил „моментально отреагировать“ на ситуацию. Не иначе, из Москвы намекнули, что реготделение в ЯНАО „никакое“. Вот и пришлось развить бурную деятельность», — болтают злопыхатели. Росгвардейцы на службе играют в футбол Слухачи в силовом блоке рассказывают, будто ямальские росгвардейцы якобы принимали участие в городском турнире по футболу, в то время как «на бумаге» несли службу согласно графику. «Говорят, что руководство салехардского ОВО позволяет сотрудникам уходить на игры прямо с дежурства, при этом на время их отсутствия никакой замены не делается. А время, которое проходит на играх, оплачивают, как рабочее. Начальник окружного управления вневедомственной охраны полковник Сергей Пьянов не может приструнить городской отдел, и сотрудники-футболисты охотно всем рассказывают: мол, они настолько ценные игроки, что их даже во время смен привлекают к матчам», — болтают сплетники. Учителя жалуются на реформу школ Источники на местах рассказывают, будто уже сами учителя негативно высказываются о создании властями школ старшего звена, где учатся только десяти- и одиннадцатиклассники. «Когда тревогу били родители, им все доказывали, что реформа важная, полезная и обоснованная, что учителя смогут сосредоточиться на подготовке выпускников к поступлению в вузы. Но на деле сами учителя видят — происходит какая-то неразбериха. Авторы новации усложнили жизнь всем: детям, их родителям и педагогам. Старшеклассников перевели в одни школы, а учителя старших классов вынуждены вести уроки у начальных в других. А как быть с семьями, где двое детей разного возраста? По закону они имеют право учиться в одной школе, а их в приказном порядке разделяют по разным заведениям! На этот вопрос департамент образования не хочет ответить?» — недоумевают слухачи. Число первоклассников в ЯНАО растет быстрее, чем строятся новые школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …а власти и не думают останавливаться В политтусовке болтают, что в Салехарде в следующем году в школу №4 переведут не только 10-е классы, но и 11-е. «Четвертая школа повторит судьбу второй — там тоже будут одни старшеклассники учиться. При этом первоклашек в городе с каждым годом все больше и больше, а новые школы еще несколько лет будут строиться. К чему было именно сейчас грандиозную реформу проводить — непонятно. Дождались бы сдачи всех образовательных учреждений для начала. Торопятся, чтобы как можно скорее отчитаться об успехе реформы?» — рассказывают инсайдеры. Сотрудник депмолодежи стал «главным по мерчу» Источники в политбомонде рассказывают, что в Салехарде правительственные и городские чиновники заказывают мерч с ямальскими мотивами у рекламного агентства, принадлежащего сотруднику подведомственной департаменту молодежи организации Вадима Хафизова. «Хафизов „одевает“ чиновников на праздники и изготавливает госучреждениям сувенирную продукцию. Неизвестно, чья была инициатива создать агентство „Коза консалтинг“ — самого Хафизова, или его на эту мысль натолкнули в правительстве. Но теперь у чиновников есть личный поставщик сувениров и одежды на любой вкус — это факт», — болтают злые языки. Пожарные в ЯНАО ожидают достойных зарплат В частях МЧС округа федеральные служащие обсуждают обещание главы регионального управления МСЧ генерала Олега Гилева повысить зарплаты сотрудникам пожарных частей. «Будет это сделано за счет региональных дотаций, как у полицейских, или придется ждать приказа из Москвы — неизвестно. Процесс явно не быстрый, сотрудники МВД таких решений ждали почти год. В итоге доплачивать стал регион, а на федеральном уровне все завязло в согласованиях», — шушукаются огнеборцы. Ведомственные награды МЧС вручили с задержкой на полгода Фото: Антон Белицкий © URA.RU Награды дошли до героев с опозданием Слухачи гадают, с чем связано полугодовое отставание от издания приказа до вручения ведомственных наград МЧС. «Приказ о награждении главы Пуровского района Антона Колодина ведомственной медалью был подписан в конце апреля, а в Ноябрьске награждали уже успевших выйти в отставку работников. Может, глава ямальского управления МЧС Олег Гилев хотел вручить награды непременно лично, или документы по канцеляриям ходили долго, но странности с затягиванием вопроса налицо», — гадают слухачи. Осужденному экс-чиновнику грозит новый срок В судейском сообществе обсуждают упорство стороны защиты экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова, осужденного в Салехарде за многомиллионные хищения. «Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу, но адвокат Сартасова на этом сдаваться не намерен. Впрочем, Сартасов проходит еще по уголовному делу совместно с экс-главой Росреестра Андреем Кудрявцевым, слушания которого начнутся в Новом Уренгое, поэтому, вместо пересмотра приговора или его отмены, экс-чиновнику могут добавить еще пару лет к уже назначенному сроку», — поговаривают инсайдеры. Слухи о музее возмутили горожан В культурной тусовке ЯНАО обсуждают слухи о музее ГУЛАГа, которые ходят по Лабытнанги и Харпу. «В городе, который является центром исправительной системы Ямала, такого быть не может. Планов делать музей лагерей и тюрем не было, но кто-то решил то ли идею подкинуть, то ли просто сплетни распускает. В ЯНАО уже есть музей сталинской 501-й стройки под Надымом на месте бывшего лагпункта ГУЛАГа. Наверное, его вполне достаточно для сохранения исторического наследия такого рода», — уверены источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжит кадровые перестановки в уже сформированном правительстве и очень ждет патриарха Кирилла на открытие главного храма Арктики. Тем временем, замгубернатора ушел в тень, а брат его коллеги получает многомиллионные гранты. Ситуация со школьной реформой продолжает накаляться — учителя все чаще встают на сторону родителей. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, поднимут ли зарплату пожарным и в чем причина возросшей активности депутатов заксобрания. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов спешно меняет планы В политтусовке болтают, будто губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову пришлось изменить планы по кадровым перестановкам в департаменте образования. «В последний момент в правительстве все переиграли, и на пост директора теперь „тянут“ заместителя — Марата Ныкышова. Говорят, что это связано с тем, что Москва просто не согласует кандидатуру бывшего советника Александры Кирксовой, поскольку она не имеет профильного образования и опыта работы в данной сфере», — делятся инсайдеры. …и графики мероприятий Источники в истеблишменте недоумевают, почему рабочий график губернатора Дмитрия Артюхова стал меняться так неожиданно даже для его ближайшего окружения. Якобы возвращение из Москвы пришлось сместить минимум на день, на день перенесли и открытие молодежного центра в Салехарде. «Говорят, это все из-за встречи с патриархом Кириллом, которая изначально в плане не стояла, но для губернатора оказалась важнее. Окружные власти не теряют надежды, что предстоятель хотя бы в следующем году приедет в столицу ЯНАО на открытие самого большого в Заполярье храмового комплекса — Преображенского собора. Все условия церкви выполнены, даже речку Шайтанку переименовали в Преображенку. Но вот сдать объект, который со скрипом строили с 2012 года, до холодов снова не успели », — рассказывают слухмейкеры. Брат заместителя Артюхова собирает гранты В близких к окружным властным структурам кругах обсуждают многомиллионный грант, который получил родной брат заместителя губернатора ЯНАО Константина Оболтина, Александр. «Александр Оболтин, в свое время проходивший по делу о коммерческом подкупе контрагентов для заключения выгодных контрактов с ямальским филиалом „Ростелекома“, ныне возглавляет АНО „Полярный Урал“. Есть информация, что на разработку дизайн-проекта „Большой ямальской тропы“, идея которой так понравилась властям округа, „аношка“ уже получила грант почти в 10 миллионов рублей. Немудрено, что про тропу раструбили, зато авторов идеи предпочли не вспоминать», — посмеиваются информаторы. Дела Гаранина тормозят назначение В политтусовке ходят слухи, будто проволочки с назначением исполняющего обязанности заместителя губернатора ЯНАО Андрея Гаранина неслучайны. «В Губкинском, мэром которого был Гаранин до назначения в правительство округа, все обсуждают какие-то странные истории с земельными участками и квартирами. Якобы бывшему главе принадлежит участок земли в черте города. Землю некогда планировали передать льготникам, но теперь человек, которого связывают с экс-главой Губкинского, строит на этом месте фешенебельный отель. Сам же и. о. замгубернатора, некогда сверхпубличный, почему-то сейчас предпочитает держаться в тени. Даже праздник самбо, региональную федерацию которого он возглавляет, Гаранин пропустил», — судачат сплетники. Титовский боится ссориться с экс-директором В истеблишменте обсуждают трагикомичную ситуацию, возникшую с связи с заменой экс-директора школы №2 Салехарда Елены Сивицкой. «Власти города думали, после вскрывшихся проблем горожан отвлечет отставка руководителя — мол, после этого все будет хорошо. Но не учли авторитета Сивицкой в городе и то, что новый директор, Марина Колчина, не настолько владеет обстановкой. Теперь подчиненные мэра Салехарда Титовского не знают, как выпутаться из щекотливой ситуации: проблем в школе меньше не стало, а Сивицкая все чаще мелькает в общественной повестке окружной столицы — видимо, на выборах в гордуму в следующем году заслуженный педагог все-таки заявится. И мэрии не хочется, чтобы от оппозиции», — передают слухмейкеры. …а Воронова просят приструнить автохамов В газовой столице поговаривают, что жители Нового Уренгоя просят главу города Андрея Воронова повлиять на работников ООО «Ачим девеломпмент», созданного для разработки газовых месторождений. «Паркуются как хотят, а в ответ на замечания жителей грубят, хамят и угрожают парковать еще больше машин. Обратились в мэрию, а там посоветовали в Госавтоинспекцию жаловаться. Ну что ж, так и сделаем, если мэр Воронов и его подчиненные не помогут», — судачат возмущенные жители. Депутаты закрывают KPI В политтусовке ходят слухи, что активность депутатов, представляющих оппозиционное меньшинство в окружном заксобрании, связана с необходимостью отчитываться перед партийным руководством о проделанной за год работе. «Больше всего депутатских откликов за последний месяц получила ситуация со школьной реформой и возникшими в связи с этим проблемами. Самое интересное, что с середины сентября о некоторых парламентариях (например, о лидере ямальских эсеров Максиме Лазареве) вообще практически ничего не было слышно. Занимался какой-то внутрипартийной работой — и вдруг неожиданно решил „моментально отреагировать“ на ситуацию. Не иначе, из Москвы намекнули, что реготделение в ЯНАО „никакое“. Вот и пришлось развить бурную деятельность», — болтают злопыхатели. Росгвардейцы на службе играют в футбол Слухачи в силовом блоке рассказывают, будто ямальские росгвардейцы якобы принимали участие в городском турнире по футболу, в то время как «на бумаге» несли службу согласно графику. «Говорят, что руководство салехардского ОВО позволяет сотрудникам уходить на игры прямо с дежурства, при этом на время их отсутствия никакой замены не делается. А время, которое проходит на играх, оплачивают, как рабочее. Начальник окружного управления вневедомственной охраны полковник Сергей Пьянов не может приструнить городской отдел, и сотрудники-футболисты охотно всем рассказывают: мол, они настолько ценные игроки, что их даже во время смен привлекают к матчам», — болтают сплетники. Учителя жалуются на реформу школ Источники на местах рассказывают, будто уже сами учителя негативно высказываются о создании властями школ старшего звена, где учатся только десяти- и одиннадцатиклассники. «Когда тревогу били родители, им все доказывали, что реформа важная, полезная и обоснованная, что учителя смогут сосредоточиться на подготовке выпускников к поступлению в вузы. Но на деле сами учителя видят — происходит какая-то неразбериха. Авторы новации усложнили жизнь всем: детям, их родителям и педагогам. Старшеклассников перевели в одни школы, а учителя старших классов вынуждены вести уроки у начальных в других. А как быть с семьями, где двое детей разного возраста? По закону они имеют право учиться в одной школе, а их в приказном порядке разделяют по разным заведениям! На этот вопрос департамент образования не хочет ответить?» — недоумевают слухачи. …а власти и не думают останавливаться В политтусовке болтают, что в Салехарде в следующем году в школу №4 переведут не только 10-е классы, но и 11-е. «Четвертая школа повторит судьбу второй — там тоже будут одни старшеклассники учиться. При этом первоклашек в городе с каждым годом все больше и больше, а новые школы еще несколько лет будут строиться. К чему было именно сейчас грандиозную реформу проводить — непонятно. Дождались бы сдачи всех образовательных учреждений для начала. Торопятся, чтобы как можно скорее отчитаться об успехе реформы?» — рассказывают инсайдеры. Сотрудник депмолодежи стал «главным по мерчу» Источники в политбомонде рассказывают, что в Салехарде правительственные и городские чиновники заказывают мерч с ямальскими мотивами у рекламного агентства, принадлежащего сотруднику подведомственной департаменту молодежи организации Вадима Хафизова. «Хафизов „одевает“ чиновников на праздники и изготавливает госучреждениям сувенирную продукцию. Неизвестно, чья была инициатива создать агентство „Коза консалтинг“ — самого Хафизова, или его на эту мысль натолкнули в правительстве. Но теперь у чиновников есть личный поставщик сувениров и одежды на любой вкус — это факт», — болтают злые языки. Пожарные в ЯНАО ожидают достойных зарплат В частях МЧС округа федеральные служащие обсуждают обещание главы регионального управления МСЧ генерала Олега Гилева повысить зарплаты сотрудникам пожарных частей. «Будет это сделано за счет региональных дотаций, как у полицейских, или придется ждать приказа из Москвы — неизвестно. Процесс явно не быстрый, сотрудники МВД таких решений ждали почти год. В итоге доплачивать стал регион, а на федеральном уровне все завязло в согласованиях», — шушукаются огнеборцы. Награды дошли до героев с опозданием Слухачи гадают, с чем связано полугодовое отставание от издания приказа до вручения ведомственных наград МЧС. «Приказ о награждении главы Пуровского района Антона Колодина ведомственной медалью был подписан в конце апреля, а в Ноябрьске награждали уже успевших выйти в отставку работников. Может, глава ямальского управления МЧС Олег Гилев хотел вручить награды непременно лично, или документы по канцеляриям ходили долго, но странности с затягиванием вопроса налицо», — гадают слухачи. Осужденному экс-чиновнику грозит новый срок В судейском сообществе обсуждают упорство стороны защиты экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова, осужденного в Салехарде за многомиллионные хищения. «Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу, но адвокат Сартасова на этом сдаваться не намерен. Впрочем, Сартасов проходит еще по уголовному делу совместно с экс-главой Росреестра Андреем Кудрявцевым, слушания которого начнутся в Новом Уренгое, поэтому, вместо пересмотра приговора или его отмены, экс-чиновнику могут добавить еще пару лет к уже назначенному сроку», — поговаривают инсайдеры. Слухи о музее возмутили горожан В культурной тусовке ЯНАО обсуждают слухи о музее ГУЛАГа, которые ходят по Лабытнанги и Харпу. «В городе, который является центром исправительной системы Ямала, такого быть не может. Планов делать музей лагерей и тюрем не было, но кто-то решил то ли идею подкинуть, то ли просто сплетни распускает. В ЯНАО уже есть музей сталинской 501-й стройки под Надымом на месте бывшего лагпункта ГУЛАГа. Наверное, его вполне достаточно для сохранения исторического наследия такого рода», — уверены источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.