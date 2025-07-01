Именитая лыжница возглавила федерацию лыжных гонок Ямала

Федерацию лыжных гонок возглавила чемпионка Европы
Федерацию лыжных гонок Ямало-Ненецкого автономного округа возглавила Юлия Макарова. Об этом сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.
«Юлия Макарова, возглавляющая окружную Федерацию биатлона, будет руководить и Федерацией лыжных гонок Ямала», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Девушка является чемпионкой мира по биатлону.
Макарова родилась в Лабытнанги. Неоднократно выигрывала чемпионаты России и Европы по биатлону.
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