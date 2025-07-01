01 июля 2025

Именитая лыжница возглавила федерацию лыжных гонок Ямала

Юлия Макарова возглавила федерацию лыжных гонок ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Федерацию лыжных гонок возглавила чемпионка Европы
Федерацию лыжных гонок возглавила чемпионка Европы Фото:

Федерацию лыжных гонок Ямало-Ненецкого автономного округа возглавила Юлия Макарова. Об этом сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.

«Юлия Макарова, возглавляющая окружную Федерацию биатлона, будет руководить и Федерацией лыжных гонок Ямала», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Девушка является чемпионкой мира по биатлону.

Макарова родилась в Лабытнанги. Неоднократно выигрывала чемпионаты России и Европы по биатлону.

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Федерацию лыжных гонок Ямало-Ненецкого автономного округа возглавила Юлия Макарова. Об этом сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту. «Юлия Макарова, возглавляющая окружную Федерацию биатлона, будет руководить и Федерацией лыжных гонок Ямала», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Девушка является чемпионкой мира по биатлону. Макарова родилась в Лабытнанги. Неоднократно выигрывала чемпионаты России и Европы по биатлону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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