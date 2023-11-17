Курганские слухи: главному коммунисту помешали проголосовать

Об аресте бывшего спикера, забытом лидере КПРФ и войне за елки. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

За депутата-коммуниста заступились коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Вадим Шумков стал чаще устраивать выездные проверки в округах, лидера курганской КПРФ Виктора Зырянова чуть ли не лишили возможности проголосовать, полицейские не могут поймать администратора паблика, оскорбляющего депутатов, а владельцы елочных питомников перед Новым годом стали нападать на участки конкурентов. Об этом и многом другом в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Работу губернатора одобрили в правительстве РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шумков получит миллиарды после похвалы Хуснуллина Губернатора Вадима Шумкова за ремонт дорог на днях похвалил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По слухам, после этого область сможет без проблем получить новые миллиарды рублей на нацпроекты. «По протяженности Курганская область, действительно, отличилась. Регион отчитался о ремонте и строительстве 300 км дорог по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“. Есть, конечно, замечания к качеству этого полотна — местами это щебенка, по которой сложно проехать, не застряв. Тем не менее, теперь регион сможет претендовать на получение федеральных денег как минимум в том же объеме, который был в 2023 году», — говорят источники. В этом году на строительство дорог в рамках нацпроекта в регионе было потрачено 2,71 млрд рублей. Губернатор устроил ревизию объектов, на которые давал деньги Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, стал чаще ездить в муниципальные округа. «Шумков стал активно ездить по округам. Особенно тщательно он проверяет округа, где выделяли деньги на реализацию крупных проектов», — сообщают сплетники. По их словам, конец года — время отчетов, поэтому неудивительно, что губернатор именно сейчас стал чаще лично проверять результаты строек и ремонтов. Первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов пытался проголосовать против законопроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В облдуме забыли про лидера КПРФ В курганской облдуме, по слухам, лидер региональной КПРФ Виктор Зырянов чуть ли не лишился возможности проголосовать на заседании комиссий, связанном с бюджетом. «После изучения проекта бюджета каждый комитет решал, выносить ли документ на заседание думы. Когда дошло дело до бюджетного комитета, спросили только тех, кто проголосовал „за“ и воздержался. Зырянов уже готовился голосовать против, но председатель заседания Марат Исламов сменил тему, объясняя преимущества нового бюджета. Он уже готов был завершать заседание, но депутаты напомнили ему, что Зырянову не дали проголосовать против. После этого коммунисту дали такую возможность», — заметили сплетники. За два заседания против вынесения проекта бюджета на заседание думы высказались три депутата. Все они представляют КПРФ. Мэрии не дают оправдаться в соцсетях Администратор одного из пабликов во «ВКонтакте», где регулярно критикуют мэрию Шадринска, по слухам, заблокировал аккаунт городской администрации. Из-за этого чиновники не могут оставлять комментарии в группе. «В сообществе периодически появляются посты, в которых критикуют местных чиновников, при этом им самим не дают высказаться. Представители сообщества подают свои посты, как борьбу за справедливость, но где же она, если у второй стороны нет возможности объясниться?» — возмущаются жители. При этом, по их словам, представители мэрии обычно оперативно отвечают в других городских сообществах. Алла Важенина работает в администрации Губкинского с 15 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшие коллеги олимпийской чемпионки ждут приглашений на Ямал Некоторые чиновники из Шадринска, с которыми до переезда в ЯНАО работала олимпийская чемпионка Алла Важенина, по слухам, ждут, когда она позовет их работать с собой. «Многим коллегам Важенина нравилась, они были довольны как она работает. Те, кто особенно был приближен к чиновнице ждут, что уехавшая землячка сможет их потянуть за собой. У некоторых уже есть чемоданное настроение», — шепчутся слухачи. Ранее стало известно, что Важенина 15 ноября была назначена начальником управления спорта в администрации города Губкинский. До этой должности она полгода занимала пост руководителя одного из комитетов в мэрии Шадринска. Экс-председатель районной думы попался после внутренней проверки Бывший спикер Каргапольской районной думы и главный технолог местного машиностроительного завода Евгений Кучин, по слухам, был арестован после внутренней проверки. «Депутата Кучина и еще одного менеджера каргапольского машзавода якобы задержали после обращения в ФСБ руководителей головного предприятия „Корвет“. Те попросили силовиков проверить поставщика инструмента из Челябинска, чья доля поставок резко выросла. Так была раскрыта схема возможного подкупа руководителей дочернего предприятия», — уверяют знакомые с бывшими коллегами арестованного. Главного технолога завода в Каргапольском округе задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье о коммерческом подкупе в размере более 1,5 млн рублей. Сейчас фигурант, оказавшийся председателем местной районной думы, находится под домашним арестом. Днем в мэрии не отвечают на звонки жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия округа не отвечает на звонки жителей Жители Каргапольского округа, по слухам, жалуются, что в администрацию практически невозможно днем в рабочее время дозвониться по телефону. «По указанному на сайте администрации номеру никто не берет трубку. Чиновники увлеклись соцсетями и забыли про классические средства связи», — недовольны сельчане. Депутаты подключились к пиару ЖК от тюменского застройщика Депутаты облдумы, по слухам, слишком часто стали говорить о перспективности проекта тюменских девелоперов «Малиновые высоты» в микрорайоне Левашово. «Слишком уж часто начали упоминать везде этот ЖК, видимо, власти заинтересованы в его продвижении», — обсуждают слухачи. Ранее уже сообщалось, что рядом с комплексом, который планируется закончить до 2037 года, построят большую школу, так как властям выгодно чтобы тюменский застройщик заходил в регион и строил качественное жилье. По слухам, молодые семьи будут склонять к покупке квартир в этом микрорайоне, отводя на второй план остальных застройщиков в других районах города. Аккаунты активиста Сергея Еремина были заблокированы по решению Генпрокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунист, заподозренный в экстремизме, создал новый аккаунт для критики властей Лидер курганского движения «Антиуран», член КПРФ Сергей Еремин после блокировки в соцсетях по требованию Генпрокуратуры РФ всех его групп и профилей по подозрению в экстремизме и «разжигании социальной розни», по слухам, создает новые аккаунты. Где и продолжит публиковать свои посты. В то же время сплетники считают, что Еремин зря суетится. «Только ленивый не проверяет „Далур“ на безопасность добычи урана. Среди чиновников уже давно хотели, чтобы он замолчал, но, видимо, не получилось», — шепчутся сплетники. Также слухачи опасаются, что он может повторить судьбу своей коллеги-антиуранщицы Любови Кудряшовой, которую отправили на лечение в психиатрическую больницу в 2019 году. ГИБДД грозит волна увольнений Инспекторы ДПС, по слухам, жалуются на выросшую нагрузку после изменения графика работы. Это может стать причиной новых увольнений. «Из ГИБДД могут сбежать сотрудники после введения нового графика работы. Раньше ребята работали 2 через 2, теперь график 4 через1. В рабочих днях плавающее количество часов, но одного выходного за пятидневку на отдых не хватает. Молодежи такая нагрузка не по душе, многие подумывают об увольнении», — делятся отзывами собеседники полицейских. Ранее в регионе представители ГИБДД заявляли, что число аварий становится меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ГИБДД пришлось признать рост смертности в ДТП Сотрудники ГИБДД признали, что в регионе увеличилось число погибших в авариях. К этому их, по слухам, подтолкнул резкий рост числа ДТП, о котором невозможно было умолчать. Прежде в ведомстве утверждали, что за пять лет данные об аварийности постоянно снижаются. «Глава Госавтоинспекции Михаил Чебыкин заявил, что за неполный год в регионе погибло 125 человек в авариях. Для сравнения — годом ранее зафиксировали 113 летальных исходов, а в 2021 году было 112 жертв аварий. Пора принимать меры и снижать смертность в ДТП», — говорят автомобилисты. В регионе уже состоялось межведомственное совещание, направленное на снижение аварийности на трассах в зимний период. У скандального врача арестовали имущество У врача из Шадринска, находящегося в СИЗО по обвинению во взятках, по слухам, арестовали имущество. «У Сергея Вдовина, которого обвиняют в получении взяток от уклонистов от службы в армии, арестовали имущество. Сейчас защита пытается опротестовать решение», — говорят сплетники из числа бывших силовиков. Врача-уролога Шадринской ЦРБ Вдовина арестовали в январе по обвинению в получении взяток за выдачу молодым людям призывного возраста фиктивных медицинских свидетельств. Мужчина находится в СИЗО, следователи якобы нашли десятки эпизодов. Суммы взяток достигали 100 тысяч рублей с человека. Полицейские приглашали владельца паблика для дачи показаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские бессильны против паблика в ВК В Шадринске полицейские, по слухам, оказались бессильны против администратора местного паблика во «ВКонтакте», на который депутаты и общественники жалуются из-за клеветы и оскорблений. «Больше года полицейские не могли установить номер телефона, на который зарегистрирована группа и с которого публикуют оскорбительные посты. После жалоб на бездействие в прокуратуру номер установили, нашли владельца номера и даже пригласили его в отдел полиции для дачи пояснений. Но мужчина заявил, что сим-карту он давно потерял и вообще не при делах. Доверчивые стражи порядка не стали требовать блокировки номера. Паблик продолжает работать на потеху публике», — рассказывают сплетники. Приставы в Щучьем помешали выплате долга по зарплате Щучанские приставы сыграли на руку властям, которые, по слухам, не спешат выплачивать долги по зарплате бывшим работникам МУП «Рублевское». «Выплаты вроде начались, но приставы приостановили их. В результате МУП быстро ликвидировали, имущества у предприятия теперь нет, а работники остались без зарплат. Администрация Щучанского округа на себя выплаты не берет, несмотря на то, что это было муниципальное предприятие», — рассказывают сплетники. В 2022 году работники МУП «Рублевское» в экстренном порядке переложили 800 метров ветхой теплотрассы. Им не выплатили 500 тысяч рублей, хотя они обращались в прокуратуру, трудинспекцию и в суд. Врачу настойчиво предлагают работать в депздраве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замглавврача не хочет переходить на работу в депздрав Заместитель главврача одной из больниц Кургана, по слухам, отказывается принимать предложение департамента здравоохранения Курганской области о работе. «Замглавврача предлагают должность в депздраве, но она не хочет принимать предложение. И даже готова уволиться и уехать в другой регион, если в депздраве будут настаивать» — рассказывают сочувствующие. В ведомстве сейчас вакантны несколько должностей, в том числе руководителей управлений и отделов. Предыдущим работникам, по слухам, пришлось уволиться из-за разногласий с руководством. На сына экс-главы курганской ГИБДД будут жаловаться в Генеральную прокуратуру Обсуждают, что ребенок бывшего начальника Госавтоинспекции стал участником детской драки со своим сверстником — мальчиком, который на тот момент учился в первом классе. После произошедшего конфликта ребенок получил удар от сына экс-начальника ГИБДД и вынужден проходить лечение. Сплетники отмечают, что его мама планирует писать жалобу в Генеральную прокуратуру. «Ребенок не поставлен на учет. Более того, неизвестно, проводились ли с ним профилактические беседы. Иными словами, школьник избежал какого-либо наказания», — говорят инсайдеры. Планируется, что штрафами за перегруз будет заниматься только Ространснадзор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесменам хотят перекрыть возможность избежать наказания за перегруз Представители Росавтодора, по слухам, хотят снять с чиновников «Курганавтодора» ответственность за оформление штрафов для тех, кто ездит по трассам с перегрузом. Теперь бизнесменам, которые раньше пытались договориться с местными чиновниками, будет сложнее избежать наказания. «Сейчас оформлением документов для пойманных с перегрузом занимаются в „Курганавтодоре“, а уже потом дело пойманного переходит в Ространснадзор. Из-за этого есть вероятность, что местные бизнесмены попытаются подкупить курганских чиновников. Чтобы избежать возможных проблем, Росавтодор исключит своих подчиненных из цепочки», — рассказывают сплетники. Водителей с перегрузом ловят в пунктах весогабаритного контроля. Общая сумма штрафа за перегруз может достигать 800 тысяч рублей. Бизнесмен не смог продать долгострой из-за чиновников Предприниматель Андрей Лустин, по слухам, долгое время пытался продать долгострой в ЦПКиО, который долгие годы власти Кургана не давали завершить. Слухачи утверждают, что потенциальных покупателей спугнули взаимоотношения чиновников и бизнесмена. «Возможно, инвесторы бы и купили у Лустина долгострой, но испугались, что им также могут на годы заморозить проект. Поэтому не захотели рисковать деньгами», — обсуждают сплетники. Владелец недостроя не мог закончить объект с конца 90-х годов. В разное время на участке планировалось строительство кафе и спорткомплекса, однако чиновники не выдавали разрешений. Спустя 24 года мэрия дала добро на реконструкцию здания в детский центр. Горожане заметили, что иногороднее начальство предпочитает жить в гостиницах Фото: Размик Закарян © URA.RU Директор курганского телецентра из Тюмени живет в гостинице По слухам, директор курганского филиала РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) Дмитрий Добродеев живет в одной из гостиниц. «Последнее время все иногородние начальники и специалисты ютятся в гостиницах. Видимо не стремятся тут оседать совсем, поэтому жилье не берут», — шепчутся сплетники. Ранее сообщалось, что в спа-центре комплекса «Семья» проживает иногородний главврач онкоцентра Савченко. Жителям округа стало труднее жаловаться после закрытия газеты Жители Кетовского округа, по слухам, после закрытия газеты «Собеседник» не могут добиться, чтобы об их проблемах рассказали в газете «Новый мир», которая стала ее преемницей. «После закрытия „Собеседника“ читателям посоветовали рассказывать о свои проблемах в „Новом мире“. Однако пожаловавшимся в газету предложили обратиться по поводу публикации в коммерческий отдел», — жалуются сплетники. Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Власти отметили, что жители могут следить за новостями своего округа в газете «Новый мир». В одноименный холдинг входила и газета «Собеседник». С помощью статуса водителя горожане стали следить за ситуацией на дорогах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганцы массово становятся фальшивыми таксистами По слухам, курганцы начали устраиваться водителями в местные сервисы заказа такси, чтобы следить за ситуацией на дорогах. Сплетники говорят, что таким образом жителям стало легче понять, в какие районы города труднее всего попасть. «Они (курганцы) подают паспорт и документы на машину, но не выходят на смены. Система агрегаторов за это не наказывает и спокойно позволяет следить за ситуацией на дорогах. Более того, руководство сервисов заказа такси не дает сроков пребывания в системе или каких-то установок таким водителям», — обсуждают инсайдеры. Бизнесмен пиарится за счет нового памятника Гендиректор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, по слухам, будет устанавливать новый памятник в горсаду, чтобы увеличить свой вес в информационном пространстве. Так, на недавнем заседании депутатской комиссии по социальной политике при одном голосе против одобрили проект по установке памятника Николаю Чудотворцу для рассмотрения в курганской гордуме. «Понятно, что это пиар-кампания и Парышева, и церкви, и властей. Всем выгодно. Но не лучше ли почтить память святого на в парке, а в каком-то другом месте?» — обсуждают слухачи. В домах появляется все больше студий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В проектах новостроек стало больше квартир-студий из-за низкого дохода населения Застройщики в Кургане, по слухам, стали возводить многоквартирные дома с большим количеством квартир-студий из-за неспособности населения купить себе жилье. «Застройщики вписывают в проекты большой процент студий и однокомнатных квартир», — говорят сплетники. А предприимчивые курганцы, у которых есть деньги на покупку дополнительного жилья, якобы, скупают студии для дальнейшей сдачи в аренду тем, кто не может себе позволить взять их в ипотеку. С поднятием ипотечных ставок купить недвижимость становится сложнее, а спрос на съем жилья такой высокий, что на одну арендную квартиру может претендовать три и более потенциальных жильцов. На «курганской Рублевке» хотят построить страусиную ферму В селе Введенское в Кетовском округе, по слухам, хотят построить ферму по разведению страусов. «Говорят, что уже начали готовить площадку. Только пока непонятно, будет это контактный зоопарк или займутся выращиванием птицы», — шепчутся сплетники. Спорный участок находится возле памятника бойцам Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU … и не могут найти виноватых, кто продал землю похоронщикам В селе Введенское не могут найти тех, кто продал земельный участок земли на тротуаре похоронной службе. По слухам, местные жители требуют власти наказать виновных в якобы незаконной продаже земли. «Те, кто „нарезал“ этот участок и разрешил продать, уже давно не работают в мэрии. Многих волнует на каком основании вообще землю отдавали похоронщикам. Почему нынешняя власть в округе ничего не предпринимает и дает строить им здание ритуальной службы на тротуаре», — обсуждают слухачи. Ранее курганцы возмутились строительством похоронного дома в центре села на месте тротуара рядом с памятником солдатам Великой Отечественной войны. Похоронщики заявляли, что земля находится в частной собственности, а тротуар был сделан после выкупа участка. При этом они отмечали, что сделают пешеходную зону для сельчан в другом месте. Из-за стройки крупного ЖК в микрорайоне подорожают участки В Кургане говорят, что земля в микрорайоне Левашово с годами будет дорожать из-за строительства комплекса «Малиновые высоты». «Этот проект подразумевает много разных объектов инфраструктуры, в том числе тех, которых нигде нет в городе. В результате влияния разных факторов — транспортная доступность, досуг и прочее — уровень и качество жизни будет расти, а с ними и цена», — говорят слухачи. Но сплетники отмечают, что это произойдет только в случае полной реализации проекта. А стройку планируют завершить только в 2030 году. У руководителей больниц нет допуска к некоторым препаратам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У новых руководителей больниц появились проблемы У некоторых руководителей больниц и филиалов медучреждений, по слухам, нет допуска к обороту наркотических и психотропных медикаментов. Из-за этого препараты не списывают длительное время. «Такие препараты находятся на особом учете, они хранятся под замком, списываются в присутствии комиссии. У врача должен быть допуск к обороту препаратами. Если препаратов вдруг недосчитаются, руководитель понесет ответственность вплоть до уголовной», — рассказывает собеседник. В Кургане забыли про новые названия объектов В Кургане представители власти тратят время и деньги, присваивая чьи-либо имена объектам, но в дальнейшем, по слухам, новые названия почти не используются. «Теперь в Кургане есть горсад имени Александра Невского, художественный музей имени Германа Травникова и мемориальный комплекс имени Терентия Мальцева. Но почти никто не использует новых названий, получается, что деньги и время были потрачены впустую», — говорят сплетники. По их мнению, чаще всего по именам упоминаются лишь медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова и несколько городских библиотек. Магазин особо известен среди представителей субкультур Фото: Сергей Русанов © URA.RU Легендарный молодежный магазин спустя 10 лет работы сменит стиль Отмечается, что один популярных молодежных магазинов, который начал первым продавать американские и японские продукты в Кургане, будет менять свой стиль. Инсайдеры говорят, что сейчас руководство магазина занято распродажей остатков товаров и ищет новых поставщиков. «Пока владельцы бизнеса скрывают новый стиль магазина. Остатки распродают, а новых вещей и обуви не завозят. Еда и мелочи по-прежнему привозятся. По одежде и обуви подбирают поставщиков. Говорят, что закрываться не планируют», — обсуждают слухачи. В селах месяцами не могут починить флюорографы В селе Введенское, по слухам, длительное время не работает флюорограф, из-за чего местных жителей отправляют на обследования в Курган или Кетово. По слухам, такая проблема имеется еще в нескольких учреждениях области. «Проблема с ремонтом медтехники будет только обостряться. Медицинское оборудование в большинстве учреждений зарубежное, а с комплектующими деталями и обслуживанием аппаратов сейчас напряженная ситуация. Не исключено, что скоро на оставшиеся аппараты будет очередь, если не найдется какое-то решение», — вздыхают сплетники. Массажистка за дополнительные услуги брала десятки тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганскую массажистку уволили за секс с клиентом Работница одного из массажных клубов Кургана, по слухам, предлагала клиентам «дополнительные интимные услуги», которые запрещены законом. Говорят, ее удалось поймать, когда один из клиентов показал администрации перевод на онлайн-банк девушки за секс с ней. «Суммы за одного „клиента“ доходили до 20-30 тысяч рублей. Заработала она на этом явно больше 300 тысяч. Но то, что поймали — неудивительно, она сама всем это рассказывала постоянно» — говорят слухачи. На сайте салона также указано, что любые интим-услуги запрещены, обещая лишь имитировать ласки. В питомниках развернулась новая война за новогодние елки Жители Юргамышского округа, по слухам, нападают на конкурентов и вредят участкам, где выращиваются новогодние елки. «Один из владельцев елочных питомников пожаловался, что на него напали конкуренты. При этом полиция якобы игнорирует его заявления», — говорят местные бизнесмены. В прошлом году один из владельцев участков, выращивающий елки, жаловался на срыв поставки товара в соседние регионы. Мужчина из Юргамышского района заявил, что на него напали с оружием и забрали партию елок. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Вадим Шумков стал чаще устраивать выездные проверки в округах, лидера курганской КПРФ Виктора Зырянова чуть ли не лишили возможности проголосовать, полицейские не могут поймать администратора паблика, оскорбляющего депутатов, а владельцы елочных питомников перед Новым годом стали нападать на участки конкурентов. Об этом и многом другом в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Шумков получит миллиарды после похвалы Хуснуллина Губернатора Вадима Шумкова за ремонт дорог на днях похвалил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По слухам, после этого область сможет без проблем получить новые миллиарды рублей на нацпроекты. «По протяженности Курганская область, действительно, отличилась. Регион отчитался о ремонте и строительстве 300 км дорог по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“. Есть, конечно, замечания к качеству этого полотна — местами это щебенка, по которой сложно проехать, не застряв. Тем не менее, теперь регион сможет претендовать на получение федеральных денег как минимум в том же объеме, который был в 2023 году», — говорят источники. В этом году на строительство дорог в рамках нацпроекта в регионе было потрачено 2,71 млрд рублей. Губернатор устроил ревизию объектов, на которые давал деньги Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по слухам, стал чаще ездить в муниципальные округа. «Шумков стал активно ездить по округам. Особенно тщательно он проверяет округа, где выделяли деньги на реализацию крупных проектов», — сообщают сплетники. По их словам, конец года — время отчетов, поэтому неудивительно, что губернатор именно сейчас стал чаще лично проверять результаты строек и ремонтов. В облдуме забыли про лидера КПРФ В курганской облдуме, по слухам, лидер региональной КПРФ Виктор Зырянов чуть ли не лишился возможности проголосовать на заседании комиссий, связанном с бюджетом. «После изучения проекта бюджета каждый комитет решал, выносить ли документ на заседание думы. Когда дошло дело до бюджетного комитета, спросили только тех, кто проголосовал „за“ и воздержался. Зырянов уже готовился голосовать против, но председатель заседания Марат Исламов сменил тему, объясняя преимущества нового бюджета. Он уже готов был завершать заседание, но депутаты напомнили ему, что Зырянову не дали проголосовать против. После этого коммунисту дали такую возможность», — заметили сплетники. За два заседания против вынесения проекта бюджета на заседание думы высказались три депутата. Все они представляют КПРФ. Мэрии не дают оправдаться в соцсетях Администратор одного из пабликов во «ВКонтакте», где регулярно критикуют мэрию Шадринска, по слухам, заблокировал аккаунт городской администрации. Из-за этого чиновники не могут оставлять комментарии в группе. «В сообществе периодически появляются посты, в которых критикуют местных чиновников, при этом им самим не дают высказаться. Представители сообщества подают свои посты, как борьбу за справедливость, но где же она, если у второй стороны нет возможности объясниться?» — возмущаются жители. При этом, по их словам, представители мэрии обычно оперативно отвечают в других городских сообществах. Бывшие коллеги олимпийской чемпионки ждут приглашений на Ямал Некоторые чиновники из Шадринска, с которыми до переезда в ЯНАО работала олимпийская чемпионка Алла Важенина, по слухам, ждут, когда она позовет их работать с собой. «Многим коллегам Важенина нравилась, они были довольны как она работает. Те, кто особенно был приближен к чиновнице ждут, что уехавшая землячка сможет их потянуть за собой. У некоторых уже есть чемоданное настроение», — шепчутся слухачи. Ранее стало известно, что Важенина 15 ноября была назначена начальником управления спорта в администрации города Губкинский. До этой должности она полгода занимала пост руководителя одного из комитетов в мэрии Шадринска. Экс-председатель районной думы попался после внутренней проверки Бывший спикер Каргапольской районной думы и главный технолог местного машиностроительного завода Евгений Кучин, по слухам, был арестован после внутренней проверки. «Депутата Кучина и еще одного менеджера каргапольского машзавода якобы задержали после обращения в ФСБ руководителей головного предприятия „Корвет“. Те попросили силовиков проверить поставщика инструмента из Челябинска, чья доля поставок резко выросла. Так была раскрыта схема возможного подкупа руководителей дочернего предприятия», — уверяют знакомые с бывшими коллегами арестованного. Главного технолога завода в Каргапольском округе задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье о коммерческом подкупе в размере более 1,5 млн рублей. Сейчас фигурант, оказавшийся председателем местной районной думы, находится под домашним арестом. Мэрия округа не отвечает на звонки жителей Жители Каргапольского округа, по слухам, жалуются, что в администрацию практически невозможно днем в рабочее время дозвониться по телефону. «По указанному на сайте администрации номеру никто не берет трубку. Чиновники увлеклись соцсетями и забыли про классические средства связи», — недовольны сельчане. Депутаты подключились к пиару ЖК от тюменского застройщика Депутаты облдумы, по слухам, слишком часто стали говорить о перспективности проекта тюменских девелоперов «Малиновые высоты» в микрорайоне Левашово. «Слишком уж часто начали упоминать везде этот ЖК, видимо, власти заинтересованы в его продвижении», — обсуждают слухачи. Ранее уже сообщалось, что рядом с комплексом, который планируется закончить до 2037 года, построят большую школу, так как властям выгодно чтобы тюменский застройщик заходил в регион и строил качественное жилье. По слухам, молодые семьи будут склонять к покупке квартир в этом микрорайоне, отводя на второй план остальных застройщиков в других районах города. Коммунист, заподозренный в экстремизме, создал новый аккаунт для критики властей Лидер курганского движения «Антиуран», член КПРФ Сергей Еремин после блокировки в соцсетях по требованию Генпрокуратуры РФ всех его групп и профилей по подозрению в экстремизме и «разжигании социальной розни», по слухам, создает новые аккаунты. Где и продолжит публиковать свои посты. В то же время сплетники считают, что Еремин зря суетится. «Только ленивый не проверяет „Далур“ на безопасность добычи урана. Среди чиновников уже давно хотели, чтобы он замолчал, но, видимо, не получилось», — шепчутся сплетники. Также слухачи опасаются, что он может повторить судьбу своей коллеги-антиуранщицы Любови Кудряшовой, которую отправили на лечение в психиатрическую больницу в 2019 году. ГИБДД грозит волна увольнений Инспекторы ДПС, по слухам, жалуются на выросшую нагрузку после изменения графика работы. Это может стать причиной новых увольнений. «Из ГИБДД могут сбежать сотрудники после введения нового графика работы. Раньше ребята работали 2 через 2, теперь график 4 через1. В рабочих днях плавающее количество часов, но одного выходного за пятидневку на отдых не хватает. Молодежи такая нагрузка не по душе, многие подумывают об увольнении», — делятся отзывами собеседники полицейских. ГИБДД пришлось признать рост смертности в ДТП Сотрудники ГИБДД признали, что в регионе увеличилось число погибших в авариях. К этому их, по слухам, подтолкнул резкий рост числа ДТП, о котором невозможно было умолчать. Прежде в ведомстве утверждали, что за пять лет данные об аварийности постоянно снижаются. «Глава Госавтоинспекции Михаил Чебыкин заявил, что за неполный год в регионе погибло 125 человек в авариях. Для сравнения — годом ранее зафиксировали 113 летальных исходов, а в 2021 году было 112 жертв аварий. Пора принимать меры и снижать смертность в ДТП», — говорят автомобилисты. В регионе уже состоялось межведомственное совещание, направленное на снижение аварийности на трассах в зимний период. У скандального врача арестовали имущество У врача из Шадринска, находящегося в СИЗО по обвинению во взятках, по слухам, арестовали имущество. «У Сергея Вдовина, которого обвиняют в получении взяток от уклонистов от службы в армии, арестовали имущество. Сейчас защита пытается опротестовать решение», — говорят сплетники из числа бывших силовиков. Врача-уролога Шадринской ЦРБ Вдовина арестовали в январе по обвинению в получении взяток за выдачу молодым людям призывного возраста фиктивных медицинских свидетельств. Мужчина находится в СИЗО, следователи якобы нашли десятки эпизодов. Суммы взяток достигали 100 тысяч рублей с человека. Полицейские бессильны против паблика в ВК В Шадринске полицейские, по слухам, оказались бессильны против администратора местного паблика во «ВКонтакте», на который депутаты и общественники жалуются из-за клеветы и оскорблений. «Больше года полицейские не могли установить номер телефона, на который зарегистрирована группа и с которого публикуют оскорбительные посты. После жалоб на бездействие в прокуратуру номер установили, нашли владельца номера и даже пригласили его в отдел полиции для дачи пояснений. Но мужчина заявил, что сим-карту он давно потерял и вообще не при делах. Доверчивые стражи порядка не стали требовать блокировки номера. Паблик продолжает работать на потеху публике», — рассказывают сплетники. Приставы в Щучьем помешали выплате долга по зарплате Щучанские приставы сыграли на руку властям, которые, по слухам, не спешат выплачивать долги по зарплате бывшим работникам МУП «Рублевское». «Выплаты вроде начались, но приставы приостановили их. В результате МУП быстро ликвидировали, имущества у предприятия теперь нет, а работники остались без зарплат. Администрация Щучанского округа на себя выплаты не берет, несмотря на то, что это было муниципальное предприятие», — рассказывают сплетники. В 2022 году работники МУП «Рублевское» в экстренном порядке переложили 800 метров ветхой теплотрассы. Им не выплатили 500 тысяч рублей, хотя они обращались в прокуратуру, трудинспекцию и в суд. Замглавврача не хочет переходить на работу в депздрав Заместитель главврача одной из больниц Кургана, по слухам, отказывается принимать предложение департамента здравоохранения Курганской области о работе. «Замглавврача предлагают должность в депздраве, но она не хочет принимать предложение. И даже готова уволиться и уехать в другой регион, если в депздраве будут настаивать» — рассказывают сочувствующие. В ведомстве сейчас вакантны несколько должностей, в том числе руководителей управлений и отделов. Предыдущим работникам, по слухам, пришлось уволиться из-за разногласий с руководством. На сына экс-главы курганской ГИБДД будут жаловаться в Генеральную прокуратуру Обсуждают, что ребенок бывшего начальника Госавтоинспекции стал участником детской драки со своим сверстником — мальчиком, который на тот момент учился в первом классе. После произошедшего конфликта ребенок получил удар от сына экс-начальника ГИБДД и вынужден проходить лечение. Сплетники отмечают, что его мама планирует писать жалобу в Генеральную прокуратуру. «Ребенок не поставлен на учет. Более того, неизвестно, проводились ли с ним профилактические беседы. Иными словами, школьник избежал какого-либо наказания», — говорят инсайдеры. Бизнесменам хотят перекрыть возможность избежать наказания за перегруз Представители Росавтодора, по слухам, хотят снять с чиновников «Курганавтодора» ответственность за оформление штрафов для тех, кто ездит по трассам с перегрузом. Теперь бизнесменам, которые раньше пытались договориться с местными чиновниками, будет сложнее избежать наказания. «Сейчас оформлением документов для пойманных с перегрузом занимаются в „Курганавтодоре“, а уже потом дело пойманного переходит в Ространснадзор. Из-за этого есть вероятность, что местные бизнесмены попытаются подкупить курганских чиновников. Чтобы избежать возможных проблем, Росавтодор исключит своих подчиненных из цепочки», — рассказывают сплетники. Водителей с перегрузом ловят в пунктах весогабаритного контроля. Общая сумма штрафа за перегруз может достигать 800 тысяч рублей. Бизнесмен не смог продать долгострой из-за чиновников Предприниматель Андрей Лустин, по слухам, долгое время пытался продать долгострой в ЦПКиО, который долгие годы власти Кургана не давали завершить. Слухачи утверждают, что потенциальных покупателей спугнули взаимоотношения чиновников и бизнесмена. «Возможно, инвесторы бы и купили у Лустина долгострой, но испугались, что им также могут на годы заморозить проект. Поэтому не захотели рисковать деньгами», — обсуждают сплетники. Владелец недостроя не мог закончить объект с конца 90-х годов. В разное время на участке планировалось строительство кафе и спорткомплекса, однако чиновники не выдавали разрешений. Спустя 24 года мэрия дала добро на реконструкцию здания в детский центр. Директор курганского телецентра из Тюмени живет в гостинице По слухам, директор курганского филиала РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) Дмитрий Добродеев живет в одной из гостиниц. «Последнее время все иногородние начальники и специалисты ютятся в гостиницах. Видимо не стремятся тут оседать совсем, поэтому жилье не берут», — шепчутся сплетники. Ранее сообщалось, что в спа-центре комплекса «Семья» проживает иногородний главврач онкоцентра Савченко. Жителям округа стало труднее жаловаться после закрытия газеты Жители Кетовского округа, по слухам, после закрытия газеты «Собеседник» не могут добиться, чтобы об их проблемах рассказали в газете «Новый мир», которая стала ее преемницей. «После закрытия „Собеседника“ читателям посоветовали рассказывать о свои проблемах в „Новом мире“. Однако пожаловавшимся в газету предложили обратиться по поводу публикации в коммерческий отдел», — жалуются сплетники. Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Власти отметили, что жители могут следить за новостями своего округа в газете «Новый мир». В одноименный холдинг входила и газета «Собеседник». Курганцы массово становятся фальшивыми таксистами По слухам, курганцы начали устраиваться водителями в местные сервисы заказа такси, чтобы следить за ситуацией на дорогах. Сплетники говорят, что таким образом жителям стало легче понять, в какие районы города труднее всего попасть. «Они (курганцы) подают паспорт и документы на машину, но не выходят на смены. Система агрегаторов за это не наказывает и спокойно позволяет следить за ситуацией на дорогах. Более того, руководство сервисов заказа такси не дает сроков пребывания в системе или каких-то установок таким водителям», — обсуждают инсайдеры. Бизнесмен пиарится за счет нового памятника Гендиректор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, по слухам, будет устанавливать новый памятник в горсаду, чтобы увеличить свой вес в информационном пространстве. Так, на недавнем заседании депутатской комиссии по социальной политике при одном голосе против одобрили проект по установке памятника Николаю Чудотворцу для рассмотрения в курганской гордуме. «Понятно, что это пиар-кампания и Парышева, и церкви, и властей. Всем выгодно. Но не лучше ли почтить память святого на в парке, а в каком-то другом месте?» — обсуждают слухачи. В проектах новостроек стало больше квартир-студий из-за низкого дохода населения Застройщики в Кургане, по слухам, стали возводить многоквартирные дома с большим количеством квартир-студий из-за неспособности населения купить себе жилье. «Застройщики вписывают в проекты большой процент студий и однокомнатных квартир», — говорят сплетники. А предприимчивые курганцы, у которых есть деньги на покупку дополнительного жилья, якобы, скупают студии для дальнейшей сдачи в аренду тем, кто не может себе позволить взять их в ипотеку. С поднятием ипотечных ставок купить недвижимость становится сложнее, а спрос на съем жилья такой высокий, что на одну арендную квартиру может претендовать три и более потенциальных жильцов. На «курганской Рублевке» хотят построить страусиную ферму В селе Введенское в Кетовском округе, по слухам, хотят построить ферму по разведению страусов. «Говорят, что уже начали готовить площадку. Только пока непонятно, будет это контактный зоопарк или займутся выращиванием птицы», — шепчутся сплетники. … и не могут найти виноватых, кто продал землю похоронщикам В селе Введенское не могут найти тех, кто продал земельный участок земли на тротуаре похоронной службе. По слухам, местные жители требуют власти наказать виновных в якобы незаконной продаже земли. «Те, кто „нарезал“ этот участок и разрешил продать, уже давно не работают в мэрии. Многих волнует на каком основании вообще землю отдавали похоронщикам. Почему нынешняя власть в округе ничего не предпринимает и дает строить им здание ритуальной службы на тротуаре», — обсуждают слухачи. Ранее курганцы возмутились строительством похоронного дома в центре села на месте тротуара рядом с памятником солдатам Великой Отечественной войны. Похоронщики заявляли, что земля находится в частной собственности, а тротуар был сделан после выкупа участка. При этом они отмечали, что сделают пешеходную зону для сельчан в другом месте. Из-за стройки крупного ЖК в микрорайоне подорожают участки В Кургане говорят, что земля в микрорайоне Левашово с годами будет дорожать из-за строительства комплекса «Малиновые высоты». «Этот проект подразумевает много разных объектов инфраструктуры, в том числе тех, которых нигде нет в городе. В результате влияния разных факторов — транспортная доступность, досуг и прочее — уровень и качество жизни будет расти, а с ними и цена», — говорят слухачи. Но сплетники отмечают, что это произойдет только в случае полной реализации проекта. А стройку планируют завершить только в 2030 году. У новых руководителей больниц появились проблемы У некоторых руководителей больниц и филиалов медучреждений, по слухам, нет допуска к обороту наркотических и психотропных медикаментов. Из-за этого препараты не списывают длительное время. «Такие препараты находятся на особом учете, они хранятся под замком, списываются в присутствии комиссии. У врача должен быть допуск к обороту препаратами. Если препаратов вдруг недосчитаются, руководитель понесет ответственность вплоть до уголовной», — рассказывает собеседник. В Кургане забыли про новые названия объектов В Кургане представители власти тратят время и деньги, присваивая чьи-либо имена объектам, но в дальнейшем, по слухам, новые названия почти не используются. «Теперь в Кургане есть горсад имени Александра Невского, художественный музей имени Германа Травникова и мемориальный комплекс имени Терентия Мальцева. Но почти никто не использует новых названий, получается, что деньги и время были потрачены впустую», — говорят сплетники. По их мнению, чаще всего по именам упоминаются лишь медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Илизарова и несколько городских библиотек. Легендарный молодежный магазин спустя 10 лет работы сменит стиль Отмечается, что один популярных молодежных магазинов, который начал первым продавать американские и японские продукты в Кургане, будет менять свой стиль. Инсайдеры говорят, что сейчас руководство магазина занято распродажей остатков товаров и ищет новых поставщиков. «Пока владельцы бизнеса скрывают новый стиль магазина. Остатки распродают, а новых вещей и обуви не завозят. Еда и мелочи по-прежнему привозятся. По одежде и обуви подбирают поставщиков. Говорят, что закрываться не планируют», — обсуждают слухачи. В селах месяцами не могут починить флюорографы В селе Введенское, по слухам, длительное время не работает флюорограф, из-за чего местных жителей отправляют на обследования в Курган или Кетово. По слухам, такая проблема имеется еще в нескольких учреждениях области. «Проблема с ремонтом медтехники будет только обостряться. Медицинское оборудование в большинстве учреждений зарубежное, а с комплектующими деталями и обслуживанием аппаратов сейчас напряженная ситуация. Не исключено, что скоро на оставшиеся аппараты будет очередь, если не найдется какое-то решение», — вздыхают сплетники. Курганскую массажистку уволили за секс с клиентом Работница одного из массажных клубов Кургана, по слухам, предлагала клиентам «дополнительные интимные услуги», которые запрещены законом. Говорят, ее удалось поймать, когда один из клиентов показал администрации перевод на онлайн-банк девушки за секс с ней. «Суммы за одного „клиента“ доходили до 20-30 тысяч рублей. Заработала она на этом явно больше 300 тысяч. Но то, что поймали — неудивительно, она сама всем это рассказывала постоянно» — говорят слухачи. На сайте салона также указано, что любые интим-услуги запрещены, обещая лишь имитировать ласки. В питомниках развернулась новая война за новогодние елки Жители Юргамышского округа, по слухам, нападают на конкурентов и вредят участкам, где выращиваются новогодние елки. «Один из владельцев елочных питомников пожаловался, что на него напали конкуренты. При этом полиция якобы игнорирует его заявления», — говорят местные бизнесмены. В прошлом году один из владельцев участков, выращивающий елки, жаловался на срыв поставки товара в соседние регионы. Мужчина из Юргамышского района заявил, что на него напали с оружием и забрали партию елок. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.