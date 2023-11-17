Пермские слухи: психологи отомстили магам

О подозрительных связях КПРФ, атаке на Репина и усилении Маховикова. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Психотерапевты нанесли ответный удар эзотерикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Назначение нового начальника УФСБ по Пермскому краю приведет к усилению экс-главы администрации губернатора, депутата заксобрания Анатолия Маховикова. Его коллегам по собранию не дали внести поправки в бюджет, полицейские злорадствуют из-за увольнения экс-начальника пермского ГУ МВД Михаила Давыдова из системы внутренних дел, а миллиардера Александра Репина атаковали надзорные органы. Все это и многое другое в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-спикеру заксобрания припомнили связи с навальнистами Ксения Айтакова выступила против выделения денег на выборы президента Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На фоне демарша вице-спикера заксобрания, секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, отказавшейся поддержать поправки о выделении денег избиркому на оформление участков в едином стиле к выборам президента, компартии припомнили связи со штабами Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). В 2021 году многие из коммунистов, включая руководителя фракции КПРФ Анну Баранову и водителя алкомаркета Михаила Поздеева (которого хотели проверить на пристрастие к наркотикам) попали в заксобрание благодаря «Умному голосованию», которое запускали штабы блогера. «Айтакова постоянно с ними заигрывала. А Баранову до сих пор постоянно репостит в своем канале бывший руководитель пермского штаба Сергей Ухов», — говорят слухачи. Депутатам заксобрания не дали внести поправки в бюджет В политтусовке шепчутся, что депутатам заксобрания не дали внести поправки в закон о бюджете на 2024—2026 годы. Все поправки ко второму чтению поступили только от губернатора. «Это нонсенс, всегда были поправки от всех заинтересованных. А тут депутатам в аппарате ЗС сказали „вы что умнее всех?“ — и не дали внести. В Госдуме было 1000 поправок от депутатов, а в Перми вот такая ситуация», — говорят слухачи. Все дело в устройстве бюджетного процесса с точки зрения его администрирования, отмечает другой инсайдер. У депутатов попросту нет доступа к нему: вся детальная информация есть только у минфина и у министерств. И подготовить поправку грамотно могут только они. «Депутаты зачастую не располагают достаточными сведениями о свободных финансовых ресурсах региональной казны для формулировки предложений по изменению статей расходов», — отмечает он. А авторство поправок — вопрос формальный. Оппозицию обвинили в двойных стандартах Урезание премий и отлучение депутатов от СР и КПРФ в краевом парламента от служебных машин связано с тем, как они сами голосовали при обсуждении закона о бюджете. «В бюджете края на 2024—2026 годы заложены деньги в том числе на зарплаты и премии депутатов, работающих на постоянной основе, а также траты на служебные машины. КПРФ и эсеры бюджет не поддержали. И чего теперь жаловаться? Они хотят одновременно и быть в оппозиции, и пользоваться благами бюджета. Так не бывает», — говорят слухачи. У депутата заксобрания нашли связи с будущим начальником УФСБ Анатолия Маховикова с Леонидом Михайлюком связывают давние отношения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU От назначения на пост начальника УФСБ по Пермскому краю одного из заместителей Леонида Михайлюка (начальник УФСБ по Крыму и Севастополю) выиграет депутат заксобрания и гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. Считается, что у Михайлюка сложились отличные отношения с Маховиковым в 2001—2011 годах, когда Михайлюк был замначальника УФСБ по Пермскому краю. «Анатолий Маховиков как грамотный политик явно использует это знакомство для своего усиления и, возможно, решения бизнес-задач. Если назначение зама Михайлюка состоится, акции Маховикова точно пойдут вверх», — говорят слухачи. Альянс оппозиции в заксобрании передумал возвращать прямые выборы мэров Инсайдеры рассказывают, что оппозиционеры (ЛДПР, КПРФ, СР) в заксобрании пока не планируют повторно вносить законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Документ вернули инициаторам после того, как «Новые люди» отозвали свою подпись под ним. Вносить его повторно депутаты пока не планируют. «Возможно, это произойдет весной, перед выборами в территориях», — говорит инсайдер. Над депутатом-коммунистом смеются из-за травмы Слухачи обратили внимание, что депутат от КПРФ, водитель алкомаркета Михаил Поздеев пришел на внеочередное заседание комитета с костылями. «Наверное, опять от жены попало. Как два года назад», — смеются инсайдеры. Мэрия Перми хвалится сомнительными достижениями Сплетники обсуждают очередные сомнительные победы мэрии Перми в борьбе с незаконной рекламой на городских улицах. Инсайдеры смеются над тем, как администрация хвастается поимкой одного из тысячи расклейщиков объявлений. «Весь город обляпан этими бумажками. Муниципальные службы не справляются с нарушителями. Как только остановки или опоры освещения очищаются, на освободившемся месте тут же появляются новые объявления. При этом весь город в камерах, а никто за руку поймать расклейщиков не может или не хочет», — судачат сплетники. Депутат гордумы Перми не будет переходить в заксобрание Дмитрий Федоров до 2021 года руководил местным отделением «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат думы Перми от эсеров Дмитрий Федоров, скорее всего, не будет переходить в заксобрание вместо Ильи Лисняка, которого 30 ноября лишат мандата. «У Федорова — два уголовных дела, думаю, он не пойдет в ЗС. Да и краевой внутрипол не согласует этот переход, Федоров для них — нежелательная персона», — говорит один инсайдер. Другой считает, что Федоров может и «расторговаться» с властями края: став депутатом заксобрания, он попросит у них защиты от силовиков в обмен на свою лояльность. …а его коллега-единоросс поможет собрать деньги для уникальной спортсменки Ходят слухи, что Василий Кузнецов заинтересовался историей первоклассницы Лидии Котельниковой. Девочка в семь лет установила рекорд России по отжиманию с весом. Депутат от «Единой России» решил помочь со сбором денег для регистрации рекорда после того, как историю опубликовало URA.RU. «Многие неравнодушные читатели после публикации новости звонили родителям девочки, чтобы предложить помощь со сбором денег для регистрации рекорда. Им сказали, что помощь уже не требуется. С финансированием обещал помочь Кузнецов», — сообщил инсайдер. Гордуму Перми ругают за безответственность Пермскую мэрию завалили жалобами на качество содержания контейнерных площадок для сбора мусора. Жители возмущены стихийными свалками в тех местах, где раньше были контейнеры, а потом их убрали. «Это ответственность депутатов гордумы в том числе. Давно пора принять „нормативку“, чтобы отрегулировать этот вопрос и предусмотреть ответственность для виновных», — возмущаются слухачи. Александровская администрация потратила бюджет на ненужную технику Табло в центре города используют для пиара депутата Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Злые языки рассказывают о бесполезности купленного за счет бюджета огромного табло в центре Александровска. Монитор должен был показывать рекламу местных бизнесменов и оповещать горожан в случае опасности, однако недавно он доказал свою непригодность. «В обычное время там пиарят местных депутатов, даже рекламу местного бизнеса не показывают, но это не критично. Однако последняя авария на электросетях показала, что табло не поможет в случае ЧП, оно просто выключилось. Хотя покупка обошлась бюджету в несколько миллионов рублей», — поделился источник. Краснокамский прокурор разгоняет конфликт с мэром В краснокамском селе Мысы недавно произошел скандал с обманом местных жителей, которых заманили на митинг против мэра. Сельчане пришли обсудить судьбу спорта и местного дома культуры. Но руководитель ДК вдруг обратилась к местным жителям и предложила подписать обращение с требованием об отставке мэра округа Игоря Быкариза. Как объяснили инсайдеры, это новый виток конфликта между мэром и прокурором Михаилом Третьяковым. Якобы директора ДК склонили к такому поступку сотрудники надзорного ведомства. Сотрудники МВД рады увольнению экс-начальника пермского главка Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю злорадствуют по поводу увольнения своего бывшего руководителя Михаила Давыдова с поста начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Давыдова сильно не любят региональные полицейские. По их мнению, при нем управление по борьбе с экономическими преступлениями существенно ослабло. «Стараниями Давыдова в Пермь приезжал с проверкой высокопоставленный сотрудник Главного управления, после чего ряды опытных полицейских значительно поредели», — вспоминают работу Давыдова в Перми инсайдеры. Замглавы Росгвардии в Перми знакомился с личным составом Генерал Росгвардии приезжал в Пермь для общения Фото: Илья Московец © URA.RU Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев, который был в Перми 15 и 16 ноября, прилетал в город с ознакомительным визитом. «Его назначили на должность только в августе. Вот он сейчас и колесит по стране, со всеми знакомясь. По сути, он выполняет обязанности замполита и должен общаться с личным составом. В Перми он посетил не только военный институт, но и воинскую часть в Кировском районе, где базируются его подчиненные», — обсуждают слухачи. В фонде «Губерния» нет денег на выборы президента Слухачи говорят, что на счетах провластного благотворительного фонде «Губерния» нет денег. В том числе, на мероприятия по организации выборов президента. Во-первых, ряд ключевых спонсоров по разным причинам не могут (или не хотят) перечислять туда средства. «Лукойл» после скандалов с уголовным делом аналогичного фонда «Содействие 21 век» готов жертвовать деньги только под конкретные цели. «Метфраксу» — завод всегда охотно отзывался на все просьбы и был главным спонсором — сейчас, после национализации, не до того. Во-вторых, к деятельности фонда «Губерния» есть вопросы у силовиков, поэтому его счета пока заморожены. «Сейчас властям надо найти какой-то новый способ найти средства на выборы», — говорят инсайдеры. Пермские автобусы не готовы к перевозке людей с ограниченными возможностями Инвалиды не могут попасть в транспорт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поговаривают, что далеко не все пермские автобусы готовы к тому, чтобы перевозить инвалидов. В большинстве транспорта попросту не работают трапы, которые должны раскладываться для того, чтобы человек в инвалидной коляске заехал в салон автобуса. «По идее, водитель должен разложить этот трап, и тогда инвалид может спокойно заехать в автобус на коляске. Но часто бывает так, что эта система либо не работает, либо водитель игнорирует инвалида, желающего попасть в автобус, и уезжает с остановки. Никакие жалобы на перевозчиков не помогают, и ситуация не меняется», — обсуждают злые языки. Новая котельная не спасла пермяков от холодов В поселке Павловский Очерского городского округа жители вновь жалуются на проблемы с теплоснабжением. Новая котельная, которую сдали только в середине сентября, не спасает, говорят слухачи. «Котельная новая, с ней вряд ли могут возникнуть серьезные проблемы, но тепло в домах отключают на ночь. Спрашивается, что это? Попытка сэкономить и даже заработать на жителях? Счета-то приходят исправно, и не маленькие», — утверждают в поселке. И готовят обращение в краевую прокуратуру. Пермских медиков будут учить традиционной медицине Пермский медуниверситет решил познакомить студентов с возможностями традиционной медицины Китая. Инсайдеры говорят, что вуз уже заключил соответствующее соглашение с Цзянсийским университетом традиционной китайской медицины. «Документ предполагает, что сотрудники вузов займутся совместными научными работами, пермские студенты будут слушать лекции и ездить в Китай на практику. Так что, возможно, скоро в России начнут лечить травами, препаратами из носорогов и медведей, иглоукалыванием и так далее» — отмечают злые языки. В Перми родителей школьников напугали тестом по Конституции Пермяки приняли участие в проекте «Единой России», опасаясь за учебу детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Пройти тест на знание Конституции, который, как говорят, проводят для актуализации мобилизационной базы «Единой России», призвали родителей пермских школьников. По словам инсайдеров, указание пройти тест учителя по указанию руководства школ распространяли в родительских чатах. «Не все сразу поняли, что это за тест. Некоторые родители решили, что это обязательно, а от результата будет зависеть судьба ребенка в школе», — говорят слухачи. Психологи отомстили магам за потерянных клиентов Организаторы пермского фестиваля магии, которые на прошлой неделе вновь подверглись информационной атаке православных активистов и других противников, проводят свое расследование. По данным инсайдеров, подозрения пали вовсе не на религиозных деятелей, а на психологов. «Люди для решения своих проблем часто обращаются к эзотерикам, а не к профессиональным психологам. У некоторых даже практики схожие. Поэтому не удивительно, что среди тех, кто запустил информационную волну в соцсетях против мастерской „Две метлы“ и фестиваля магии, нашлись практикующие психотерапевты», — говорят инсайдеры. Пермские мамы возмущены куклами в образе Анны Карениной Поговаривают, что пермячки остались в шоке от выставки кукол, которая открылась в ТРЦ «iMall Эспланада». На ней представлены куклы в образе Анны Карениной и Маргариты (из «Мастера и Маргариты» Булгакова). Наряды и образы для игрушек придумывали пермские дизайнеры. Куклу в самом лучшем платье, по мнению горожан, планируют запустить в массовое производство и продавать в детских магазинах. «Если России нужна своя Барби, почему нельзя было сделать наряды для добрых персонажей русских сказок: Снегурочки, Аленушки? Матери вряд-ли будут покупать своим дочерям для игр Анну Каренину. Может быть в комплекте еще поезд продавать?» — негодуют слухачи. Собаки застройщика запугали жителей микрорайона Жители боятся выпускать детей даже днем Фото: Николай Бастриков © URA.RU Говорят, что жителей микрорайона Крохалева и Краснова держат в страхе огромные собаки, которые охраняют стройку ЖК «Красное яблоко». Животные регулярно сбегают и свободно разгуливают по улицам. «Страшно возвращаться в темное время с работы, когда никого рядом нет, а навстречу бежит огромный пес. А детей даже днем отпускать страшно. Никогда не знаешь, что у этих собак на уме, если они постоянно убегают с привязи», — говорит инсайдер. К скандальному бизнесмену Фридману пришли приставы Пермский бизнесмен Евгений Фридман, который не платил зарплату водителям машин скорой помощи, не может рассчитаться по долгам, поговаривают злые языки. Проблемы у его компании «Нацмедхолдинг» возникли еще в 2021 году. Вскоре после этого началась процедура банкротства юрлица. Теперь, судачат сплетники, Фридман не может выплатить налоговой почти 1,5 млн рублей. Судебные приставы уже начали взыскивать с него эти деньги в принудительном порядке. Агрохолдинг пермского миллиардера атаковали проверками Предприятие миллиардера проверяют из-за нового законодательства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шепчутся, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, вновь привлек внимание надзорных органов. Якобы недавно на предприятии прошло множество проверок. «С ревизией приходили из трудовой инспекции, из МЧС и Роспотребнадзора. Но особенно зачастили ревизоры из Россельхознадзора», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что ревизии могут быть связаны с новыми ветеринарными правилами и законами, которые начали действовать с начала сентября. «Агрохолдинг Репина — крупное сельхозпредприятие. А их после нововведений в законодательстве начинают проверять в первую очередь», — пояснили слухачи. Пермский госуниверситет не сможет уволить сотни сотрудников Инсайдер рассказал, откуда взялась цифра в сотни сотрудников, которых якобы должен уволить Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Якобы кто-то из преподавателей или сотрудников «стащил» приказ минобрнауки РФ, в котором прописано процентное соотношение преподавательского состава к административному. «Сейчас в процентном соотношении в ПГНИУ административный штат превышает преподавательский, а должно быть наоборот. В вузе работает примерно 2250 человек, сокращать несколько сотен вуз, конечно же, не станет, поскольку работа университета в таком случае остановится. Даже тем, кого сокращают, предлагается место в университете в других службах. Никаких волнений и нервозности в связи с этим в университете нет», — объясняет инсайдер. Дело в другом: государство требует роста зарплат, а бюджет вуза себе это позволить не может. Поэтому приходится оптимизировать штатную численность». …но эти волнения сказались на антирейтинге ректора Поговаривают, что последние решения врио ректора ПГНИУ Игоря Германова оказались очень непопулярны среди сотрудников вуза, особенно оптимизация. «Вуз трясет, постоянно какие-то перестановки, людей просят перевестись на другую должность, при этом неизвестно, что с зарплатой будет, планируется слияние факультетов, а развития никакого пока нет. Некоторые преподаватели уже ждут, когда Германов уйдет», — рассказал инсайдер. Также источник отметил, что в вузе не любят ректоров-выходцев с исторического и историко-политологического факультета. «Из них всегда получаются скверные руководители», — добавил собеседник. Предприятие мэрии грозят закидать использованными подгузниками Жители боятся коммунального коллапса из-за забившейся канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кондратово Пермского района жители боятся, что их скоро затопит фекальными стоками. Поселковая канализация не справляется с возросшей на нее нагрузкой из-за строительства новых ЖК. Насосы, которые перекачивают стоки, сломались, а муниципальное предприятие «Энергоснабжение» не может разрешить ситуацию. В результате, когда канализация переполняется, у жителей квартир на нижних этажах эти стоки поднимаются из унитазов. При этом МУП исправно получает десятки миллионов рублей из местного бюджета. Жители якобы уже готовятся закидать МУП использованными подгузниками в знак протеста против бездействия муниципального предприятия. Пермским властям не хватает денег на ликвидацию свалок Ходят слухи, что власти муниципалитетов Пермского края ломают голову, где взять деньги на ликвидацию местных свалок. Этого после массовых проверок в жесткой форме потребовала прокуратура. «Ведомство поставило задачу в кратчайшие сроки убрать все свалки. Но нужных средств в муниципальных бюджетах на это не заложено», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что власти планируют в срочном порядке частично урезать бюджеты, заложенные на другие цели. «Год подходит к концу, уже видно, в каких сферах казна не будет освоена в полном объеме. Вопрос лишь в том, как быстро найдут исполнителей, готовых как можно быстрее вывезти мусор», — рассказали сплетники. Березниковский арт-объект спрятали из-за недовольства горожан Политтусовка в Березниках продолжает обсуждать найденный активистами «Народного фронта» утерянный арт-объект «Дерево рода», который убрали из Рябинового сквера еще год назад. Арт-объект более года ржавеет на заднем участке одного из муниципальных учреждений — туда его перевезли из-за того, что объект построен с нарушениями и угрожает безопасности, хотя источники уверяют, что причина в другом. «На „Дерево рода“ было потрачено более 1,5 миллиона рублей из городского бюджета, хотя по памятнику не скажешь, что он такой дорогой. После того, как цена стала известна общественности, горожане начали критиковать власть, а некоторые и вовсе нападали на арт-объект. Дерево сначала закрыли забором, а потом и вовсе убрали», — поделился инсайдер. Пермские активисты добиваются запрета турнира по Counter-Strike Активисты считают, что игры вредны для молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что группа пермских активистов хочет добиться запрета на проведение кибертурнира по Dota 2 и Counter-Strike, который запланировали власти Индустриального района. Якобы общественники готовы направить жалобу с обвинением в нецелевом использовании бюджетных средств. «Активисты считают, что компьютерные игры плохо влияют на молодежь. И бюджетные деньги лучше потратить на традиционные виды спорта», — пояснили слухачи. По их словам, после жалобы кибертурнир могут отменить. «Интересно, какими соревнованиями его заменят. Бюджет у него смешной, хватит, в лучшем случае, на чемпионат по шашкам», — иронизируют сплетники. Сеть «Уральские посикунчики» может купить пермский ресторатор Говорят, что один из пермских рестораторов подумывает купить выставленную на продажу сеть кафе-пирожковых «Уральские посикунчики». Якобы после покупки он планирует провести ребрендинг заведений. «Это известная в городе сеть, пусть и с неоднозначной репутацией. Поэтому само название останется, а вот подход к сервису и качеству кухни будет уже на другом уровне», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что переговоры о приобретении сети ведутся, но решение пока не принято. «Покупатель хочет снизить заявленную цену в 7,5 миллиона рублей. Ведь ему еще придется вложиться в обновление бренда сети», — рассказали сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначение нового начальника УФСБ по Пермскому краю приведет к усилению экс-главы администрации губернатора, депутата заксобрания Анатолия Маховикова. Его коллегам по собранию не дали внести поправки в бюджет, полицейские злорадствуют из-за увольнения экс-начальника пермского ГУ МВД Михаила Давыдова из системы внутренних дел, а миллиардера Александра Репина атаковали надзорные органы. Все это и многое другое в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-спикеру заксобрания припомнили связи с навальнистами На фоне демарша вице-спикера заксобрания, секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, отказавшейся поддержать поправки о выделении денег избиркому на оформление участков в едином стиле к выборам президента, компартии припомнили связи со штабами Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). В 2021 году многие из коммунистов, включая руководителя фракции КПРФ Анну Баранову и водителя алкомаркета Михаила Поздеева (которого хотели проверить на пристрастие к наркотикам) попали в заксобрание благодаря «Умному голосованию», которое запускали штабы блогера. «Айтакова постоянно с ними заигрывала. А Баранову до сих пор постоянно репостит в своем канале бывший руководитель пермского штаба Сергей Ухов», — говорят слухачи. Депутатам заксобрания не дали внести поправки в бюджет В политтусовке шепчутся, что депутатам заксобрания не дали внести поправки в закон о бюджете на 2024—2026 годы. Все поправки ко второму чтению поступили только от губернатора. «Это нонсенс, всегда были поправки от всех заинтересованных. А тут депутатам в аппарате ЗС сказали „вы что умнее всех?“ — и не дали внести. В Госдуме было 1000 поправок от депутатов, а в Перми вот такая ситуация», — говорят слухачи. Все дело в устройстве бюджетного процесса с точки зрения его администрирования, отмечает другой инсайдер. У депутатов попросту нет доступа к нему: вся детальная информация есть только у минфина и у министерств. И подготовить поправку грамотно могут только они. «Депутаты зачастую не располагают достаточными сведениями о свободных финансовых ресурсах региональной казны для формулировки предложений по изменению статей расходов», — отмечает он. А авторство поправок — вопрос формальный. Оппозицию обвинили в двойных стандартах Урезание премий и отлучение депутатов от СР и КПРФ в краевом парламента от служебных машин связано с тем, как они сами голосовали при обсуждении закона о бюджете. «В бюджете края на 2024—2026 годы заложены деньги в том числе на зарплаты и премии депутатов, работающих на постоянной основе, а также траты на служебные машины. КПРФ и эсеры бюджет не поддержали. И чего теперь жаловаться? Они хотят одновременно и быть в оппозиции, и пользоваться благами бюджета. Так не бывает», — говорят слухачи. У депутата заксобрания нашли связи с будущим начальником УФСБ От назначения на пост начальника УФСБ по Пермскому краю одного из заместителей Леонида Михайлюка (начальник УФСБ по Крыму и Севастополю) выиграет депутат заксобрания и гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков. Считается, что у Михайлюка сложились отличные отношения с Маховиковым в 2001—2011 годах, когда Михайлюк был замначальника УФСБ по Пермскому краю. «Анатолий Маховиков как грамотный политик явно использует это знакомство для своего усиления и, возможно, решения бизнес-задач. Если назначение зама Михайлюка состоится, акции Маховикова точно пойдут вверх», — говорят слухачи. Альянс оппозиции в заксобрании передумал возвращать прямые выборы мэров Инсайдеры рассказывают, что оппозиционеры (ЛДПР, КПРФ, СР) в заксобрании пока не планируют повторно вносить законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Документ вернули инициаторам после того, как «Новые люди» отозвали свою подпись под ним. Вносить его повторно депутаты пока не планируют. «Возможно, это произойдет весной, перед выборами в территориях», — говорит инсайдер. Над депутатом-коммунистом смеются из-за травмы Слухачи обратили внимание, что депутат от КПРФ, водитель алкомаркета Михаил Поздеев пришел на внеочередное заседание комитета с костылями. «Наверное, опять от жены попало. Как два года назад», — смеются инсайдеры. Мэрия Перми хвалится сомнительными достижениями Сплетники обсуждают очередные сомнительные победы мэрии Перми в борьбе с незаконной рекламой на городских улицах. Инсайдеры смеются над тем, как администрация хвастается поимкой одного из тысячи расклейщиков объявлений. «Весь город обляпан этими бумажками. Муниципальные службы не справляются с нарушителями. Как только остановки или опоры освещения очищаются, на освободившемся месте тут же появляются новые объявления. При этом весь город в камерах, а никто за руку поймать расклейщиков не может или не хочет», — судачат сплетники. Депутат гордумы Перми не будет переходить в заксобрание Депутат думы Перми от эсеров Дмитрий Федоров, скорее всего, не будет переходить в заксобрание вместо Ильи Лисняка, которого 30 ноября лишат мандата. «У Федорова — два уголовных дела, думаю, он не пойдет в ЗС. Да и краевой внутрипол не согласует этот переход, Федоров для них — нежелательная персона», — говорит один инсайдер. Другой считает, что Федоров может и «расторговаться» с властями края: став депутатом заксобрания, он попросит у них защиты от силовиков в обмен на свою лояльность. …а его коллега-единоросс поможет собрать деньги для уникальной спортсменки Ходят слухи, что Василий Кузнецов заинтересовался историей первоклассницы Лидии Котельниковой. Девочка в семь лет установила рекорд России по отжиманию с весом. Депутат от «Единой России» решил помочь со сбором денег для регистрации рекорда после того, как историю опубликовало URA.RU. «Многие неравнодушные читатели после публикации новости звонили родителям девочки, чтобы предложить помощь со сбором денег для регистрации рекорда. Им сказали, что помощь уже не требуется. С финансированием обещал помочь Кузнецов», — сообщил инсайдер. Гордуму Перми ругают за безответственность Пермскую мэрию завалили жалобами на качество содержания контейнерных площадок для сбора мусора. Жители возмущены стихийными свалками в тех местах, где раньше были контейнеры, а потом их убрали. «Это ответственность депутатов гордумы в том числе. Давно пора принять „нормативку“, чтобы отрегулировать этот вопрос и предусмотреть ответственность для виновных», — возмущаются слухачи. Александровская администрация потратила бюджет на ненужную технику Злые языки рассказывают о бесполезности купленного за счет бюджета огромного табло в центре Александровска. Монитор должен был показывать рекламу местных бизнесменов и оповещать горожан в случае опасности, однако недавно он доказал свою непригодность. «В обычное время там пиарят местных депутатов, даже рекламу местного бизнеса не показывают, но это не критично. Однако последняя авария на электросетях показала, что табло не поможет в случае ЧП, оно просто выключилось. Хотя покупка обошлась бюджету в несколько миллионов рублей», — поделился источник. Краснокамский прокурор разгоняет конфликт с мэром В краснокамском селе Мысы недавно произошел скандал с обманом местных жителей, которых заманили на митинг против мэра. Сельчане пришли обсудить судьбу спорта и местного дома культуры. Но руководитель ДК вдруг обратилась к местным жителям и предложила подписать обращение с требованием об отставке мэра округа Игоря Быкариза. Как объяснили инсайдеры, это новый виток конфликта между мэром и прокурором Михаилом Третьяковым. Якобы директора ДК склонили к такому поступку сотрудники надзорного ведомства. Сотрудники МВД рады увольнению экс-начальника пермского главка Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю злорадствуют по поводу увольнения своего бывшего руководителя Михаила Давыдова с поста начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Давыдова сильно не любят региональные полицейские. По их мнению, при нем управление по борьбе с экономическими преступлениями существенно ослабло. «Стараниями Давыдова в Пермь приезжал с проверкой высокопоставленный сотрудник Главного управления, после чего ряды опытных полицейских значительно поредели», — вспоминают работу Давыдова в Перми инсайдеры. Замглавы Росгвардии в Перми знакомился с личным составом Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев, который был в Перми 15 и 16 ноября, прилетал в город с ознакомительным визитом. «Его назначили на должность только в августе. Вот он сейчас и колесит по стране, со всеми знакомясь. По сути, он выполняет обязанности замполита и должен общаться с личным составом. В Перми он посетил не только военный институт, но и воинскую часть в Кировском районе, где базируются его подчиненные», — обсуждают слухачи. В фонде «Губерния» нет денег на выборы президента Слухачи говорят, что на счетах провластного благотворительного фонде «Губерния» нет денег. В том числе, на мероприятия по организации выборов президента. Во-первых, ряд ключевых спонсоров по разным причинам не могут (или не хотят) перечислять туда средства. «Лукойл» после скандалов с уголовным делом аналогичного фонда «Содействие 21 век» готов жертвовать деньги только под конкретные цели. «Метфраксу» — завод всегда охотно отзывался на все просьбы и был главным спонсором — сейчас, после национализации, не до того. Во-вторых, к деятельности фонда «Губерния» есть вопросы у силовиков, поэтому его счета пока заморожены. «Сейчас властям надо найти какой-то новый способ найти средства на выборы», — говорят инсайдеры. Пермские автобусы не готовы к перевозке людей с ограниченными возможностями Поговаривают, что далеко не все пермские автобусы готовы к тому, чтобы перевозить инвалидов. В большинстве транспорта попросту не работают трапы, которые должны раскладываться для того, чтобы человек в инвалидной коляске заехал в салон автобуса. «По идее, водитель должен разложить этот трап, и тогда инвалид может спокойно заехать в автобус на коляске. Но часто бывает так, что эта система либо не работает, либо водитель игнорирует инвалида, желающего попасть в автобус, и уезжает с остановки. Никакие жалобы на перевозчиков не помогают, и ситуация не меняется», — обсуждают злые языки. Новая котельная не спасла пермяков от холодов В поселке Павловский Очерского городского округа жители вновь жалуются на проблемы с теплоснабжением. Новая котельная, которую сдали только в середине сентября, не спасает, говорят слухачи. «Котельная новая, с ней вряд ли могут возникнуть серьезные проблемы, но тепло в домах отключают на ночь. Спрашивается, что это? Попытка сэкономить и даже заработать на жителях? Счета-то приходят исправно, и не маленькие», — утверждают в поселке. И готовят обращение в краевую прокуратуру. Пермских медиков будут учить традиционной медицине Пермский медуниверситет решил познакомить студентов с возможностями традиционной медицины Китая. Инсайдеры говорят, что вуз уже заключил соответствующее соглашение с Цзянсийским университетом традиционной китайской медицины. «Документ предполагает, что сотрудники вузов займутся совместными научными работами, пермские студенты будут слушать лекции и ездить в Китай на практику. Так что, возможно, скоро в России начнут лечить травами, препаратами из носорогов и медведей, иглоукалыванием и так далее» — отмечают злые языки. В Перми родителей школьников напугали тестом по Конституции Пройти тест на знание Конституции, который, как говорят, проводят для актуализации мобилизационной базы «Единой России», призвали родителей пермских школьников. По словам инсайдеров, указание пройти тест учителя по указанию руководства школ распространяли в родительских чатах. «Не все сразу поняли, что это за тест. Некоторые родители решили, что это обязательно, а от результата будет зависеть судьба ребенка в школе», — говорят слухачи. Психологи отомстили магам за потерянных клиентов Организаторы пермского фестиваля магии, которые на прошлой неделе вновь подверглись информационной атаке православных активистов и других противников, проводят свое расследование. По данным инсайдеров, подозрения пали вовсе не на религиозных деятелей, а на психологов. «Люди для решения своих проблем часто обращаются к эзотерикам, а не к профессиональным психологам. У некоторых даже практики схожие. Поэтому не удивительно, что среди тех, кто запустил информационную волну в соцсетях против мастерской „Две метлы“ и фестиваля магии, нашлись практикующие психотерапевты», — говорят инсайдеры. Пермские мамы возмущены куклами в образе Анны Карениной Поговаривают, что пермячки остались в шоке от выставки кукол, которая открылась в ТРЦ «iMall Эспланада». На ней представлены куклы в образе Анны Карениной и Маргариты (из «Мастера и Маргариты» Булгакова). Наряды и образы для игрушек придумывали пермские дизайнеры. Куклу в самом лучшем платье, по мнению горожан, планируют запустить в массовое производство и продавать в детских магазинах. «Если России нужна своя Барби, почему нельзя было сделать наряды для добрых персонажей русских сказок: Снегурочки, Аленушки? Матери вряд-ли будут покупать своим дочерям для игр Анну Каренину. Может быть в комплекте еще поезд продавать?» — негодуют слухачи. Собаки застройщика запугали жителей микрорайона Говорят, что жителей микрорайона Крохалева и Краснова держат в страхе огромные собаки, которые охраняют стройку ЖК «Красное яблоко». Животные регулярно сбегают и свободно разгуливают по улицам. «Страшно возвращаться в темное время с работы, когда никого рядом нет, а навстречу бежит огромный пес. А детей даже днем отпускать страшно. Никогда не знаешь, что у этих собак на уме, если они постоянно убегают с привязи», — говорит инсайдер. К скандальному бизнесмену Фридману пришли приставы Пермский бизнесмен Евгений Фридман, который не платил зарплату водителям машин скорой помощи, не может рассчитаться по долгам, поговаривают злые языки. Проблемы у его компании «Нацмедхолдинг» возникли еще в 2021 году. Вскоре после этого началась процедура банкротства юрлица. Теперь, судачат сплетники, Фридман не может выплатить налоговой почти 1,5 млн рублей. Судебные приставы уже начали взыскивать с него эти деньги в принудительном порядке. Агрохолдинг пермского миллиардера атаковали проверками Шепчутся, что агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, вновь привлек внимание надзорных органов. Якобы недавно на предприятии прошло множество проверок. «С ревизией приходили из трудовой инспекции, из МЧС и Роспотребнадзора. Но особенно зачастили ревизоры из Россельхознадзора», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что ревизии могут быть связаны с новыми ветеринарными правилами и законами, которые начали действовать с начала сентября. «Агрохолдинг Репина — крупное сельхозпредприятие. А их после нововведений в законодательстве начинают проверять в первую очередь», — пояснили слухачи. Пермский госуниверситет не сможет уволить сотни сотрудников Инсайдер рассказал, откуда взялась цифра в сотни сотрудников, которых якобы должен уволить Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Якобы кто-то из преподавателей или сотрудников «стащил» приказ минобрнауки РФ, в котором прописано процентное соотношение преподавательского состава к административному. «Сейчас в процентном соотношении в ПГНИУ административный штат превышает преподавательский, а должно быть наоборот. В вузе работает примерно 2250 человек, сокращать несколько сотен вуз, конечно же, не станет, поскольку работа университета в таком случае остановится. Даже тем, кого сокращают, предлагается место в университете в других службах. Никаких волнений и нервозности в связи с этим в университете нет», — объясняет инсайдер. Дело в другом: государство требует роста зарплат, а бюджет вуза себе это позволить не может. Поэтому приходится оптимизировать штатную численность». …но эти волнения сказались на антирейтинге ректора Поговаривают, что последние решения врио ректора ПГНИУ Игоря Германова оказались очень непопулярны среди сотрудников вуза, особенно оптимизация. «Вуз трясет, постоянно какие-то перестановки, людей просят перевестись на другую должность, при этом неизвестно, что с зарплатой будет, планируется слияние факультетов, а развития никакого пока нет. Некоторые преподаватели уже ждут, когда Германов уйдет», — рассказал инсайдер. Также источник отметил, что в вузе не любят ректоров-выходцев с исторического и историко-политологического факультета. «Из них всегда получаются скверные руководители», — добавил собеседник. Предприятие мэрии грозят закидать использованными подгузниками В Кондратово Пермского района жители боятся, что их скоро затопит фекальными стоками. Поселковая канализация не справляется с возросшей на нее нагрузкой из-за строительства новых ЖК. Насосы, которые перекачивают стоки, сломались, а муниципальное предприятие «Энергоснабжение» не может разрешить ситуацию. В результате, когда канализация переполняется, у жителей квартир на нижних этажах эти стоки поднимаются из унитазов. При этом МУП исправно получает десятки миллионов рублей из местного бюджета. Жители якобы уже готовятся закидать МУП использованными подгузниками в знак протеста против бездействия муниципального предприятия. Пермским властям не хватает денег на ликвидацию свалок Ходят слухи, что власти муниципалитетов Пермского края ломают голову, где взять деньги на ликвидацию местных свалок. Этого после массовых проверок в жесткой форме потребовала прокуратура. «Ведомство поставило задачу в кратчайшие сроки убрать все свалки. Но нужных средств в муниципальных бюджетах на это не заложено», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что власти планируют в срочном порядке частично урезать бюджеты, заложенные на другие цели. «Год подходит к концу, уже видно, в каких сферах казна не будет освоена в полном объеме. Вопрос лишь в том, как быстро найдут исполнителей, готовых как можно быстрее вывезти мусор», — рассказали сплетники. Березниковский арт-объект спрятали из-за недовольства горожан Политтусовка в Березниках продолжает обсуждать найденный активистами «Народного фронта» утерянный арт-объект «Дерево рода», который убрали из Рябинового сквера еще год назад. Арт-объект более года ржавеет на заднем участке одного из муниципальных учреждений — туда его перевезли из-за того, что объект построен с нарушениями и угрожает безопасности, хотя источники уверяют, что причина в другом. «На „Дерево рода“ было потрачено более 1,5 миллиона рублей из городского бюджета, хотя по памятнику не скажешь, что он такой дорогой. После того, как цена стала известна общественности, горожане начали критиковать власть, а некоторые и вовсе нападали на арт-объект. Дерево сначала закрыли забором, а потом и вовсе убрали», — поделился инсайдер. Пермские активисты добиваются запрета турнира по Counter-Strike Говорят, что группа пермских активистов хочет добиться запрета на проведение кибертурнира по Dota 2 и Counter-Strike, который запланировали власти Индустриального района. Якобы общественники готовы направить жалобу с обвинением в нецелевом использовании бюджетных средств. «Активисты считают, что компьютерные игры плохо влияют на молодежь. И бюджетные деньги лучше потратить на традиционные виды спорта», — пояснили слухачи. По их словам, после жалобы кибертурнир могут отменить. «Интересно, какими соревнованиями его заменят. Бюджет у него смешной, хватит, в лучшем случае, на чемпионат по шашкам», — иронизируют сплетники. Сеть «Уральские посикунчики» может купить пермский ресторатор Говорят, что один из пермских рестораторов подумывает купить выставленную на продажу сеть кафе-пирожковых «Уральские посикунчики». Якобы после покупки он планирует провести ребрендинг заведений. «Это известная в городе сеть, пусть и с неоднозначной репутацией. Поэтому само название останется, а вот подход к сервису и качеству кухни будет уже на другом уровне», — пояснили инсайдеры. Они добавили, что переговоры о приобретении сети ведутся, но решение пока не принято. «Покупатель хочет снизить заявленную цену в 7,5 миллиона рублей. Ведь ему еще придется вложиться в обновление бренда сети», — рассказали сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.