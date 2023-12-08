Курганские слухи: вместо сгоревших дач строят элитный поселок

О генеральских амбициях начальника УФСИН, прощении чиновника и обмане мэрии. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков укрепит экономические высокие позиции региона благодаря новому пермскому активу семьи сенатора Сергея Муратова. Новый зам мэра Кургана Юлия Гурьянова не угодила правительственным чиновникам. Начальник УФСИН Владимир Мачушкин мечтает о генеральском чине. А клиники, как оказалось, делали подпольные аборты. Об этом и многом другом в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Вадим Шумков заявляет о росте индекса промышленного производства в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Покупка семьи сенатора поможет губернатору Новый актив семья сенатора Сергея Муратова в виде крупнейшего оборонного завода в Перми поможет губернатору Вадиму Шумкову. Предприятие станет обособленным подразделением завода «Курганприбор». «Следовательно, в регионе увеличится сбор собственных доходов в виде налогов. Так же еще более возрастет индекс промышленного производства. Все это станет плюсом в работе губернатора и его эффективности», — уверены источники. Губернатор подготовился к замене первого зама Губернатор Вадим Шумков, по слухам, подготовил свою команду к уходу первого зама Оксаны Куташи и заранее перераспределил полномочия. «Уход Куташи не стал новостью для Шумкова. Команда уже выполняет функции, за которые отвечала Куташи, так что ее уход не повлияет на работу правительства в выборный год. Кроме того, назначенный ио первого замгубернатора Андрей Алексеев имеет нужные компетенции. Он очень работоспособный, коммуникабельный и системный. Работая в Москве, в представительстве региона по взаимодействию с правительством РФ, он знает изнутри многие нюансы административной работы», — сообщают сплетники. …при этом чиновников шокировал уход первого замгубернатора Многие сотрудники областного правительства, по слухам, были удивлены уходом Оксаны Куташи с поста первого замгубернатора. «Она выполняла огромную часть работы. Отвечая за внутрипол, наладила взаимодействие со всеми главами округов, постоянно занималась их обучением. Надеемся, что ставший ио первого замгубернатора Андрей Алексеев будет применять лучшие наработки, которые уже есть», — считают слухачи. Куташи сообщила о своем увольнении 7 декабря. Оксана Куташи проработала в курганском правительстве пять лет Фото: telegram-канал Оксаны Куташи Куташи ждут в новых регионах Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи, по слухам, устроится на работу в одном из новых регионов России. «Она уже давно работает с правительством ЛНР и бывала в этом регионе не раз. Поэтому будет неудивительно, что она устроится на работу там. Хорошие и перспективные руководителя там очень нужны», — обсуждают слухачи. Куташи, сообщая подписчикам своего telegram-канала об отставке, говорила, что ее увольнение связано с переходом на другую работу. Новый зам мэра Кургана не смогла проявить себя на встрече с руководством Заместитель мэра Кургана Юлия Гурьянова, по слухам, не смогла на первом совещании с руководством региона дать ответы, которые удовлетворили бы чиновников, задававших вопросы. «Спустя полмесяца после назначения ей пришлось заменять, отсутствовавшую по уважительным причинам мэра Елену Ситникову. Гурьяновой стали задавать вопросы по ЖКХ, на которые она не смогла ответить в полной мере. После этой критики она очень расстроилась. Но странно ожидать полной погруженности от нового человека в руководстве. Тем более, что директор департамента ЖКХ Роман Медведев тоже был в отпуске и не смог подготовить отчет по своим вопросам», — говорят сплетники. Гурьянову назначили на пост заместителя мэра 24 ноября. До этого она возглавляла управление опеки и попечительства. На ругающегося матом мэра пожаловались в прокуратуру Жители Мишкинского округа пожаловались в прокуратуру на мэра Дениса Мамонтова. Заявители сообщили, что руководитель округа якобы ругался на них матом. Прокуратуре пришлось разбираться с жалобой. «В ходе разбирательства выяснилось, что на совещание к Мамонтову пробрались двое местных граждан. Их попросили выйти, незваные посетители отказались — в дальнейшем разговор шел на повышенных тонах. После конфликта обиженные граждане пришли в прокуратуру и написали заявление, что глава их обматерил. Ведомство разобралось и оснований для наказания чиновника не нашло», — говорят сплетники. Александр Васильев был последним чиновником, оставшимся в областном правительстве со времен экс-губернатора Алексея Богомолова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший чиновник вновь стал рукопожатным Бывшего руководителя областного управления спорта Александра Васильева, по слухам, вновь стали видеть среди курганской VIP-тусовки, из которой он ранее выпал. «Васильев вновь на матчах клуба „Зауралье“ стал появляться в хоккейной VIP-ложе, где собираются статусные чиновники, политики и бизнесмены. Появление там означает, что местная VIP-тусовка вновь приняла Васильева», — рассказывают сплетники. Васильев был последним чиновником, оставшимся в областном правительстве со времен экс-губернатора Алексея Богомолова. Он возглавлял спортуправление с 2006 до 2021 год. Мэрия Кургана снесла павильон, пока владельцы делали новый проект Владельцы двух пивных павильонов, добившиеся по суду отмены отказа мэрии в аренде, не смогли сохранить третий магазин. Они доверились обещаниям чиновникам, а те не сдержали слово и снесли объект. «Бизнесмены давно вели переговоры с мэрией и искали способ сохранить свои павильоны. Чиновники попросили коммерсантов подготовить новый проект реконструкции павильона напротив магазина „Звездный“. Пока велись работы, администрация демонтировала павильон. Чтобы сохранить оставшиеся точки, владельцы наняли юриста, который нашел лазейки в постановлении администрации о нестационарных торговых объектах и отстояли бизнес в суде», — пересказывают подробности спора курганцы. Депутаты читают новости URA.RU Фото: читателя URA.RU Курганские VIP на конференции Единой России читают новости URA.RU Во время конференции ЕР курганские VIP заинтересованно следили за новостями на URA.RU. По слухам, один бизнесмен-политик уделял продолжительное время чтению ленты издания в Telegram, а другой депутат читал новости на сайте. «Видел, как они заинтересовано что-то листают и читают, оказалось бизнесмен мониторит tg-канал URA.RU, а депутат проводит время на основном сайте, минут 10 точно читали», — обсуждают сплетники. Также, по словам присутствовавших, увлеченное чтение новостей происходило на фоне выступления главы курганского отделения партии Александра Ильтякова, который произносил речь прямо перед ними. Конференция ЕР оказалась многочисленной Конференция ЕР получилась более многочисленной из-за новых партийцев, которые тоже решили посетить мероприятие. Организаторы не ожидали наплыва и даже не подготовили необходимое количество стульев. «Члены партии заходили в зал конференции, и не знали куда сесть. Пришлось оперативно собирать стулья из других залов», — обсуждают сплетники. При этом, слухачи отмечают, что мест не хватило с условием того, что некоторые видные единороссы даже не пришли на конференцию. СУ СК ищет нарушения по школе у субподрядчиков, с которыми работал экс-глава УКСа Следователи работают с поставщиками и субподрядчиками, задействованными при строительстве самой большой в Кургане школы на 1500 мест. Расследование идет в рамках уголовного дела на главу управления капстроительства города Игоря Минина. «Следователи ищут нарушения в документах УКСа от поставщиков материалов для школы. В уголовном деле могут появиться новые фигуранты», — предполагают слухачи. Директора УКСа Игоря Минина обвиняют в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы. По версии следователей, его действия принесли ущерб в размере более 4,4 млн рублей. В настоящее время Минин находится в СИЗО. Начальник управления ФСИН по Курганской области Владимир Мачушкин ждет перевода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник УФСИН уедет в соседний регион за генеральским чином Начальник управления ФСИН по Курганской области Владимир Мачушкин собирается перевестись в Челябинскую область и возглавить местный главк. Там он сможет стать генералом. «Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН. В соседнем регионе он может получить генеральский чин. Мачушкин в курганских колониях поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — полагают сплетники. …вместо Мачушкина назначат челябинского врио ГУФСИН В случае назначения Мачушкина в соседний регион, на его место могут перевести врио начальника челябинского главка Сергея Бульчука. «Рокировка среди начальников управлений ФСИН — вопрос почти решенный. Быть вечным врио при сменяющихся руководителях Бульчуку уже надоело. Чтобы стать начальником управления, он согласится на переезд в Курган», — рассуждают о раскладе курганцы. Бывший главврач пытается вернуться Экс-главврач Шадринской ЦРБ Сергей Никитин (руководил с 2001 по 2016 годы) пытается вернуться на должность. При этом некоторые медики, которые ранее с ним работали, выступают против его возвращения. «Дело в том, что вместе с ним пытается вернуться и его жена, которая ранее была главным экономистом. Но фактически она управляла больницей. Решала сколько доплат дать мед работникам. Некоторые увольнялись. К примеру, тогда ушел весь экономический отдел и 10 врачей. Были скандалы с медперсоналом», — говорят слухачи. Они уточняют, что в то время Никитина в должности поддерживала экс-директор депздрава Лариса Кокорина. Но теперь чиновница потеряла поддержку властей. «Сейчас медицинское сообщество против этого назначения. Некоторые задумались об увольнении, так как не хотят снова работать в некомфортных условиях», — добавляют медики. Не все платные клиники в Кургане имели лицензии на проведение абортов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Платные медклиники отказывают женщинам в абортах, опасаясь проверок Поднявшаяся шумиха по проводу запретов абортов вскрыла в Кургане проблему. Как оказалось, не все частные клиники, где проводили операции, имели лицензии. И получается, что аборты там делали нелегально. «В Кургане долгое время имела лицензию на проведение абортов только одна клиника. Другие не имели лицензий. Поэтому сейчас на фоне обсуждений, они стали отказывать пациенткам, опасаясь проверок и штрафов», — говорят слухачи. Ранее в частных клиниках Кургана стали отказывать в проведении аборта. Тема запрета абортов в платных клиниках активно обсуждается в России. Сторонники запрета говорят, что частники не соблюдают нужных условий для данной операции или вовсе не имеют лицензий. В поликлинике включили релакс для пациентов В Курганской поликлинике №1 установили телевизоры, на которых транслируют кадры с природой и успокаивающую музыку. «Один телевизор установили в коридоре на третьем этаже (филиал в поселке Механический), где кабинеты терапевтов. Звучит расслабляющая музыка, транслируют кадры природы — море, солнце, рыбы, птицы… Гипнотизирует. Ожидание, действительно, становится менее напряженным, даже, когда опаздываешь на работу», — отмечают пациенты. Курганский госпиталь ожидает денег на оборудование Курганский госпиталь для ветеранов войн, который славится своим офтальмологическим профилем, ждет решения властей по запросу на покупку современного лазера. «Офтальмологи недавно освоили новый вид операции, но готовятся к дальнейшему обучению. Для расширения перечня оперативного лечения госпиталю нужно современное оборудование — дорогостоящие лазерные аппараты. Если власти согласуют финансирование всего желаемого оборудования, госпиталь станет одним из лучших в УрФО», — гордятся в медицинской среде. У медиков есть блок на трудоустройство Несмотря на колоссальный дефицит медиков в курганских больницах чиновники препятствуют неугодным устраиваться на работу. «Чиновники депздрава не дают некоторым медикам устроиться на работу в государственные клиники, несмотря на опыт и безупречное исполнение трудовых обязанностей. Даже при наличии вакансий медикам отказывают в работе. Это вопиющие случаи показывают, что сведение личных счетов для некоторых лиц важнее, чем забота о здоровье курганцев», — возмущаются сплетники. Жители подозревают в распространении коклюша антипрививочников Сплетники считают, что повлиять на распространение коклюша в регионе могут родители, которые безосновательно отказывались прививать своего ребенка. «Эта болезнь распространяется в случае, если ребенку не сделали прививку. Отказаться от нее можно не только по медицинским показаниям, но и по желанию родителя», — говорят сплетники. Есть и другая версия. Слухачи думают, что могло увеличиться количество детей, у которых по медицинским показаниям «отвод» от прививки. Родным и окружающим таких детей положено прививаться, чтобы не заразить этого ребенка, но знают, и тем более выполняют, это не все. Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что количество заболевших коклюшем в Курганской области выросло. Тяжелее всего переносят болезнь дети в возрасте до одного года. Среди всех заболевших коклюшем в регионе 96,3% — дети. Родители учеников возмутились новой системой оценки контрольных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Эксперименты с оценками лицеистов возмутили родителей учеников В одном из лицеев Кургана решили поэкспериментировать с оценками учащихся, поговаривают слухачи. «В лицее решили утраивать оценки, которые ученик получает за контрольную работу. Например, если за контрольную получена двойка, то исправлять ученик долен не одну, а уже три двойки. По-видимому, такая стимуляцию к успеваемости подействовала только на родителей. Они возмутились и пошли разбираться к директору», — отмечают слухачи. Курганский медиаменджер удержал свои позиции Руководитель ГТРК-Курган Иван Белых, по слухам, продлил свой контракт с медиакомпанией еще на полгода. «Уже не раз ходили слухи, что Белых найдут замену. Продление контракта доказывает, что в очередной раз недоброжелатели были неправы», — судачат сплетники. В Кургане может появится новый элитный коттеджный поселок в затопляемой зоне В микрорайоне Увал по шоссе Тюнина, по слухам, может появиться новый элитный коттеджный поселок, несмотря на заявления о затопляемости данной территории. «Вдоль шоссе Тюнина, в сторону Увала собираются строить коттеджи. Работы идут: техника осуществляет расчистку и подготовку к строительству. Люди говорят о том, что, возможно, теперь ограничение по затопляемости не распространяется на эти коттеджи», — обсуждают слухачи. Согласно рассказу сплетников, коттеджи могут возвести на месте, где во время массовых весенних пожаров горели дачи. На оборонном заводе настраивают новое оборудование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На крупное оборонное предприятие завезли много нового оборудования На крупный завод в Кургане, по слухам, внезапно привезли большое количество нового оборудования, приобретенного благодаря федеральным субсидиям. «Неожиданно завезли столько всего. Сейчас основное внимание уделяется быстрой интеграции, что вызывает определенные трудности. Инженеры пашут сверхурочно, чтобы быстро все настроить», — шепчутся на заводе. Тем не менее, по словам сплетников, не смотря на усталость, все понимают, что это поможет вовремя выполнить гособоронзаказ. Это поддержит бойцов на фронте, поможет получить премии, и, поэтому не отчаиваются и работают. На курганской Рублевке — фекальная проблема В Кетово (называемой курганской Рублевкой) жители столкнулись с проблемой вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО), который подорожал в несколько раз. «В Кетово нет централизованной канализации. Сначала запретили сливать ЖБО из септиков в специальный водоем, куда всегда сливали (озеро Чаши). Стали возить в КГСХА, где есть канализация. Цену увеличили. Сейчас и там запретили сливать и возят ЖБО в город. Цену многократно увеличили. Если недавно было 100 рублей за кубометр. Сейчас уже 350-500 рублей. При этом частный сектор ассенизаторы не успевают возить, заявки не берут. Кажется, Кетово скоро утонет в фекалиях», — горюют местные жители. Фонд капремонта задерживал оплату подрядчикам из-за отсутствия денег Региональный фонд капремонта за год оплатил по контрактам в полтора раза меньше, чем было обещано по договорам с подрядчиками из-за нехватки денег. «По договору может быть установлен срок оплаты как в начале, так и в конце, при сдаче работ. Этим фонд пользуется, чтобы ремонты шли, несмотря на то, что денег недостаточно», — говорят сплетники. Также, по слухам, денег в фонде не хватает из-за того, что собирать взносы с плательщиков получается собирать не в полном объеме. Подрядчики заявляли о том, что не берут контракты фонда, потому что он предлагает оплату несоразмерную объему работ. В результате многие ремонты, не состоявшиеся в 2022 году и текущем переносят на 2034 год. Таксисты колесят по закоулкам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таксисты заставляют клиентов ждать авто назло начальству По слухам, водители такси специально выбирают длинный маршрут до точки, откуда нужно забрать клиента. Инсайдеры обсуждают, что таким образом таксисты устраивают протесты. «Основная причина того, что курганцы долго ждут такси в том, что водители выбирают наиболее дальние маршруты, даже если они находятся не так далеко от точки заказа. И при отслеживании в приложении видно, что машине сворачивает с прямого маршрута и едет по закоулкам. По одной из версий — это напряженные отношения с агрегаторами, так как не все водители довольны условиями работы», — говорят сплетники. При этом, слухачи обсуждают, что водители не получают процент, если долго добираются до клиентов. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Вадим Шумков укрепит экономические высокие позиции региона благодаря новому пермскому активу семьи сенатора Сергея Муратова. Новый зам мэра Кургана Юлия Гурьянова не угодила правительственным чиновникам. Начальник УФСИН Владимир Мачушкин мечтает о генеральском чине. А клиники, как оказалось, делали подпольные аборты. Об этом и многом другом в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Покупка семьи сенатора поможет губернатору Новый актив семья сенатора Сергея Муратова в виде крупнейшего оборонного завода в Перми поможет губернатору Вадиму Шумкову. Предприятие станет обособленным подразделением завода «Курганприбор». «Следовательно, в регионе увеличится сбор собственных доходов в виде налогов. Так же еще более возрастет индекс промышленного производства. Все это станет плюсом в работе губернатора и его эффективности», — уверены источники. Губернатор подготовился к замене первого зама Губернатор Вадим Шумков, по слухам, подготовил свою команду к уходу первого зама Оксаны Куташи и заранее перераспределил полномочия. «Уход Куташи не стал новостью для Шумкова. Команда уже выполняет функции, за которые отвечала Куташи, так что ее уход не повлияет на работу правительства в выборный год. Кроме того, назначенный ио первого замгубернатора Андрей Алексеев имеет нужные компетенции. Он очень работоспособный, коммуникабельный и системный. Работая в Москве, в представительстве региона по взаимодействию с правительством РФ, он знает изнутри многие нюансы административной работы», — сообщают сплетники. …при этом чиновников шокировал уход первого замгубернатора Многие сотрудники областного правительства, по слухам, были удивлены уходом Оксаны Куташи с поста первого замгубернатора. «Она выполняла огромную часть работы. Отвечая за внутрипол, наладила взаимодействие со всеми главами округов, постоянно занималась их обучением. Надеемся, что ставший ио первого замгубернатора Андрей Алексеев будет применять лучшие наработки, которые уже есть», — считают слухачи. Куташи сообщила о своем увольнении 7 декабря. Куташи ждут в новых регионах Бывший первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи, по слухам, устроится на работу в одном из новых регионов России. «Она уже давно работает с правительством ЛНР и бывала в этом регионе не раз. Поэтому будет неудивительно, что она устроится на работу там. Хорошие и перспективные руководителя там очень нужны», — обсуждают слухачи. Куташи, сообщая подписчикам своего telegram-канала об отставке, говорила, что ее увольнение связано с переходом на другую работу. Новый зам мэра Кургана не смогла проявить себя на встрече с руководством Заместитель мэра Кургана Юлия Гурьянова, по слухам, не смогла на первом совещании с руководством региона дать ответы, которые удовлетворили бы чиновников, задававших вопросы. «Спустя полмесяца после назначения ей пришлось заменять, отсутствовавшую по уважительным причинам мэра Елену Ситникову. Гурьяновой стали задавать вопросы по ЖКХ, на которые она не смогла ответить в полной мере. После этой критики она очень расстроилась. Но странно ожидать полной погруженности от нового человека в руководстве. Тем более, что директор департамента ЖКХ Роман Медведев тоже был в отпуске и не смог подготовить отчет по своим вопросам», — говорят сплетники. Гурьянову назначили на пост заместителя мэра 24 ноября. До этого она возглавляла управление опеки и попечительства. На ругающегося матом мэра пожаловались в прокуратуру Жители Мишкинского округа пожаловались в прокуратуру на мэра Дениса Мамонтова. Заявители сообщили, что руководитель округа якобы ругался на них матом. Прокуратуре пришлось разбираться с жалобой. «В ходе разбирательства выяснилось, что на совещание к Мамонтову пробрались двое местных граждан. Их попросили выйти, незваные посетители отказались — в дальнейшем разговор шел на повышенных тонах. После конфликта обиженные граждане пришли в прокуратуру и написали заявление, что глава их обматерил. Ведомство разобралось и оснований для наказания чиновника не нашло», — говорят сплетники. Бывший чиновник вновь стал рукопожатным Бывшего руководителя областного управления спорта Александра Васильева, по слухам, вновь стали видеть среди курганской VIP-тусовки, из которой он ранее выпал. «Васильев вновь на матчах клуба „Зауралье“ стал появляться в хоккейной VIP-ложе, где собираются статусные чиновники, политики и бизнесмены. Появление там означает, что местная VIP-тусовка вновь приняла Васильева», — рассказывают сплетники. Васильев был последним чиновником, оставшимся в областном правительстве со времен экс-губернатора Алексея Богомолова. Он возглавлял спортуправление с 2006 до 2021 год. Мэрия Кургана снесла павильон, пока владельцы делали новый проект Владельцы двух пивных павильонов, добившиеся по суду отмены отказа мэрии в аренде, не смогли сохранить третий магазин. Они доверились обещаниям чиновникам, а те не сдержали слово и снесли объект. «Бизнесмены давно вели переговоры с мэрией и искали способ сохранить свои павильоны. Чиновники попросили коммерсантов подготовить новый проект реконструкции павильона напротив магазина „Звездный“. Пока велись работы, администрация демонтировала павильон. Чтобы сохранить оставшиеся точки, владельцы наняли юриста, который нашел лазейки в постановлении администрации о нестационарных торговых объектах и отстояли бизнес в суде», — пересказывают подробности спора курганцы. Курганские VIP на конференции Единой России читают новости URA.RU Во время конференции ЕР курганские VIP заинтересованно следили за новостями на URA.RU. По слухам, один бизнесмен-политик уделял продолжительное время чтению ленты издания в Telegram, а другой депутат читал новости на сайте. «Видел, как они заинтересовано что-то листают и читают, оказалось бизнесмен мониторит tg-канал URA.RU, а депутат проводит время на основном сайте, минут 10 точно читали», — обсуждают сплетники. Также, по словам присутствовавших, увлеченное чтение новостей происходило на фоне выступления главы курганского отделения партии Александра Ильтякова, который произносил речь прямо перед ними. Конференция ЕР оказалась многочисленной Конференция ЕР получилась более многочисленной из-за новых партийцев, которые тоже решили посетить мероприятие. Организаторы не ожидали наплыва и даже не подготовили необходимое количество стульев. «Члены партии заходили в зал конференции, и не знали куда сесть. Пришлось оперативно собирать стулья из других залов», — обсуждают сплетники. При этом, слухачи отмечают, что мест не хватило с условием того, что некоторые видные единороссы даже не пришли на конференцию. СУ СК ищет нарушения по школе у субподрядчиков, с которыми работал экс-глава УКСа Следователи работают с поставщиками и субподрядчиками, задействованными при строительстве самой большой в Кургане школы на 1500 мест. Расследование идет в рамках уголовного дела на главу управления капстроительства города Игоря Минина. «Следователи ищут нарушения в документах УКСа от поставщиков материалов для школы. В уголовном деле могут появиться новые фигуранты», — предполагают слухачи. Директора УКСа Игоря Минина обвиняют в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы. По версии следователей, его действия принесли ущерб в размере более 4,4 млн рублей. В настоящее время Минин находится в СИЗО. Начальник УФСИН уедет в соседний регион за генеральским чином Начальник управления ФСИН по Курганской области Владимир Мачушкин собирается перевестись в Челябинскую область и возглавить местный главк. Там он сможет стать генералом. «Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН. В соседнем регионе он может получить генеральский чин. Мачушкин в курганских колониях поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — полагают сплетники. …вместо Мачушкина назначат челябинского врио ГУФСИН В случае назначения Мачушкина в соседний регион, на его место могут перевести врио начальника челябинского главка Сергея Бульчука. «Рокировка среди начальников управлений ФСИН — вопрос почти решенный. Быть вечным врио при сменяющихся руководителях Бульчуку уже надоело. Чтобы стать начальником управления, он согласится на переезд в Курган», — рассуждают о раскладе курганцы. Бывший главврач пытается вернуться Экс-главврач Шадринской ЦРБ Сергей Никитин (руководил с 2001 по 2016 годы) пытается вернуться на должность. При этом некоторые медики, которые ранее с ним работали, выступают против его возвращения. «Дело в том, что вместе с ним пытается вернуться и его жена, которая ранее была главным экономистом. Но фактически она управляла больницей. Решала сколько доплат дать мед работникам. Некоторые увольнялись. К примеру, тогда ушел весь экономический отдел и 10 врачей. Были скандалы с медперсоналом», — говорят слухачи. Они уточняют, что в то время Никитина в должности поддерживала экс-директор депздрава Лариса Кокорина. Но теперь чиновница потеряла поддержку властей. «Сейчас медицинское сообщество против этого назначения. Некоторые задумались об увольнении, так как не хотят снова работать в некомфортных условиях», — добавляют медики. Платные медклиники отказывают женщинам в абортах, опасаясь проверок Поднявшаяся шумиха по проводу запретов абортов вскрыла в Кургане проблему. Как оказалось, не все частные клиники, где проводили операции, имели лицензии. И получается, что аборты там делали нелегально. «В Кургане долгое время имела лицензию на проведение абортов только одна клиника. Другие не имели лицензий. Поэтому сейчас на фоне обсуждений, они стали отказывать пациенткам, опасаясь проверок и штрафов», — говорят слухачи. Ранее в частных клиниках Кургана стали отказывать в проведении аборта. Тема запрета абортов в платных клиниках активно обсуждается в России. Сторонники запрета говорят, что частники не соблюдают нужных условий для данной операции или вовсе не имеют лицензий. В поликлинике включили релакс для пациентов В Курганской поликлинике №1 установили телевизоры, на которых транслируют кадры с природой и успокаивающую музыку. «Один телевизор установили в коридоре на третьем этаже (филиал в поселке Механический), где кабинеты терапевтов. Звучит расслабляющая музыка, транслируют кадры природы — море, солнце, рыбы, птицы… Гипнотизирует. Ожидание, действительно, становится менее напряженным, даже, когда опаздываешь на работу», — отмечают пациенты. Курганский госпиталь ожидает денег на оборудование Курганский госпиталь для ветеранов войн, который славится своим офтальмологическим профилем, ждет решения властей по запросу на покупку современного лазера. «Офтальмологи недавно освоили новый вид операции, но готовятся к дальнейшему обучению. Для расширения перечня оперативного лечения госпиталю нужно современное оборудование — дорогостоящие лазерные аппараты. Если власти согласуют финансирование всего желаемого оборудования, госпиталь станет одним из лучших в УрФО», — гордятся в медицинской среде. У медиков есть блок на трудоустройство Несмотря на колоссальный дефицит медиков в курганских больницах чиновники препятствуют неугодным устраиваться на работу. «Чиновники депздрава не дают некоторым медикам устроиться на работу в государственные клиники, несмотря на опыт и безупречное исполнение трудовых обязанностей. Даже при наличии вакансий медикам отказывают в работе. Это вопиющие случаи показывают, что сведение личных счетов для некоторых лиц важнее, чем забота о здоровье курганцев», — возмущаются сплетники. Жители подозревают в распространении коклюша антипрививочников Сплетники считают, что повлиять на распространение коклюша в регионе могут родители, которые безосновательно отказывались прививать своего ребенка. «Эта болезнь распространяется в случае, если ребенку не сделали прививку. Отказаться от нее можно не только по медицинским показаниям, но и по желанию родителя», — говорят сплетники. Есть и другая версия. Слухачи думают, что могло увеличиться количество детей, у которых по медицинским показаниям «отвод» от прививки. Родным и окружающим таких детей положено прививаться, чтобы не заразить этого ребенка, но знают, и тем более выполняют, это не все. Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что количество заболевших коклюшем в Курганской области выросло. Тяжелее всего переносят болезнь дети в возрасте до одного года. Среди всех заболевших коклюшем в регионе 96,3% — дети. Эксперименты с оценками лицеистов возмутили родителей учеников В одном из лицеев Кургана решили поэкспериментировать с оценками учащихся, поговаривают слухачи. «В лицее решили утраивать оценки, которые ученик получает за контрольную работу. Например, если за контрольную получена двойка, то исправлять ученик долен не одну, а уже три двойки. По-видимому, такая стимуляцию к успеваемости подействовала только на родителей. Они возмутились и пошли разбираться к директору», — отмечают слухачи. Курганский медиаменджер удержал свои позиции Руководитель ГТРК-Курган Иван Белых, по слухам, продлил свой контракт с медиакомпанией еще на полгода. «Уже не раз ходили слухи, что Белых найдут замену. Продление контракта доказывает, что в очередной раз недоброжелатели были неправы», — судачат сплетники. В Кургане может появится новый элитный коттеджный поселок в затопляемой зоне В микрорайоне Увал по шоссе Тюнина, по слухам, может появиться новый элитный коттеджный поселок, несмотря на заявления о затопляемости данной территории. «Вдоль шоссе Тюнина, в сторону Увала собираются строить коттеджи. Работы идут: техника осуществляет расчистку и подготовку к строительству. Люди говорят о том, что, возможно, теперь ограничение по затопляемости не распространяется на эти коттеджи», — обсуждают слухачи. Согласно рассказу сплетников, коттеджи могут возвести на месте, где во время массовых весенних пожаров горели дачи. На крупное оборонное предприятие завезли много нового оборудования На крупный завод в Кургане, по слухам, внезапно привезли большое количество нового оборудования, приобретенного благодаря федеральным субсидиям. «Неожиданно завезли столько всего. Сейчас основное внимание уделяется быстрой интеграции, что вызывает определенные трудности. Инженеры пашут сверхурочно, чтобы быстро все настроить», — шепчутся на заводе. Тем не менее, по словам сплетников, не смотря на усталость, все понимают, что это поможет вовремя выполнить гособоронзаказ. Это поддержит бойцов на фронте, поможет получить премии, и, поэтому не отчаиваются и работают. На курганской Рублевке — фекальная проблема В Кетово (называемой курганской Рублевкой) жители столкнулись с проблемой вывоза жидких бытовых отходов (ЖБО), который подорожал в несколько раз. «В Кетово нет централизованной канализации. Сначала запретили сливать ЖБО из септиков в специальный водоем, куда всегда сливали (озеро Чаши). Стали возить в КГСХА, где есть канализация. Цену увеличили. Сейчас и там запретили сливать и возят ЖБО в город. Цену многократно увеличили. Если недавно было 100 рублей за кубометр. Сейчас уже 350-500 рублей. При этом частный сектор ассенизаторы не успевают возить, заявки не берут. Кажется, Кетово скоро утонет в фекалиях», — горюют местные жители. Фонд капремонта задерживал оплату подрядчикам из-за отсутствия денег Региональный фонд капремонта за год оплатил по контрактам в полтора раза меньше, чем было обещано по договорам с подрядчиками из-за нехватки денег. «По договору может быть установлен срок оплаты как в начале, так и в конце, при сдаче работ. Этим фонд пользуется, чтобы ремонты шли, несмотря на то, что денег недостаточно», — говорят сплетники. Также, по слухам, денег в фонде не хватает из-за того, что собирать взносы с плательщиков получается собирать не в полном объеме. Подрядчики заявляли о том, что не берут контракты фонда, потому что он предлагает оплату несоразмерную объему работ. В результате многие ремонты, не состоявшиеся в 2022 году и текущем переносят на 2034 год. Таксисты заставляют клиентов ждать авто назло начальству По слухам, водители такси специально выбирают длинный маршрут до точки, откуда нужно забрать клиента. Инсайдеры обсуждают, что таким образом таксисты устраивают протесты. «Основная причина того, что курганцы долго ждут такси в том, что водители выбирают наиболее дальние маршруты, даже если они находятся не так далеко от точки заказа. И при отслеживании в приложении видно, что машине сворачивает с прямого маршрута и едет по закоулкам. По одной из версий — это напряженные отношения с агрегаторами, так как не все водители довольны условиями работы», — говорят сплетники. При этом, слухачи обсуждают, что водители не получают процент, если долго добираются до клиентов. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.