Путин дал РЖД 10 лет на обновление железных дорог РФ

Работников отрасли амбициозные планы президента не испугали

15 декабря 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин запустил масштабное обновление и расширение Российских железных дорог Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшие 10 лет железнодорожную систему России ждет обновление. На IV съезде РЖД, который вновь проходил накануне старта избирательной кампании, Владимир Путин озвучил такие амбициозные планы, на реализацию которых раньше не хватало денег и технологий. Однако сегодня, говорят эксперты, именно железные дороги стали едва ли не ключевой отраслью экономики, которая позволит стране и преодолеть санкции, и поддержать промышленность, и выстроить новые связи. Железнодорожники поддержали президента. Для своего четвертого съезда РЖД выбрали место, никак не связное с железными дорогами, но находиться там президенту точно было приятно — это Центр самбо и бокса в Лужниках (оба вида спорта Путину близки). В зале вместо татами была сконструирована сцена, расставлены стулья, а трибуны заняты не болельщиками, а железнодорожниками. Съезд приурочили к 20-летию РЖД. Пока президент выступал, железнодорожники успевали его записать на свои смартфоны — нечасто выпадает шанс своими глазами увидеть Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выйдя на сцену, Путин, который в 2003 году и создал эту компанию из Министерства путей сообщения, сразу направился к пюпитру. Железнодорожники, отметил он, внесли «огромный вклад в отражение санкционных атак, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода отечественной продукции на перспективные глобальные рынки». Особая заслуга — в обеспечении перевозок для нужд спецоперации. «Многими поколениями железнодорожников была создана мощная инфраструктура, производственная, технологическая база, которая позволяет нам идти вперед, добиваться больших результатов, ставить новые амбициозные цели», — сказал Путин. Ближайшие 10 лет, заявил президент, станут для РФ временем «большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге, значимых не только для России, но и для всей Евразии». В стратегии развития отрасли, которую Путин сегодня озвучил, есть план по созданию высокоскоростных магистралей. Они соединят Москву с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, а в перспективе — с Луганском и Донецком. «Они пройдут по территориям, где живут более 111 миллионов наших граждан, а это 80 процентов населения страны», — отметил Путин. Во время ВКС с регионами Владимир Путин (справа) и Олег Белозеров (слева) сначала о чем-то переговаривались, и в конце концов президент пожал главе РЖД руку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще более амбициозные планы — это «укрепление транспортно-логистического каркаса всей Евразии». Коридор «Север — Юг», по словам Путина, позволит доставлять грузы из Мурманска в Мумбаи всего за 15 суток вместо 45 благодаря «бесшовному железнодорожному сообщению». «Еще один транспортный меридиан пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — модернизация центрального участка Транссиба на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Строительство Северного широтного хода с выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от ХМАО до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — озвучил Путин. Появятся железнодорожные маршруты из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, а на Дальнем Востоке — ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога. «Все три коридора, — отметил Путин, — открывают возможность напрямую соединить наши железнодорожные маршруты с логистическими узлами на юге и юго-востоке Евразии. Они сформируют огромное пространство для долгосрочного развития целых отраслей и огромных территорий России, обеспечат мощный позитивный эффект для нашей страны, для граждан. Будем действовать слаженно, совместно. И обязательно решим все поставленные задачи в интересах России». Технические возможности РЖД продемонстрировали и на съезде: в зале было смонтировано три огромных экрана: два — для делегатов и один — для президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU После, уже в формате видеосвязи, Путин запустил движение поездов по новому мосту в Мурманской области и через новый Керакский тоннель на Транссибе в Амурской области. Он пообщался с работниками разных подразделений РЖД в нескольких регионах страны. Крымские железнодорожники поблагодарили президента за принятое почти 10 лет назад «историческое решение» построить мост. Но здесь Путин сделал уточнение: «Первое было принято Николаем Вторым, второе — Сталиным, а мы только реализовали». Светлана Берег с трудом сдерживала эмоции, получая награду из рук Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свои награды из рук Путина получили 9 железнодорожников. Единственная среди них женщина Светлана Берег подошла к микрофону и призналась, что очень ждала, когда президент заявит о своем решении вновь баллотироваться. «Вы — мой президент», — с волнением призналась она. Ну, а глава РЖД Олег Белозеров получил награду для всего коллектива — Почетный знак РФ «За успехи в труде». И дал обещание, что «железнодорожники не подведут и выполнят все поставленные задачи». Зал взорвался аплодисментами, встал, приветствуя Путина. А президент, снова подойдя к пюпитру, сказал коротко, но именно то, что хотел услышать каждый из почти 2 тысяч железнодорожников, присутствовавших в зале: «Когда смотришь, как поезда пошли по тоннелю по мосту, ощущение надеги возникает, чувство уверенности в завтрашнем дне». Пропускать такого рода «собрания» со стороны президента было бы неразумно, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: «Железные дороги — это каркас, это крупнейший работодатель нашей страны. Это жизненная необходимость многих регионов и городов». В руки Олега Белозерова президент передал награду для всего 700-тысячного коллектива РЖД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин был практически на всех съездах РЖД. Он пропустил только один, в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра, но уже в марте 2018-го вновь стал президентом. К слову, все съезды РЖД проходили накануне старта президентских кампаний: в 2007 году, в 2011 и в 2017 годах. И сегодня, отмечает старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, между выступлением Путина на съезде и избирательной кампанией есть «совершенно явная связь». «Он входит в начало кампании 2024 года, имея важный политический ресурс — итоги развития РЖД и поддержку железнодорожников, а это очень существенная часть российского электората», — говорит эксперт. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, «такая мощная структура, как РЖД, может быть субъектом политического процесса». «Важно, что люди, которые там работают, видят внимание президента к их работе, к их вопросам и предложениям. С политической точки зрения правильно с таким большим кругом людей проводить встречи», — полагает Кирьянов. Новость по теме Путин: противник пытается дотянуться до важнейших объектов восточного полигона Он отмечает, что Путин продемонстрировал значение РЖД для экономики страны, тем более сейчас, когда идет перенастройка логистических связей и нужно обновление отрасли. «РЖД находятся на острие событий, занимаются тем, чтобы разворот на Юг и на Восток состоялся. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры — важнейшая задача государства тоже», — резюмировал парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие 10 лет железнодорожную систему России ждет обновление. На IV съезде РЖД, который вновь проходил накануне старта избирательной кампании, Владимир Путин озвучил такие амбициозные планы, на реализацию которых раньше не хватало денег и технологий. Однако сегодня, говорят эксперты, именно железные дороги стали едва ли не ключевой отраслью экономики, которая позволит стране и преодолеть санкции, и поддержать промышленность, и выстроить новые связи. Железнодорожники поддержали президента. Для своего четвертого съезда РЖД выбрали место, никак не связное с железными дорогами, но находиться там президенту точно было приятно — это Центр самбо и бокса в Лужниках (оба вида спорта Путину близки). В зале вместо татами была сконструирована сцена, расставлены стулья, а трибуны заняты не болельщиками, а железнодорожниками. Съезд приурочили к 20-летию РЖД. Выйдя на сцену, Путин, который в 2003 году и создал эту компанию из Министерства путей сообщения, сразу направился к пюпитру. Железнодорожники, отметил он, внесли «огромный вклад в отражение санкционных атак, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода отечественной продукции на перспективные глобальные рынки». Особая заслуга — в обеспечении перевозок для нужд спецоперации. «Многими поколениями железнодорожников была создана мощная инфраструктура, производственная, технологическая база, которая позволяет нам идти вперед, добиваться больших результатов, ставить новые амбициозные цели», — сказал Путин. Еще более амбициозные планы — это «укрепление транспортно-логистического каркаса всей Евразии». Коридор «Север — Юг», по словам Путина, позволит доставлять грузы из Мурманска в Мумбаи всего за 15 суток вместо 45 благодаря «бесшовному железнодорожному сообщению». «Еще один транспортный меридиан пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — модернизация центрального участка Транссиба на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Строительство Северного широтного хода с выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от ХМАО до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — озвучил Путин. Появятся железнодорожные маршруты из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, а на Дальнем Востоке — ветка от БАМа в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога. «Все три коридора, — отметил Путин, — открывают возможность напрямую соединить наши железнодорожные маршруты с логистическими узлами на юге и юго-востоке Евразии. После, уже в формате видеосвязи, Путин запустил движение поездов по новому мосту в Мурманской области и через новый Керакский тоннель на Транссибе в Амурской области. Он пообщался с работниками разных подразделений РЖД в нескольких регионах страны. Крымские железнодорожники поблагодарили президента за принятое почти 10 лет назад «историческое решение» построить мост. Но здесь Путин сделал уточнение: «Первое было принято Николаем Вторым, второе — Сталиным, а мы только реализовали». Свои награды из рук Путина получили 9 железнодорожников. Единственная среди них женщина Светлана Берег подошла к микрофону и призналась, что очень ждала, когда президент заявит о своем решении вновь баллотироваться. «Вы — мой президент», — с волнением призналась она. Ну, а глава РЖД Олег Белозеров получил награду для всего коллектива — Почетный знак РФ «За успехи в труде». И дал обещание, что «железнодорожники не подведут и выполнят все поставленные задачи». Пропускать такого рода «собрания» со стороны президента было бы неразумно, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: «Железные дороги — это каркас, это крупнейший работодатель нашей страны. Это жизненная необходимость многих регионов и городов». Путин был практически на всех съездах РЖД. Он пропустил только один, в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра, но уже в марте 2018-го вновь стал президентом. К слову, все съезды РЖД проходили накануне старта президентских кампаний: в 2007 году, в 2011 и в 2017 годах. И сегодня, отмечает старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, между выступлением Путина на съезде и избирательной кампанией есть «совершенно явная связь». «Он входит в начало кампании 2024 года, имея важный политический ресурс — итоги развития РЖД и поддержку железнодорожников, а это очень существенная часть российского электората», — говорит эксперт. По мнению зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, «такая мощная структура, как РЖД, может быть субъектом политического процесса». «Важно, что люди, которые там работают, видят внимание президента к их работе, к их вопросам и предложениям. С политической точки зрения правильно с таким большим кругом людей проводить встречи», — полагает Кирьянов. Он отмечает, что Путин продемонстрировал значение РЖД для экономики страны, тем более сейчас, когда идет перенастройка логистических связей и нужно обновление отрасли. «РЖД находятся на острие событий, занимаются тем, чтобы разворот на Юг и на Восток состоялся. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры — важнейшая задача государства тоже», — резюмировал парламентарий.