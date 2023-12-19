«План правительства сглаживает урон от ухода западного капитала»

Эксперт по бизнесу с Китаем Манкевич — о том, как РФ и КНР обменяются инвестициями

19 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Россия и Китай выводят торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU План инвестиционного сотрудничества с КНР позволит нивелировать урон от ухода из РФ западного капитала. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Документ, рассчитанный до 2030 года, станет основой для взаимных инвестиций, повысит интерес бизнеса КНР к вложениям в Россию. Ожидается, что во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Пекин 19—20 декабря инвестплан станет одной из тем обсуждения. — Действующий план инвестиционного сотрудничества России и Китая рассчитан до 2024 года. Все ли удалось выполнить сторонам? Расширение сотрудничества РФ и КНР может подстегнуть развитие важных сфер экономики, считает Манкевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Конечно, выполнить удалось не все. Нужно помнить, что план составлялся в совершенно других условиях, а на встречах регулярно актуализировался, в том числе из него исключались неактуальные проекты. Не думаю, что по этому поводу стоит драматизировать — это тот опыт, который нужно учесть при реализации нового плана. — Мишустин в эти дни работает в Пекине. Правительства двух стран как раз дорабатывают новый инвестплан до 2030 года. Наш кабмин за последнее время много сделал для создания комфортных условий для ведения бизнеса в стране. Китайцы готовы инвестировать в РФ и куда? — Думаю, гораздо большую долю получат агропроекты, поскольку сотрудничество между нашими странами в сфере торговли сельхозпродукцией развивается очень быстро. И надо учесть также наши уникальные географические и логистические преимущества. Но российским продуктам до сих пор сложно выйти на китайский рынок. Поэтому вполне логичным является вариант, при котором китайские бизнесмены вкладываются в производство в России. Тем самым они обеспечивают для предприятия в РФ рынок, а для себя — поставки в КНР именно той продукции, которая востребована, для которой не нужно будет искать потребителя — она сразу попадет на полки магазинов. Кроме того, думаю, гораздо больше инвестиционных проектов будет в автомобилестроении. Этот рынок в России понемногу насыщается, китайские автопроизводители все активнее конкурируют между собой, становятся актуальными любые конкурентные преимущества в борьбе за клиента. Вкладываясь в предприятия на территории России, китайские производители имеют возможность попасть под программы господдержки: например, продленную в сентябре программу льготного кредитования и лизинга Минпромторга. Тем более, как мы видим, санкции на эту сферу никак не распространяются. По крайней мере, пока. Недвижимость в Китае — не лучшая сфера для инвестиций, в отличие от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо энергетики, агропрома и автопрома, китайских производителям интересен рынок недвижимости России и амбициозные инфраструктурные проекты. Проекты во Владивостоке и в Сочи, участие китайской стороны в строительстве московского метро показали, что китайские партнеры «распробовали» эту сферу, так что российские власти вправе ожидать от них еще большей активности. Ну, а недвижимость всегда была интересна китайцам, тем более на фоне проблем с рынком недвижимости в самой Поднебесной. Есть интерес к гостиничной сфере, ритейлу, общепиту — российский потребительский рынок велик и достаточно платежеспособен. Но пока в нем остаются вакуумы и ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Кто вложится в компенсирование этих ниш, в накладе не останется. — А какие сферы экономики в Китае могут быть интересны российскому бизнесу? Российский бизнес заинтересован во вложениях в высокотехнологичные отрасли Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Наибольший интерес, конечно, представляют собой высокотехнологичная сфера и производство. Если честно, сложно найти в Китае сферу, которая абсолютно не была бы перспективна для инвестиций, разве что проблемная недвижимость. К тому же, напомню, в середине ноября Китай объявил, что продолжит расширять доступ на рынки и обеспечивать равные условия для иностранных инвесторов, сокращать «негативный список» для иностранных инвестиций и снимать все ограничения для иностранных инвесторов, которые захотят прийти в обрабатывающую промышленность. — Тем не менее, статистика действующего инвестплана говорит о том, что российские инвестиции в китайскую экономику больше, и отраслей, куда вкладывает российский бизнес, тоже больше. Наверняка правительство Мишустина учитывало этот момент при работе на новым документом. Почему бизнес КНР не идет в Россию? — Будем честны, российский рынок — не приоритетный для Китая. С самого начала СВО правительство КНР дало понять, что никого не будет ограничивать в сотрудничестве с Россией, но и заставлять тоже никого не будет. Таким образом, просчитывать риски и нести ответственность за результат предложено самим компаниям и инвесторам. А у многих из них есть активы и интересный бизнес на Западе, и рисковать ими ради выхода на российский рынок готовы немногие. Тем более что в мире достаточно много других предложений, гораздо менее рисковых. В этом плане китайских партнеров можно понять, тем более, что некоторые из них все-таки приходят и вкладываются, особенно если им расскажут про перспективы, а также защиту. — Можно ли говорить, что инвестплан, разработанный правительством, для России — стратегический документ? Правительство Михаила Мишустина активизирует многостороннее сотрудничество с китайскими коллегами Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Этот инвестиционный план — «становой хребет» всего инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем. Это стратегический документ, который показывает, в каком направлении развивается это сотрудничество, и какими темпами. Конечно, российскому правительству он нужен. Он позволяет контролировать реализацию договоренностей и проектов, своевременно реагировать на возникающие сложности, доводить проекты до окупаемости и выхода на прибыль. — Что несет этот документ бизнесу, и каких результатов ждут власти? — У инвестплана важная психологическая функция: бизнес и инвесторы видят, что государство к этой сфере повернулось лицом, есть позитивный и конструктивный диалог, есть результаты. Для регионов России это также сигнал, что реализуемые на периферии инвестиционные проекты находятся на контроле, и за их реализацию будут спрашивать — этакий стимул не замыливать работу. Статья по теме Россия и КНР договорились, как будут укреплять связи до 2030 года Ну, а результат, которого ждут от этого плана, — восстановление урона экономике, полученного от ухода западного капитала, особенно в критически важных отраслях. Напомню, что согласно принятому трехлетнему бюджету, его дефицит составит в районе 1% ВВП, но все еще актуальны «оборонка», восстановление новых регионов, национальные проекты, и все это в условиях санкционного давления. По сути, альтернативы этому плану российско-китайского инвестиционного сотрудничества нет, как нет и сопоставимых по уровню мировых игроков, которые готовы хотя бы говорить об инвестициях в Россию в требуемых масштабах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План инвестиционного сотрудничества с КНР позволит нивелировать урон от ухода из РФ западного капитала. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Документ, рассчитанный до 2030 года, станет основой для взаимных инвестиций, повысит интерес бизнеса КНР к вложениям в Россию. Ожидается, что во время визита премьер-министра Михаила Мишустина в Пекин 19—20 декабря инвестплан станет одной из тем обсуждения. — Действующий план инвестиционного сотрудничества России и Китая рассчитан до 2024 года. Все ли удалось выполнить сторонам? — Конечно, выполнить удалось не все. Нужно помнить, что план составлялся в совершенно других условиях, а на встречах регулярно актуализировался, в том числе из него исключались неактуальные проекты. Не думаю, что по этому поводу стоит драматизировать — это тот опыт, который нужно учесть при реализации нового плана. — Мишустин в эти дни работает в Пекине. Правительства двух стран как раз дорабатывают новый инвестплан до 2030 года. Наш кабмин за последнее время много сделал для создания комфортных условий для ведения бизнеса в стране. Китайцы готовы инвестировать в РФ и куда? — Думаю, гораздо большую долю получат агропроекты, поскольку сотрудничество между нашими странами в сфере торговли сельхозпродукцией развивается очень быстро. И надо учесть также наши уникальные географические и логистические преимущества. Кроме того, думаю, гораздо больше инвестиционных проектов будет в автомобилестроении. Этот рынок в России понемногу насыщается, китайские автопроизводители все активнее конкурируют между собой, становятся актуальными любые конкурентные преимущества в борьбе за клиента. Вкладываясь в предприятия на территории России, китайские производители имеют возможность попасть под программы господдержки: например, продленную в сентябре программу льготного кредитования и лизинга Минпромторга. Тем более, как мы видим, санкции на эту сферу никак не распространяются. По крайней мере, пока. Помимо энергетики, агропрома и автопрома, китайских производителям интересен рынок недвижимости России и амбициозные инфраструктурные проекты. Проекты во Владивостоке и в Сочи, участие китайской стороны в строительстве московского метро показали, что китайские партнеры «распробовали» эту сферу, так что российские власти вправе ожидать от них еще большей активности. Ну, а недвижимость всегда была интересна китайцам, тем более на фоне проблем с рынком недвижимости в самой Поднебесной. Есть интерес к гостиничной сфере, ритейлу, общепиту — российский потребительский рынок велик и достаточно платежеспособен. Но пока в нем остаются вакуумы и ниши, освободившиеся после ухода западных компаний. Кто вложится в компенсирование этих ниш, в накладе не останется. — А какие сферы экономики в Китае могут быть интересны российскому бизнесу? — Наибольший интерес, конечно, представляют собой высокотехнологичная сфера и производство. Если честно, сложно найти в Китае сферу, которая абсолютно не была бы перспективна для инвестиций, разве что проблемная недвижимость. К тому же, напомню, в середине ноября Китай объявил, что продолжит расширять доступ на рынки и обеспечивать равные условия для иностранных инвесторов, сокращать «негативный список» для иностранных инвестиций и снимать все ограничения для иностранных инвесторов, которые захотят прийти в обрабатывающую промышленность. — Тем не менее, статистика действующего инвестплана говорит о том, что российские инвестиции в китайскую экономику больше, и отраслей, куда вкладывает российский бизнес, тоже больше. Наверняка правительство Мишустина учитывало этот момент при работе на новым документом. Почему бизнес КНР не идет в Россию? — Будем честны, российский рынок — не приоритетный для Китая. С самого начала СВО правительство КНР дало понять, что никого не будет ограничивать в сотрудничестве с Россией, но и заставлять тоже никого не будет. Таким образом, просчитывать риски и нести ответственность за результат предложено самим компаниям и инвесторам. — Можно ли говорить, что инвестплан, разработанный правительством, для России — стратегический документ? — Этот инвестиционный план — «становой хребет» всего инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем. Это стратегический документ, который показывает, в каком направлении развивается это сотрудничество, и какими темпами. Конечно, российскому правительству он нужен. Он позволяет контролировать реализацию договоренностей и проектов, своевременно реагировать на возникающие сложности, доводить проекты до окупаемости и выхода на прибыль. — Что несет этот документ бизнесу, и каких результатов ждут власти? Ну, а результат, которого ждут от этого плана, — восстановление урона экономике, полученного от ухода западного капитала, особенно в критически важных отраслях. Напомню, что согласно принятому трехлетнему бюджету, его дефицит составит в районе 1% ВВП, но все еще актуальны «оборонка», восстановление новых регионов, национальные проекты, и все это в условиях санкционного давления. По сути, альтернативы этому плану российско-китайского инвестиционного сотрудничества нет, как нет и сопоставимых по уровню мировых игроков, которые готовы хотя бы говорить об инвестициях в Россию в требуемых масштабах.