Россия и КНР договорились, как будут укреплять связи до 2030 года

План действий Мишустин и Ли Цянь согласовали на полях саммита ШОС

25 октября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Правительство Михаила Мишустина за полгода выполнило стратегическую задачу президента — детализировало план по наращиванию сотрудничества с Китаем Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия и Китай окончательно договорились, как будут укреплять связи в экономической и гуманитарно-культурной сфере до 2030 года. Параметры сотрудничества в Бишкеке, на полях саммита глав правительств стран-участниц ШОС 25 октября, обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цянь. Российско-китайские отношения, как сказал Мишустин, «достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться». «Наше сотрудничество опирается на традиции добрососедства, принципы равенства и взаимного уважения. Мы выполнили решения [лидеров России и Китая], которые предусматривают определение параметров российско-китайского сотрудничества до 2030 года», — отметил Мишустин. Во время визита в Китай президент РФ Владимир Путин обсудил стратегическое развитие отношений со своим коллегой Си Цзиньпином Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран растет. Трансграничные расчеты более чем на 90% осуществляются в рублях и юанях. «В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе — сентябре объем торговли увеличился еще на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 16 трлн российских рублей, или 1,2 трлн китайских юаней», — сказал российский премьер. Мишустин также отметил, что укрепляется партнерство в энергетике. Поставки нефти, газа, угля, электроэнергии из России в Китай растут. Расширяется взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве. В АПК, по словам премьера, объем поставок за восемь месяцев этого года вырос почти вдвое — до 500 млрд рублей. Китайский премьер заметил, что «сотрудничество КНР и РФ не направлено против третьих сторон и не подчиняется влиянию или диктату извне». «Мы готовы вместе с российскими коллегами на основе договоренностей наших лидеров продолжить усилия по углублению сотрудничества по всем направлениям и укреплению двусторонних отношений и нашего стратегического партнерства в целом», — подчеркнул Ли Цянь. Премьеры России и Китая детализировали и финализировали мартовские договоренности лидеров двух стран Фото: официальный сайт правительства РФ О плане стратегического сотрудничества между Россией и Китаем лидеры двух стран договорились в Москве в марте 2023 года, во время официального визита в РФ председателя Си Цзиньпина. А 18 октября, во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин эта тема также стала одной из ключевых во время переговоров. План содержит 8 пунктов, которые касаются торговли, логистики, финансовой кооперации, энергетики, природных ресурсов, технологий и инноваций, промышленной кооперации и сотрудничества в сфере АПК. Это решение выведет взаимодействие двух стран на новый уровень и расширит возможности для реализации потенциала развития двусторонних связей в различных областях, считает председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его мнению, экономические связи России и КНР пока сильно уступают темпам развития политических отношений. Российско-китайское сотрудничество будет укрепляться в том числе в гуманитарной сфере, заверил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня речь идет о «качественном улучшении роста товарооборота», для чего будет трансформироваться структура экспорта в пользу несырьевого сегмента, то есть товаров с гораздо более высокой добавленной стоимостью. «[Подписание документов] должно повлечь значительный рост китайских инвестиций в Россию. Китайские инвесторы уже охотно вкладываются в российские инфраструктурные проекты, а также в недвижимость. Быстрое развитие связей можно ожидать на региональном уровне. Промышленное и инфраструктурное сотрудничество в преференциальных режимах Дальнего Востока — отдельный документ, с которым связаны большие надежды. Важным фактором будет дальнейшая взаимная интеграция наших рынков», — пояснил Манкевич. По мнению руководителя департамента международных отношений ВШЭ Александра Лукина, эти договоренности позволят развивать инфраструктурные проекты, прежде всего на Дальнем Востоке и в Сибири, ожидаются китайские инвестиции в Арктику, в Северный морской путь. «Есть выгодные проекты для обеих сторон, но важно — заинтересовать китайских инвесторов и создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Но по крупным около государственным проектам договориться на уровне руководства стран, конечно, можно», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай окончательно договорились, как будут укреплять связи в экономической и гуманитарно-культурной сфере до 2030 года. Параметры сотрудничества в Бишкеке, на полях саммита глав правительств стран-участниц ШОС 25 октября, обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цянь. Российско-китайские отношения, как сказал Мишустин, «достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться». «Наше сотрудничество опирается на традиции добрососедства, принципы равенства и взаимного уважения. Мы выполнили решения [лидеров России и Китая], которые предусматривают определение параметров российско-китайского сотрудничества до 2030 года», — отметил Мишустин. Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран растет. Трансграничные расчеты более чем на 90% осуществляются в рублях и юанях. «В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе — сентябре объем торговли увеличился еще на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 16 трлн российских рублей, или 1,2 трлн китайских юаней», — сказал российский премьер. Мишустин также отметил, что укрепляется партнерство в энергетике. Поставки нефти, газа, угля, электроэнергии из России в Китай растут. Расширяется взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве. В АПК, по словам премьера, объем поставок за восемь месяцев этого года вырос почти вдвое — до 500 млрд рублей. Китайский премьер заметил, что «сотрудничество КНР и РФ не направлено против третьих сторон и не подчиняется влиянию или диктату извне». «Мы готовы вместе с российскими коллегами на основе договоренностей наших лидеров продолжить усилия по углублению сотрудничества по всем направлениям и укреплению двусторонних отношений и нашего стратегического партнерства в целом», — подчеркнул Ли Цянь. О плане стратегического сотрудничества между Россией и Китаем лидеры двух стран договорились в Москве в марте 2023 года, во время официального визита в РФ председателя Си Цзиньпина. А 18 октября, во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин эта тема также стала одной из ключевых во время переговоров. План содержит 8 пунктов, которые касаются торговли, логистики, финансовой кооперации, энергетики, природных ресурсов, технологий и инноваций, промышленной кооперации и сотрудничества в сфере АПК. Это решение выведет взаимодействие двух стран на новый уровень и расширит возможности для реализации потенциала развития двусторонних связей в различных областях, считает председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его мнению, экономические связи России и КНР пока сильно уступают темпам развития политических отношений. Сегодня речь идет о «качественном улучшении роста товарооборота», для чего будет трансформироваться структура экспорта в пользу несырьевого сегмента, то есть товаров с гораздо более высокой добавленной стоимостью. «[Подписание документов] должно повлечь значительный рост китайских инвестиций в Россию. Китайские инвесторы уже охотно вкладываются в российские инфраструктурные проекты, а также в недвижимость. Быстрое развитие связей можно ожидать на региональном уровне. Промышленное и инфраструктурное сотрудничество в преференциальных режимах Дальнего Востока — отдельный документ, с которым связаны большие надежды. Важным фактором будет дальнейшая взаимная интеграция наших рынков», — пояснил Манкевич. По мнению руководителя департамента международных отношений ВШЭ Александра Лукина, эти договоренности позволят развивать инфраструктурные проекты, прежде всего на Дальнем Востоке и в Сибири, ожидаются китайские инвестиции в Арктику, в Северный морской путь. «Есть выгодные проекты для обеих сторон, но важно — заинтересовать китайских инвесторов и создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Но по крупным около государственным проектам договориться на уровне руководства стран, конечно, можно», — полагает эксперт.