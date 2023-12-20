Зачем Матвиенко и Володин второй раз пригласили Путина на юбилей

Приезд президента — сигнал в большой аппаратной игре

20 декабря 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Путин второй раз за год выступил на Совете законодателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин второй раз за год встретился с Советом законодателей. Поздравления в адрес законотворцев прозвучали вновь, но уже в другом виде. Однако эксперты в разговоре с URA.RU пояснили, что повторная встреча с депутатами и сенаторами несет в себе иной посыл. Речь идет о начале предвыборной кампании и демонстрации поддержки Советом выдвижения Путина на президентские выборы. Путин напомнил, что в 2023 году исполняется 30 лет со дня образования Совета Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и в апреле 2023 года, Путин рассказал, что в этому году исполняется 30 лет со дня образования верхней и нижней палат Федерального собрания. Глава государства напомнил тот путь, который пришлось пройти законотворцам за эти годы, отметив значимость проделанной работы: «Были созданы юридически правовые основы новой государственности. Вот это хотя бы важно: основы были созданы, ориентиры. И потом, руководствуясь этими ориентирами, постепенно, вместе с депутатами всех уровней, включая и региональные парламенты, нам постепенно удалось на этой правовой базе навести конституционный порядок, нужную дисциплину, соблюдение этих законов. Но если бы их не было, не было бы юридической базы». Глава государства поблагодарил депутатов и сенаторов за своевременное принятие решений по социальным обязательствам. В том числе Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. Он добавил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения, многие из них, которые касаются социальной, правовой защиты участников и ветеранов боевых действий, уже «обрели силу закона». Путин назвал факторы, которые будут влиять на законотворческую деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Перед нами много задач, они требуют постоянного внимания, дополнительных решений и, конечно, эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровне, — подчеркнул российский лидер. — Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народа России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе». После речи Путина за трибуну встала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно из ее уст прозвучал главный посыл всего вечера: «Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе». Матвиенко и Володин поддержали выдвижение Путина на президентские выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Она выразила мнение, что россияне понимают, в «какое ответственное время довелось жить и служить Отечеству и какие беспрецедентные возможности сегодня открываются перед нашей страной». Для этого, по ее словам, стране необходим сильный лидер, пользующийся доверием и уважением граждан. В стороне не остался и спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире», — подчеркнул он, добавив, что российский лидер сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. «Наш кандидат Владимир Владимирович Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить, а мы со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно, — продолжил Володин. — И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена». Выступление Путина на Совете законодателей следует рассматривать как элемент предвыборной кампании, однако глава государства не пытается найти поддержку в лице российских законотворцев, считает ведущий эксперт Центра политической конъюктуры Михаил Карягин. «Наоборот субъекты политической системы, пытаются выразить поддержку Путину, потому что, действительно, вся властная вертикаль нацелена на то, чтобы продемонстрировать лояльность и объединение вокруг лидера», — пояснил эксперт. Выступление Путина на Совете законодателей следует рассматривать, как элемент предвыборной кампании, считает Карягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Сейчас ставится вопрос не просто голосования за Путина, а значимость поддержки действующего курса власти, — утверждает Карягин. — И не случайно во время выступления на прямой линии, на коллегии Минобороны Путин говорил, что есть общественный консенсус по ключевым вопросам, которые сейчас существуют. И за счет таких встреч, в том числе с главами фракций и законодателями, проводится демонстрация полного единения, консолидации по вопросам государственной политики». С его мнением согласен и политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «Зачем Путину уговаривать законодателей поддерживать его? Это его команда, его самая главная гвардия. Так что это совершенно нормальная, с понятным смыслом ритуальная встреча — но внимание этому надо уделить. Почему? Потому что сам пиетет избирательной компании — президент должен оказать знаки внимания всем вертикалям власти. В этом и будет заключаться его предвыборная кампания», — подчеркивает он. По его словам, Путин дает сигнал законотворцам, что они находятся «в одной команде». А выступление на Совете законодателей — отличный повод, чтобы еще раз это друг другу напомнить. Карягин также объяснил важность поддержки президента обеими палатами Федерального собрания. По его словам, она разделяется на личные мотивы и интересы политической системы. «Если мы говорим о личных мотивах, то это проявление лояльности, поддержки. Если мы говорим о мотивах политической системы, то необходимо продемонстрировать единство, монолитность, готовность действовать в условиях глобальных вызовов, международного давления. Властная система хочет и пытается продемонстрировать, что она едина и готова к этим самым вызовам противостоять», — добавил эксперт. Маркелов выделил еще одну причину, по которой глава государства второй раз за год встречается с депутатами и сенаторами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Помимо демонстрации поддержки Советом законодателей Путина, Маркелов выделил еще одну причину, по которой глава государства второй раз за год встречается с депутатами и сенаторами: «Общественности не до конца понятно, что именно делают обе палаты Федерального собрания. Что является показателем этого? 2-3 млн обращений пришло на пресс-конференцию с Путиным — тысячи людей в регионах. Есть множество мест, куда можно обратиться: депутаты, Совет Федерации. Да, они обращаются, но 2-3 млн из 144 млн жителей — 4% обратилось на прямую линию. Значит, есть вопросики к этой системе, что куда обращаются люди — не получают нужного ответа. Отсюда вывод, что второй критерий, по которому президент готов встречаться регулярно — Путин своим выступлением подкрепляет этот институт власти». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин второй раз за год встретился с Советом законодателей. Поздравления в адрес законотворцев прозвучали вновь, но уже в другом виде. Однако эксперты в разговоре с URA.RU пояснили, что повторная встреча с депутатами и сенаторами несет в себе иной посыл. Речь идет о начале предвыборной кампании и демонстрации поддержки Советом выдвижения Путина на президентские выборы. Как и в апреле 2023 года, Путин рассказал, что в этому году исполняется 30 лет со дня образования верхней и нижней палат Федерального собрания. Глава государства напомнил тот путь, который пришлось пройти законотворцам за эти годы, отметив значимость проделанной работы: «Были созданы юридически правовые основы новой государственности. Вот это хотя бы важно: основы были созданы, ориентиры. И потом, руководствуясь этими ориентирами, постепенно, вместе с депутатами всех уровней, включая и региональные парламенты, нам постепенно удалось на этой правовой базе навести конституционный порядок, нужную дисциплину, соблюдение этих законов. Но если бы их не было, не было бы юридической базы». Глава государства поблагодарил депутатов и сенаторов за своевременное принятие решений по социальным обязательствам. В том числе Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. Он добавил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения, многие из них, которые касаются социальной, правовой защиты участников и ветеранов боевых действий, уже «обрели силу закона». «Перед нами много задач, они требуют постоянного внимания, дополнительных решений и, конечно, эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровне, — подчеркнул российский лидер. — Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народа России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе». После речи Путина за трибуну встала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно из ее уст прозвучал главный посыл всего вечера: «Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе». Она выразила мнение, что россияне понимают, в «какое ответственное время довелось жить и служить Отечеству и какие беспрецедентные возможности сегодня открываются перед нашей страной». Для этого, по ее словам, стране необходим сильный лидер, пользующийся доверием и уважением граждан. В стороне не остался и спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Решение президента выдвинуться кандидатом на новый срок необходимо прежде всего нашим гражданам, нашей стране и мировому сообществу, которое хочет жить в мире», — подчеркнул он, добавив, что российский лидер сформировал эффективную политическую систему и экономическую модель. «Наш кандидат Владимир Владимирович Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить, а мы со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно, — продолжил Володин. — И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена». Выступление Путина на Совете законодателей следует рассматривать как элемент предвыборной кампании, однако глава государства не пытается найти поддержку в лице российских законотворцев, считает ведущий эксперт Центра политической конъюктуры Михаил Карягин. «Наоборот субъекты политической системы, пытаются выразить поддержку Путину, потому что, действительно, вся властная вертикаль нацелена на то, чтобы продемонстрировать лояльность и объединение вокруг лидера», — пояснил эксперт. «Сейчас ставится вопрос не просто голосования за Путина, а значимость поддержки действующего курса власти, — утверждает Карягин. — И не случайно во время выступления на прямой линии, на коллегии Минобороны Путин говорил, что есть общественный консенсус по ключевым вопросам, которые сейчас существуют. И за счет таких встреч, в том числе с главами фракций и законодателями, проводится демонстрация полного единения, консолидации по вопросам государственной политики». С его мнением согласен и политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «Зачем Путину уговаривать законодателей поддерживать его? Это его команда, его самая главная гвардия. Так что это совершенно нормальная, с понятным смыслом ритуальная встреча — но внимание этому надо уделить. Почему? Потому что сам пиетет избирательной компании — президент должен оказать знаки внимания всем вертикалям власти. В этом и будет заключаться его предвыборная кампания», — подчеркивает он. По его словам, Путин дает сигнал законотворцам, что они находятся «в одной команде». А выступление на Совете законодателей — отличный повод, чтобы еще раз это друг другу напомнить. Карягин также объяснил важность поддержки президента обеими палатами Федерального собрания. По его словам, она разделяется на личные мотивы и интересы политической системы. «Если мы говорим о личных мотивах, то это проявление лояльности, поддержки. Если мы говорим о мотивах политической системы, то необходимо продемонстрировать единство, монолитность, готовность действовать в условиях глобальных вызовов, международного давления. Властная система хочет и пытается продемонстрировать, что она едина и готова к этим самым вызовам противостоять», — добавил эксперт. Помимо демонстрации поддержки Советом законодателей Путина, Маркелов выделил еще одну причину, по которой глава государства второй раз за год встречается с депутатами и сенаторами: «Общественности не до конца понятно, что именно делают обе палаты Федерального собрания. Что является показателем этого? 2-3 млн обращений пришло на пресс-конференцию с Путиным — тысячи людей в регионах. Есть множество мест, куда можно обратиться: депутаты, Совет Федерации. Да, они обращаются, но 2-3 млн из 144 млн жителей — 4% обратилось на прямую линию. Значит, есть вопросики к этой системе, что куда обращаются люди — не получают нужного ответа. Отсюда вывод, что второй критерий, по которому президент готов встречаться регулярно — Путин своим выступлением подкрепляет этот институт власти».