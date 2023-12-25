Самые резонансные скандалы 2023 года в ХМАО

Разврат в школе, травма в детском саду и домогательства врача-мигранта

25 декабря 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Топ самых резонансных событий уходящего года в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прошедший год ознаменовал ряд резонансных событий, так или иначе запомнившихся жителям Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от пикантных публикаций барби-чиновниц в соцсетях до жестоких издевательств над подростком-инвалидом. «Барби-чиновница» из Пыть-Яха опубликовала откровенное видео Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова стала фигуранткой скандала, прогремевшего на всю страну. Она выложила в запрещенной соцсети видеозапись, на которой сидя в розовом кабинете оголила ногу и потрогала себя за грудь. Общественный резонанс после публикации привел к тому, что Смирнова подала заявление в полицию на травлю в соцсетях, однако в возбуждении дела там отказали.

В мэрии города с сотрудницей провели беседу, однако до увольнения дело не дошло. Девушка отделалась выговором и депремированием. Девочка с генетическим заболеванием получила перелом ключицы в детском саду Из-за перелома ключицы, девочка не смогла вовремя начать лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском саду №80 в Нижневартовске ребенок сломал ключицу. Однако маме девочки об этом стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать ребенка домой. По словам матери, это не первая травма, которую ребенок получил в этом дошкольном учреждении. По данному инциденту прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку.

При этом известно, что из-за перелома ключицы, девочка, которая, к тому же, имеет генетическое заболевание, не смогла вовремя начать плановое лечение. Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Офтальмолог мигрант домогался до несовершеннолетних пациенток Две несовершеннолетние жительницы Сургута пожаловалась в соцсетях на офтальмолога мигранта из частной медицинской клиники «Наджа». По словам одной из девушек, врач на приеме потерся о ее плечо интимным местом. Кроме того, мужчина оказывал обоим пациенткам навязчивые знаки внимания.

Следком ХМАО инициировал проверку по показаниям девушки. После этого происшествием заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. По факту домогательства было возбуждено уголовное дело. Однако в итоге суд не усмотрел в действиях врача нарушение закона. Математика-метросексуала вынудили уволиться из элитной гимназии Сургута Учителя математики из элитной сургутской гимназии вынудили уволиться из-за его фото в женской одежде, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников забили тревогу, усмотрев в поведении педагога пропаганду нетрадиционных ценностей. При этом сам учитель назвал обвинения клеветой и признался о том, что не позиционирует себя как женщина.

По словам инсайдеров, в произошедшем просматривается влияние местного политбомонда. В сургутской гимназии, где преподавал математик-метросексуал, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. Своим увольнением учитель хотел уберечь от разборок директора Светлану Кучину, которая на данный момент сама находится под угрозой увольнения. Подростки на камеру толпой избили юношу-инвалида Инцидентом с избиением юноши заинтересовался следственный комитет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Нижневартовске толпа подростков по очереди избивала юношу с инвалидностью второй группы. Знакомые подростки заманили 18-летнего Сергея в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании. Издевательства хулиганы сняли на видео, которое попало в руки матери одного из участников. Она и написала заявление в полицию. По словам свидетелей, на избиение подростков подтолкнуло чувство мести.

Сотрудники следственного комитета ХМАО установили, что в избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личность всех фигурантов на данный момент установлена. Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков отсутствием эмпатии и размытыми рамками морали у современной молодежи. Секс-скандал в начальной школе Радужного В одной из начальных школ Радужного вспыхнул секс-скандал с участием детей. Мать одной из учениц учреждения рассказала в родительском чате о том, что одноклассники вынудили ее дочь совершать действия с сексуальным подтекстом. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять их указания.

Видеозапись с камеры наблюдения на стадионе подтвердила произошедшее. При этом, по версии матери, как такового сексуального насилия со стороны одноклассника над ее дочерью не было совершено, однако психологическое давление очень повлияло на девочку. Расследованием инцидента занялись в следственном комитете и в прокуратуре ХМАО. Кроме того, благодаря детскому омбудсмену Югры Людмиле Низамовой, с детьми и их семьями будет проводить работу психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедший год ознаменовал ряд резонансных событий, так или иначе запомнившихся жителям Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от пикантных публикаций барби-чиновниц в соцсетях до жестоких издевательств над подростком-инвалидом. Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова стала фигуранткой скандала, прогремевшего на всю страну. Она выложила в запрещенной соцсети видеозапись, на которой сидя в розовом кабинете оголила ногу и потрогала себя за грудь. Общественный резонанс после публикации привел к тому, что Смирнова подала заявление в полицию на травлю в соцсетях, однако в возбуждении дела там отказали. В мэрии города с сотрудницей провели беседу, однако до увольнения дело не дошло. Девушка отделалась выговором и депремированием. В детском саду №80 в Нижневартовске ребенок сломал ключицу. Однако маме девочки об этом стало известно только вечером, когда бабушка пришла забирать ребенка домой. По словам матери, это не первая травма, которую ребенок получил в этом дошкольном учреждении. По данному инциденту прокуратура и следственный комитет ХМАО начали проверку. При этом известно, что из-за перелома ключицы, девочка, которая, к тому же, имеет генетическое заболевание, не смогла вовремя начать плановое лечение. Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Две несовершеннолетние жительницы Сургута пожаловалась в соцсетях на офтальмолога мигранта из частной медицинской клиники «Наджа». По словам одной из девушек, врач на приеме потерся о ее плечо интимным местом. Кроме того, мужчина оказывал обоим пациенткам навязчивые знаки внимания. Следком ХМАО инициировал проверку по показаниям девушки. После этого происшествием заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. По факту домогательства было возбуждено уголовное дело. Однако в итоге суд не усмотрел в действиях врача нарушение закона. Учителя математики из элитной сургутской гимназии вынудили уволиться из-за его фото в женской одежде, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников забили тревогу, усмотрев в поведении педагога пропаганду нетрадиционных ценностей. При этом сам учитель назвал обвинения клеветой и признался о том, что не позиционирует себя как женщина. По словам инсайдеров, в произошедшем просматривается влияние местного политбомонда. В сургутской гимназии, где преподавал математик-метросексуал, учатся дети депутатов и чиновников, и далеко не всем по душе своеобразный педагог. Своим увольнением учитель хотел уберечь от разборок директора Светлану Кучину, которая на данный момент сама находится под угрозой увольнения. В Нижневартовске толпа подростков по очереди избивала юношу с инвалидностью второй группы. Знакомые подростки заманили 18-летнего Сергея в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании. Издевательства хулиганы сняли на видео, которое попало в руки матери одного из участников. Она и написала заявление в полицию. По словам свидетелей, на избиение подростков подтолкнуло чувство мести. Сотрудники следственного комитета ХМАО установили, что в избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личность всех фигурантов на данный момент установлена. Медицинский психолог и судебный эксперт Олег Долгицкий объяснил жестокость подростков отсутствием эмпатии и размытыми рамками морали у современной молодежи. В одной из начальных школ Радужного вспыхнул секс-скандал с участием детей. Мать одной из учениц учреждения рассказала в родительском чате о том, что одноклассники вынудили ее дочь совершать действия с сексуальным подтекстом. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять их указания. Видеозапись с камеры наблюдения на стадионе подтвердила произошедшее. При этом, по версии матери, как такового сексуального насилия со стороны одноклассника над ее дочерью не было совершено, однако психологическое давление очень повлияло на девочку. Расследованием инцидента занялись в следственном комитете и в прокуратуре ХМАО. Кроме того, благодаря детскому омбудсмену Югры Людмиле Низамовой, с детьми и их семьями будет проводить работу психолог.