Парень переехал в Россию из ФРГ и стал сварщиком в Екатеринбурге

«Получаю здесь меньше, а живу лучше, чем в Германии»

04 февраля 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Мужчина считает, что будущее России — за рабочими (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Гороховацкий переехал в Россию из Германии, где не представлял своего будущего из-за набирающей оборот ЛГБТ*-пропаганды и сексуализации общества. В Екатеринбурге мужчина устроился сварщиком, купил дом и женился. Вчерашний иностранец сравнил жизнь в ФРГ и РФ и объяснил URA.RU, почему немцы зарабатывают больше, а россияне живут лучше. «В Германии я занимался печками, отделкой, ремонтировал дома. Мне нравится руками работать. Там это прибыльно, я был избалован высокой зарплатой. У меня бывали дни, когда я за час там зарабатывал больше, чем тут за день (смеется). Если по цифрам с Германией сравнивать — тут в два раза меньше денег. Но если сравнить не цифры, а то, что могу себе позволить — тут я живу лучше», — рассказал Алексей. Мама увезла Алексея из Иваново, когда ему было 10 лет — она вышла замуж за немца. Парень быстро освоился, выучил язык, завел друзей, объехал всю страну и знает ее лучше многих местных. С Россией при этом он связи никогда не терял: ездил к бабушке и дедушке и все эти годы оставался гражданином РФ. В России Алексей зарабатывает примерно 90 тысяч в месяц. Этих денег хватает на достойную жизнь Фото: Илья Московец © URA.RU Взрослея, парень стал задумываться о будущем. Многие тенденции, которые как-то незаметно проникли в немецкий обиход, смущали и внушали отвращение. «Как-то я залез на сайт комиссии Евросоюза с информацией об идеологии развития будущего в сфере школьного и дошкольного образования. Я был в шоке! Там такое разработано секспросвещение, что россияне не поверят. То, какой разврат показывают детям в Германии, в России даже по ТВ не покажут. У Зигмунда Фрейда сказано, что, чем раньше сексуализировать человека, тем легче им управлять. У меня возникло чувство, что на это все направлено», — рассказывает Алексей. По его словам, уже с детского сада немецких детей приучают к мысли: они не мальчики и не девочки, а некие человекоподобные существа, которые в будущем сами выберут путь. Просвещением занимается организация, корни которой, говорит Алексей, ведут к другой — той, что изучала евгенику — учение о селекции применительно к человеку — во времена второй мировой войны. Алексей опасался, что не сможет привить будущим детям в Германии традиционные семейные ценности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Творится что-то совсем футуристическое, странное, мне до этого далеко. Я человек попроще, мне бы жить где-нибудь за городом, репу выращивать и знать кто рядом — девочка или мальчик. В Германии часто не понимаешь, кто рядом — мужчина или женщина. И если бы у меня там родились дети, и я захотел бы их воспитывать обычным, естественным образом, мне бы закрутили гайки», — уверен Гороховацкий.



Алексей решил переехать в Россию. Его мама была категорически против: она уехала из России в 90-х, и искренне полагала, что ее сын здесь пропадет, умрет с голоду. Но парень решился: сначала он переехал в Краснодарский край, а оттуда в прошлом году в Екатеринбург. Выбор был не случайный: он познакомился с девушкой, влюбился и поменял теплые края на холодный Урал. Здесь он женился, работает сварщиком и нисколько не жалеет о том, что круто поменял свою жизнь. «В Германии есть уважение к мастерам: там больше ценится человек, который умеет руками что-то делать. Немцы очень уважают рабочего. Здесь же, в России, такого нет. Здесь первым делом спрашивают, есть ли высшее образование. А если скажешь, что ты сварщик или печник, то вроде как быдло. Но у меня есть ощущение, что это мнение начинает меняться, происходит переосмысление в обществе. После революции рабочий класс пришел к власти, потом его перестали ценить, но сейчас рабочие возвращают уважение», — считает Алексей. Мужчина мечтал жить на природе, и в России его мечта сбылась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мужчина купил дачу на шести сотках, также у молодой семьи есть квартира. «Я немцам рассказываю, как живу, они не верят — дом, квартира, участок! Мы бы так в Германии жить не смогли, там все это стоит бешеных денег. Хоть там я и зарабатывал больше, но живу лучше здесь. В России вот только автомобили, сыр и орехи дороги», — смеется он. Но благополучие для Алексея не все: он всей душой полюбил Урал, его жителей. И даже вывел для себя своеобразную формулу об искренности. «Говорят, что на Урале люди суровые, а мне нравятся. Чем дальше от Москвы, тем люди добрее, спокойнее, проще, душевнее. Да, могут иногда казаться грубоватыми и невежливыми, но невежливыми искренне. Мне легче с искренностью жить, чем с неискренней вежливостью, как в Германии», — рассуждает мужчина. Ранее немецкий блогер Мартин Хелд прогнозировал, что в ближайшие два года в Россию переберутся более 30 тысяч человек из немецкоговорящих стран, прежде всего — ФРГ. Среди основных причин, заставляющих европейцев покидать дома, кроме ЛГБТ*-пропаганды назывались русофобия, засилье мигрантов, отсутствие реальной демократии и превращение Германии в полицейское государство. *запрещенная в России экстремистская организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Гороховацкий переехал в Россию из Германии, где не представлял своего будущего из-за набирающей оборот ЛГБТ*-пропаганды и сексуализации общества. В Екатеринбурге мужчина устроился сварщиком, купил дом и женился. Вчерашний иностранец сравнил жизнь в ФРГ и РФ и объяснил URA.RU, почему немцы зарабатывают больше, а россияне живут лучше. «В Германии я занимался печками, отделкой, ремонтировал дома. Мне нравится руками работать. Там это прибыльно, я был избалован высокой зарплатой. У меня бывали дни, когда я за час там зарабатывал больше, чем тут за день (смеется). Мама увезла Алексея из Иваново, когда ему было 10 лет — она вышла замуж за немца. Парень быстро освоился, выучил язык, завел друзей, объехал всю страну и знает ее лучше многих местных. С Россией при этом он связи никогда не терял: ездил к бабушке и дедушке и все эти годы оставался гражданином РФ. Взрослея, парень стал задумываться о будущем. Многие тенденции, которые как-то незаметно проникли в немецкий обиход, смущали и внушали отвращение. «Как-то я залез на сайт комиссии Евросоюза с информацией об идеологии развития будущего в сфере школьного и дошкольного образования. Я был в шоке! Там такое разработано секспросвещение, что россияне не поверят. То, какой разврат показывают детям в Германии, в России даже по ТВ не покажут. По его словам, уже с детского сада немецких детей приучают к мысли: они не мальчики и не девочки, а некие человекоподобные существа, которые в будущем сами выберут путь. Просвещением занимается организация, корни которой, говорит Алексей, ведут к другой — той, что изучала евгенику — учение о селекции применительно к человеку — во времена второй мировой войны. «Творится что-то совсем футуристическое, странное, мне до этого далеко. Я человек попроще, мне бы жить где-нибудь за городом, репу выращивать и знать кто рядом — девочка или мальчик. В Германии часто не понимаешь, кто рядом — мужчина или женщина. И если бы у меня там родились дети, и я захотел бы их воспитывать обычным, естественным образом, мне бы закрутили гайки», — уверен Гороховацкий. Алексей решил переехать в Россию. Его мама была категорически против: она уехала из России в 90-х, и искренне полагала, что ее сын здесь пропадет, умрет с голоду. Но парень решился: сначала он переехал в Краснодарский край, а оттуда в прошлом году в Екатеринбург. Выбор был не случайный: он познакомился с девушкой, влюбился и поменял теплые края на холодный Урал. Здесь он женился, работает сварщиком и нисколько не жалеет о том, что круто поменял свою жизнь. Но у меня есть ощущение, что это мнение начинает меняться, происходит переосмысление в обществе. После революции рабочий класс пришел к власти, потом его перестали ценить, но сейчас рабочие возвращают уважение», — считает Алексей. В Екатеринбурге мужчина купил дачу на шести сотках, также у молодой семьи есть квартира. «Я немцам рассказываю, как живу, они не верят — дом, квартира, участок! Мы бы так в Германии жить не смогли, там все это стоит бешеных денег. Хоть там я и зарабатывал больше, но живу лучше здесь. В России вот только автомобили, сыр и орехи дороги», — смеется он. Но благополучие для Алексея не все: он всей душой полюбил Урал, его жителей. И даже вывел для себя своеобразную формулу об искренности. Ранее немецкий блогер Мартин Хелд прогнозировал, что в ближайшие два года в Россию переберутся более 30 тысяч человек из немецкоговорящих стран, прежде всего — ФРГ. Среди основных причин, заставляющих европейцев покидать дома, кроме ЛГБТ*-пропаганды назывались русофобия, засилье мигрантов, отсутствие реальной демократии и превращение Германии в полицейское государство. *запрещенная в России экстремистская организация