Топ «проклятых» помещений Тюмени, где не выживают рестораны

В центре Тюмени находится шесть помещений, в которых рестораны не задерживаются на долго Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Тюмени располагаются десятки ресторанов и кафе. Некоторые из них не живут и полугода. Причина — в помещениях. Есть такие, которые за короткий период сменили по 3-4 проекта. Почему несмотря на все преимущества, подготовленные под рестораны помещения в центре, приводят к упадку заведения — разбиралась редакция URA.RU.

Карта центральной части Тюмени с отмеченными помещениями и количеством закрывшихся ресторанов в каждом из них

Задыхались без вытяжек

О помещении по адресу Республики, 55 известно, что несмотря на удачное расположение в городе, проблема существует именно внутри. Как рассказал URA.RU бывший сотрудник бара Shezgara, который работал там до пандемии, главная причина неудач — логистика и кухня.

В помещении по адресу Республики, 55 кафе «Завтрак» открылось после столовой и музыкального паба, сейчас оно закрыто Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«В этом помещении кухня по стандартам не подходила для приготовления нужных нам блюд. Например, не было вытяжки для фритюра. Неудобная логистика между кухней и залом. И это из-за планировки помещения, то есть нам это было не переделать. А аренда по цене на этих 50 квадратах была такая же как на предыдущих 120-ти», — рассказал URA.RU промоутер тюменского музыкального бара Кирилл.

Скрытые расходы

Для тюменских владельцев коммерческой недвижимости общепит порой становится головной болью. С одной стороны — высокая аренда, с другой — арендные каникулы и необходимость установки дополнительного оборудования. Которое влечет за собой множество согласований. Как рассказали URA.RU источники из ресторанной сферы на правах анонимности, больше всего не любят сербские рестораны из-за их специфической кухни.

«Наши арендодатели вообще стараются не работать с ресторанами сербской кухни. У них меню, которое требует множества профессионального оборудования. Никто не хочет дополнительно устанавливать вытяжки на грили», — рассказала собеседница агентства.

Сербский ресторан в исторической части Тюмени «Скадарлия» продержался с 2022 по 2024 год в еще одном «неудачном» месте — отдельно стоящем здании на Володарского, 24. Перед ним помещение пустовало несколько лет. До этого менее полугода просуществовала федеральная франшиза — паб Harats.

«Harats закрылся по очень банальной причине — дорогая аренда. Открылись, а на рекламу денег не осталось. Поскольку о месте мало кто знал и тогда в этом районе еще не было такой проходимости среди барных завсегдатаев, как сейчас, то бар работал в убыток. А это франшиза — там еще роялти надо платить. В общем, как-то до полугода они дотянули, но после закрылись», — рассказал бывший администратор Harats Паб Дмитрий.

Сербская кухня из-за своих особенностей предполагает установку дополнительного оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Парковки, центр, переезд

Бьет все рекорды по количеству съехавших ресторанов новое здание возле Тюменского драматического театра. Построенный в период реновации, затеянной еще бывшим губернатором Сергеем Собяниным «Демидов стан» почему-то не стал любимым гастрономическим уголком для тюменцев. По подсчетам редакции URA.RU там сменилось четыре заведения. По последним данным, готовится к открытию пятое. Но сами рестораторы комментировать тонкости нового проекта отказываются. Первой ласточкой в здании был мультикомплекс Ultra. Он открылся в 2004 году.

«Планов было много — клуб 24/7, бар, ресторан — этакий мультикомплекс. У нас и реклама была мощная — с нами дружили все радиостанции города, приезжали московские диджеи. Но мы допустили ряд ошибок в управлении и закрылись. Почему уходят оттуда остальные — трудно сказать. Центр, дорогая аренда, бешеная проблема с парковками. Там улица Горького — она маленькая, узкая, места нет», — рассказал бывший арт-директор ночного клуба Роман.

Здание «Демидов стан» на улице Максима Горького давно простаивает без арендаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Высокая конкуренция

Проблема парковок в центре Тюмени погубила не один интересный проект во многих сферах. Пример — еще одно культовое для тюменских миллениалов место на Республики, 48. Там когда-то открылась первая в столице региона пиццерия «Унивек», а сейчас находится ресторан Tesla burger.

«Tesla burger встал после кофейни. Она появилась после легендарной пиццы „Унивек“. Пиццерия просуществовала ни один десяток лет и там всегда были полные залы. Это понятно — в Тюмени тогда вообще не было заведений. Но когда стали появляться интересные рестораны, „Унивек“ закрылся. Кофейня тоже просуществовала недолго. После открылся Tesla burger. Хотя с точки зрения бизнеса место не самое выгодное — нет парковки. Она дальше. Рядом с новой пешеходной улицей Дзержинского и Цветным бульваром, где заведений на любой вкус и кошелек очень много», — рассказала бывший сотрудник сети.

Следствие без видимой причины

Площадь Солнца в центре Тюмени — известный гастрономический маршрут, но здесь без видимых причин в отдельностоящем здании закрылось несколько заведений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Особняком в этой истории стоят два «нахоженных» места. Их, казалось бы, не должны были погубить ни отсутствие парковок, ни плохое оснащение. Первое по адресу Республики, 51 когда-то было переговорным пунктом. В конце 90-х годов прошлого века там открыли первый фастфуд.

Тюменские студенты проводили там дни напролет, семьи приезжали со всех концов города в выходные, как на праздник. Свою работу общепит прекратил из-за закрытия всей сети. После, уже в 2010-х годах открылся ресторан классом выше — «Чайка». Не оправившись от пандемии он закрылся и на его место пришел ресторан грузинской кухни. Который периодически закрывается на ремонт.

Второе место, которое удивляет своим непостоянством — отдельное историческое здание по адресу Первомайская, 14а на площади Солнца. Парадокс в том, что находится оно на площади, где размещено множество разных заведений. Казалось бы, это должно привести к большой проходимости и как следствие — посещаемости. Но и это место сменило три ресторана, два из которых закрылись без объяснения причин.