Провалы бизнеса Тюмени-2023: кто расстроил уральского полпреда

URA.RU вспоминает главные проколы тюменских предпринимателей в уходящем году

03 января 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

По вине бизнеса в Тюмени в 2023 году впервые за много лет появились обманутые дольщики Фото: Денис Моргунов © URA.RU Потрясения всех мастей сыпались на тюменский бизнес в течение всего 2023 года. Три волны банкротств, изменения ключевой ставки, инфляция, проблемы импортозамещения и параллельного импорта — все это сказалось не только на качестве местного предпринимательства, но и на количестве активно работающих в регионе фирм. Многие достойно прошли все испытания. Но некоторым бизнесменам все же пришлось идти на уступки требованиям властей, времени, а то и вовсе покинуть ряды предпринимателей. URA.RU вспоминает самые громкие проколы и прецеденты в мире тюменского бизнеса в 2023 году. Обманутые ожидания О том, что Владимир Якушев активно не одобряет обман дольщиков, в тюменском строительном бизнесе знают все Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожалуй, самым скандальным событием бизнеса стало появление в Тюмени обманутых дольщиков — этого термина в регионе не слышали много лет. А те, кто в строительном бизнесе давно, прекрасно знают — нынешний уральский полпред, а ранее глава Минстроя, а еще раньше — губернатор региона Владимир Якушев приложил все усилия, чтобы эти два слова в Тюмени забыли навсегда. Поэтому у многих волосы встали дыбом, когда арбитражный суд зарегистрировал иск от дольщиков против застройщика «Северный Квартал». Речь шла о сумме небольшой — всего 3,3 млн рублей. Но прецедент был создан, и строительный бизнес Тюмени замер в ожидании продолжения. Строительство «Северного Квартала» началось еще в 2018 году, но довести до сдачи застройщик сумел только четыре дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Долго ждать не пришлось: следом за дольщиками свои претензии застройщику предъявили фискалы. Тюменская налоговая в сентябре выставила компании иск о банкротстве за неуплаченные налоги. И снова цифры не поразили — «всего» два миллиона. Казалось бы, для бизнеса деньги небольшие — но колесо закрутилось. Месяцем позже суд обязал «Северный Квартал» вернуть двум дольщикам вложенные деньги в размере пяти миллионов рублей. А финал истории наступил в октябре: прокуратура заявила, что застройщик от работ отстранен, а дома предстоит довести до завершения другой компании. В настоящий момент работы, которые остановились почти три года назад, продолжены. Есть надежда, что люди, наконец, получат квартиры, которые им обещают с 2018 года. Упущенная прибыль Выбор между тюменской политикой и бизнесом для Владимира Пискайкина оказался очевидным Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Один из самых известных тюменских бизнесменов и политиков в 2023 году был вынужден принять важное решение. В мате Владимиру Пискайкину пришлось выбирать между местными интересами и активами за рубежом. По информации источников URA.RU в политических кругах, ему предложили избавиться от иностранных активов под угрозхой потери мандата в областной думе. Выбор был сделан — Пискайкин по-прежнему возглавляет тюменских справедливороссов и заседает в облдуме. Сам он, к слову, сообщил URA.RU, что от важных активов в Германии избавился еще в 2019 году. А в этот раз простился и с недвижимостью. «Квартиру (в Германии) выставил на продажу. Обстоятельства такие, что летать туда неприятно», — поделился предприниматель. В Тюмени предпринимателю принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель отеля Hilton). Он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо». Немецким активом Пискайкина до 2019 года была доля в оздоровительном курорте. Концепция расходов Тюменский «Король недвижимости» Ильдар Хусаинов считает, что тратить надо осторожно и понемногу Фото: Николай Бастриков © URA.RU Недоумение у жителей Тюмени в 2023 году вызвали два, пожалуй, самых одиозных и скандальных предпринимателя. Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин повздорили из-за того, как стоит относиться к большим деньгам. Выяснилось, что Хусаинов склонен копить и экономить, тогда как Пискулин — за жизнь на широкую ногу. Пикантности спору добавило то, что Пискулин и Хусаинов давние друзья и вместе начинали свой бизнес практически «с нуля». В 2023 году тюменский бизнес решил, что ограничивать траты незачем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Когда спор вышел за пределы узкого круга друзей и близких, предприниматели решили устроить из него грандиозное шоу. В итоге они устроили «базнес-баттл» на площадке тюменского технопарка. Свидетелями стали 300 сидящих в зале человек — судя по всему, тоже свои из «бизнес-элит», потому что место и время проведения битвы до последнего хранилось в секрете. Не удивительно, что в итоге победила концепция свободной траты денег, которой придерживается Пискулин. Для бизнес-среды это дело обычное. А вот у жителей Тюмени такой подход, да и сам спор, вызвал скорее недоумение. «Господа бизнесмены, нам очень приятно, что вы можете себе позволить так рассуждать о деньгах. Но хотелось бы услышать от вас мысли — а как стоит жить тем, кто зарабатывает простым честным трудом, а не перекладывает миллионы из одного кармана в другой?» — комментировали тюменцы в социальных сетях. Неожиданное безденежье За год количество банкротств в Тюменской области выросло в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из самых крупных провалов тюменские бизнесмены устроили большой дружной компанией. Вспыхнувшая в апреле в Тюмени волна банкротств малых предприятий вызвала такое сильное недоумение, что забеспокоились даже в союзах арбитражных управляющих. Внезапно Тюмень загремела на всю страну, попав в антитоп-10 регионов России по количеству исков о банкротстве. «Как это ни странно, в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. Добавляется в эту статистику постепенно и фермерство. На данный момент в регионе открыто 203 процедуры банкротства в адрес компаний, работающих в этих отраслях», — сообщила в апреле председатель комитета по безопасности бизнеса ТПП РФ Татьяна Нуриева. К концу года по тюменскому бизнесу прокатились уже три волны банкротств. Налоговики выставляли свои претензии поэтапно и большими пачками: около 100 в начале осени, ближе к зиме — еще больше 80. К концу года количество дел о банкротстве в регионе взлетело до небес. «У нас есть статистика, обращений в арбитражный суд с исками о банкротстве стало вдвое больше за год. Причем, огромное количество как юридических, так и физических лиц — это небывалая ситуация. Причем в предпринимательстве сейчас в группе особого риска застройщики, подрядчики по строительству — их больше всего в списках арбитражных дел», — рассказали URA.RU в ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность». Главными причинами банкротства в арбитраже назвали «Трехлетку перемен». По бизнесу больно ударили и пандемия, и начало СВО. А завершающими ударами стали неграмотное управление и нежелание платить по счетам. Опасный прецедент Управляющая компания осталась без жилфонда из-за грязных подъездов и нечищеных дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году в сфере тюменского ЖКХ произошло событие, которое стало настоящим прецедентом. В управляющих компаниях были вынуждены задуматься о своем будущем после новости: УК «Жилищный Стандарт» лишилась всего своего жилфонда и попала в историю про банкротство. Претензии к компании начались еще весной: жители нескольких домов, находящихся под управлением «Жилищного Стандарта», громко заявили о бесполезности управляющей компании и намерении ее сменить. «Уже терпеть просто невозможно, снег не чистят, дом не обслуживают, уборка раз в полгода в подъездах. А плату берут как все, за полный набор услуг», — рассказал URA.RU активный участник смены УК. Потеряв жилфонд, УК попыталась заставить людей оплатить несуществующие долги Фото: Сергей Русанов © URA.RU К середине года дело было сделано: из-под управления компании ушли последние жильцы из дома по улице Пражской. К тому моменту «Жилищый стандарт» имел статус рисковой компании в системе СБИС. Множество проигранных судебных разбирательств с подрядчиками и государственными структурами, замороженные счета, отрицательная стоимость бизнеса… Зазвучал вопрос — как вообще с таким положением фирма могла удерживаться на плаву? Но со сменой УК жизнь у людей не стала менее скучной: к осени «Жилищный стандарт» начал рассылать своим бывшим подопечным квитанции для оплаты якобы накопившихся долгов. «Мы расторгли договор с „Жилищным стандартом“, нас не устраивало качество их работы. Сменили управляющую компанию, до этого оплачивали часть услуг в ТРИЦ, а свет и газ напрямую поставщикам. А теперь начали получать квитанции от „Жилищного стандарта“ с требованиями оплатить общедомовые электроэнергию, холодную воду, и самое смешное — текущий ремонт, которого у нас ни разу за много лет не проводил никто. Таких квитанций мы от этой УК никогда не получали», — пожаловались URA.RU жильцы дома. Смутило и то, что квитанции были не оригиналами, а ксерокопиями. Люди платить не стали — и история с «Жилищным стандартом» для них закончилась. А в коммунальной среде навсегда закрепился прецедент: люди не просто могут оставить управленцев не у дел, но и сделают это при малейшей оплошности. Небольшие проколы, неудачи и ошибки происходили в 2023 году во всех сферах бизнеса. Армения отказалась работать с тюменскими поставщиками по предоплате, крупный производитель пока не смог найти рынки сбыта своей продукции, есть и множество более мелких примеров. Но в целом тюменский бизнес остался на плаву и готов в 2024 году выправлять свое положение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потрясения всех мастей сыпались на тюменский бизнес в течение всего 2023 года. Три волны банкротств, изменения ключевой ставки, инфляция, проблемы импортозамещения и параллельного импорта — все это сказалось не только на качестве местного предпринимательства, но и на количестве активно работающих в регионе фирм. Многие достойно прошли все испытания. Но некоторым бизнесменам все же пришлось идти на уступки требованиям властей, времени, а то и вовсе покинуть ряды предпринимателей. URA.RU вспоминает самые громкие проколы и прецеденты в мире тюменского бизнеса в 2023 году. Пожалуй, самым скандальным событием бизнеса стало появление в Тюмени обманутых дольщиков — этого термина в регионе не слышали много лет. А те, кто в строительном бизнесе давно, прекрасно знают — нынешний уральский полпред, а ранее глава Минстроя, а еще раньше — губернатор региона Владимир Якушев приложил все усилия, чтобы эти два слова в Тюмени забыли навсегда. Поэтому у многих волосы встали дыбом, когда арбитражный суд зарегистрировал иск от дольщиков против застройщика «Северный Квартал». Речь шла о сумме небольшой — всего 3,3 млн рублей. Но прецедент был создан, и строительный бизнес Тюмени замер в ожидании продолжения. Долго ждать не пришлось: следом за дольщиками свои претензии застройщику предъявили фискалы. Тюменская налоговая в сентябре выставила компании иск о банкротстве за неуплаченные налоги. И снова цифры не поразили — «всего» два миллиона. Казалось бы, для бизнеса деньги небольшие — но колесо закрутилось. Месяцем позже суд обязал «Северный Квартал» вернуть двум дольщикам вложенные деньги в размере пяти миллионов рублей. А финал истории наступил в октябре: прокуратура заявила, что застройщик от работ отстранен, а дома предстоит довести до завершения другой компании. Один из самых известных тюменских бизнесменов и политиков в 2023 году был вынужден принять важное решение. В мате Владимиру Пискайкину пришлось выбирать между местными интересами и активами за рубежом. По информации источников URA.RU в политических кругах, ему предложили избавиться от иностранных активов под угрозхой потери мандата в областной думе. Выбор был сделан — Пискайкин по-прежнему возглавляет тюменских справедливороссов и заседает в облдуме. В Тюмени предпринимателю принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель отеля Hilton). Он также владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо». Немецким активом Пискайкина до 2019 года была доля в оздоровительном курорте. Недоумение у жителей Тюмени в 2023 году вызвали два, пожалуй, самых одиозных и скандальных предпринимателя. Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин повздорили из-за того, как стоит относиться к большим деньгам. Выяснилось, что Хусаинов склонен копить и экономить, тогда как Пискулин — за жизнь на широкую ногу. Пикантности спору добавило то, что Пискулин и Хусаинов давние друзья и вместе начинали свой бизнес практически «с нуля». Когда спор вышел за пределы узкого круга друзей и близких, предприниматели решили устроить из него грандиозное шоу. В итоге они устроили «базнес-баттл» на площадке тюменского технопарка. Свидетелями стали 300 сидящих в зале человек — судя по всему, тоже свои из «бизнес-элит», потому что место и время проведения битвы до последнего хранилось в секрете. Не удивительно, что в итоге победила концепция свободной траты денег, которой придерживается Пискулин. Для бизнес-среды это дело обычное. А вот у жителей Тюмени такой подход, да и сам спор, вызвал скорее недоумение. Один из самых крупных провалов тюменские бизнесмены устроили большой дружной компанией. Вспыхнувшая в апреле в Тюмени волна банкротств малых предприятий вызвала такое сильное недоумение, что забеспокоились даже в союзах арбитражных управляющих. Внезапно Тюмень загремела на всю страну, попав в антитоп-10 регионов России по количеству исков о банкротстве. К концу года по тюменскому бизнесу прокатились уже три волны банкротств. Налоговики выставляли свои претензии поэтапно и большими пачками: около 100 в начале осени, ближе к зиме — еще больше 80. К концу года количество дел о банкротстве в регионе взлетело до небес. Главными причинами банкротства в арбитраже назвали «Трехлетку перемен». По бизнесу больно ударили и пандемия, и начало СВО. А завершающими ударами стали неграмотное управление и нежелание платить по счетам. В 2023 году в сфере тюменского ЖКХ произошло событие, которое стало настоящим прецедентом. В управляющих компаниях были вынуждены задуматься о своем будущем после новости: УК «Жилищный Стандарт» лишилась всего своего жилфонда и попала в историю про банкротство. Претензии к компании начались еще весной: жители нескольких домов, находящихся под управлением «Жилищного Стандарта», громко заявили о бесполезности управляющей компании и намерении ее сменить. К середине года дело было сделано: из-под управления компании ушли последние жильцы из дома по улице Пражской. К тому моменту «Жилищый стандарт» имел статус рисковой компании в системе СБИС. Множество проигранных судебных разбирательств с подрядчиками и государственными структурами, замороженные счета, отрицательная стоимость бизнеса… Зазвучал вопрос — как вообще с таким положением фирма могла удерживаться на плаву? Но со сменой УК жизнь у людей не стала менее скучной: к осени «Жилищный стандарт» начал рассылать своим бывшим подопечным квитанции для оплаты якобы накопившихся долгов. Смутило и то, что квитанции были не оригиналами, а ксерокопиями. Люди платить не стали — и история с «Жилищным стандартом» для них закончилась. А в коммунальной среде навсегда закрепился прецедент: люди не просто могут оставить управленцев не у дел, но и сделают это при малейшей оплошности.